15:41 06 апреля
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Российские военные оценили новые разработки казахстанского ОПК

Российская делегация во главе с командующим войсками ЦВО Александром Лапиным в ходе визита в Астану посетила оборонные предприятия «Казахстан Аселсан Инжиниринг» и «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», изучив современные образцы техники и вооружения, выпускаемые на их мощностях, сообщает пресс-служба Центрального округа.

Российские военные оценили новые разработки казахстанского ОПК


Российские офицеры познакомились с технологиями производства бронированных колесных машин "Арлан" и бронетранспортеров "Барыс" с колесной формулой 6х6 и 8х8, а также радиостанций, средств индивидуальной бронезащиты и оптических приборов,
говорится в релизе.


Сообщается «что командующий ЦВО «высоко оценил тактико-технические характеристики продукции казахстанских оборонщиков и новейшие разработки заводчан в интересах армии союзного государства».

Визит российских военных проходит в соответствии с планом двустороннего сотрудничества. Члены делегации «обсудит с руководящим составом министерства обороны Республики Казахстан вопросы региональной безопасности», добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 14:43
    Молодцы good
    Мое мнение, как бы "импорто- замещение"... Думаю, казахи поделятся, если что... А вот, " Байкал", зря на Барыс не будут устанавливать.
    LiSiCyn
    1. Касым (Даурен) Сегодня, 15:34
      Стас, приветствую! Наши военные как раз хотят модуль с 57мм. пухой, но говорят, что "Байкал" не готов и пока на испытаниях.
      Так оптика, в том числе и ночная, уже засветилась на Донбассе. Совместное с турками предприятие в Астане несколько лет назад построили. Радиостанции с Талес совместно производят в Алма-Ате. А БТРы новые (4*4) уже даже на экспорт пошли. Узбеки и туркмены тоже хотят приобрести - вроде с Ташкентом уже есть контракт. Когда наши замутили эти БТР, то в РФ еще не было новых образцов БТТ. Первые броневички хотели с турками делать, несколько штук сделали, но что-то там не пошло - вроде с ЮАР срастается, они готовы даже КАМАЗовское нутро воткнуть. hi
      Касым
  2. pavelpavel (Павел Дементьев) Сегодня, 14:59
    Надо с идеологиями определятся паритет наемников и нанимателей идеологии в Госдуме формировать. По другому будущее в руках международных олигархов.
    pavelpavel
  3. Антон Ю (Антон) Сегодня, 15:19
    Там казахстанского только названия.
    Антон Ю
  4. san4es Сегодня, 15:28
    hi Российские офицеры познакомились с технологиями производства бронированных колесных машин "Арлан"и бронетранспортеров "Барыс"
    авг. 2017 г.
    san4es
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