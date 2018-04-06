15:45 06 апреля
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"Шеф, все пропало!" Британская разведка "нашла секретную лабораторию" под Саратовом

Британская разведка наконец-то "нашла" то место, где, по ее мнению, произвели отравляющее вещество, использованное в Солсбери. Утверждается, что вещество произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом, передает ТАСС со ссылкой на Times.

"Шеф, все пропало!" Британская разведка "нашла секретную лабораторию" под Саратовом


Представители британских разведывательных агентств проинформировали об этом на специальном инструктивном совещании союзников Великобритании.


По информации издания, это совещание Лондон провел, желая «убедить мировых лидеров», что за инцидентом в Солсбери «стоит Москва» и что «химическое вещество «Новичок» было произведено на объекте Шиханы в юго-западной части России».

Данное "открытие" британских спецслужб прокомментировал бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин, который заявил, что химоружие, в том числе нервно-паралитический газ «Новичок», к которому британские эксперты приравнивают вещество А-234, могло испытываться, но не храниться на полигоне в Шиханах в Саратовской области.

Нервно-паралитический газ «Новичок» испытывался, но не хранился на полигоне в Шиханах в Саратовской области. Это полигон!
– сказал Никулин

Накануне британские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве заявили, что спецслужбы Великобритании якобы нашли секретную российскую лабораторию, где, по версии Лондона, изготовили нервно-паралитическое вещество, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: http://reporter64.ru/
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Комментарии 66

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  1. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:16
    На каждой крупинке отравленной гречки разглядели клеймо саратовской лаборатории? Ну и ну! Какая исследовательская мощь у британской разведки!
    Denis Obukhov
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 12:22
      "На каждой крупинке отравленной гречки разглядели клеймо саратовской лаборатории? Ну и ну! Какая исследовательская мощь у британской разведки!"

      Не забывайте о Великих Британских Учёных которые всё знают и всё доказывают, тогда всё встанет на свои места)))
      gukoyan
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 12:30
        В городе Шиханы под Саратовом, видимо трудится британский агент Левша. Он и подписал каждую крупинку отравленной гречки. Для нахождения следов в "правильное" время.
        oleg-gr
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:43
          Цитата: oleg-gr
          В городе Шиханы под Саратовом, видимо трудится британский агент Левша

          и он всё врёт. лаборатория совсем не там
          LSA57
        2. Лелёк (Лев) Сегодня, 13:03
          Цитата: oleg-gr
          oleg-gr (Олег)

          hi , Олег.
          Пацанами (да и в более зрелом возрасте) гоняли на великах из Вольска в Шиханы. В то время там действительно были склады "химии" и строжайшая секретность (сейчас всё химоружие утилизировано). Но какой кайф был обойти посты и попасть в дубовый лес с массой грибов, жуков-оленей, жуков-носорогов и прочих лесных прелестей. Бывало - ловили нас, читали лекции о долге пионеров, кормили солдатским и отпускали. В то время Шиханы был посёлок из 5-6 ДОСов (дом офицерского состава) и казарм для солдат охраны, ну и, конечно, полигон (стрельбище). Сейчас там проживают в основном военные ветераны. Вероятно есть какая-то работа, но судя по фоткам посёлок ухоженный, чистый и живой. Так-что фантазии Альбиона по поводу Шихан - чистой воды фуфло.
          Лелёк
          1. KVIRTU (Григорий) Сегодня, 13:23
            33 НИИ имеют в виду. На сайте МО и вакансии бывают. Майор медслужбы - 26 тарифный . Серьезная, видимо, организация. Если в летных НИИ, как правило, это 19-й.
            KVIRTU
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:23
      Если англичане начнут перечислять все наши населенные пункты, полигоны, станции, а так же зимовки и стойбища оленеводов, где мог появиться их "Новичок", то за это время и Англии не станет. laughing
      сибиралт
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:44
        Цитата: сибиралт
        Если англичане начнут перечислять все наши населенные пункты, полигоны, станции, а так же зимовки и стойбища оленеводов, где мог появиться их "Новичок", то за это время и Англии не станет.

        а совбез устанет слушать и уснёт
        LSA57
      2. neri73-r Сегодня, 12:44
        Таки обидно, почему Брянский Почеп (объект "Долина" - самый большой склад в Европе хим оружия был) аглицкие шпиёны обошли стороной, а ведь он к Англии ближе, чем Шиханы! negative
        neri73-r
    3. jjj Сегодня, 12:23
      До чего в Англии тупая разведка. Вон в Волоколамске уж как люди митинговали, как отравлялись газом с полигона. А все ищут где-то по закоулочкам
      jjj
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 12:29
        "Шеф, все пропало!" Британская разведка "нашла секретную лабораторию" под Саратовом
        это уже вторая...в Ясенево первая...палимся товарищи... belay
        Дедкастарый
      2. Лелёк (Лев) Сегодня, 13:14
        Цитата: jjj
        До чего в Англии тупая разведка.

        hi
        "Абыл ли мальчик???". Чудесатенькие вещи выявляются оприч. Оказывается в доме, который Россия атаковала бинарным газом выжили все животины, принадлежащие Скрипалям, а племяха главы семейства вообще предполагает, что виновата не свежая рыба в ресторане. Нат Пинкертон от стыда отказывается вылезать из могилы - "...Скотланд Ярду стыд и срам, стыд и срам..."
        Лелёк
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:57
          Лелек, пишут, что домашних животных уже кремировали. Так что, жертвы "новичка" все же есть. Надо подать петицию за садистское убийство невиновных животных на Англию. Где там этот грёбаный Гринпис?
          sabakina
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:21
      Видно под Саратовом есть какой-то объект, на который британцы хотят попасть, но у них ничего не выходит. А к "Новичку" этот объект не имеет никакого отношения.
      Венд
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 12:16
    Я прям вижу картину маслом - Где-то в Саратове - "Так ребята поднимайте медведя, мне пофиг что он в го...но. Глуши реактор!
    Англечане нас спалили! - надо валить!"
    "И балалайку за ним подбери! вечно её теряет" !

    А если серьезно то на абсурд происходящих событий ничего толком-то сказать не приходится.
    Ну ведь реально- они сами выдумали, раздули (надо сказать успешно раздули) теперь лапухнулись, и .....и дальше поживём увидим. Но выглядит всё очень нелепо - тере- странно.! request
    DEZINTO
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:24
      Воспалённой фантазии мелкобритых нет предела ... fool
      bouncyhunter
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 12:39
        Цитата: bouncyhunter
        Где-то в Саратове

        Не где то, а в Шиханах! У меня тесть оттуда, сто пудов в программе испытаний хим оружия участвовал - по генам передалось жене, и она меня сейчас душит! wassat
        Ингвар 72
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:36
      ничего они не успешно ее раздули , сделали они как раз очень топорно и непрофессионально .
      поэтому и начинаются новые танцы с деталями . так как на старых палятся не по детски .
      они тупо отдали приказ СМИ что бы те писали их версию .
      они так и про вторжения марсиан написать могут . если приказ будет .
      и плевать что никто не поверит - другой точки зрения официально нету .
      а что население подумает - да по любому поверит . а кто не поверит тот агент Путина .
      методика стара и заезженна .
      просто экспл
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:51
        Цитата: просто экспл
        они так и про вторжения марсиан написать могут . если приказ будет .
        методика стара и заезженна .
        Ха, было уже. Не помню, в каком году, по радио предавали радиоспектакль про захват Земли марсианами. Специально сделали так, что бы было похоже на прямую трансляцию. В конце передачи сказали конечно, "мол вы прослушали радиоспектакль", но паники было, мама не горюй!
        sabakina
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:54
          тоже читал про это .
          просто экспл
    3. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 13:05
      Все больше укрепляюсь в своем мнении, что на Скрипалях применяли не боевое отравляющее вещество, а его имитатор, то есть вещество, похожее по своим свойствам на боевое ОВ, но обладающее тысячекратно меньшей токсичностью. Кроме очевидной нелепости предположения об отравления Скрипалей боевым отравляющим веществом, раз уж они потеряли сознание, то это говорит о том что у них тяжелая степень и на дорогу назад им оставалось бы минут пять. Даже если им вкололи антидот, и им посчастливилось выжить - на всю оставшуюся жизнь они остались бы глубокими инвалидами с разрушенной психикой. Но специфического антидота на это ОВ НПД, как они сами честно признались у английских химиков нет. После рапорта в соседний Портон Даун об обнаружении людей без сознания и с "белыми глазами", специалистам там стало понятно, что Скрипали отравлены ОВ НПД из-за сужения зрачков. На место выехал химик, как и у военного химика в любой стране имелся в комплекте шприцы-тюбики с атропином, не специфическим антидотом против нервных газов, которые он ввел Скрипалям, он был абсолютно прав, потому что тогда не было ясно чем именно они отравились. Но раз Скрипали отравились имитатором, то введенное количество было избыточным. Атропин - тяжелый наркотик. его применяют в хирургии при нейрохирургических операциях, поэтому Скрипалей успешно пролечили от отравления атропином, они веселы и бодры.
      mikh-korsakov
  3. Vard Сегодня, 12:17
    Да им всё равно... главное прокукарекать... а там хоть не расцветай...
    Vard
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:21
    А как же Ясенево? Уже не прет? А почему не в Химках, ведь одно название говорит, что "с большой долей вероятности", но точно тут.
    rotmistr60
    1. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:23
      в Ясенево производился "" - им Терезку с Бориской притравили.
      Denis Obukhov
    2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:23
      Цитата: rotmistr60
      А как же Ясино? Уже не прет?

      Да их по полной прёт.
      Закрытый военный поселок Шиханы на протяжении долгих десятилетий был одним из самых охраняемых объектов в Среднем Поволжье. В советские времена здесь располагались лаборатории, где проходило изучение (а возможно, и разработки) новейшего химического оружия. В девяностые годы для некогда процветающего городка наступили тяжелые времена, и связано это было не столько с общей ситуацией в стране, сколько с подписанием Конвенции о запрещении химического оружия. Документ фактически оставил без работы львиную долю жителей Шихан. Но главный работодатель поселка — научный институт органической химии и технологии — работает и сейчас, переориентировавшись на исследования в интересах фармацевтических и ветеринарных компаний.
      Серый брат
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 12:27
        А в Димоне просто научно исследовательский центр...
        Shahno
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:31
          Цитата: Shahno
          А в Димоне просто научно исследовательский центр...

          В каком Димоне? В Медведеве? wassat
          Серый брат
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 12:41
            Конечно в Медведеве! good
            Ингвар 72
  5. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:21
    Расстраивает меня британская разведка. Ведь уже дуракам ясно, что надо искать не лабораторию, а продуктовую базу с пропавшей гречкой.
    Denis Obukhov
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:24
    Это полигон!

    опять пальцем в лужу! в подвалах Кремля и лично Путин... wink
    Masya Masya
    1. Лелёк (Лев) Сегодня, 13:40
      Цитата: Masya Masya
      опять пальцем в лужу! в подвалах Кремля и лично Путин.

      День добрый, Марина.
      У меня в Вольске проживают родственники, детские и школьные друзья (конечно сейчас все в бородах и с палочками). Так вот в разговорах - в Шиханах давно чисто и нет там никаких мифических лабораторий, а последнюю бочку с "химией" вывезли лет 10 назад. Полигон (стрельбище) есть, стрельбы и атаки с воздуха проводятся, земля в ведении МО, но "химии" (повторюсь) нет. stop
      За то, что прочитали - бонус:
      Лелёк
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:45
        Лев, приветик! love

        lol
        Masya Masya
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:13
          Марина, hi уже. Кремировали их. Надеюсь не живьём. Изверги.
          sabakina
  7. Shahno (Павел) Сегодня, 12:25
    А вдруг... Смотрите там, в Саратове аккуратнее. Сворачивайтесь уже. А то вот ведь засада будет...
    Shahno
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:28
      Цитата: Shahno
      Смотрите там, в Саратове аккуратнее.

      Сами смотрите там поаккуратней, конвенцию о запрещении химического оружия Израиль не ратифицировал, насколько я помню.
      Серый брат
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 12:37
        Ну так да. У нас вообще не любят ратифицировать. Слишком много сопредельных государств может понять это не правильно, как рычаг давления.
        Shahno
        1. Лелёк (Лев) Сегодня, 13:50
          Цитата: Shahno
          Shahno

          hi
          Фамилия Ваша знакома. Кто-то из родственников не служил в Питере на Шоссе Революции?
          Лелёк
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:38
      подожди , еще не все тысячи трупов с Челябинка вывезли , там до сих пор население автоматчики с собаками не выпускают из города . что бы они не смогли рассказать все что произошло в городе .
      а тут надо в Саратов автоматчиков перебрасывать .
      их (автоматчиков) тупо не хватит что бы цепью столько городов оцепить .
      просто экспл
    3. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 12:39
      А у нас как всегда - баня, бабы, водка+шампанское, "подпишите вот здесь", "заберите своих алкоголиков обратно в Лондон".
      Berkut24
  8. prior (Влад) Сегодня, 12:26
    "Снова, гады, про реактор, про любимый лунный трактор..." и про недотравленных .
    Нам нельзя быть такими недоверчивыми, надо пустить англичан в Шиханы, дать им понюхать Новичка, если их так ломает. Пусть повеселятся. Чё жадничать?!
    prior
  9. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:27
    Шиханы-известный со времен СССР полигон где 60 дет назад проводились испытаний ядерного и химического оружия.Ныне испытания не проводятся.Название известное во всём мире(ну кроме Англии,конечно) так же как ,допустим,Форт-Нокс,где хранится золотой запас США.Связать Шиханы с отравлением Скрипалей-это всё равно,что заявить,что золотое кольцо Терезы Мэй сделано из золота украденого в Форт-Нокс.Причём украденого не просто так,а по заказу премьер-министра Англии лично министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Д,Б!
    Denis Obukhov
    1. sxfRipper (Александр) Сегодня, 12:56
      Про ЯДЕРНОЕ Вы перестарались laughing
      sxfRipper
    2. reservist (Алексей) Сегодня, 13:17
      Цитата: Denis Obukhov
      Шиханы-известный со времен СССР полигон где 60 дет назад ...

      почему только 60 ?
      reservist
    3. Лелёк (Лев) Сегодня, 13:56
      Цитата: Denis Obukhov
      Denis Obukhov

      hi
      Браво, Денис!!!
      Лелёк
  10. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 12:28
    Так вроде англосуксы орали и пяткой в грудь стучали, что нашли лабораторию под мАсквой. Быстро саксы переобуваются)
    Алексей 2016
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:32
      Цитата: Алексей 2016
      мАсквой.

      Москва через "О" пишется. Учите русский язык лучше.
      Серый брат
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:18
        Вообще то москвичи "акают", это костромичи с ивановцами "окают".
        sabakina
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:44
          Цитата: sabakina
          Вообще то москвичи "акают", это костромичи с ивановцами "окают".

          Это произношение, а не правописание. И ещё, когда так акцентировано пишут, это немножко напоминает разжигание межнациональной розни.
          Серый брат
  11. tsvetkov1274 (Андрей) Сегодня, 12:30
    там пиво еще варят drinks
    всех с пятницей!!
    tsvetkov1274
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 12:47
      с башкирскими Шиханами не путаете ?
      reservist
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:55
        Шихан это сначала гора . а потом уже пиво .
        просто экспл
        1. reservist (Алексей) Сегодня, 14:03
          согласен ;)
          после пива по горам особо не побегаешь ...
          reservist
      2. tsvetkov1274 (Андрей) Сегодня, 13:29
        не знал........... hi
        tsvetkov1274
  12. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:33
    Утверждается, что вещество произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом
    Мне это напомнило фрагмент этого фильма.

    И очевидно, у англов что секретная лаборатория, что полигон, всё едино.
    sabakina
  13. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 12:34
    Вспоминаю присказку о мальчике и волках. Сдаётся мне, что когда у России терпение окончательно лопнет и она начнёт гнобить островитян на самом деле, то весь мир будет кричать что это неправда и Мэй в отставку... Но не потому, что ей уже никто верить не будет, а потому, что англичане уже всех так достанут, что их обнуление "весь цивилизованный мир" сочтет за благо и не важно чьими руками.
    Berkut24
  14. Чичиков (Дед) Сегодня, 12:35
    Данное "открытие" британских спецслужб прокомментировал бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин, который заявил...Нервно-паралитический газ «Новичок» испытывался, но не хранился на полигоне в Шиханах в Саратовской области. Это полигон!
    Да какая разница, что они там говорят! Этого, бывшего эксперта, что, за язык дергают? Кому положено, тот и ответит, - был, не был, испытывался или нет!
    Чичиков
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 12:44
      Испытываться может и испытывался. Но вот, где применялся. Там что химические маркеры остались... Сомнительно. А может в этих лабах "крот" .... Хотя у нас тут тож есть, секретные совещания Коэна сдает, зараза. Вернее, был.
      Shahno
    2. sxfRipper (Александр) Сегодня, 12:58
      Дык одни через Дом-2 пиарятся, а другие через Шиханы. Особливо биолог-иксперд по химоружию.
      sxfRipper
  15. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:38
    Тю-ю-ю. Кто хочет прославить свой город\поселок? Подписываем на дорожных указателях крупными буквами НОВИЧОК и мелкими - для англичанки есть дура_чЁк -
    Ну уж совсем креативненько, можно на крыше дома написать!
    У меня рядом посёлок НОВЕНЬКИЙ, мож так сойдёт?
    rocket757
  16. Простой (Alexander) Сегодня, 12:54
    https://ansokolov39.livejournal.com/2053599.html

    Автор данного блога срёт потихоньку на государство в котором он живёт.
    Простой
  17. HMR333 (Владимир) Сегодня, 12:58
    самое смешное что это им сказали их источники которые заявили что они точно не знают на предполагают что скорее всего они так предполагают но фактов нет))))
    HMR333
  18. konstantin68 (Константин) Сегодня, 13:12
    А между тем по состоянию на сегодняшний день реально погибли морские свинки и котан Скрипалевский. Причем от лап Нагличан. Сожгли ,гады,как тамплиеров. Концы в воду. am
    konstantin68
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:40
      Цитата: konstantin68
      реально погибли морские свинки и котан Скрипалевский.

      Вот кого по-настоящему жаль во всей этой свистопляске. Месяц без еды...
      Paranoid50
  19. Moskovit (Алексей) Сегодня, 13:44
    Кота жалко. Второй, говорят, убежал. Наверно почувствовал, что его тоже "вылечат".
    Moskovit
  20. Altona (Евгений) Сегодня, 14:30
    Цитата: Лелёк
    гоняли на великах из Вольска в Шиханы

    -------------------------------------
    До 1925 года на месте города Канаш в Чувашской республике было сельское поселение Шихраны, практически созвучно с Шиханы. А в этом поселении был жд разъезд и склады, в том числе и английские для вывоза из России корабельной сосны, пеньки, рогожи, конопляного масла. Круг замкнулся. hi
    Altona
  21. BAI Сегодня, 14:32
    вещество произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом

    1. На полигонах ничего не производят.
    2. Шиханы никогда особо и не прятались. Кому нужно (а всем разведкам нужно) - о них знали.
    BAI
Картина дня