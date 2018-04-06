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Лукашенко удивляет: Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности РБ
Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с членом Центрального военного совета, членом Госсовета, министром обороны Китайской Народной Республики Вэем Фэнхэ, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия в долгу не останется.
Ранее сообщалось, что член Госсовета КНР, министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фенхэ совершит визит в Россию и Белоруссию с 1 по 8 апреля, передает RT
В наше время вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси. Вы помогли нам создать самые современные космические подразделения, отправить на орбиту самый современный спутник. Мы с вами создали в Беларуси самый современный Центр управления полётами— приводит слова президента БЕЛТА.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия в долгу не останется.
Вы это должны знать, и всё руководство Китая должно об этом знать— добавил он.
Ранее сообщалось, что член Госсовета КНР, министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фенхэ совершит визит в Россию и Белоруссию с 1 по 8 апреля, передает RT
Использованы фотографии: http://www.belta.by/
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