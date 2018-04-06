15:42 06 апреля
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Лукашенко удивляет: Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности РБ

Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с членом Центрального военного совета, членом Госсовета, министром обороны Китайской Народной Республики Вэем Фэнхэ, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко удивляет: Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности РБ


В наше время вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси. Вы помогли нам создать самые современные космические подразделения, отправить на орбиту самый современный спутник. Мы с вами создали в Беларуси самый современный Центр управления полётами
— приводит слова президента БЕЛТА.


Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия в долгу не останется.

Вы это должны знать, и всё руководство Китая должно об этом знать
— добавил он.

Ранее сообщалось, что член Госсовета КНР, министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фенхэ совершит визит в Россию и Белоруссию с 1 по 8 апреля, передает RT

Использованы фотографии: http://www.belta.by/
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Комментарии 38

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  1. новичок (garik) Сегодня, 14:19
    прочитал заголовок, в уме промелькнуло: “Вот те на!“. после статьи промелькнуло сново то же. smile recourse what . как то так.
    новичок
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:21
      я тоже подумал , на хрена наши им Су-30 дают , Торы , Буки и че только не давали . а оказывается надо было дать батарею смерчей и запустить им спутник .
      просто экспл
      1. Лекс. Сегодня, 14:30
        Некто ничего не дает покупают по российским ценам .Ну Армения ещё искандеры закупает вот и Лукашенко подсуетился китайцы помогли технологиями 3 поколение полонезов на 500 км бьёт
        Лекс.
        1. новичок (garik) Сегодня, 14:35
          разве мало покупать по российским ценам? где связь между армянским Искандерами Э и Полонезом? был бы бацко пофобержее, была б у него и база ВКС, и установки Искандер (без Э).
          новичок
        2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:37
          ога , покупают их на русские деньги , которые им потом списывают .
          просто экспл
          1. новичок (garik) Сегодня, 14:41
            чем дальше в лес, тем больше дров. плюрализм мнений, понимаш. не слышал, что б РА и РБ списывали кредиты. льготный период_ да (беспроцентный до 3х лет, сроком погашения на 15лет).
            новичок
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:22
      Это просто политика.И заявление это просто расшаркивание перед китайцами.Ну,а в самом деле "Полонез" и современная электроника-все китайское.
      Цитата: новичок
      прочитал заголовок, в уме промелькнуло: “Вот те на!“. после статьи промелькнуло сново то же. smile recourse what . как то так.
      210окв
      1. новичок (garik) Сегодня, 14:26
        понятно. но решающую роль сыграл Полонез с китайскими мозгами? как же мало надо для обороноспособности достаточно крепкого гос.ва?!
        новичок
      2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 14:26
        Ага yes , тоже хотел сказать. Смотри кадры из к/ф Армагедон.
        Хагалаз
      3. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 14:28
        "Прогиб" засчитан....
        А по поводу спутника, это что? Соответствует действительности? Просто не в курсе....
        NN52
        1. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 15:42
          А по поводу спутника, это что?

          Есть такой -
          Белорусский телекоммуникационный спутник Belintersat-1 запущен с китайского космодрома Сичан 15 января 2016 года. Сам спутник был построен китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC). Транспондеры изготовила французско-итальянская компания Thales Alenia. Наземный комплекс управления расположен в городском поселке Станьково в 40 километрах от Минска. Общая стоимость проекта — 296 млн долларов США.
          мыслитель
    3. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 14:24
      а чего ждать от этого "собрата",эта старая крыса оближет кого угодно и сдаст кого угодно,лишь бы самому целым остаться,вот такой вот союзничек на хорошую погоду,так что прав был государь-император когда про союзников России говаривал))
      Ратник с пулеметом
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:32
        Батька хитрован ещё тот! Но доиграться может любой, на всякого шибко хитрого, всегда найдётся еще хитрее!
        rocket757
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:38
          кабы не получилось что после угроз что он развернется на запад наши скажут - да иди уже .
          а после того как Россия не будет за них вступаться , бацьку нато разнесет на щепки .
          просто экспл
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:58
            Батька хитрован, но не дуР_ик! Впрочем эт дело такое, может само придти независимо от желания!
            rocket757
    4. Megatron (Вежливый) Сегодня, 14:55
      Бацка твердо идет по пути "многовекторного" янука. Кстати, вот одно из его недавних высказыванний:

      Лукашенко отметил, что хорошо знает Западную Украину и ее жителей. "Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", — сказал он.


      Согласен, нужно уметь разговаривать - с пистолетом у виска. Тогда и трудолюбивыми станут.
      Megatron
  2. Borik (Борис) Сегодня, 14:19
    Ну батька и загнул. "Решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси сыграл Китай"
    А сколько оружия осталось после развала СССР всё распродали теперь от Китая подачки получает.
    Borik
  3. Armavir (Валерий) Сегодня, 14:19
    Вот это номер, оказывается Китай все сделал? И за сколько можно поинтересоваться? И почему тогда получается , что от России дайте самолеты и ракеты и тд..желательно бесплатно-потому что мы якобы союзное государство, а с Китаем за деньги и они в итоге оказываются решающие...
    Смутные у меня какие то сомнения, все ли верно делаем и такие уж нам союзники все
    Armavir
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:22
      бацка же .
      он любит у России требовать , а потом получив "подарков" еще и попрекать тем что дают не все что их душечка желает .
      просто экспл
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:26
      Цитата: Armavir
      от России дайте самолеты и ракеты и тд..желательно бесплатно-потому что мы якобы союзное государство

      А сколько претензий и возмущений по цене на нефтепродукты? Однако белорусские креветки исправно в Россию идут... laughing
      helmi8
  4. avt Сегодня, 14:20
    bully Не-е-е-е Бацка ! Езда по китайским ушам не прокатит ни на муллиметрр ! bully Откатить хоть реплику китайскую типа Су-30 на халяву , да штук 30-ть не выйдет ни за какие словеса. Не то у них воспитание .Даже если с ним како ,,саюзна гаспадарство " замутить возжелаешь. bully Вот получил ,,на шару" аналог Хамви в ответ на МЗКТшные тягачи и всё-ё-ё-ё .И кредиты они те не спишут ни за какой славяно-китайский базар. Хоть вприсядку спляши перед их министром обороны. bully С китайцами где сядешь, там и слезешь.
    avt
  5. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:21
    Я вообще не понял что он хотел "этим" сказать ?
    DEZINTO
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 15:40
      Цитата: DEZINTO
      что он хотел "этим" сказать ?

      Ну как... Выразил "чувство глубокого удовлетворения" и всё такое. yes "О, герр Питер, это есть двуличный европейский политИк..." laughing
      Paranoid50
  6. cariperpaint Сегодня, 14:21
    ну то политика и реверансы вполне нормальное явление. видно кредит опять хочет вымутить.
    cariperpaint
  7. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 14:25
    Допрыгается бульбаш. Не любят люди дерьмо в проруби.
    Azazelo
  8. dantist (Макс) Сегодня, 14:30
    Отжешь проститутка, чтоб ему всю жизнь на китайских танках с китайкалашами ездить под китайскими самолетами, картошкой платить бует?
    dantist
    1. Ronald Reagan Сегодня, 14:42
      Дружить нужно с сильными. Слабых из без вас хватает laughing .
      Ronald Reagan
      1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 15:28
        Ага! Сильные имеют обыкновение таких друзей в позу Z ставить! Идите, подружите, нахлебаетесь....
        Цитата: Ronald Reagan
        Дружить нужно с сильными. Слабых из без вас хватает laughing .
        Хагалаз
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 14:35
    Цитата: Лекс.
    китайцы помогли технологиями 3 поколение полонезов на 500 км бьёт

    -----------------------------
    Батюшки святы! И шо это дает? Ну закинули вы НУРС на 500 км, а какова судьба тех к кому он прилетел вас не волнует. Может он не по адресу и прилетел. Смысл РСЗО накрыть заданный квадрат, а не абы что на дальности в 500 км.
    Altona
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 14:36
    Цитата: dantist
    Отжешь проститутка, чтоб ему всю жизнь на китайских танках с китайкалашами ездить под китайскими самолетами, картошкой платить бует?

    -----------------------------
    Да и китайский гарнизон скорее всего. В Белоруссии нет престижа в армии служить как в России.
    Altona
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 14:39
    Цитата: DEZINTO
    Я вообще не понял что он хотел "этим" сказать ?

    -----------------------------
    Скорее всего играл на опережение, чтобы не получить классический китайский ответ "сунь-вынь-в-чай". laughing
    Altona
  12. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 14:42
    Цитата: Лекс.
    Некто ничего не дает покупают по российским ценам .Ну Армения ещё искандеры закупает вот и Лукашенко подсуетился китайцы помогли технологиями 3 поколение полонезов на 500 км бьёт

    Что, теперь до Израиля долетит?
    Дилетант
  13. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 14:50
    Так Бульбашенко че ж зря по сине-желтым странам разъехжает,ручкается,научился небось оттуда laughing заразное это дело
    Proton
  14. gukoyan (Igor) Сегодня, 14:56
    Батька что картохи червивой объелся?
    Ерунду какие-то гонит...
    gukoyan
  15. Громобой Сегодня, 15:01
    Нормальный политический реверанс.Россия играет решающую роль в поддержании обороноспособности белорусов .Но дипломатично сделать комплимент китайцам---почему бы и нет?Когда,к примеру,наш вождь встречается с посланником Мсвати Третьего(короля Свазиленда),то он элегантно подчёркивает,что взаимоотношения с этой великой африканской страной крайне важны для России,нужно и впредь углублять сотрудничество,выводя их на стратегический уровень belay ...Вот так же и белорусский вождь,залил желтоухим в башни сладкий елей. wassatХуже от этого точно никому не будет.
    Громобой
  16. prior (Влад) Сегодня, 15:03
    Москва отказывается покупать белорусское молоко, а китайцев мильярд.
    Поставили Батьку раком, потом удивляемся почему это он так льстит китайцам.
    prior
  17. loki565 Сегодня, 15:06
    Да ладно причитать,это политика))) А наши приедут скажет ГЛАВНУЮ роль сыграла Россия, слов синонимов очень много, для всех стран можно найти)))
    loki565
  18. Комментарий был удален.
  19. Архонт (Алексей) Сегодня, 15:20
    Так то Китай и нас всех электроникой обеспечил. Вся бытовая электроника, все приборы все сделано в Китае.
    Архонт
  20. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 15:32
    Зато он ни разу не сказа спасибо России за дармовую нефть, газ и полностью отрытый рынок для санкционных продуктов из гейропы.
    Но постоянно истерит по поводу того, что Россия ставит Белоруссию на колени и хочет лишить ее государственности.
    В то время как запад устроил России мочилово по делу Скрипаля, глава МИДа Белоруссии демонстративно, в пику России, поехал налаживать отношения в Англию, а его зам в Америку, а сам Лукашенко в Грузию.И белоруссы даже не подумали, хотя бы для проформы, как вроде союзник,выдворить хоть одного западного дипломата в поддержку России.В отличии от союзников США.
    Denis Obukhov
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