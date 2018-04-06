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Су-30МКИ и Як-130 "нацелились" на Латинскую Америку
Ряд латиноамериканских стран выразили заинтересованность в российских многоцелевых истребителях СУ-30МКИ, в учебно-боевых самолетах нового поколения Як-130 и в новом пассажирском самолете МС-21, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российской делегации на авиакосмическом салоне FIDAE 2018, открывшийся во вторник в чилийской столице.
Проявляют интерес к российским многоцелевым истребителям СУ-30МКИ Перу, Колумбия и Аргентина, в то время как Мексика, Чили, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия заинтересованы в российских учебно-боевых самолетах нового поколения Як-130, сообщили источники в делегации.
Многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-30МКИ, а также учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130 разрабатывает корпорация "Иркут", которая входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации.
На FIDAE 2018, помимо Су-30МКИ и Як-130, корпорация представила учебно-тренировочные самолеты Як-152, а также семейство пассажирских самолетов нового поколения МС-21, интерес к которому проявили ряд региональных перевозчиков. Летные испытания МС-21-300 успешно ведутся с мая 2017 года, идет подготовка к серийному производству нового лайнера.
Проявляют интерес к российским многоцелевым истребителям СУ-30МКИ Перу, Колумбия и Аргентина, в то время как Мексика, Чили, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия заинтересованы в российских учебно-боевых самолетах нового поколения Як-130, сообщили источники в делегации.
Многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-30МКИ, а также учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130 разрабатывает корпорация "Иркут", которая входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации.
На FIDAE 2018, помимо Су-30МКИ и Як-130, корпорация представила учебно-тренировочные самолеты Як-152, а также семейство пассажирских самолетов нового поколения МС-21, интерес к которому проявили ряд региональных перевозчиков. Летные испытания МС-21-300 успешно ведутся с мая 2017 года, идет подготовка к серийному производству нового лайнера.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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