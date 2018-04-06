Российские военные оценили новые разработки казахстанского ОПК

Российские офицеры познакомились с технологиями производства бронированных колесных машин "Арлан" и бронетранспортеров "Барыс" с колесной формулой 6х6 и 8х8, а также радиостанций, средств индивидуальной бронезащиты и оптических приборов,

Российская делегация во главе с командующим войсками ЦВО Александром Лапиным в ходе визита в Астану посетила оборонные предприятия «Казахстан Аселсан Инжиниринг» и «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», изучив современные образцы техники и вооружения, выпускаемые на их мощностях, сообщает пресс-служба Центрального округа.говорится в релизе.Сообщается «что командующий ЦВО «высоко оценил тактико-технические характеристики продукции казахстанских оборонщиков и новейшие разработки заводчан в интересах армии союзного государства».Визит российских военных проходит в соответствии с планом двустороннего сотрудничества. Члены делегации «обсудит с руководящим составом министерства обороны Республики Казахстан вопросы региональной безопасности», добавили в пресс-службе.