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Дисбаты перейдут в подчинение военной полиции
В Минобороны РФ улаживают последние формальности по передаче дисциплинарных батальонов (на армейском сленге – «дизели») в подчинение военной полиции, сообщают Известия.
Как рассказали в военном ведомстве, решение уже принято, сейчас «согласуются и утверждаются внутриведомственные приказы, директивы и инструкции, разрабатывается организационно-штатная структура».
Пока же организация службы в «дизелях» по-прежнему возлагается на командующих военными округами.
«Дисциплинарный батальон является воинской частью. Туда для дальнейшего прохождения службы направляют рядовых и сержантов, осужденных по уголовным статьям. Личный состав делится на два типа. В постоянном служат офицеры, солдаты роты охраны, в переменном – осужденные военнослужащие», – поясняет газета.
Количество осужденных, проходящих службу в каждом «дизеле», не может превышать 500 человек. Максимальный срок нахождения в дисбате – два года. После отбывания наказания военнослужащий не считается судимым.
Согласно новым документам, военным полицейским предстоит организовать охрану территории, вооруженное сопровождение осужденных к местам хозяйственных работ вне территории батальона, конвоирование осужденных к месту отбытия наказания.
Для самих осужденных мало что изменится.
Как рассказали в военном ведомстве, решение уже принято, сейчас «согласуются и утверждаются внутриведомственные приказы, директивы и инструкции, разрабатывается организационно-штатная структура».
Пока же организация службы в «дизелях» по-прежнему возлагается на командующих военными округами.
«Дисциплинарный батальон является воинской частью. Туда для дальнейшего прохождения службы направляют рядовых и сержантов, осужденных по уголовным статьям. Личный состав делится на два типа. В постоянном служат офицеры, солдаты роты охраны, в переменном – осужденные военнослужащие», – поясняет газета.
Количество осужденных, проходящих службу в каждом «дизеле», не может превышать 500 человек. Максимальный срок нахождения в дисбате – два года. После отбывания наказания военнослужащий не считается судимым.
Согласно новым документам, военным полицейским предстоит организовать охрану территории, вооруженное сопровождение осужденных к местам хозяйственных работ вне территории батальона, конвоирование осужденных к месту отбытия наказания.
Для самих осужденных мало что изменится.
Порядок и режим содержания солдат в дисбате устанавливает Уголовно-исполнительный кодекс РФ, поправки в него в последнее время не вносили,отметил член российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.
Совершенно логично, что "дизели" переданы в подчинение военной полиции. Деятельность дисбатов точно не относится к боевому обеспечению войск. Это самый суровый инструмент системы наказаний в армии. Правозащитники очень заинтересованы, чтобы за правопорядком, в том числе в таком месте, следила независимая структура. Разделение полномочий – это в любом случае дополнительный уровень контроля,сказал газете руководитель рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по вопросам защиты прав военнослужащих Сергей Кривенко.
Использованы фотографии: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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