Нервно-паралитический газ «Новичок» испытывался, но не хранился на полигоне в Шиханах в Саратовской области. Это полигон!

Британская разведка наконец-то "нашла" то место, где, по ее мнению, произвели отравляющее вещество, использованное в Солсбери. Утверждается, что вещество произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом, передает ТАСС со ссылкой на Times.Представители британских разведывательных агентств проинформировали об этом на специальном инструктивном совещании союзников Великобритании.По информации издания, это совещание Лондон провел, желая «убедить мировых лидеров», что за инцидентом в Солсбери «стоит Москва» и что «химическое вещество «Новичок» было произведено на объекте Шиханы в юго-западной части России».Данное "открытие" британских спецслужб прокомментировал бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин, который заявил, что химоружие, в том числе нервно-паралитический газ «Новичок», к которому британские эксперты приравнивают вещество А-234, могло испытываться, но не храниться на полигоне в Шиханах в Саратовской области.– сказал НикулинНакануне британские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве заявили, что спецслужбы Великобритании якобы нашли секретную российскую лабораторию, где, по версии Лондона, изготовили нервно-паралитическое вещество, передает "Взгляд"