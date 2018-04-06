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Для спецотряда «Россия» в Казани строятся очередные три самолета Ту-214
Для Специального летного отряда (СЛО) «Россия» Управления делами РФ на Казанском авиационном заводе (филиал ПАО «Туполев») строятся три самолета Ту-214, сообщает bmpd со ссылкой на сайт госзакупок.
Согласно документации, основанием для строительства указанных самолетов Ту-214 стали «Постановление Правительства Российской Федерации № 1387 от 17 декабря 2016 года, договор № УД-1401д от 27 декабря 2016 года о предоставлении субсидии между Управлением делами Президента Российской Федерации и ГК "Ростех", договор от 2 мая 2017 года между ГК "Ростех" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и договор от 31 мая 2017 года между ПАО "ОАК" и ПАО "Туполев"».
Таким образом, Ростех выступает формальным головным заказчиком трех самолетов Ту-214 у ОАК (головного исполнителя) для последующей поставки их Управлению делами Президента РФ.
Ресурс напоминает, что еще в марте 2017 года в опубликованных решениях совета директоров ОАК содержалась информация об утверждении договоров между ОАК и ГК "Ростех" на поставку 3-х воздушных судов Ту-214 с заводскими номерами 44811031, 44912032 и 44912033. На тот момент все три самолета Ту-214 с указанными номерами находились на Казанском авиационном заводе в начальной стадии постройки.
В настоящее время СЛО «Россия» располагает 14 самолетами Ту-214 различных модификаций и четырьмя самолетами Ту-204.
Согласно документации, основанием для строительства указанных самолетов Ту-214 стали «Постановление Правительства Российской Федерации № 1387 от 17 декабря 2016 года, договор № УД-1401д от 27 декабря 2016 года о предоставлении субсидии между Управлением делами Президента Российской Федерации и ГК "Ростех", договор от 2 мая 2017 года между ГК "Ростех" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и договор от 31 мая 2017 года между ПАО "ОАК" и ПАО "Туполев"».
Таким образом, Ростех выступает формальным головным заказчиком трех самолетов Ту-214 у ОАК (головного исполнителя) для последующей поставки их Управлению делами Президента РФ.
Ресурс напоминает, что еще в марте 2017 года в опубликованных решениях совета директоров ОАК содержалась информация об утверждении договоров между ОАК и ГК "Ростех" на поставку 3-х воздушных судов Ту-214 с заводскими номерами 44811031, 44912032 и 44912033. На тот момент все три самолета Ту-214 с указанными номерами находились на Казанском авиационном заводе в начальной стадии постройки.
В настоящее время СЛО «Россия» располагает 14 самолетами Ту-214 различных модификаций и четырьмя самолетами Ту-204.
Использованы фотографии: Игорь Двуреков / russianplanes.net
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