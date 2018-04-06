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Российские военные оценили новые разработки казахстанского ОПК
Российская делегация во главе с командующим войсками ЦВО Александром Лапиным в ходе визита в Астану посетила оборонные предприятия «Казахстан Аселсан Инжиниринг» и «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», изучив современные образцы техники и вооружения, выпускаемые на их мощностях, сообщает пресс-служба Центрального округа.
Сообщается «что командующий ЦВО «высоко оценил тактико-технические характеристики продукции казахстанских оборонщиков и новейшие разработки заводчан в интересах армии союзного государства».
Визит российских военных проходит в соответствии с планом двустороннего сотрудничества. Члены делегации «обсудит с руководящим составом министерства обороны Республики Казахстан вопросы региональной безопасности», добавили в пресс-службе.
Российские офицеры познакомились с технологиями производства бронированных колесных машин "Арлан" и бронетранспортеров "Барыс" с колесной формулой 6х6 и 8х8, а также радиостанций, средств индивидуальной бронезащиты и оптических приборов,говорится в релизе.
Сообщается «что командующий ЦВО «высоко оценил тактико-технические характеристики продукции казахстанских оборонщиков и новейшие разработки заводчан в интересах армии союзного государства».
Визит российских военных проходит в соответствии с планом двустороннего сотрудничества. Члены делегации «обсудит с руководящим составом министерства обороны Республики Казахстан вопросы региональной безопасности», добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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