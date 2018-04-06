15:42 06 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Для спецотряда «Россия» в Казани строятся очередные три самолета Ту-214

Для Специального летного отряда (СЛО) «Россия» Управления делами РФ на Казанском авиационном заводе (филиал ПАО «Туполев») строятся три самолета Ту-214, сообщает bmpd со ссылкой на сайт госзакупок.

Самолет Ту-214СР (заводской номер 42306028, серийный номер 528, регистрационный номер RA-64528) Специального летного отряда (СЛО) «Россия».

Согласно документации, основанием для строительства указанных самолетов Ту-214 стали «Постановление Правительства Российской Федерации № 1387 от 17 декабря 2016 года, договор № УД-1401д от 27 декабря 2016 года о предоставлении субсидии между Управлением делами Президента Российской Федерации и ГК "Ростех", договор от 2 мая 2017 года между ГК "Ростех" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и договор от 31 мая 2017 года между ПАО "ОАК" и ПАО "Туполев"».


Таким образом, Ростех выступает формальным головным заказчиком трех самолетов Ту-214 у ОАК (головного исполнителя) для последующей поставки их Управлению делами Президента РФ.

Ресурс напоминает, что еще в марте 2017 года в опубликованных решениях совета директоров ОАК содержалась информация об утверждении договоров между ОАК и ГК "Ростех" на поставку 3-х воздушных судов Ту-214 с заводскими номерами 44811031, 44912032 и 44912033. На тот момент все три самолета Ту-214 с указанными номерами находились на Казанском авиационном заводе в начальной стадии постройки.

В настоящее время СЛО «Россия» располагает 14 самолетами Ту-214 различных модификаций и четырьмя самолетами Ту-204.

Использованы фотографии: Игорь Двуреков / russianplanes.net
13

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. keeper03 (Александр) Сегодня, 14:06
    Ребятушки, а почему бы нам не поднять гражданский авиапром, наклепав Ту-214 на всю страну ?!! what good
    keeper03
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 14:11
      Потому что для них нет экономичных двигателей, полагаю. Потому они не будут интересны в гражданском секторе. Стоит ждать МС-21, который вот вот поднимется, точнее второй экземпляр.
      Muvka
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:19
        Цитата: Muvka
        Потому что для них нет экономичных двигателей, полагаю.

        Неправильно Вы полагаете. ПС-90 нормальный двигатель с хорошим запасом модернизации. Вполне себе гражданская авиакомпания "Волга-Днепр" заказывает Ил-76МД-90.
        А что такого волшебного будет в МС-21, что его надо ждать? Планер у Ту-204 хороший (плюсы композитного крыла ещё не очевидны), аэродинамическая школа у нас всегда была на высоте. Планер из эпохи, когда на продувку моделей не жалели ни времени, ни денег. А двигатели на Ту-204 можно любые поставить: ПС и Роллсы уже стояли, можно и другой приспособить, да тот же ПД-14, когда/если доведут до ума. Существующий МС-21 является полным аналогом давно проверенной модификации Ту-204-300, так зачем огород городить?.
        Avis-bis
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 14:49
          ПС хорош, но с современными двигателями ему никак не потягаться. Увы. Он родом из 90х.
          Muvka
          1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 15:02
            Цитата: Muvka
            Он родом из 90х.

            Какое откровение. :) Из 1980-ых, кстати. Как и большинство нынешних двигателей, только в модернизированном виде. Не подходят ПС-ы — есть куча других, ещё раз повторяю.
            Avis-bis
            1. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:14
              Например? Какие другие?
              Muvka
    2. avt Сегодня, 14:15
      Цитата: keeper03
      Ребятушки, а почему бы нам не поднять гражданский авиапром, наклепав Ту-214 на всю страну ?!!

      bully Не уж то это тут ДАМ зарегистрирован под энтим ником ?? bully Он даже в СМИ требовал импортозаместить на Ту .
      "Обуздать его, смять!" — только глядь,
      Нечем в Двадцать седьмом воевать,
      А в Тридцатом — полководцы
      Все утоплены в колодце
      И вассалы восстать норовят...
      Кооперация по Ту-204/214 УБИТА! Причём уже давно , идет допил оставшегося задела.
      avt
  2. BAI Сегодня, 14:07
    Интересно, почему новые отечественные пассажирские самолеты покупаются только для спецотряда?
    BAI
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:12
      Цитата: BAI
      почему новые отечественные пассажирские самолеты покупаются только для спецотряда?

      Наверное, потому что только для них деньги находят. А остальным - денег нет, но вы держитесь...
      helmi8
    2. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 14:15
      Цитата: BAI
      Интересно, почему новые отечественные пассажирские самолеты покупаются только для спецотряда?




      Потому что никто другой в здравом уме такие шедевры покупать не будет
      Ратуш
    3. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:21
      Цитата: BAI
      Интересно, почему новые отечественные пассажирские самолеты покупаются только для спецотряда?

      Например, потому, что на разработку нового типа самолёта выделяется больше бабла, чем на совершенствование уже проверенного. Все сходства с МС-21 и Ту-204СМ случайны.
      Avis-bis
    4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:24
      Может быть потому что конь лежит в ванне с огурцами? Вот почему?
      Нравятся мне такие вопросы....а типа - почему так а не эдак.....
      Блин да потому что так надо!
      DEZINTO
      1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 15:03
        Цитата: DEZINTO
        Может быть потому что конь лежит в ванне с огурцами? Вот почему?
        Нравятся мне такие вопросы....а типа - почему так а не эдак.....
        Блин да потому что так надо!


        К сожалению без огурцов.. crying
        Проксима
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:23
          Держись! - щас...ща подвалим....охурцов.....

          DEZINTO
  3. шурави (Владимир) Сегодня, 14:25
    Цитата: keeper03
    Ребятушки, а почему бы нам не поднять гражданский авиапром, наклепав Ту-214 на всю страну ?!! what good



    С ума сошёл? Как же чинушам с "Аэрофлота" из на Бермудах регистрировать? laughing
    шурави
Картина дня