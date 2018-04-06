Дисбаты перейдут в подчинение военной полиции

Порядок и режим содержания солдат в дисбате устанавливает Уголовно-исполнительный кодекс РФ, поправки в него в последнее время не вносили,

Совершенно логично, что "дизели" переданы в подчинение военной полиции. Деятельность дисбатов точно не относится к боевому обеспечению войск. Это самый суровый инструмент системы наказаний в армии. Правозащитники очень заинтересованы, чтобы за правопорядком, в том числе в таком месте, следила независимая структура. Разделение полномочий – это в любом случае дополнительный уровень контроля,