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Корабли проекта 20386 оснастят боевыми дронами
Российские корветы проекта 20386 оснастят боевыми беспилотниками – подводными, надводными и воздушными, что позволит им максимально дистанцироваться от непосредственного контакта с противников, сообщают Известия.
По его словам, для борьбы с минами на корветах проекта 20386 могут применяться модули противоминной обороны в контейнерном исполнении.
«Дерзкий» – первый корабль проекта 20386 – был заложен осенью 2016-го на заводе «Северная верфь». Корвет занимает нишу между обычным патрульным кораблем и фрегатом, а по своим возможностям не уступает эсминцу. Задачи корабля – «защищать морские коммуникации в пределах 200-мильной экономической зоны и противодействовать кораблям вероятного противника на любом удалении от мест базирования российского флота». Кроме того, экипаж решает задачи ПВО, ищет и уничтожает подлодки неприятеля, обеспечивает огневую поддержку десантных операций. Ударные задачи будут решаться с помощью крылатых ракет и торпед.
Корабль с газотурбинной установкой должен развивать скорость до 32 узлов и без захода в порт сможет пройти до 5 тыс. миль. Автономность – 30 суток.
Планируется применять подводные, надводные и летательные аппараты различного назначения. Оснащение дронами корветов проекта 20386 решает вполне конкретные оперативно-тактические задачи. Предусмотрена возможность применения не только морских роботов. Беспилотные летательные аппараты со средствами обнаружения расширяют возможности корабля по освещению воздушной и надводной обстановки, а при необходимости – и по целеуказанию. При этом дроны могут находиться на значительном удалении от носителя. На новый уровень могут выйти и возможности радиоэлектронной борьбы,рассказал гендиректор Центрального морского КБ «Алмаз» Александр Шляхтенко.
По его словам, для борьбы с минами на корветах проекта 20386 могут применяться модули противоминной обороны в контейнерном исполнении.
В их состав будут входить необитаемые подводные аппараты для обнаружения и нейтрализации минной угрозы,добавил гендиректор.
«Дерзкий» – первый корабль проекта 20386 – был заложен осенью 2016-го на заводе «Северная верфь». Корвет занимает нишу между обычным патрульным кораблем и фрегатом, а по своим возможностям не уступает эсминцу. Задачи корабля – «защищать морские коммуникации в пределах 200-мильной экономической зоны и противодействовать кораблям вероятного противника на любом удалении от мест базирования российского флота». Кроме того, экипаж решает задачи ПВО, ищет и уничтожает подлодки неприятеля, обеспечивает огневую поддержку десантных операций. Ударные задачи будут решаться с помощью крылатых ракет и торпед.
Корабль с газотурбинной установкой должен развивать скорость до 32 узлов и без захода в порт сможет пройти до 5 тыс. миль. Автономность – 30 суток.
Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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