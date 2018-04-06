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ВМФ испытывает новую гидроакустическую станцию
Для российского флота разработана компактная система поиска подлодок противника. Оборудование для обработки информации и места операторов размещаются в практически автономном модуле с габаритами стандартного морского контейнера, сообщают Известия.
Такую ГАС можно разместить практически на любом корабле или судне обеспечения.
«Контейнерная» станция «Минотавр-ИСПН-М.2» уже проходит испытания, которые планируется завершить в ближайшее время. Как сообщили в военном ведомстве, ГАС «предназначена для установки на модульные патрульные корабли проекта 22160, а также на корабли вспомогательного флота и мобилизованные гражданские суда в угрожаемый период».
Принцип работы ГАС с буксируемой антенной прост: «с движущегося корабля-носителя в море опускается трал-антенна с гидрофонами; с ее помощью система собирает информацию о подводной обстановке». Компьютеры обрабатывают данные и выдают полную картину обстановки. ТТХ «Минотавра» засекречены (станции предыдущего поколения могли обнаружить субмарину на расстоянии до 15 км).
Такую ГАС можно разместить практически на любом корабле или судне обеспечения.
«Контейнерная» станция «Минотавр-ИСПН-М.2» уже проходит испытания, которые планируется завершить в ближайшее время. Как сообщили в военном ведомстве, ГАС «предназначена для установки на модульные патрульные корабли проекта 22160, а также на корабли вспомогательного флота и мобилизованные гражданские суда в угрожаемый период».
Принцип работы ГАС с буксируемой антенной прост: «с движущегося корабля-носителя в море опускается трал-антенна с гидрофонами; с ее помощью система собирает информацию о подводной обстановке». Компьютеры обрабатывают данные и выдают полную картину обстановки. ТТХ «Минотавра» засекречены (станции предыдущего поколения могли обнаружить субмарину на расстоянии до 15 км).
Наличие компактных ГАС позволит в угрожаемый период (непосредственно перед началом военных действий) быстро нарастить противолодочные возможности ВМФ за счет "перенастройки" модульных боевых кораблей, а также переоборудования гражданских судов. У "контейнерной" системы может быть и еще одно интересное применение. Речь идет о скрытном сборе информации о подводной обстановке в различных районах Мирового океана. Ведь новую ГАС можно при желании спрятать на обычном контейнеровозе,сказал директор проекта ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин.
Использованы фотографии: http://forums.airbase.ru
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