11:51 06 апреля
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Дисбаты перейдут в подчинение военной полиции

В Минобороны РФ улаживают последние формальности по передаче дисциплинарных батальонов (на армейском сленге – «дизели») в подчинение военной полиции, сообщают Известия.



Как рассказали в военном ведомстве, решение уже принято, сейчас «согласуются и утверждаются внутриведомственные приказы, директивы и инструкции, разрабатывается организационно-штатная структура».


Пока же организация службы в «дизелях» по-прежнему возлагается на командующих военными округами.

«Дисциплинарный батальон является воинской частью. Туда для дальнейшего прохождения службы направляют рядовых и сержантов, осужденных по уголовным статьям. Личный состав делится на два типа. В постоянном служат офицеры, солдаты роты охраны, в переменном – осужденные военнослужащие», – поясняет газета.

Количество осужденных, проходящих службу в каждом «дизеле», не может превышать 500 человек. Максимальный срок нахождения в дисбате – два года. После отбывания наказания военнослужащий не считается судимым.

Согласно новым документам, военным полицейским предстоит организовать охрану территории, вооруженное сопровождение осужденных к местам хозяйственных работ вне территории батальона, конвоирование осужденных к месту отбытия наказания.

Для самих осужденных мало что изменится.

Порядок и режим содержания солдат в дисбате устанавливает Уголовно-исполнительный кодекс РФ, поправки в него в последнее время не вносили,
отметил член российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Совершенно логично, что "дизели" переданы в подчинение военной полиции. Деятельность дисбатов точно не относится к боевому обеспечению войск. Это самый суровый инструмент системы наказаний в армии. Правозащитники очень заинтересованы, чтобы за правопорядком, в том числе в таком месте, следила независимая структура. Разделение полномочий – это в любом случае дополнительный уровень контроля,
сказал газете руководитель рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по вопросам защиты прав военнослужащих Сергей Кривенко.

Использованы фотографии: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Комментарии 10

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  1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:01
    Служат один год, все условия(не сравнить с ВС СССР). Как умудряются в дисбат попасть, не понимаю.
    Сергей985
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 11:04
      При желании и отсутствии мозгов, легко. Всего лишь разогреть "немножко покушать" в БТР
      Николай Петров
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:10
        Очередное обезъянничанье с друзей американцев. Создали военную полицию. Как ходили строевые офицеры в гарнизонный патруль, так и ходят... Зато должностишки генеральские нарисовались
        Серж Горелый
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:21
          Мнение - лучше когда охраняет постоянный состав. Эт не караул и не охрана особо важных объектов. А в патрули всё равно привлекают разную категорию служивых, особливо на выходные и прочие нерабочие дни. Так было, так будет.
          rocket757
          1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:30
            Цитата: rocket757
            Мнение - лучше когда охраняет постоянный состав. Эт не караул и не охрана особо важных объектов. А в патрули всё равно привлекают разную категорию служивых, особливо на выходные и прочие нерабочие дни. Так было, так будет.

            ВП и создавали с целью ОСВОБОДИТЬ строевых офицеров от несвойственных обязанностей. А для спец охраны можно было и бывшую ВВ привлекать (как она там теперь - Росс или Нац гвардия?).
            Серж Горелый
      2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:23
        У меня в роте один боец на посту (осенью дело было), залез в кабину грузовика с ведром солярки. Накидал в ведро ветоши и поджег. Краз полностью сгорел. Ущерб оценили в 86 рублей(1986г.) . Пожалели, в дисбат не отправили. С солдатского жалованья в 7 рублей по трешке вычитали. Машина новая была. На горелую раму со списанных машин кабину и кузов воткнули да на НЗ поставили. Хорошо что автомат успел прихватить, когда из пылающей кабины выпрыгивал.
        Сергей985
        1. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 11:28
          Залезть в станцию стоимостью несколько миллионов, по выкусывать конденсаторов на 1500руб, чем привести ее в полную негодность. am
          Зато отсидевшие и вернувшиеся дослуживать, сама дисциплина и ходячий устав. laughing
          vladimirvn
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:22
      Кому бы еще ФСИН отдать. Каждый год "чистят" практически на 100%, а ничего не меняется. belay
      сибиралт
  2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 11:02
    жёсткая штука

    Heterocapsa
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:02
    В училище у нас был комбат, который в свое время был ротным в дисбате. Отличный мужик, но со своими странностями. Передача дисбатов военной полиции логична и оправдана.
    rotmistr60
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