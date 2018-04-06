15:44 06 апреля
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Вашему вниманию - новая украинская динамическая защита

Госпредприятие «Базовый центр критических технологий "Микротек"» (Киев) разработало новую динамическую защиту «Щит», которой предполагается оснастить танки Т-64, Т-72 и Т-80 украинской армии, сообщил агентству Оборонно-промышленный курьер директор предприятия Сергей Швыдкой.

Вашему вниманию - новая украинская динамическая защита


Наши специалисты работали в зоне боевых действий на востоке страны – изучали реальное боевое применение динамической защиты. На основе этих исследований появились совершенно новые концепции защиты бронетехники,
сказал Швыдкой агентству.


По его словам, «совместно с Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова (ХКБМ), одна из этих концепций уже реализуется Украиной в одной из восточных стран».



За счет некоторых доработок один слой комплекса динамической защиты "Нож" отклоняет бронебойно-подкалиберные снаряды производства стран НАТО (при критических углах встречи). Снаряд делает каверну, и уходит в рикошет. В 2016 году проводились испытания наших новых комплексов ДЗ в присутствии иностранных заказчиков, представителей ЦНИИ ВВТ, ДВТП МОУ и главного бронетанкового управления ВСУ. В течение двух недель макеты всех проекций машины с динамической защитой подвергались различным испытаниям, от вибрации, действия высоких и низких температур и поражения напалмом, до обстрелов из различных типов вооружения,
продолжил директор.



И на основе результатов этих испытаний появилась опытно-конструкторская работа «Щит».

Она предполагает оснащение танков Т-80, Т-72 и Т-64 нашей новой динамической защитой – соответственно, Щит-80, Щит-72 и Щит-64. Это разработки – на основе комплекса "Нож", но с рядом изменённых характеристик. Развитие ДЗ "Нож" привело к тому, что этот комплекс, который в 3 раза легче нашего комплекса ДЗ "Дуплет", уже практически не уступает последнему по характеристикам. Таким образом, все типы танков, состоящих у нас на вооружении, будут переоснащаться этими новыми комплексами. Ими уже оснащаются модернизированные танки Т-72АМТ, демонстрационный образец которых был представлен Киевским бронетанковым заводом в августе 2017-го,
рассказал Швыдкой.


Использованы фотографии: http://opk.com.ua
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Комментарии 34

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  1. киргиз (роман) Сегодня, 13:44
    ну осталось ерунда, денег найти
    киргиз
    1. ПАМ (Алексей) Сегодня, 13:51
      проще блокпост вкопать да сеткой оградить, а там 50 на 50, если попадут!
      ПАМ
  2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 13:48
    А картонная броня Ростика где?
    Кот_Кузя
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 13:52
      А картонная броня Ростика где?

      Проходит испытания выстрелами спичками.
      Видимо между 60-летними конструкторами и Ростиком возникли некие недоговорённости. Поэтому пока решают вопрос нового прорывного укро-танка, на ура пошла динамическая защита.

      Там бронекапсулу надо довести, и через годик будет супер-танк!

      DEZINTO
  3. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 13:53
    За счет некоторых доработок один слой комплекса динамической защиты "Нож" отклоняет бронебойно-подкалиберные снаряды производства стран НАТО (при критических углах встречи). Снаряд делает каверну, и уходит в рикошет
    Я вообще со стула упал!!! С каких пор динамическая защита стала защищать от бронебойных и подкалиберных снарядов? Эти кастрюли вообще знают принцип работы динамической защиты?
    В течение двух недель макеты всех проекций машины с динамической защитой подвергались различным испытаниям, от вибрации, действия высоких и низких температур и поражения напалмом, до обстрелов из различных типов вооружения
    Я вообще без слов! Теперь оказывается, у шумеров динамическая защита защищает от вибраций (я то думал, от вибраций подвеска и резиновые бандажи защищают), от высоких и низких температур (я думал, для этого печка и кондиционер есть) и от напалма (я думал, сама танковая броня защищает от огня). КВН, Камеди, Аншлаг и Наша Раша уже давно отдыхают. Кастрюльки жгут почище них lol
    Кот_Кузя
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:59
      защищает и уже давно и довольно неплохо . новые западные БОПСы разрабатывают как раз против новых ДЗ , именно поэтому они их даже составными начали делать .
      просто экспл
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 14:07
        Вообще-то корпуса блоков ДЗ сделаны из неброневой стали, и никакой преграды для БОПС не представляют.
        Кот_Кузя
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:10
          Вы не поверите . ДЗ и бортовые экраны это не одно и тоже .
          и ломают и отклоняют их как раз взрывом от ДЗ .
          почитайте хотя бы в педивикии о ДЗ .
          Контакт-1 с БОПСами почти не работал . а вот уже Контакт-5 работал , и матрасы поэтому начали делать новые БОПСы , наши начали делать Реликт и Малахит.
          их сейчас больше улучшают для работы по БОПСам чем по кумулятивной струе .
          просто экспл
          1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 14:51
            Вы внимательно читайте, что эта кастрюлька вещает:
            Снаряд делает каверну, и уходит в рикошет

            О каком взрыве идет речь? Эта говорящая кастрюлька утверждает, что БОПС не может пробить блок ДЗ.
            Кот_Кузя
            1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:58
              вот только не надо уже косить на них .
              он просто не сказал что отклоняет взрывом ибо это и так понятно .
              я вот понял сразу , а Вы банально не знали что ДЗ работает по БОПСам (перечитайте свой первый пост)
              просто экспл
              1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 15:05
                Вы еще раз читайте:
                Снаряд делает каверну, и уходит в рикошет

                Ни о каком взрыве он и не вещает. Я конечно понимаю, что здесь много с Украины кто пишет...
                Кот_Кузя
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:08
      Цитата: Кот_Кузя
      За счет некоторых доработок один слой комплекса динамической защиты "Нож" отклоняет бронебойно-подкалиберные снаряды производства стран НАТО (при критических углах встречи). Снаряд делает каверну, и уходит в рикошет
      Я вообще со стула упал!!!

      На стуле усидел, smile но не понял - Они же вроде с нами воюют, перемога уже близко... А при чем снаряды НАТО? Це ж союзники щеневмерликов, чего ж они от ихних снарядов защиту делают?
      helmi8
      1. BAI Сегодня, 14:21
        А при чем снаряды НАТО?

        Они же на стандарты НАТО переходят. При чем как бы усиливают - НАТОвский снаряд держит, а российский и подавно!
        BAI
  4. роман66 (роман) Сегодня, 13:53
    щит - это что-то из английского lol
    роман66
    1. Комментарий был удален.
  5. askort154 (Александр) Сегодня, 13:53
    "Нож" не логично , судя по фото - "подол-напередник" .
    askort154
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 13:54
      Нарыльник лучше.
      Кот_Кузя
  6. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:53
    Я так понимаю, что при сработке ДЗ, все в том ящике, который на последней картинке, с тяжелой контузией оказываются?
    Ушлый_башкорт
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 14:00
      У кастрюлек мозга нет, так что контузиться там нечему.
      Кот_Кузя
  7. Комментарий был удален.
  8. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:59
    По нынешним реалиям бывшей УССР, когда в руководстве какой то фирмы укроВПК меняется руководитель или начинается какая то движуха в руководстве, то в эфир выдается зонд с пакетом громких реляций о перемогах, заключенных меморандумах и контрактах (которые оказываются меморандумами) и т.п. подобной шумихой
    Denis Obukhov
  9. COJIDAT (Павел) Сегодня, 14:07
    Что это за юбки резиновые на башне? Дизайн адский просто! :) Они от дождя помогают?
    COJIDAT
    1. SOF (Александр) Сегодня, 14:28
      Цитата: COJIDAT
      Что это за юбки резиновые на башне? Дизайн адский просто! :) Они от дождя помогают?

      ...я вот тоже понять не могу - если танк, башней, в сторону смотрит, то мехвод замирает на попе ровно или ему побратимы подсказывают какую педальку нажимать и какой рычаг дергать?
      SOF
      1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 14:47
        Цитата: SOF
        Цитата: COJIDAT
        Что это за юбки резиновые на башне? Дизайн адский просто! :) Они от дождя помогают?

        ...я вот тоже понять не могу - если танк, башней, в сторону смотрит, то мехвод замирает на попе ровно или ему побратимы подсказывают какую педальку нажимать и какой рычаг дергать?

        Закрывает люк и смотрит через триплекс, который ничто не закрывает.
        ALEXXX1983
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:05
      Это резинометаллические экраны, от кумулятивных струй.
      Вадим237
  10. Langf (Андрей ) Сегодня, 14:09
    Короче всё понятно: работать, чего-нибудь там созидать в обозримом будущем не будут – не профит, будут всё так же в песочнице в войнушку играть да совочками мерятся.
    Langf
  11. KIBL (GENE) Сегодня, 14:23
    Пущай лучше рукоблудием занимаются.
    KIBL
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:28
      лучше рукоблудием занимаются

      Хороший "им" совет конечно, но ....они же могут руки сломать,....или ......тоже сломать могут.
      Хотяя в принципе.....да и флаг им в руки ... laughing
      DEZINTO
  12. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 14:47
    "За счет некоторых доработок один слой комплекса динамической защиты "Нож" отклоняет бронебойно-подкалиберные снаряды производства стран НАТО (при критических углах встречи)." А почему НАТО? У них же главный враг -Россия. Еще один тайный ГРУшник засыпался.
    Дилетант
  13. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 14:56
    Такое впечатление,что ковриками для ног резиновыми китайскими обшили laughing и вот тебе уже и Щит,от всех снарядов,хворей ,вибраций и врагов laughing
    Ну а что,глазки ставили уже от домофона,теперь коврики laughing
    Proton
  14. Uma Palata (Нат. С. ) Сегодня, 15:11
    украинским военным гениям на заметку : очень перспективное направление , см. фото.
    При выводе на боевые позиции половина вражин помрет от хохота, вторая половина встанет в очередь на "пусти прокатиться".
    А тем временем умные, трезвые и здравосмыслящие укропитеки шустренько сбегают до Ростова.
    Пожрать и помыться горячей водой.
    Uma Palata
  15. Васян1971 (Василий) Сегодня, 15:14
    " За счет некоторых доработок один слой комплекса динамической защиты "Нож" отклоняет бронебойно-подкалиберные снаряды производства стран НАТО."
    Ну леопарды, леклерки и абрамсы берегитесь таперича!
    Васян1971
  16. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:16
    Больше ВВ богу ВВ!
    Серый брат
  17. prior (Влад) Сегодня, 15:18
    А ещё, "Госпредприятие «Базовый центр критических технологий "Микротек"» (Киев) разработало новую динамическую защиту «Щит», которой предполагается оснастить" кастрюли, одеваемые на головы щеневмерликов, в рамках подготовки к очередному майдану.
    prior
  18. Викторио (Викторио) Сегодня, 15:33
    складывается как-то все к тому, что была совершена ошибка с отказом от проекта новороссия
    Викторио
  19. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 15:38
    Первый слой обычные бронелисты поставленные под углом! И что же здесь нового? Колхоз! tongue
    ibn.shamai
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