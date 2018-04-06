15:43 06 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Су-30МКИ и Як-130 "нацелились" на Латинскую Америку

Ряд латиноамериканских стран выразили заинтересованность в российских многоцелевых истребителях СУ-30МКИ, в учебно-боевых самолетах нового поколения Як-130 и в новом пассажирском самолете МС-21, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российской делегации на авиакосмическом салоне FIDAE 2018, открывшийся во вторник в чилийской столице.

Су-30МКИ и Як-130 "нацелились" на Латинскую Америку


Проявляют интерес к российским многоцелевым истребителям СУ-30МКИ Перу, Колумбия и Аргентина, в то время как Мексика, Чили, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Боливия заинтересованы в российских учебно-боевых самолетах нового поколения Як-130, сообщили источники в делегации.


Многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-30МКИ, а также учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130 разрабатывает корпорация "Иркут", которая входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации.

На FIDAE 2018, помимо Су-30МКИ и Як-130, корпорация представила учебно-тренировочные самолеты Як-152, а также семейство пассажирских самолетов нового поколения МС-21, интерес к которому проявили ряд региональных перевозчиков. Летные испытания МС-21-300 успешно ведутся с мая 2017 года, идет подготовка к серийному производству нового лайнера.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
14

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Borik (Борис) Сегодня, 12:44
    Су-30МКИ и Як-130 "нацелились" на Латинскую Америку


    Нацелились теперь лишь бы не промахнутся.
    Borik
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:04
      лишь бы у покупателей деньги были .
      а то Аргентина собралась покупать старые суперэтандеры . те самые суперэтандеры которые у них еще во времена война с наглией были .
      просто экспл
  2. новичок (garik) Сегодня, 12:45
    интересно, какой процент этих заинтересованностей перерастёт в контракты, ну хотя б по мнению автора?
    новичок
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:55
      Привет , Гарик ! hi Вот тоже этот момент очень заинтересовал . "Заинтересованность" и "покупка" это очень далёкие понятия , особенно когда рядом "честные" матрасы . wink
      bouncyhunter
      1. новичок (garik) Сегодня, 13:01
        Паша, с бодричком, брат! (на работе аврал, нет времени на частые комменты). вот наверное из перечисленных гос.тв только Бразилия и Колумбия смогут как то платить. остальные или не могут, или янкимама не велит.
        новичок
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:03
          Ну вот и будем посмотреть какой процент заинтересованностей перерастёт в контракты .
          bouncyhunter
          1. новичок (garik) Сегодня, 13:13
            да,Паш. только вот хочется больше развернутости статей/новостей, что ли. понятно, что есть площадка, на ней обязательно будут наши образцы, даже доя рекламы. вот нравится им Сушка(да она и янкам нравится и интерес не спадает), а что для этого сделано? ну не купят они самолёты, токмо потому, что они им нравятся. вот коллега Сергей985, отметил верно о нюансах покупки.
            новичок
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:16
              Цитата: новичок
              вот коллега Сергей985, отметил верно о нюансах покупки.

              Согласен , я так мыслю что контракт на поставку самолётов подразумевает в себе и всё упомянутое Сергеем985 .
              bouncyhunter
              1. новичок (garik) Сегодня, 13:22
                я б даже сказал, что первое инфракструктура, затем обученный тех.персонал, лишь потом асё остальное. хотя чисто гипотетически, если заключат контракт, то мере исполнения контракта можно всё подогнать. но, просто не те это страны.
                новичок
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:25
                  Согласись , что поставка самолётов не в один месяц делается . За это время можно вполне успеть и лётный и техперсонал обучить , и инфраструктуру привести в соответствие с закупаемыми самолётами .
                  bouncyhunter
                  1. новичок (garik) Сегодня, 13:30
                    грандиозные масштабы для латинос, не потянут. если даже сильео захотят, влияние янки слишком велико.
                    новичок
                    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:32
                      Как я сказал выше :
                      Цитата: bouncyhunter
                      Ну вот и будем посмотреть какой процент заинтересованностей перерастёт в контракты .
                      bouncyhunter
                2. Scoun (Roman) Сегодня, 14:01
                  Цитата: новичок
                  инфракструктура, затем обученный тех.персонал, лишь потом асё остальное.

                  Это всегда так, корабли, самолёты и тд.. всегда подразумевают выше перечисленное.
                  Первые контракты, они самые болезненные.
                  Тем более что обучение тоже отдельных денег стоит.
                  Scoun
                  1. новичок (garik) Сегодня, 14:15
                    так же не забываем про санкции янки ко всем, кто сотрудничает с нашим ВПК_ латинос на это слишком чувствительны.
                    новичок
    2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 12:56
      Нет у них денег. Мало сами самолеты купить. Обучение летчиков, персонала, боеприпасы, инфраструктура.
      Сергей985
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 12:59
        Цитата: Сергей985
        Нет у них денег. Мало сами самолеты купить. Обучение летчиков, персонала, боеприпасы, инфраструктура.

        Ну, как минимум, Бразилия с Мексикой страны не бедные. Если, конечно, абстрагироваться от уже традиционной манеры наших авиаменеджеров считать "заинтерсованность" обещанием.
        Avis-bis
        1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 13:07
          Мексику можно сразу вычеркнуть из списка. Да и по Бразилии сомнения большие.
          Сергей985
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:05
        а час полета ?
        просто экспл
    3. NEOZ Сегодня, 12:59
      Цитата: новичок
      какой процент

      0% на СУ и 10% на ЯК.....
      NEOZ
      1. новичок (garik) Сегодня, 13:06
        ну хотя б так. курочка по зёрнышку клюёт. хотя, верится с трудом. на этом “салоне“ возможно будут намерения на МС21, которые нужно будет подтверждать.
        новичок
    4. Устин Сегодня, 13:36
      Вероятность небольшая.С ними в этом направлении работают не один год.Да, желание есть, но задаром матчасть не продается-нужно брать кредиты,которые впоследствии отдавать, а так как кредитная история не совсем хорошая, то с этим проблемы.Рынок конечно интересный с геополитической точки зрения, но по экономике не "тянет".
      Цитата: новичок
      интересно, какой процент этих заинтересованностей перерастёт в контракты, ну хотя б по мнению автора?
      Устин
  3. iouris (iouris) Сегодня, 12:57
    Обещать не значит жениться. В результате намерения Бразилии купить Су-27 мы купили у Бразилии некий пассажирский самолёт SSJ. И что, где лавэ?
    iouris
  4. Громобой Сегодня, 13:04
    Обнадёживающе,но слишком туманно.
    Громобой
  5. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 13:29
    ...выразили заинтересованность .. и в новом пассажирском самолете МС-21,

    Ну это они несколько погорячились!
    AlexVas44
Картина дня