Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
На что способна российская «Малка»
Российский эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, какие задачи армия возлагает на 203-мм самоходную пушку 2C7М «Малка».
«Хотя мировая мода на мощные пушки проходит, эксперты уверены, что у российской "Малки" хороший потенциал. Активно-реактивный снаряд 3ВОФ35 она забрасывает на 47,5 километров, что сопоставимо с радиусом действия тактических ракет. Помимо обычных, "Малка" способна использовать два типа ядерных боеприпасов "Клевещина" и "Саженец" мощностью около двух килотонн в тротиловом эквиваленте», – говорится в материале РИА Новости.
Считается, что орудие в первую очередь создавалось как раз для стрельбы «спецбоеприпасами».
Востребованность «Малки» возрастает и по другой причине: в последние годы Пентагон всё чаще озвучивает планы снижения порога применения ядерного оружия и принятия на вооружение ядерных зарядов малой мощности. Правда, по мнению эксперта, ядерная риторика американцев – «лишь попытка оказать давление на Россию», на боевое применение маломощных ядерных зарядов они вряд ли решатся.
Поэтому наиболее вероятные задачи российской тяжелой артиллерии, как и прежде, – «уничтожение командных пунктов, войск в районах сосредоточения и артиллерии противника обычными боеприпасами». Для сравнения: «203-мм осколочно-фугасный выстрел "Малки" более чем в два раза тяжелее 155-мм американского снаряда M107, масса взрывчатки – 17,8 кг против шести у "американца"», добавил собеседник.
Калибр 203 мм на сегодня – крупнейший в сухопутной артиллерии. Самый массовый артиллерийский "тяжеловес" в мире – американская самоходка М110, которых успели "наштамповать" более тысячи. США и их союзники отказалось от этой САУ еще в 1990-х в связи с переходом на «единый артиллерийский стандарт НАТО калибра 155 м». Однако орудие продолжают использовать Греция, Израиль, Пакистан, Республика Корея. Последний раз М110 применялись турками в марте 2018-го для обстрела позиций курдов в сирийском Африне.
«Хотя мировая мода на мощные пушки проходит, эксперты уверены, что у российской "Малки" хороший потенциал. Активно-реактивный снаряд 3ВОФ35 она забрасывает на 47,5 километров, что сопоставимо с радиусом действия тактических ракет. Помимо обычных, "Малка" способна использовать два типа ядерных боеприпасов "Клевещина" и "Саженец" мощностью около двух килотонн в тротиловом эквиваленте», – говорится в материале РИА Новости.
Считается, что орудие в первую очередь создавалось как раз для стрельбы «спецбоеприпасами».
Определенно у таких систем есть будущее. Их боевой потенциал будет развиваться за счет применения корректируемых боеприпасов, причем не только с лазерной системой наведения. Благодаря взрывателю с управляемым аэродинамическим эффектом уже сейчас можно снизить круговое вероятное отклонение снаряда до пяти-семи метров. Кроме того, в таких орудиях используются кассетные боеприпасы с самоприцеливающимися элементами. Ведутся работы по улучшению аэродинамики снарядов, некоторые виды боеприпасов оснащаются донными газогенераторами, повышающими дальность на двадцать-тридцать процентов,рассказал Мураховский агентству.
Востребованность «Малки» возрастает и по другой причине: в последние годы Пентагон всё чаще озвучивает планы снижения порога применения ядерного оружия и принятия на вооружение ядерных зарядов малой мощности. Правда, по мнению эксперта, ядерная риторика американцев – «лишь попытка оказать давление на Россию», на боевое применение маломощных ядерных зарядов они вряд ли решатся.
Американцы не в первый раз говорят о снижении порога применения ядерного оружия. Но Россия неоднократно заявляла, что любое использование ядерного оружия будет восприниматься нами как ядерное нападение со всеми вытекающими последствиями. Розыгрыши на командно-штабных учениях показывали: в случае применения ядерного оружия малой мощности конфликт за несколько часов разрастется до стратегического обмена ядерными ударами,отметил эксперт.
Поэтому наиболее вероятные задачи российской тяжелой артиллерии, как и прежде, – «уничтожение командных пунктов, войск в районах сосредоточения и артиллерии противника обычными боеприпасами». Для сравнения: «203-мм осколочно-фугасный выстрел "Малки" более чем в два раза тяжелее 155-мм американского снаряда M107, масса взрывчатки – 17,8 кг против шести у "американца"», добавил собеседник.
Калибр 203 мм на сегодня – крупнейший в сухопутной артиллерии. Самый массовый артиллерийский "тяжеловес" в мире – американская самоходка М110, которых успели "наштамповать" более тысячи. США и их союзники отказалось от этой САУ еще в 1990-х в связи с переходом на «единый артиллерийский стандарт НАТО калибра 155 м». Однако орудие продолжают использовать Греция, Израиль, Пакистан, Республика Корея. Последний раз М110 применялись турками в марте 2018-го для обстрела позиций курдов в сирийском Африне.
Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти