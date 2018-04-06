15:40 06 апреля
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Парубий: Как только русские построят "Nord Stream 2", они начнут войну

Очередную "страшилку" о России сегодня рассказал спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» может нести «прямые милитаристские угрозы» и спровоцировать «полномасштабное наступление российских войск на Украину».

Парубий: Как только русские построят "Nord Stream 2", они начнут войну


Запуск «Северного потока – 2» может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину
– приводит его слова УНИАН.


Спикер Рады считает, что «энергетическая угроза» со стороны России «не менее опасна, чем военная». По его словам, реализация проекта газопровода «является агрессивным намерением, желанием» России.

Украинский политик заявил, что Россия «хочет использовать энергетический шантаж», чтобы оказывать влияние на политические процессы в европейских странах. Он отметил, что Украина «пережила не одну энергетическую атаку от России».

Ранее в пятницу сообщалось, что ЕС и ЕК отказались вводить санкции из-за строительства «Северного потока – 2».

Украина неоднократно обвиняла Россию в попытках военного вторжения. Особенно поток обвинений увеличивается осенью и весной. Ни на что не намекаем, но как на счёт обострения, а?..

Использованы фотографии: http://nabludatel.net/
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Комментарии 6

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  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:32
    Тут матом нельзя ругаться....так-что промолчу.
    DEZINTO
    1. volodya (владимир) Сегодня, 15:36
      Цитата: DEZINTO
      Тут матом нельзя ругаться....так-что промолчу.

      volodya
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:38
        "уж послала так послала"....©

        DEZINTO
  2. ДэнСабака (Дэн Собака) Сегодня, 15:32
    сказочный долбойоп..... если Россия НЕ построит "СП2", вот тогда придётся начинать войну....
    ДэнСабака
  3. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 15:34
    Они ж мильярд нашей армии уничтожили, чего им переживать? Никакого другого эмоционального отклика кроме как достать ржавый гвоздь и заколотить его в темя очередному шумерскому хохлопитеку у меня нет.
    Denis Obukhov
  4. Slon_on (Пётр) Сегодня, 15:40
    По этому "пассажиру" виселица плачет.
    Slon_on
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