Яков Кедми разразился гневом: Русские для англичан – низшее существо

Несмотря на то, что британские химики не смогли подтвердить принадлежность яда, которым был отправлен Скрипаль, к России, Лондон продолжает настаивать на том, что за попыткой ликвидации экс-разведчика стоит именно наша страна. Британское руководство, в лице премьер-министра Терезы Мэй и главы МИДа Бориса Джонсона, которые и раскрутили маховик обвинений в адрес РФ, даже не думают извиняться.



Как считает Яков Кедми, с таким человеком, как Борис Джонсон, вообще нельзя иметь никаких дел. Эксперт уверен, что после того, как он сравнил Россию с гитлеровской Германией, Москва должна была прекратить любые контакты с подконтрольным ему ведомством.



Далее Кедми разразился настоящим гневом в отношении английского политического руководства, а также их методов общения с другими странами. Израильских эксперт в крайне жесткой форме рассказал, кто есть англичане на самом деле.











