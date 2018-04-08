Автоматическая винтовка TRW Low Maintenance Rifle (США)



Винтовка TRW Low Maintenance Rifle с сошкой. Фото Forgottenweapons.com



Вид с другой стороны. Фото Forgottenweapons.com



Общие виды оружия. Лист из руководства по эксплуатации



Схема винтовки. Рисунок из руководства по эксплуатации



Неполная разборка винтовки. Фото Forgottenweapons.com



Затвор и ударник. Фото Forgottenweapons.com



Винтовка LMR со штыком. Фото Modernfirearms.net



Пара музейных винтовок. Изделия отличаются конструкцией некоторых деталей и составом дополнительного оснащения. Фото Thefirearmblog.com

По материалам сайтов:

http://forgottenweapons.com/

http://modernfirearms.net/

http://guns.com/

http://thefirearmblog.com/

Во время Вьетнамской войны армия США помогала вооруженным силам дружественных стран и поставляла им различные вооружения и технику. Тем не менее, нередко такие поставки были связаны с излишними и неоправданными тратами либо оказывались невозможными. Для решения этих проблем было предложено создать специальный вариант стрелкового оружия – максимально простую и дешевую автоматическую винтовку с достаточно высокими характеристиками. Такой образец оружия остался в истории под названием TRW Low Maintenance Rifle.В начале семидесятых годов специалисты Пентагона предложили оригинальную идею, позволявшую получить желаемые результаты в сфере военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, но при этом резко сократить затраты на помощь для них. До сих пор дружественным армиям или вооруженным формированиям в порядке помощи передавались вооружения и техника состоящих на вооружении типов, зачастую отличавшиеся высокой ценой. Специально для выполнения новых подобных поставок предложили создать максимально упрощенную и дешевую, но в достаточной мере эффективную автоматическую винтовку.Новый проект стартовал в 1971 году, и вскоре были определены основные требования к перспективному оружию. В первую очередь, винтовка должна была иметь минимальную стоимость, обусловленную простотой конструкции и производства. Одновременно с этим изделие должно было отличаться высокими эксплуатационными характеристиками. Первым получателем новых винтовок должны были стать войска Южного Вьетнама, которым приходилось воевать в сложном климате. Как следствие, оружие должно было отличаться стойкостью к высокой влажности и другим характерным факторам. Наконец, следовало упростить эксплуатацию оружия, чтобы с ним могли справиться плохо обученные бойцы. Кроме того, это позволяло сократить риски, связанные с неправильной логистикой и отсутствием своевременного подвоза нужных материалов.Последнее требование к винтовке было вынесено в название всей программы. Новый образец оружия получил рабочее обозначение Low Maintenance Rifle – «Винтовка с сокращенной необходимостью обслуживания». Для удобства применялось сокращение LMR. Поскольку винтовка не была принята на вооружение, ей не присвоили официальное армейское обозначение, и она осталась в истории под рабочим названием.На конкурс LMR были представлены несколько предварительных проектов, и вскоре заказчик выбрал наиболее удачный. По мнению специалистов Пентагона, наилучшим образом выглядел проект от компании TRW Systems Corp. (бывшая Thompson Ramo Wooldridge). Любопытно, что основной сферой деятельности этой организации на тот момент являлась космическая техника. Однако это не помешало ей попробовать свои силы и в сфере стрелкового оружия. За несколько лет TRW разработала и предложила несколько новых образцов такого рода, в том числе упрощенную винтовку.Проект Low Maintenance Rifle от TRW основывался на нескольких главных идеях. Для упрощения конструкции планировалось использовать ряд отработанных инженерных решений, а кроме того, следовало отказаться от определенных функций. Расходы на производство должны были уменьшаться за счет использования самых дешевых материалов, простейших технологий, а также некоторых готовых компонентов. Требования эксплуатационного характера решили выполнить при помощи тех или иных покрытий всех основных деталей конструкции.Основной, хотя и не самой крупной частью нового оружия являлась ствольная коробка, к которой присоединялись все прочие детали. Спереди на ней крепился трубчатый кожух ствола с перфорацией и газовым двигателем. На удлиненный хвостовик коробки предлагалось устанавливать приклад. Одним из способов упрощения конструкции стала т.н. линейная компоновка. Кожух и ствольная коробка в сборе фактически представляли собой длинную металлическую трубку переменного сечения с некоторыми внешними устройствами. В ней последовательно помещались ствол и подвижный затвор. Вместо традиционной задней крышки на ствольной коробке размещался приклад особой конструкции. Под передней частью ствольной коробки находился небольшой кожух с деталями ударно-спускового механизма.Винтовка получила нарезной ствол калибром 5,56 мм длиной 493 мм (88 калибров). Патронник был рассчитан под стандартный промежуточный боеприпас НАТО 5,56х45 мм. На правом боку ствола, вблизи дульного среза, находилось газоотводное отверстие. Оно соединяло ствол с цилиндром газового двигателя, который закрепили на борту кожуха ствола. Внутри цилиндра находился поршень с длинным ходом, а также его возвратная пружина. Такая компоновка газового двигателя позволила высвободить место внутри ствольной коробки и упростить конструкцию оружия.Газовый поршень большой длины и затворная рама представляли собой одну крупную деталь. Ее передний цилиндрический участок принимал энергию пороховых газов, а плоский задний отвечал за привод затвора. На ней же находилась рукоятка взведения. Причем, как у некоторых других автоматических винтовок, рукоятка была вынесена вперед относительно затвора. Между затворной рамой и затвором помещалась пластинчатая крышка, защищавшая ствольную коробку от попадания грязиСтвольная коробка имела квадратное сечение, что сказалось на форме затвора. Последний выполнили в виде массивного блока со скругленными боковыми поверхностями и рядом различных пазов и отверстий. В продольном канале затвора перемещался подпружиненный ударник. В передней трети затвора, сверху и снизу, предусматривалась пара запирающих роликов. При перемещении затвора вперед они должны были выдвигаться из него и входить в пазы ствольной коробки.Винтовка TRW LMR получила не самые привычные средства боепитания, которые, впрочем, позволили упростить конструкцию оружия. На левом боку ствольной коробки расположили небольшую горизонтальную приемную шахту магазина. Патроны из последнего должны были поступать на линию досылания, а гильзы предлагалось выбрасывать через окно в правой стенке. При перемещении затвора вперед окно перекрывалось подвижной крышкой, что предотвращало попадание грязи. В базовой версии перспективная винтовка должна была использовать промежуточный патрон 5,56х45 мм и стандартные магазины для винтовки M16.Оружейники из TRW Systems посчитали, что полноценный ударно-спусковой механизм с возможностью выбора режима огня сделает оружие слишком сложным и дорогим. В связи с этим винтовка должна была стрелять очередями и с открытого затвора, а средства управления огнем предлагалось взять у готового образца. Источником необходимых комплектующих стал серийный пулемет M60. У него заимствовали весь блок управления огнем в виде кожуха с рукояткой и деталями спускового механизма.Т-образную систему со спусковым крючком, шепталом и предохранителем поместили непосредственно под ствольной коробкой и закрепили при помощи штатных штифтов. УСМ перед выстрелом мог блокировать затвор в крайнем заднем положении. Нажатие на спусковой крючок приводило к его смещению вперед, досыланию нового патрона и выстрелу. Переводчик огня отсутствовал, и потому оружие могло вести только автоматический огонь. Впрочем, при должной сноровке и тренировке боец мог стрелять и одиночными.Интересно, что винтовка LMR получила сразу два предохранителя неавтоматического типа. Один являлся частью УСМ и блокировал спуск, а второй входил в состав газового двигателя. При переднем положении затвора рукоятка перезарядки поворачивалась по часовой стрелке и входила в паз, удерживавший ее на месте. Это блокировало перемещения поршня и затворной группы.Опытные винтовки оснащались простейшими прицельными приспособлениями. Над дульной частью ствола и на ствольной коробке помещались цилиндрические трубчатые основания. На них, в свою очередь, находились мушка и прицел упрощенной конструкции. На задней опоре установили полукруглый колпачок с перекидным целиком. В одном положении он обеспечивал прицеливание на дистанциях до 300 ярдов, в другом – от 300 до 500 ярдов.«Винтовка с сокращенной необходимостью обслуживания» отличалась весьма специфической эргономикой. Удерживать ее предлагалось при помощи пластиковой пистолетной рукоятки и цилиндрического кожуха ствола. Также был разработан особый приклад. Его выполнили в виде трубки квадратного сечения со штампованным плечевым упором из пары вертикальных пластин. Трубка приклада надевалась на хвостовик ствольной коробки и фиксировалась штифтом. На штифте имелось кольцо-антабка для ремня. Второе кольцо поместили вблизи дула.Заказчик сомневался в способности будущих эксплуатантов обеспечить должный уход за оружием, и это следовало учесть уже на стадии проектирования. Для снижения требований к обслуживанию применили значительное число хромированных деталей. Такое покрытие защищало от порохового нагара ствол, затворную группу и другие агрегаты, контактирующие с пороховыми газами. На некоторые детали вместо традиционных жидких смазочных материалов предлагалось наносить пленку из сухой смазки. Такое покрытие не нуждалось в особом обслуживании. После 2000 выстрелов предлагалось счищать остатки смазки и наносить на их место новую пленку.С перспективной удешевленной винтовкой можно было использовать различные дополнительные устройства. На передней части газовой трубки, справа от стойки мушки, предлагалось крепить штык-нож типа M6. Кроме того, винтовка могла комплектоваться складной двуногой сошкой. Такое изделие крепилось сразу за дульным срезом. Во время испытаний авторы проекта также экспериментировали с разными конструкциями надульных устройств, пламегасителей и тормозов-компенсаторов.Винтовка TRW LMR в сборе имела длину 34,3 дюйма (1045 мм). После установки штыка длина увеличивалась до 40 дюймов (1,22 м). Оружие получилось не слишком высоким, но боковое расположение шахты магазина привело к росту его ширины. Винтовка без боекомплекта весила 7,26 фунта (3,3 кг). Снаряженный магазин имел массу чуть менее 350 г.Газовый двигатель и спусковой механизм с одним режимом работы позволили получить неплохие боевые характеристики. Сравнительно длинный ствол обеспечивал разгон пули до 990 м/с. Техническая скорострельность определялась в 450 выстрелов в минуту. При этом на практике максимальный темп стрельбы ограничивался 120 выстрелами в минуту. Необходимость длительного огня при ограниченном боезапасе дополнительно снижала скорострельность. Максимальная дальность стрельбы превышала 2,25 км, однако эффективная ограничивалась всего 460 м.С точки зрения принципов работы автоматическая винтовка Low Maintenance Rifle напоминала некоторые пулеметы. Специфическая компоновка оружия также заставляла вспоминать о других образцах оружия прошлого, при разработке которых тоже учитывалась необходимость максимального упрощения и удешевления.Поместив магазин в приемник, стрелок должен был потянуть на себя рукоятку газового поршня и довести ее до крайнего заднего положения, после чего затвор фиксировался шепталом, а поршень возвращался на свое изначальное место. При нажатии на спусковой крючок затвор освобождался, уходил вперед, досылал патрон и запирал ствол. Двигающийся по инерции ударник воспламенял патрон. Пороховые газы из канала ствола попадали в газовый двигатель и заставляли поршень уходить назад, сдвигая затворную группу. В зависимости от положения спускового крючка или шептала, винтовка делала новый выстрел или становилась на взвод.Одной из главных целей проекта являлось сокращение стоимости серийной винтовки. На стадии проектирования было определено, что при массовом производстве одно изделие TRW LRM будет обходиться заказчику в 130 долларов – менее 800 долларов в нынешних ценах. Для сравнения, серийная винтовка M16 в то время стоила около 300 долларов.Проектирование нового оружия заняло всего несколько месяцев и завершилось в том же 1971 году. Вскоре компания TRW Systems начала производство опытных винтовок, которые следовало испытать и представить военным. Известно, что прототипы нового оружия определенным образом отличались друг от друга. По мере проверки готовых изделий и доводки проекта в конструкцию новых винтовок вносились различные незначительные изменения. Кроме того, испытывались разные варианты дополнительного оснащения. Основные идеи, технологии и подходы при этом не менялись и являлись общими для всех прототипов.Как минимум, один из опытных образцов изделия TRW LMR был рассчитан под специальный патрон. Вместо стандартного промежуточного патрона с «традиционной» пулей он должен был использовать боеприпас XM126 с подкалиберной стреловидной пулей. Впрочем, такая версия винтовки не слишком сильно отличалась от базовой.Опытно-конструкторские работы по теме «винтовки с сокращенной необходимостью обслуживания» продолжались примерно в течение двух лет. Испытания и доводка винтовки осуществлялись до 1973 года, когда военные решили отказаться от интересного проекта. При всех своих преимуществах, проект дешевой и простой винтовки TRW Low Maintenance Rifle более не имел смысла. Изменение военно-политической и стратегической обстановки, а также появление разумных альтернатив поставило крест на этом оружии.В 1973 году исход текущей войны уже был понятен, и Соединенные Штаты начали выводить армию из Вьетнама. В обозримом будущем новые вооруженные конфликты не предвиделись, и американским вооруженным силам, похоже, не предстояло снабжать союзников массовым и дешевым оружием упрощенной конструкции. Кроме того, к этому времени оружейная промышленность завершила доводку винтовки M16, и теперь ее можно было производить большими партиями как для себя, так и для зарубежных партнеров.В такой ситуации автоматическая винтовка Low Maintenance Rifle от компании TRW Systems не имела реального будущего. Пентагон решил не тратить время, силы и деньги на проект с сомнительным будущим, и потому распорядился остановить работы. К этому времени компания-разработчик не успела выполнить все требуемые работы и подготовиться к серийному производству. За два года собрали всего несколько опытных образцов, и после 1973 года LMR не изготавливались. Некоторые такие изделия сохранились и теперь являются музейными экспонатами.В основе проекта LMR лежало желание сделать оружие с приемлемыми техническими характеристиками, пригодное для быстрого и дешевого оказания помощи союзникам. Несмотря на определенные затруднения, техническая часть такой задачи была решена. Компания TRW Systems смогла создать максимально простую автоматическую винтовку, пригодную к недорогому массовому производству. Однако еще до окончания конструкторских работ необходимость в таком оружии пропала. Проект не привел к желаемым результатам, но все же занял свое место в истории американского стрелкового оружия.