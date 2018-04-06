15:44 06 апреля
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С-400 и "Панцирь-С1" объединили в единую систему. Отстрелялись удачно

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" Центрального военного округа (ЦВО) впервые единой системой отразили массированный ракетный удар условного противника на тактических учениях, которые состоялись на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщил исполняющий обязанности начальника управления противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО округа полковник Геннадий Шлаг.

С-400 и "Панцирь-С1" объединили в единую систему. Отстрелялись удачно


В рамках учений средства противовоздушной обороны большой дальности С-400 впервые были объединены в единую систему с комплексом ближнего действия "Панцирь-С1". Под руководством одного командира они заступили на боевое дежурство и сумели отразить два массированных ракетных удара
- сказал он.


Расчеты С-400 уничтожали мишени, которые имитировали высокоскоростные баллистические ракеты, а "Панцирь-С1" одновременно в автоматизированном режиме уничтожал маловысотные и малоразмерные цели, такие как крылатые ракеты и ударные беспилотные средства условного противника.

В совокупности тандем образует многослойную систему защиты, а тем более под руководством одного командира
- заявил полковник

В пресс-службе округа добавили, что эксперимент признали удачным.

Все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены. На учениях присутствовали представители оборонных заводов
- приводит ТАСС слова Геннадия Шлага

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 29

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  1. Meckajiuhe Сегодня, 13:27
    О как зачетно вышло.
    Meckajiuhe
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:32
      Мобильная, эффективная система ПВО.
      Во это уже реальная заявка на непробиваемый шит!
      Интересно, шо можно к ним добавить, на новых принципах, как говориться\ мечтается?
      rocket757
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:01
        с чего это мобильное ? и панцирь и С-400 это ПВО стационарных объектов , а войсковые это С-300В* , буки , торы , тунгуски .
        или Вы про то что они двигаются ? так большинство ЗРК сейчас сами двигаются . не двигается только С-200 (С-72 и 125 на колеса все же поставили )
        просто экспл
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:10
          Самоходом перебазировались на новое место, развёртывание тож без дополнительной техники!
          Ничего дополнительного транспортного им не надо.
          rocket757
          1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:11
            а Пэтриота . Барака , Таада , Сампта или других ЗРК нужна дополнительная техника ? сами перебазироваться не могут ?
            просто экспл
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:56
              Могут, так мы не за них говорим. В чём вопрос то? кстати, ничего современного, так шоб супер пупер на малой\ средней дистанции, янки не показывают.
              Самоходного, типа за порядками наступающих войск? В колоннах войск на марше?
              Все очень разрозненное у тех, у других есть, но это не полноценная система. По быстрому прикрыть важный объект, скопление войск как?
              Другая концепция, типа наша авиация будет!!! И будет только она!!! А если не будет???
              Недавно ж генерал ихний стонал, что войска прикрывать нечем, в случае столкновения с СУРЬЁЗНЫМ противником! Эт их генерал!
              Так что наши системы войскового ПВО просто сравнивать полноценно не с кем.
              Стационарные, которые даж сетецентрическая, наверное вон хоть у евреев есть. А у кого ещё ЕСТЬ?
              rocket757
        2. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 15:34
          Мобильное - значит малое время развертывания. Еще С-300 разворачивался с марша за 5 минут.
          При этом подготовка самого комплекса - 2 минуты. Остальное время топопривязка КП дивизиона и ПУ. Т.е. если топопривязка будет автоматической, то и время сократиться на время запуска самого комплекса.
          alstr
      2. okko077 (Валерий) Сегодня, 14:01
        А разве эти вопросы не решаются на этапе проектирования? У нас все системы разрознены и одиночны... У нас нет системности в работе...Это уже почти 20 лет продолжается...Полный парад уродов....Робкая попытка преодолеть глобальное отставание, глобальное требование современной информационной революции, преподносится как великое достижение... Мечтается от незнания, от ограниченности как говорится....
        okko077
        1. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 15:30
          Да все уже решено еще на С-300.
          Ничего нового не произошло.
          alstr
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:42
      Так они в ВКС России так и поставляются полк С-400 (два дивизиона по 8 ПУ) и к каждому дивизиону по два Панцирь-С1, всего на полк С-400 идет четыре Панцирь-С1.
      Владыка Ситх
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:52
        Норм, так должно быть. Неприступное небо, за такое рано говорить, но хочется быть за то спокойным!
        Меня прикалывает когда Панцири на полигон идут своим ходом! Высокие агрегаты, по маршруту все самопальные провода, не на должной высоте подвешенные, собирают!!!
        rocket757
        1. Alex777 (Александр) Сегодня, 14:35
          В рамках учений средства противовоздушной обороны большой дальности С-400 впервые были объединены в единую систему с комплексом ближнего действия "Панцирь-С1".

          Непонятно - автор хочет сказать, что в Сирии эти комплексы стоят не объединенные в одну систему? Очень сомневаюсь.
          В этом году обещают Панцирь-СМ. С дальностью (по разным источникам) от 40 до 60 км и возможностью поражения гиперзвуковых ракет.. Вот это будет песня. hi
          Alex777
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 14:45
            Первое, система не связана в Сирии, и это обозначила атака беспилотного хлама... Второе, обещать можно, а детей все нет...
            Shahno
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:15
              Москва не сразу строилась. Будет система, люди работают!
              rocket757
              1. Shahno (Павел) Сегодня, 15:31
                В принципе согласен.... Просто реально вы сейчас проходите те проблемы, что решали у нас. Интересно, что получится...тут электроника рулит, иначе бы половина перехватчиков сбивали бы ложные и безопасные цели. Интел не зря у нас яйца несет, чуют что то...
                Shahno
                1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:41
                  Да как сказать, мы эти проблемы уже решали не раз ...условия не ах, хотя с технической стороны возможности просто супер.
                  Кстати, условия. эт не за наших талантливых людей!!! Эт за тех, кто нами вообще и этим процессом, в частности, рулит!
                  rocket757
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:34
    Такие эксперименты в Хмеймиме успешно отработаны и работают.
    Egorovich
    1. okko077 (Валерий) Сегодня, 13:49
      Да ,успешно обхезались в Сирии по полной...Боевых Информационных Систем нет, сетецентрических подходов даже не планируется. Везде вместо них по-прежнему люди на убой на передовую, но в Ратнике и со Стрельцом, чтобы умирать подольше... Ура ,партизан можем победить !!!
      okko077
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:02
        ну у ПВО вроде есть своя АСУ . но до сетецентричности там конечно далеко .
        просто экспл
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:24
          Ну да, этому okko077 (Валерий) прям из штаба ВКС сведения сливают.
          Система уже восстанавливается, значительные узлы\зоны прикрыты полноценно!
          Дура_Чков проверять наше ПВО нет, в отличии от таковых, шоб писать всякую ерунду, такие как видим находятся!
          Куда ж без них, эт шоб весело было!
          rocket757
          1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:40
            то что ЗРК опасны не говорит о том что есть сетецентричность как у эгиды .
            просто экспл
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:30
              ЗРК УБОЙНЫ. Это обо всём говорит. Они связаны единой командной системой с авиацией. Да разрушили всякие коз... нехорошие люди систему, но так восстанавливается ... периметр вон тож отключён\ заморожен был, а теперь только писк из за бугра раздаётся!
              Серьёзные районы закрыты полностью, на современном уровне. Дальше, связать полноценно то шо есть и то шо будет!!!
              Это не от массированного ядрёного удара. его не сдержать никому. но цузая авиация к нам не полетит. Прочитайте как забугорные аналитики на эту тему писчат и просят ОЧЕНЬ МНОГО денег, потому как ничего подобного ни у кого просто НЕТ, евреи не в счёт, территория с гулькин нос, даж в гейропе создают, создают и никак ... такие же узлы обороны, объединены очень условным взаимодействием.
              Про войсковую ПВО даж говорить не приходиться, у них всё кисло.
              У них надежда, что их авиация господствовать будет, только вопрос. - А так будет??? -
              Впрочем, реально так взглянуть, гейропа не готовится к войне у себя просто никак, уверены, что на них никто не нападёт! Все визги, истерики эт ради бабосиков для своего ВПК, ничего больше!
              У нас концепция, что напасть могут, по многим причинам и поводам.
              Не знаю, ядрёное оружие эт серьёзный такой аргумент, но готовиться надо по любому.
              rocket757
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:55
      Панцири по форме, по боевому отработали ... хороший тренинг и запрос на доработку, конечно. С 400 по факту только дежурили! Отпугивали одним своим видом! И не жаль, ибо после их работы серьёзные дела могли быть!
      rocket757
    3. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:40
      Цитата: Egorovich
      Такие эксперименты в Хмеймиме успешно отработаны и работают.

      Практических стрельб С-400 там не было.
      Piramidon
  3. tchoni (Евгений) Сегодня, 13:53
    . Под руководством одного командира они заступили на боевое дежурство и сумели отразить два массированных ракетных удара
    Мне интересно , понятие "массированный ракетный удар" это от двух до 4 ракет в волне или десятка по 3 как на "Шайрат" прилетало?
    tchoni
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:28
      Тонкий вопрос, с заявкой .... наверно экономическая целесообразность в уничтожении большого количества материальных, не дешёвых средств, тож присутствует.
      Не слышал я шоб хоть кто то устраивал испытания по максимуму??? Сейчас уже моделируют, проверяют виртуально!
      rocket757
      1. tchoni (Евгений) Сегодня, 15:16
        На этот счет есть одна мудрость: "Лучше лить пот на учениях чем кровь на войне"
        tchoni
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:43
          Капитализм однако, успешные менеджеры рулят там где не надо.
          Хотя в принципе, комп. моделирование, эт серьёзная проверка, если всё делать на должном уровне!
          rocket757
  4. PVO (Игорь) Сегодня, 14:24
    Добавить бы им в группировку комплекс с дальностью до 100 км и дешевыми ракетами
    PVO
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