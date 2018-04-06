Вашему вниманию - новая украинская динамическая защита

Наши специалисты работали в зоне боевых действий на востоке страны – изучали реальное боевое применение динамической защиты. На основе этих исследований появились совершенно новые концепции защиты бронетехники,

За счет некоторых доработок один слой комплекса динамической защиты "Нож" отклоняет бронебойно-подкалиберные снаряды производства стран НАТО (при критических углах встречи). Снаряд делает каверну, и уходит в рикошет. В 2016 году проводились испытания наших новых комплексов ДЗ в присутствии иностранных заказчиков, представителей ЦНИИ ВВТ, ДВТП МОУ и главного бронетанкового управления ВСУ. В течение двух недель макеты всех проекций машины с динамической защитой подвергались различным испытаниям, от вибрации, действия высоких и низких температур и поражения напалмом, до обстрелов из различных типов вооружения,

Она предполагает оснащение танков Т-80, Т-72 и Т-64 нашей новой динамической защитой – соответственно, Щит-80, Щит-72 и Щит-64. Это разработки – на основе комплекса "Нож", но с рядом изменённых характеристик. Развитие ДЗ "Нож" привело к тому, что этот комплекс, который в 3 раза легче нашего комплекса ДЗ "Дуплет", уже практически не уступает последнему по характеристикам. Таким образом, все типы танков, состоящих у нас на вооружении, будут переоснащаться этими новыми комплексами. Ими уже оснащаются модернизированные танки Т-72АМТ, демонстрационный образец которых был представлен Киевским бронетанковым заводом в августе 2017-го,