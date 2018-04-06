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В РФ разрабатывается турбовинтовой двигатель для самолета L-410
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) будет выпускать двигатели ВК-800С, предназначенные для самолетов L-410UVP-E20, а также для других легких воздушных судов, сообщает авиационный портал ATO.ru.
Разработкой проекта в рамках импортозамещения занимается обособленное подразделение предприятия в Петербурге. Заказчик – Минпромторг России.
По словам инженера-конструктора предприятия Андрея Мелехина, сейчас «уже ведется производство опытных экземпляров ВК-800С и к концу мая должны быть собраны три опытных образца». Летом этого года планируется начать стендовые испытания двигателей, чтобы осенью выйти на летные испытания.
Получить сертификат типа на ВК-800С в УЗГА планируют в 2020 году. В двигателях будут использоваться только российские комплектующие.
Начать серийное производство двигателей предприятие намерено сразу после прохождения сертификации. По словам Мелехина, «уже есть заказ на два самолета L-410UVP-E20 с новыми двигателями российского производства от Минпромторга».
Напомним, на Уральском заводе локализовано производство чешских региональных самолетов L-410.
Сейчас в России эксплуатируются самолеты L-410UVP-E20 с моторами М601 и H80 компании GE Aviation Czech (бывшее чешское моторостроительное предприятие Walter, приобретенное в 2008 г. американской компанией GE Aviation – подразделением корпорации General Electric).
Сообщается, что «ВК-800С – это турбовинтовая модификация вертолетного турбовального двигателя ВК-800В, разработкой которого занимается "ОДК-Климов"». ВК-800С предназначен для многоцелевых самолетов грузоподъемностью 1000–1500 кг.
Макет турбовинтового двигателя ВК-800С на стенде АО "Уральский завод гражданской авиации"
Разработкой проекта в рамках импортозамещения занимается обособленное подразделение предприятия в Петербурге. Заказчик – Минпромторг России.
По словам инженера-конструктора предприятия Андрея Мелехина, сейчас «уже ведется производство опытных экземпляров ВК-800С и к концу мая должны быть собраны три опытных образца». Летом этого года планируется начать стендовые испытания двигателей, чтобы осенью выйти на летные испытания.
Получить сертификат типа на ВК-800С в УЗГА планируют в 2020 году. В двигателях будут использоваться только российские комплектующие.
Начать серийное производство двигателей предприятие намерено сразу после прохождения сертификации. По словам Мелехина, «уже есть заказ на два самолета L-410UVP-E20 с новыми двигателями российского производства от Минпромторга».
Напомним, на Уральском заводе локализовано производство чешских региональных самолетов L-410.
Сейчас в России эксплуатируются самолеты L-410UVP-E20 с моторами М601 и H80 компании GE Aviation Czech (бывшее чешское моторостроительное предприятие Walter, приобретенное в 2008 г. американской компанией GE Aviation – подразделением корпорации General Electric).
Сообщается, что «ВК-800С – это турбовинтовая модификация вертолетного турбовального двигателя ВК-800В, разработкой которого занимается "ОДК-Климов"». ВК-800С предназначен для многоцелевых самолетов грузоподъемностью 1000–1500 кг.
Использованы фотографии: www.ato.ru, ru-avia.livejournal.com
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