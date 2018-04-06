15:44 06 апреля
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На что способна российская «Малка»

Российский эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, какие задачи армия возлагает на 203-мм самоходную пушку 2C7М «Малка».

На что способна российская «Малка»


«Хотя мировая мода на мощные пушки проходит, эксперты уверены, что у российской "Малки" хороший потенциал. Активно-реактивный снаряд 3ВОФ35 она забрасывает на 47,5 километров, что сопоставимо с радиусом действия тактических ракет. Помимо обычных, "Малка" способна использовать два типа ядерных боеприпасов "Клевещина" и "Саженец" мощностью около двух килотонн в тротиловом эквиваленте», – говорится в материале РИА Новости.


Считается, что орудие в первую очередь создавалось как раз для стрельбы «спецбоеприпасами».

Определенно у таких систем есть будущее. Их боевой потенциал будет развиваться за счет применения корректируемых боеприпасов, причем не только с лазерной системой наведения. Благодаря взрывателю с управляемым аэродинамическим эффектом уже сейчас можно снизить круговое вероятное отклонение снаряда до пяти-семи метров. Кроме того, в таких орудиях используются кассетные боеприпасы с самоприцеливающимися элементами. Ведутся работы по улучшению аэродинамики снарядов, некоторые виды боеприпасов оснащаются донными газогенераторами, повышающими дальность на двадцать-тридцать процентов,
рассказал Мураховский агентству.

Востребованность «Малки» возрастает и по другой причине: в последние годы Пентагон всё чаще озвучивает планы снижения порога применения ядерного оружия и принятия на вооружение ядерных зарядов малой мощности. Правда, по мнению эксперта, ядерная риторика американцев – «лишь попытка оказать давление на Россию», на боевое применение маломощных ядерных зарядов они вряд ли решатся.

Американцы не в первый раз говорят о снижении порога применения ядерного оружия. Но Россия неоднократно заявляла, что любое использование ядерного оружия будет восприниматься нами как ядерное нападение со всеми вытекающими последствиями. Розыгрыши на командно-штабных учениях показывали: в случае применения ядерного оружия малой мощности конфликт за несколько часов разрастется до стратегического обмена ядерными ударами,
отметил эксперт.

Поэтому наиболее вероятные задачи российской тяжелой артиллерии, как и прежде, – «уничтожение командных пунктов, войск в районах сосредоточения и артиллерии противника обычными боеприпасами». Для сравнения: «203-мм осколочно-фугасный выстрел "Малки" более чем в два раза тяжелее 155-мм американского снаряда M107, масса взрывчатки – 17,8 кг против шести у "американца"», добавил собеседник.

Калибр 203 мм на сегодня – крупнейший в сухопутной артиллерии. Самый массовый артиллерийский "тяжеловес" в мире – американская самоходка М110, которых успели "наштамповать" более тысячи. США и их союзники отказалось от этой САУ еще в 1990-х в связи с переходом на «единый артиллерийский стандарт НАТО калибра 155 м». Однако орудие продолжают использовать Греция, Израиль, Пакистан, Республика Корея. Последний раз М110 применялись турками в марте 2018-го для обстрела позиций курдов в сирийском Африне.

Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Комментарии 14

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  1. Damm (Владислав) Сегодня, 12:32
    Что бы там не говорили о современной высокоточной войне, пока арте нет и не предвидится альтернативы
    Damm
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 12:34
      Такая артиллерия всегда относилась к резервам верховного командования.
      oleg-gr
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:50
      что бы там не говорили о высокоточной войне , а чувство йумора у наших военных на все 5+
      ядерных боеприпасов "Клевещина" и "Саженец"
      просто экспл
      1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 13:05
        "Саженец" быстрорастущий. laughing
        Сергей985
      2. sgapich (Станислав) Сегодня, 14:18
        Цитата: просто экспл
        что бы там не говорили о высокоточной войне , а чувство йумора у наших военных на все 5+
        ядерных боеприпасов "Клевещина" и "Саженец"

        Это не чувство йумора наших военных, это безграмотность журналистов РИА "Новости".
        Специальный боеприпас калибра 203-мм ЗБВ2 называется "Клещевина"


        Фотография с выставки "Ядерный щит России", проходившей в Государственном историческом музее Южного Урала с 03.12.15 по 03.04.16. Фотография из интернета, автор мне неизвестен.
        sgapich
    3. strannik1985 (владимир) Сегодня, 14:59
      Не такой, малая скорострельность и большое время покидания ОП. Либо ЯБЗ шпарить, либо против боевиков применять.
      Интересно, что у нее с потрохами.
      strannik1985
  2. Комментарий был удален.
  3. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:35
    Розыгрыши на командно-штабных учениях показывали: в случае применения ядерного оружия малой мощности конфликт за несколько часов разрастется до стратегического обмена ядерными ударами".

    Это только, если НАТО нападет на РФ, или если РФ нападет на старые члены НАТО, а вот, если ударить тактическим ядером по воееным базам младоевропейцев, то сразу все успокоятся. и НАТО вернется в границы 1991 года.


    Я бы назвал эту штуковину ПЕРЕПАЛКА laughing
    Denis Obukhov
  4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:37
    Я так понял, что "Малка", это модернизированный "Пион"? 2С7М и 2С7 smile
    Denis Obukhov
  5. Zubr Сегодня, 12:41
    Это наша Сталинская кувалда-2.
    Zubr
  6. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 12:46
    Хорошо что крупный калибр возвращается, как жахнет!
    Может ещё такого монстра воскресить?)) fellow
    Архивариус Вася
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:49
      Цитата: Архивариус Вася
      Может ещё такого монстра воскресить?))

      Это нам, от эстонцев отбиваться. wassat Что характерно, там ещё запасные стволы имеются.Вот фото посвежее :
      Paranoid50
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 13:45
    "Клевещина"......"Саженец" - ждём "Крапиву" ! good
    askort154
  8. серж сибиряк (сергей) Сегодня, 14:46
    Может и 480мм возродить?под Питером вроде как осталось парочка с ВОВ.Стволы там же снарядов добавить и в путь.Только башни не делать .Всё равно на прямую наводку их не выкатить.А так отчётность почитать в архиве -впечатляет наверное.
    серж сибиряк
  9. Z_G_R (Алексей) Сегодня, 15:35
    малкавианс рулит!
    Z_G_R
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