15:43 06 апреля
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В РФ разрабатывается турбовинтовой двигатель для самолета L-410

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) будет выпускать двигатели ВК-800С, предназначенные для самолетов L-410UVP-E20, а также для других легких воздушных судов, сообщает авиационный портал ATO.ru.

В РФ разрабатывается турбовинтовой двигатель для самолета L-410
Макет турбовинтового двигателя ВК-800С на стенде АО "Уральский завод гражданской авиации"

Разработкой проекта в рамках импортозамещения занимается обособленное подразделение предприятия в Петербурге. Заказчик – Минпромторг России.


По словам инженера-конструктора предприятия Андрея Мелехина, сейчас «уже ведется производство опытных экземпляров ВК-800С и к концу мая должны быть собраны три опытных образца». Летом этого года планируется начать стендовые испытания двигателей, чтобы осенью выйти на летные испытания.

Получить сертификат типа на ВК-800С в УЗГА планируют в 2020 году. В двигателях будут использоваться только российские комплектующие.

Начать серийное производство двигателей предприятие намерено сразу после прохождения сертификации. По словам Мелехина, «уже есть заказ на два самолета L-410UVP-E20 с новыми двигателями российского производства от Минпромторга».

Напомним, на Уральском заводе локализовано производство чешских региональных самолетов L-410.



Сейчас в России эксплуатируются самолеты L-410UVP-E20 с моторами М601 и H80 компании GE Aviation Czech (бывшее чешское моторостроительное предприятие Walter, приобретенное в 2008 г. американской компанией GE Aviation – подразделением корпорации General Electric).

Сообщается, что «ВК-800С – это турбовинтовая модификация вертолетного турбовального двигателя ВК-800В, разработкой которого занимается "ОДК-Климов"». ВК-800С предназначен для многоцелевых самолетов грузоподъемностью 1000–1500 кг.

Использованы фотографии: www.ato.ru, ru-avia.livejournal.com
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Комментарии 4

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  1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:09
    И ещё о двигателях- "Наземные стендовые испытания крупномасштабной модели высокоскоростного прямоточного двигателя, разрабатываемого в рамках европейско-российского проекта "Гексафлай интернешенел" будут завершены в следующем году, сообщил "Интерфаксу-АВН" советник генерального директора Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) по внешнеэкономической деятельности Владимир Палкин.

    "Этот проект, который идет сейчас, должен завершиться в следующем году. Его основная цель - стендовые испытания. Дальше в рамках следующего европейского проекта предполагается проведение летных испытаний такого модуля. Но это уже переходит за 2020 год", - сказал В.Палкин "Интерфаксу-АВН" на Международном форуме двигателестроения МФД-2018 в Москве.

    Он напомнил, что участником проекта со стороны России являются ЦАГИ и ЦИАМ, со стороны Европы - Европейское космическое агентство (ЕКА) и исследовательские лаборатории из Франции, Германии Голландии и Бельгии. Финансирование европейских компаний, участвующих в проекте, идет по линии Еврокомиссии, а российских - по линии Минпромторга.

    Имеющийся в распоряжении ЦИАМ уникальный стенд позволяет производить испытания крупномасштабных моделей высокоскоростных прямоточных двигателей при скоростях полета порядка 7-8 чисел Маха, т.е. на гиперзвуке, - отметил В.Палкин.

    По его словам, в результате уже проведенных испытаний получен положительный эффект по тяговому усилию.

    В Палкин сообщил, что к проведению летных испытаний будет привлечен институт из Австралии, который в начале двухтысячных годов достаточно успешно провел летные испытания двух образцов крупномасштабных моделей такого двигателя.

    Собеседник агентства пояснил, что отличие нынешней модели двигателя от тех, что были испытаны ранее, состоит в том, что в ней используется конверктируемый воздухозаборник. При этом если в традиционной схеме он располагается снизу, то здесь, наоборот, сверху.

    "Этот модуль работает на водороде. Если раньше мы проводили испытания образца, который был изготовлен из специальной стали, то для того чтобы сделать их более длительными по времени была изготовлена модель с медной вставкой. Медь, как известно, является очень хорошим теплопроводником, и это дает возможность отвести большее количество тепла и удлинить время испытания такой модели", - сказал В.Палкин.

    По его словам, на сегодняшний день продолжительность испытаний составляет порядка 20-25 секунд. Потому что это не охлаждаемая модель, а температура внутри камеры сгорания превышает 2300-2400 градусов по Кельвину. На входе при скоростях порядка 7 Махов она 1850-1900 градусов по Кельвину. Естественно, что традиционные материалы, применяемые в современных двигателях, такой температуры не выдерживают.

    Мы уже сегодня используем ряд керамических композиционных материалов, которые дают надежду, что сможем реализовать идею создания двигателя, работающего достаточно продолжительное время на гиперзвуковых скоростях", - сказал В.Палкин.

    Это - проект европейский, идет он под маркой создания силовой установки для пассажирского самолета со скоростью полета порядка 7 Махов. Здесь отрабатывается технология для силовой установки, а дальше есть идея в Европе по созданию пассажирского самолета с такими скоростями полета. Естественно, это будет самолет типа бизнес-джета".
    Вадим237
  2. Lycan (Alex) Сегодня, 15:19
    Вот! Отлично!
    Подрегулировать модификацию по тяге (если надо) и от сюда его (ТВС-2ДТС):
    https://topwar.ru/139193-rosteh-predstavil-v-yaku
    tske-samolet-dlya-mestnyh-avialiniy.html#comments

    А с Honeywell TPE331-12UAN лучше не спешить. Можно штук 10 заказать, но не 200 же!
    Lycan
  3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 15:20
    А не сгодится ли этот движок для внучка Ан-2? Название незапоминаемое такое. А то там амеровский.
    Хагалаз
    1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:39
      ТВС-2ДТС - самолет, но там движок по-моему побольше...ну да, 1650 л.с. на винте...У нашего - половина. Для этого самолета надо как раз между. wassat
      Горный стрелок
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