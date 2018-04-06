15:45 06 апреля
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Полторак насчитал 80 тыс. российских военных на границе Украины. И 40 тыс. на Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак утверждает, что на российско-украинской границе находятся почти 80 тыс. российских военных, которые якобы угрожают Украине.

По версии Киева, Москва «не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на востоке Украины». Полторак считает, что конфликта в Донбассе может перерасти в «полномасштабную агрессию Кремля», пишет «Диалог.UA».

Полторак насчитал 80 тыс. российских военных на границе Украины. И 40 тыс. на Донбассе



На нашей границе она (Россия - ред.) сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек. В состав группировки входит почти тысяча танков, 2,3 тысячи боевых машин, свыше 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня
- сообщил Полторак.

Кроме того, как заявляет украинский главнокомандующий, в ЛДНР находится воинский контингент РФ численностью около 40 тыс. человек, входящий в Южный военный округ Вооруженных сил России.

Напомним, на протяжении всего конфликта в Донбассе Киев пытается убедить общественность, что Украине угрожают российские войска. То и дело кто-то из представителей украинских властей говорит об угрозе полномасштабного «вторжения» России. Более того, по украинской версии, на Украине уже действуют тысячи российских военнослужащих. Никаких доказательств своих слов Киев так и не привел.

Использованы фотографии: https://www.unian.net/
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Комментарии 42

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  1. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:53
    Ездил считать, надо полагать. laughing У страха глаза велики. На фантазировали российскую агрессию, теперь сами же и боятся.
    Венд
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 11:57
      Вот эти 120 тысяч и начнут наступление fellow , дайте только ЧМ проведём, а дальше России терять уже больше будет нечего. winked
      Проксима
      1. Тралл Сегодня, 12:07
        Полторак - глубоко законспирированный чатланин с планеты Плюк smile
        Тралл
        1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 12:16
          А что остается делать несчастной России, если шумеры не хотят добровольно вернуть нам наши земли? Верните до Приднестровья и стоять 80 тыс в Донецкой области не будут.
          ротмистр
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:16
          Стёпа опять лишнего хлебнул из ведёрка с храбростью .
          Цитата: Тралл
          Полторак - глубоко законспирированный чатланин с планеты Плюк

          Какой из него чатланин ? Обычный меркантильный КЮ . lol
          bouncyhunter
          1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:38
            Я , задумался и ... так ,
            Ищем - рифму Полторак!
            Перебрав значений много ...
            Отыскал - одну ...Дьюруак ! feel
            Пусть не очень Я - поэт..
            только в том - значения нет.
            Перевертывай хоть сколько!
            Все равно - УТЫРОК только! wink

            С уважением , А.А lol
            Охотовед 2
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:49
              good В СССР такие стихи печатали в рубрике "На злобу дня" .
              bouncyhunter
              1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:55
                Спасибо, drinks претендую - на медаль! laughing
                Охотовед 2
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:57
                  На ВО медали не предусмотрены , потому от меня + . drinks
                  bouncyhunter
        3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 12:56
          Неее, тут пан хенерал трохи ошибся. Одних только конных бурятских водолазов - считай под мульён. А псковские космодесантники? А военнизированные байкеры? Самое главное - две астродивизии Читинских десептиконов.
          Серж Горелый
    2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 12:05
      а еще весь черноморский флот,вся 4-я армия ввс и пво, бесчисленное количество искандеров и в довесок каспийская флотилия с калибрами. И это все не против вас, а против сомалийских пиратов... хотя упс.. вы же тоже теперь пираты.. тогда не обессутьте wassat
      Dimontius
      1. volodya (владимир) Сегодня, 12:15
        Похоже у него арифмометр "Феликс" и похоже он сломался!
        volodya
      2. krops777 (Алексей) Сегодня, 12:21
        Полторак насчитал 80 тыс. российских военных на границе Украины. И 40 тыс. на Донбассе


        А чего им боятся то они же самая сильная армия на континенте, или я чего то упустил? laughing
        krops777
        1. Borik (Борис) Сегодня, 12:39
          Пора ему уже ноги делаль в сторону заокеанских хозяев. А то может и не успеть сбежать.
          Borik
    3. den3080 Сегодня, 12:57
      а про 20 миллионов(как минимум) скрытых мос калей вна украине забыл пан полторак, да его и самого если поскрести чуток - чистый мос каль окажется.
      ох уж эта зрадаперемога wink

      истинных шумэров вна 404 почти и не осталося(( те шо море выкопали и с александром македоненко потом в походы на персию ходили.... опять же шумера даренко воевать) разве что по хуторам на львовщине
      den3080
  2. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 11:54
    Стоят и будут стоять!!! От буйных шумеров всего можно ожидать!!!
    mig29mks
  3. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 11:56
    Вот нажрался то!
    Ваше благородие
  4. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:56
    Д Э БИЛ! fool 120 тыс человек??? Не льсти себе! lol три - бригады, плюс авиация .... и гдеж Мы тебя искать будем? request
    Осваивай профессию сантехника или сборщика яблок, ушлепок! am
    Охотовед 2
  5. prior (Влад) Сегодня, 12:01
    Стёпа! Ждать российского вторжения не устал?
    Фамилия Полторак, отлично рифмуется со словом ду...рак, а вот с министром обороны никак.
    У нас же Договор о дружбе и любви раком действует. Так, что Степашка не меняй позу, не разгибайся.
    prior
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:02
    на российско-украинской границе находятся почти 80 тыс. российских военных, которые якобы угрожают Украине
    Свинерал понял это по демонстрируемым ему через границу жестам
    Дормидонт
  7. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 12:04
    Никаких доказательств своих слов Киев так и не привел.

    Киев у Лондона научился что ли? Или сам таким был, нести всякую чушь безосновательно и ни в одном глазу?
    AlexVas44
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 12:18
      AlexVas44....Киев у Лондона научился что ли? Или сам таким был, нести всякую чушь безосновательно и ни в одном глазу?

      Судя по тому, кто выкопал Чёрное море, англичане иду в фарватере за хохлами. Да и Трамп, со своими взаимно исключающими друг друга вбросами в твитере, наводит на мысль, что его древние предки родом из хохляндии. yes
      askort154
      1. den3080 Сегодня, 13:09
        у трампа хуже обстоят дела и намного.
        у него вся семья - славяне вообще-то wink
        а зятья - евреи lol
        den3080
    2. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 12:45
      Скорее англичане у Киева научились. Свидомия головного мозга очень заразна, нечего было обниматься.
      Тульский пряник
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 13:08
        Цитата: Тульский пряник
        Свидомия головного мозга очень заразна, нечего было обниматься.

        Черный дым на майдане от горевших покрышек помните? Так вот, открою вам страшную тайну - это были испытания газа "Ду ра чок". Похоже испытания прошли успешно. Еще и Нуланд там что-то в печеньках добавила. В общем - результат даже превзошел ожидания... fellow wassat
        helmi8
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:07
    80 тыс. российских военных, которые якобы угрожают Украине
    Сколько и чего стоит на нашей территории это сугубо дело России. А вообще-то пить пора завязывать и министру обороны. На сайте "Военные материалы" сегодня прочел, что Полторак письменно жалуется Порошенко на американцев, которые в своем отчете о готовности ВСУ отметили слабую подготовку, отсутствие дисциплины, пьянство и т.д. В заключении конечно просит денег на "исправление" недостатков.
    rotmistr60
    1. роман66 (роман) Сегодня, 12:11
      да что стоит-то он не боится. он немного нервничает, что вдруг пойдут.... hi
      роман66
  9. ASed (Александр) Сегодня, 12:11
    Как приехал, всех построил, лихо гаркнул:-ращитайсь!:)))
    Так и ждал до 80.000. Поблагодарил и на Донбас...
    ASed
  10. Vard Сегодня, 12:11
    Я конечно сейчас не в курсе... но вроде как у нас отдельных батальонов нет... Ему кто методичку писал... Это залёт...
    Vard
  11. Комментарий был удален.
  12. 22 dmdc (Виктор) Сегодня, 12:15
    Этот петух киевский просто грошики клянчит.
    22 dmdc
  13. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:18
    что-то маловато будет... в полторака раза больше, пусть окуляры у бинокля протрёт... lol
    Masya Masya
  14. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:38
    Полторак считает, что конфликта в Донбассе может перерасти в «полномасштабную агрессию Кремля», пишет «Диалог.UA».
    Сдаётся мне, что Полторак не украинец, не еврей и даже не англосакс. Так может сказать в данном контексте (слово "конфликта") только китаец.
    sabakina
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:43
      Мож у них там пора звания новые раздавать - полто_дур , четверть_дур , полный_дур .... кто у них там на высшее претендент, которому ядрёные удары по аэропорту Донецка примерещились!
      rocket757
  15. cariperpaint Сегодня, 12:41
    математик блин. а где они должны находиться то? про батальонные группы вообще мрак...
    cariperpaint
  16. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 12:43
    А чё так мало? Абидно панимаш. lol А не тот ли это Полторак, который усиленно "юго-север" искал?
    Ну так этот и сто мильенов насчитать может.
    Тульский пряник
  17. konstantin68 (Константин) Сегодня, 13:14
    Да это чучело должно было застрелиться еще после знаменитого: "...на юго-севере..." Это все,что требовалось знать о нем. Даже офицером язык не поворачивается назвать.
    konstantin68
  18. konstantin68 (Константин) Сегодня, 13:17
    А какой род войск обозначают скрещенные булавы? Или это не имеет значения,лишь бы на американскую форму было похоже?
    konstantin68
  19. iouris (iouris) Сегодня, 13:26
    "Полторак" и "насчитал" не сочетается: напомню его беспримерное: "на юго-севере".
    iouris
  20. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 13:31
    кастрюлеголовый. Вы же уже пятый год кукарекаете, что отражаете "бесчисленные орды" и "защищаете Европу" от российского вторжения. Определись уже что кукарекать. А то как в "1984" позавчера утверждали, что на Донбассе 200 тысяч российских войск, вчера кукарекали что "защищаете Европу и сдерживаете орду с востока", сегодня мычишь что 40 тысяч российских войск находится. А завтра скажешь что 1 миллион российских войск сдерживаете?
    Кот_Кузя
  21. loginovich Сегодня, 14:08
    Цитата: Венд
    Ездил считать, надо полагать. laughing У страха глаза велики. На фантазировали российскую агрессию, теперь сами же и боятся.

    Рассказывая эти сказки он наживается не меньше чем Дж. К. Роулинг.Оба сказочники.
    loginovich
  22. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 14:13
    Видать математику хреново учил, а тут еще глюки посещают постоянно.
    sgr291158
  23. nikolaev Сегодня, 15:27
    Что-то этот СЕПАРАТИСТ занижает данные. В Киеве уже порядка 2000000 российских спецназовцев. В среднем на "благополучные" города Украины приходится по 85 325 спецназовцев. А это означает, что при поступлении сигнала , вся Украина будет захвачена агрессором. Так что чиновник "Полторак" врет и скрывает реальное положение дел . Интересно , с какой целью это вранье? Сепаратист, агент Кремля?
    nikolaev
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