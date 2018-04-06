11:52 06 апреля
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ВМФ испытывает новую гидроакустическую станцию

Для российского флота разработана компактная система поиска подлодок противника. Оборудование для обработки информации и места операторов размещаются в практически автономном модуле с габаритами стандартного морского контейнера, сообщают Известия.

ВМФ испытывает новую гидроакустическую станцию


Такую ГАС можно разместить практически на любом корабле или судне обеспечения.


«Контейнерная» станция «Минотавр-ИСПН-М.2» уже проходит испытания, которые планируется завершить в ближайшее время. Как сообщили в военном ведомстве, ГАС «предназначена для установки на модульные патрульные корабли проекта 22160, а также на корабли вспомогательного флота и мобилизованные гражданские суда в угрожаемый период».

Принцип работы ГАС с буксируемой антенной прост: «с движущегося корабля-носителя в море опускается трал-антенна с гидрофонами; с ее помощью система собирает информацию о подводной обстановке». Компьютеры обрабатывают данные и выдают полную картину обстановки. ТТХ «Минотавра» засекречены (станции предыдущего поколения могли обнаружить субмарину на расстоянии до 15 км).

Наличие компактных ГАС позволит в угрожаемый период (непосредственно перед началом военных действий) быстро нарастить противолодочные возможности ВМФ за счет "перенастройки" модульных боевых кораблей, а также переоборудования гражданских судов. У "контейнерной" системы может быть и еще одно интересное применение. Речь идет о скрытном сборе информации о подводной обстановке в различных районах Мирового океана. Ведь новую ГАС можно при желании спрятать на обычном контейнеровозе,
сказал директор проекта ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин.

Использованы фотографии: http://forums.airbase.ru
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Комментарии 2

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:35
    У "контейнерной" системы может быть и еще одно интересное применение. Речь идет о скрытном сборе информации о подводной обстановке в различных районах Мирового океана. Ведь новую ГАС можно при желании спрятать на обычном контейнеровозе

    Вот эти слова обязательно вызовут поток вони в определённых западных кругах . yes
    bouncyhunter
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:40
      Если появятся маленькие зубастые «Малыши» ПЛО, Боюсь, сглазить.... открою припрятанную бутылку 45 летнюю Армоньяка! hi
      Охотовед 2
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