С Рейна выдачи нет! Свобода улыбнулась Пучдемону

Правосудие одной из федеральных земель Германии, Шлезвиг-Гольштейна, приняло в четверг постановление о том, что гражданин Карлес Пучдемон, арестованный ранее по запросу из Мадрида, может быть выпущен из немецкой тюрьмы. На время, пока рассматривается тот самый запрос об экстрадиции, и под залог, весьма, кстати скромный – всего в 75 тысяч евро. Судьи из Шлезвиг-Гольштейна, независимые от Берлина практически в той же степени, как судьи из американских штатов от Вашингтона, считают, что основанием для выдачи Испании может считаться только обвинение в растрате госсредств.Тезис об организации мятежа, которым постоянно пытаются козырять другие судьи (испанские), их немецкие коллеги отвергли. Логика тут весьма убедительна по сути: кровавое противостояние, случившееся в октябре 2017 года не только в Барселоне, но и почти по всей территории Каталонии, совершенно очевидно было вызвано жёсткими мерами Мадрида. В таком случае, для того, чтобы приписать Пучдемону организацию мятежа, нужна фантазия в духе испанских инквизиторов.Итак, беглый Карлес Пучдемон снова на свободе. Свободе относительной, разумеется. Но если бы власти Германии всё же решились выдать его испанскому правосудию, лучшего подарка сепаратистам было бы трудно придумать. Через тюрьмы прошли многие политики, деятели культуры и даже учёные. Юзеф Пилсудский считал самым «лучшим подарком» для себя тот факт, что сразу после формального получения Польшей независимости от России немецкие власти отправили его в бранденбургскую тюрьму. А Анна Ахматова, узнав о том, что будущего нобелевского лауреата Иосифа Бродского осудили за тунеядство, не скрывая восторга, воскликнула: «Какую биографию делают нашему рыжему!»Пока каталонского лидера трудно сравнивать с его предшественниками за решёткой, многим он вообще представляется этаким «ботаником». Тем не менее, отсутствие харизмы нисколько не мешает Пучдемону быть вновь и вновь избранным на высшие посты в Каталонии. К тому же в упорстве и предприимчивости экс-главе каталонского женералитата никак не откажешь. И за ним, кстати, как при всякой революции, идут миллионы. Но, судя по всему, пока эта революция не кончилась. Нельзя исключать, что внутреннее противостояние в Каталонии окажется всё же более сильным, чем вся сумма сепаратистских устремлений региона.По крайней мере, власти Мадрида с некоторых пор прилагают немалые усилия к тому, чтобы дело обернулось именно так. А ведь не так давно в адрес испанского центра даже звучали обвинения в том, что он попросту выталкивает Каталонию из страны. Сейчас такое никому, похоже, и в голову не приходит. Понимание самого факта, что с потерей Каталонии может быть потеряна и сама единая Испания, которое у многих присутствовало и раньше, похоже, только сейчас у всех в Мадриде вышло на первый план.Возможно, такой сдвиг произошёл, среди прочего, и под влиянием многочисленных консультаций с партнёрами по ЕС, а также после более глубокого анализа реальной ситуации как в Каталонии, так и в стране в целом. Вспомним, на первых порах испанские силовые структуры явно перегнули палку, а церковь и королевская семья фактически делали вид, что ничего серьёзного не происходит. С тех пор Каталонию успели лишить автономии, но в практическую плоскость это решение сейчас переводится очень и очень вяло.Экономическая ситуация лучше не становится, а политический пат для Барселоны, по всем признакам, оказался куда опаснее, чем для Мадрида. Не удивительно, что в самом регионе растёт число сторонников компромисса с Мадридом, от которого умеренные политики, скорее всего, хотели бы сейчас получить примерно то, что несколько лет назад получил другой испанский регион, традиционно претендующий на самостоятельность – страна Басков. Напомним, этот регион, по сути, в обмен на гарантии подавления террористических вылазок местных сепаратистов выторговал у Мадрида намного больше того, на что вообще мог рассчитывать. Однако и это, в любом случае оказалось меньше, чем хотели бы сами баски. Баскония сейчас вообще застыла в тревожном ожидании, и если вдруг захочет снова поторговаться с центром, может неожиданно нарваться и на ответ, более жёсткий, чем в Барселоне.Население Каталонии, которое ещё не остыло от желания считать себя полноправной нацией или народом, а свой регион – частью Европы, сегодня, по крайней мере, по внешним признакам, слегка «зависло». И это при том, что Каталонии удалось относительно безболезненно миновать период своеобразной «шоковой терапии» — массового бегства бизнеса из региона. Немного улеглись и страсти по поводу действий испанских правоохранителей прошлой осенью. Очевидно, сказался тот факт, что Мадрид слегка умерил и жёсткость, и оперативность своих действий по отмене автономии. К тому же мало кто сейчас понимает, а как собственно Каталония планирует существовать в единой Европе, в которую так рвётся. Без Испании, фактически без её ёмких рынков сбыта для продукции каталонской промышленности.На данный момент верховная власть в Мадриде снова в основном отмалчивается, притихли и кортесы с их удивительно единой ещё недавно антисепаратистской позицией. Жёсткой линии в отношении даже не собственно Каталонии, а её бывших, как, впрочем, и нынешних лидеров, продолжает придерживаться лишь испанское правосудие. Но предъявить какие-то либо серьёзные претензии к действующим политикам, как выяснилось, оказывается сегодня очень и очень непросто. Даже организация массовых народных выступлений в той же Барселоне, конечно, более редких, чем минувшей осенью, но почти столь же многочисленных и потенциально опасных для центральной власти, осуществляется настолько аккуратно, что не даёт поводов для сколько-нибудь значимого числа судебных исков.Вернёмся, однако, на север Европы, где адвокат Пучдемона Жауме Алонсо-Куэвильяс в интервью каталонскому телеканалу TV3 успел назвать судебное решение "первой победой", добавив, что "всегда верил в немецкое правосудие". Германия, со всей очевидностью опасаясь кризиса ещё на одной европейской окраине, также пытается спустить ситуацию на тормозах. При этом европейские политики прилагают серьёзные усилия для того, чтобы ограничить агрессивное вмешательство Мадрида в дела Барселоны, полагая, что затяжной кризис и сомнительные перспективы отделения всё же образумят большинство жителей региона. До сих пор практика такие ожидания не слишком оправдывала, но и времени после острой фазы кризиса прошло ещё очень мало.Похоже, нынешний промежуточный, как их называют в шахматах, ход германского правосудия направлен на то, чтобы дать возможность уже в который раз улечься страстям. Но не только. Берлин, похоже, готов ещё и ещё раз прощупывать почву на предмет профилактики повторений каталонского сценария. И потому не мешает судьям на местах проявлять не только показательную скрупулёзность, но и традиционную европейскую толерантность.