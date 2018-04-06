Полторак насчитал 80 тыс. российских военных на границе Украины. И 40 тыс. на Донбассе

На нашей границе она (Россия - ред.) сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек. В состав группировки входит почти тысяча танков, 2,3 тысячи боевых машин, свыше 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня

Министр обороны Украины Степан Полторак утверждает, что на российско-украинской границе находятся почти 80 тыс. российских военных, которые якобы угрожают Украине.По версии Киева, Москва «не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на востоке Украины». Полторак считает, что конфликта в Донбассе может перерасти в «полномасштабную агрессию Кремля», пишет «Диалог.UA».- сообщил Полторак.Кроме того, как заявляет украинский главнокомандующий, в ЛДНР находится воинский контингент РФ численностью около 40 тыс. человек, входящий в Южный военный округ Вооруженных сил России.Напомним, на протяжении всего конфликта в Донбассе Киев пытается убедить общественность, что Украине угрожают российские войска. То и дело кто-то из представителей украинских властей говорит об угрозе полномасштабного «вторжения» России. Более того, по украинской версии, на Украине уже действуют тысячи российских военнослужащих. Никаких доказательств своих слов Киев так и не привел.