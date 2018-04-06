Корабли проекта 20386 оснастят боевыми дронами

Планируется применять подводные, надводные и летательные аппараты различного назначения. Оснащение дронами корветов проекта 20386 решает вполне конкретные оперативно-тактические задачи. Предусмотрена возможность применения не только морских роботов. Беспилотные летательные аппараты со средствами обнаружения расширяют возможности корабля по освещению воздушной и надводной обстановки, а при необходимости – и по целеуказанию. При этом дроны могут находиться на значительном удалении от носителя. На новый уровень могут выйти и возможности радиоэлектронной борьбы,

В их состав будут входить необитаемые подводные аппараты для обнаружения и нейтрализации минной угрозы,