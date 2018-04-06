Парубий: Как только русские построят "Nord Stream 2", они начнут войну

Запуск «Северного потока – 2» может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину

Очередную "страшилку" о России сегодня рассказал спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» может нести «прямые милитаристские угрозы» и спровоцировать «полномасштабное наступление российских войск на Украину».– приводит его слова УНИАН.Спикер Рады считает, что «энергетическая угроза» со стороны России «не менее опасна, чем военная». По его словам, реализация проекта газопровода «является агрессивным намерением, желанием» России.Украинский политик заявил, что Россия «хочет использовать энергетический шантаж», чтобы оказывать влияние на политические процессы в европейских странах. Он отметил, что Украина «пережила не одну энергетическую атаку от России».Ранее в пятницу сообщалось, что ЕС и ЕК отказались вводить санкции из-за строительства «Северного потока – 2».Украина неоднократно обвиняла Россию в попытках военного вторжения. Особенно поток обвинений увеличивается осенью и весной. Ни на что не намекаем, но как на счёт обострения, а?..