На что способна российская «Малка»

Определенно у таких систем есть будущее. Их боевой потенциал будет развиваться за счет применения корректируемых боеприпасов, причем не только с лазерной системой наведения. Благодаря взрывателю с управляемым аэродинамическим эффектом уже сейчас можно снизить круговое вероятное отклонение снаряда до пяти-семи метров. Кроме того, в таких орудиях используются кассетные боеприпасы с самоприцеливающимися элементами. Ведутся работы по улучшению аэродинамики снарядов, некоторые виды боеприпасов оснащаются донными газогенераторами, повышающими дальность на двадцать-тридцать процентов,

Американцы не в первый раз говорят о снижении порога применения ядерного оружия. Но Россия неоднократно заявляла, что любое использование ядерного оружия будет восприниматься нами как ядерное нападение со всеми вытекающими последствиями. Розыгрыши на командно-штабных учениях показывали: в случае применения ядерного оружия малой мощности конфликт за несколько часов разрастется до стратегического обмена ядерными ударами,