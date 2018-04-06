11:51 06 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Корабли проекта 20386 оснастят боевыми дронами

Российские корветы проекта 20386 оснастят боевыми беспилотниками – подводными, надводными и воздушными, что позволит им максимально дистанцироваться от непосредственного контакта с противников, сообщают Известия.

Корабли проекта 20386 оснастят боевыми дронами


Планируется применять подводные, надводные и летательные аппараты различного назначения. Оснащение дронами корветов проекта 20386 решает вполне конкретные оперативно-тактические задачи. Предусмотрена возможность применения не только морских роботов. Беспилотные летательные аппараты со средствами обнаружения расширяют возможности корабля по освещению воздушной и надводной обстановки, а при необходимости – и по целеуказанию. При этом дроны могут находиться на значительном удалении от носителя. На новый уровень могут выйти и возможности радиоэлектронной борьбы,
рассказал гендиректор Центрального морского КБ «Алмаз» Александр Шляхтенко.


По его словам, для борьбы с минами на корветах проекта 20386 могут применяться модули противоминной обороны в контейнерном исполнении.

В их состав будут входить необитаемые подводные аппараты для обнаружения и нейтрализации минной угрозы,
добавил гендиректор.

«Дерзкий» – первый корабль проекта 20386 – был заложен осенью 2016-го на заводе «Северная верфь». Корвет занимает нишу между обычным патрульным кораблем и фрегатом, а по своим возможностям не уступает эсминцу. Задачи корабля – «защищать морские коммуникации в пределах 200-мильной экономической зоны и противодействовать кораблям вероятного противника на любом удалении от мест базирования российского флота». Кроме того, экипаж решает задачи ПВО, ищет и уничтожает подлодки неприятеля, обеспечивает огневую поддержку десантных операций. Ударные задачи будут решаться с помощью крылатых ракет и торпед.

Корабль с газотурбинной установкой должен развивать скорость до 32 узлов и без захода в порт сможет пройти до 5 тыс. миль. Автономность – 30 суток.

Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
9

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 11:15
    Все картинки, мультики и обещания "что в перспективе", а в реальности - сокращение оборонных расходов и полный провал ВСЕХ программ строительства боевых кораблей...
    Грэг Миллер
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:25
      Цитата: Грэг Миллер
      Все картинки, мультики и обещания "что в перспективе", а в реальности - сокращение оборонных расходов и полный провал ВСЕХ программ строительства боевых кораблей...

      На проекте 20386 1×8 Калибров большой дальности, мало согласен с вами.... yes
      XXXIII
    2. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 11:25
      Российские корветы проекта 20386 оснастят боевыми беспилотниками – подводными, надводными и воздушными, что позволит им максимально дистанцироваться от непосредственного контакта с противников, сообщают Известия.
      лет через 30...точно.журналистский трёп.
      Дедкастарый
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:36
        Опять - Новость из будущего! Надоело! am Корабля - Нет! Дронов - тоже ! Но .... «они» планируют!
        Где «Государственные Умы»??? Мы - Народ, Всё для вас .... и дачи построим, и Часы купим.... Но и Вы - уже работать начинайте а не трепаться! hi
        Охотовед 2
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:16
    Можно ложку дёгтя капну!?
    Почему почтовый дрон почту не донёс?
    Или у нас как обычно огромные военные штуковины делаем на отлично. Но машину нормальную для гражданских собрать не получается, так и с дронами? Это что блин за напасть такая ?
    DEZINTO
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 11:18
      Все по тому, что те кто в России правит, жить в самой России не собирается....
      Грэг Миллер
      1. Genry (Genry) Сегодня, 11:33
        Цитата: Грэг Миллер
        Все по тому, что те кто в России правит, жить в самой России не собирается....

        Вы сильно ошибаетесь. Такие как Навальный, Макаревич, Квспаров, .... на западе просто не нужны. Они нужны пока поливают грязью свою страну.
        Genry
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:22
      Цитата: DEZINTO
      Почему почтовый дрон почту не донёс?

      Вроде вчера в "Вестях" было что со второй попытки почта доставлена .
      Цитата: DEZINTO
      Это что блин за напасть такая ?

      Этот вопрос многих мучает ... sad
      bouncyhunter
    3. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:29
      Цитата: DEZINTO
      Почему почтовый дрон почту не донёс?
      Потому что почта не несет ответственности за сохранность быстро портящихся продуктов.... laughing hi
      XXXIII
  3. tchoni (Евгений) Сегодня, 11:23
    Корвет занимает нишу между обычным патрульным кораблем и фрегатом, а по своим возможностям не уступает эсминцу
    это какому он эсминцу не уступает? Новику времен ПМВ?
    tchoni
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 11:27
      Цитата: tchoni
      Корвет занимает нишу между обычным патрульным кораблем и фрегатом, а по своим возможностям не уступает эсминцу
      это какому он эсминцу не уступает? Новику времен ПМВ?

      видимо 956 проекту. так то да....ему-не уступает.
      Дедкастарый
  4. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 11:38
    противодействовать кораблям вероятного противника на любом удалении от мест базирования российского флота
    Интересно, а какая автономность у этого корвета? Суток 14-20 не больше. Тогда вопрос - где строящиеся суда снабжения?
    Ingvar0401
  5. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 11:40
    Нашел - 30 суток, но проблему с судами снабжения это не снимает....
    Ingvar0401
Картина дня