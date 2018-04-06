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С-400 и "Панцирь-С1" объединили в единую систему. Отстрелялись удачно
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" Центрального военного округа (ЦВО) впервые единой системой отразили массированный ракетный удар условного противника на тактических учениях, которые состоялись на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщил исполняющий обязанности начальника управления противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО округа полковник Геннадий Шлаг.
Расчеты С-400 уничтожали мишени, которые имитировали высокоскоростные баллистические ракеты, а "Панцирь-С1" одновременно в автоматизированном режиме уничтожал маловысотные и малоразмерные цели, такие как крылатые ракеты и ударные беспилотные средства условного противника.
В пресс-службе округа добавили, что эксперимент признали удачным.
В рамках учений средства противовоздушной обороны большой дальности С-400 впервые были объединены в единую систему с комплексом ближнего действия "Панцирь-С1". Под руководством одного командира они заступили на боевое дежурство и сумели отразить два массированных ракетных удара- сказал он.
Расчеты С-400 уничтожали мишени, которые имитировали высокоскоростные баллистические ракеты, а "Панцирь-С1" одновременно в автоматизированном режиме уничтожал маловысотные и малоразмерные цели, такие как крылатые ракеты и ударные беспилотные средства условного противника.
В совокупности тандем образует многослойную систему защиты, а тем более под руководством одного командира- заявил полковник
В пресс-службе округа добавили, что эксперимент признали удачным.
Все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены. На учениях присутствовали представители оборонных заводов- приводит ТАСС слова Геннадия Шлага
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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