ВМФ испытывает новую гидроакустическую станцию

Наличие компактных ГАС позволит в угрожаемый период (непосредственно перед началом военных действий) быстро нарастить противолодочные возможности ВМФ за счет "перенастройки" модульных боевых кораблей, а также переоборудования гражданских судов. У "контейнерной" системы может быть и еще одно интересное применение. Речь идет о скрытном сборе информации о подводной обстановке в различных районах Мирового океана. Ведь новую ГАС можно при желании спрятать на обычном контейнеровозе,

Для российского флота разработана компактная система поиска подлодок противника. Оборудование для обработки информации и места операторов размещаются в практически автономном модуле с габаритами стандартного морского контейнера, сообщают Известия Такую ГАС можно разместить практически на любом корабле или судне обеспечения.«Контейнерная» станция «Минотавр-ИСПН-М.2» уже проходит испытания, которые планируется завершить в ближайшее время. Как сообщили в военном ведомстве, ГАС «предназначена для установки на модульные патрульные корабли проекта 22160, а также на корабли вспомогательного флота и мобилизованные гражданские суда в угрожаемый период».Принцип работы ГАС с буксируемой антенной прост: «с движущегося корабля-носителя в море опускается трал-антенна с гидрофонами; с ее помощью система собирает информацию о подводной обстановке». Компьютеры обрабатывают данные и выдают полную картину обстановки. ТТХ «Минотавра» засекречены (станции предыдущего поколения могли обнаружить субмарину на расстоянии до 15 км).сказал директор проекта ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин.