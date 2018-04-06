18:57 06 апреля
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Как морские свинки Скрипаля разоблачают британский фейк с отравлением?

В МИД РФ прокомментировали «новый адрес» производства «Новичка», который указан британцами. Напомним, что изначально в британской прессе объявили о «производстве нервнопаралитического газа» в московском районе Ясенево, потом британцы опубликовали материал о том, что «Новичок» производится в «секретной лаборатории в Саратовской области». Это притом, что эксперты британской лаборатории Портон-Даун заявили, что не нашли никаких доказательств производства «Новичка» в России.

Все эти пертурбации Лондона комментирует Сергей Лавров:
Если они только за последний месяц или вчера узнали про некое саратовское предприятие, это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции.


На этом фоне посол Британии в ФРГ Себастьян Вуд объявил, что ему известно о якобы программе России, которая предполагает отказ от полного уничтожения отравляющих веществ из советских арсеналов. По словам Вуда, среди этих веществ – и «Новичок».


Это заявление укладывается в контекст комментария Сергея Лаврова. Откуда, интересно, рядовому британскому послу может быть известно о наличии или отсутствии у России тех или иных военных программ? Или г-н посол – штатный сотрудник британской разведки в Германии?..

Кстати, у России появился к Лондону ещё один вопрос: почему, если в Лондоне утверждают об отравлении Скрипаля в его доме, животные Скрипаля изначально не пострадали? Речь идёт о морских свинках, которые умерли лишь через несколько суток в результате банального обезвоживания, и одном из котов Скрипаля, которого усыпили в лаборатории Портон-Даун несколько дней назад. Россия задаёт вопрос: почему трупы домашних животных кремировали, не проводя анализов на возможное отравление нервнопаралитическим газом?

Как морские свинки Скрипаля разоблачают британский фейк с отравлением?


Ответ Лондон, конечно же, не даёт. Ведь тогда пришлось бы отвечать и на другой вопрос: неужели сотрудники Скотланд-Ярда вводили антидот и морским свинкам Скрипаля, если те «в отравленном доме» в конечном итоге умерли не от газа, а от недостатка пищи и воды?.. Или "Новичок" настолько несостоятелен как боевое отравляющее вещество, что не действует даже на морских свинок?


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Комментарии 57

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 15:41
    Мне этот Скрипаль уже ночью снится, что я его придушил...Надоел уже до чертиков! negative
    МИХАН
    1. Borik (Борис) Сегодня, 15:51
      И всё же оказывается какие они тупые. Сколько косяков наплодили и всё равно будут стоять на своём. Россия виновата хоть убейте и попробуйте опровергнуть. Нам верит пол мира а вам единицы.
      И нам и в правду трудно всё опровергнут,ь так как глухие и слепые и не видят и не слышат.
      Borik
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 16:00
        Среда такая, у них то всё прокатило бы, типа лебдям и сэрам на слово верить должны, однако здравствуйте, не все поверили и не везде!
        rocket757
        1. Татьяна Сегодня, 16:01
          Цитата: МИХАН
          Мне этот Скрипаль уже ночью снится, что я его придушил...Надоел уже до чертиков! negative

          Не расстраивайтесь, Виталий!
          Если Скрипали останутся в Британии, то их Британские спецслужбы удушат точно! Юлию шарфиком в ванной комнате, а сам Сергей Скрипаль от расстройства на старости лет и сам помрёт. Ну, или им лекарствами британские медики помогут!

          Уйдут Скрипали в Британии на тот свет - и сразу они сниться Вам перестанут! Всему своё время
          Татьяна
      2. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 16:48
        Информационная война проиграна и любая чушь против России сработает. Наш МИД и прочие сдали позиции и не предпринимают необходимых решительных действий в этой информационной войне. Почему такое бездействие,- это уже кадровый вопрос и зависит от либерала А.Медведева...
        Vladimir 5
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:02
          Цитата: Vladimir 5
          Наш МИД и прочие сдали позиции

          как сдали???? в совбезе битва идёт!!! панику не разводи!!!!
          и не предпринимают необходимых решительных действий в этой информационной войне.

          какие "решительные"????? назови хоть одну меру которую наш мид не предпринял???
          сколько курсов МДа закончил? как дипломированный дипломат подскажи "дилетанту" Лаврову, что ещё он должен сделать!!!
          LSA57
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:57
        Цитата: Borik
        Сколько косяков наплодили и всё равно будут стоять на своём.

        конечно будут стоять на своём. чем больше косяков, тем больше лжи. припомните, полосатые перед кем хоть раз извинились? на совести мелкобритов миллионы индийцев, китайцев, других народов. перед кем они извинились? и не извинятся
        LSA57
      4. Deadушка (Виталий) Сегодня, 17:46
        Цитата: Borik
        И всё же оказывается какие они тупые

        они не тупые, просто нас и почти всех остальных не считают за людей...
        соответственно и так сойдет(типа скажите спасибо, что хоть так) yes
        Deadушка
    2. Комментарий был удален.
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:58
        Судьба большинства предателей, сам, сам такое выбрал!
        rocket757
    3. reservist (Алексей) Сегодня, 16:18
      Цитата: МИХАН
      Мне этот Скрипаль уже ночью снится ...

      держитесь, это только начало ...
      скоро вместе с хозяином будут сниться свинки и кот, у которого девять жизней ...
      reservist
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:36
        hi Приветствую, Алексей. Это точно, бритты заварили эту кашу со скрипалем, половине планеты он и его животные снятся, а у некоторых уже и глаз дергается laughing

        Классная аватарка у вас, такой документ у меня есть))
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Злой543 Сегодня, 17:03
          Да у Вас и тельник есть belay
          Злой543
          1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:17
            Почему бы и нет, тельник есть))
            Генерал Песчаных Карьеров
    4. лесовозник (игорь) Сегодня, 17:43
      Блин кота и свинок жалко...
      лесовозник
    5. трассер (Сергей) Сегодня, 17:51
      Виталик держи себя а руках. Не души Скрипаля. Смилуйся ...
      трассер
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:44
    Да ёёё клмнэээ!!!! Им самим не надоело ?
    Уже всем понятно что из пальца высосали! уже всем понятно что облажались!
    DEZINTO
    1. трассер (Сергей) Сегодня, 17:52
      Даже понятно из какого пальца высосали уже.
      трассер
  3. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 15:44
    Свинок сожгли, кота усыпили и сожгли, потому что у него "стресс" был. Осталось сжечь дом Скрипаля, его самого и его дочь. Правда последнее сложнее.
    Чем дальше, тем сложнее Англии скрывать свою ложь, которая становится всё более очевидной.
    Denis Obukhov
    1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 15:58
      Цитата: Denis Obukhov
      Свинок сожгли, кота усыпили и сожгли, потому что у него "стресс" был. Осталось сжечь дом Скрипаля, его самого и его дочь. Правда последнее сложнее.

      С этим в европе проблем нет, если надо, то позовут немцев или поляков- те умеют
      faridg7
    2. Damm (Владислав) Сегодня, 16:06
      Великолепное лечение стресса Вы не находите? По мне так новое слово терапии стресса: усыпили, во как надо!
      Damm
    3. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 17:05
      Коту, вместо того, чтобы стресс снять (банально дать вискаса), сделали секир башка. Понятно, кот, это очень опасный свидетель. Спрашивается, а где все хвалёные западные активисты по защите прав животных? Когда не надо, так они за каждого бездомного котёнка задницы рвут. lol
      Цитата: Denis Obukhov
      Осталось сжечь дом Скрипаля, его самого и его дочь. Правда последнее сложнее

      За ними не заржавеет, технология отработанная.
      Orionvit
  4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 15:46
    В Киеве тоже все деревья -свидетели по спиливали. Опыт перенят у хохлов.
    Denis Obukhov
  5. My_Log_In (Евлампий) Сегодня, 15:51
    Власти Вашингтона заявили, что приняли такое решение в отношении России за "совокупность злонамеренной деятельности в мире"...

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/ekonomika/5101881
    My_Log_In
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:54
      В черный список попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, группа En+, компания "Евросибэнерго", компания "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции подпали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.

      Подробнее на ТАСС:
      http://tass.ru/ekonomika/5101881


      Блин как же я опечален. Как-же жить-то теперь!?....
      Надо им наверное с зарплаты пару тыщёнок скинуть....а-тож...как-жешь они теперь!?!!! Горемыки!!! crying
      DEZINTO
      1. Аскет (Станислав) Сегодня, 16:05
        Цитата: DEZINTO
        Блин как же я опечален. Как-же жить-то теперь!?....

        Пора скупать акции компаний Дерипаски и Вексельберга
        Аскет
      2. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:06
        Это наверное за то , что в Америку мало вкладываются .
        Denis Obukhov
  6. Аскет (Станислав) Сегодня, 16:02
    За кота ответите, твари англо-саксонские. Кот Бегемот.
    Аскет
  7. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 16:03
    Кроме погибшего кота и двух морских свинок у Скрипалей был еще один кот. Он находится в бегах.
    мыслитель
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:26
      Я уже написал ниже, что у них теперь появилась ходячая зараза о четырех лапах. Дрожжите! Отчётливей дрожжите!
      sabakina
    2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 17:08
      Цитата: мыслитель
      у Скрипалей был еще один кот. Он находится в бегах

      Котяра грамотный оказался. Не удивлюсь, если он прибежит в Российское посольство и попросит оградить его от преследования британских спецслужб, а так же попросит политического убежища. laughing
      Orionvit
      1. Аскет (Станислав) Сегодня, 17:26
        Цитата: Orionvit
        Котяра грамотный оказался. Не удивлюсь, если он прибежит в Российское посольство и попросит оградить его от преследования британских спецслужб, а так же попросит политического убежища.

        Ещё одна новость
        Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвии, пограничники во время обхода обнаружили, что на нескольких столбах оторваны скобы, удерживающие заграждение.

        «Проводя осмотр места происшествия, пограничники нашли следы, которые свидетельствовали о том, что виновником повреждений был медведь, которому забор, очевидно, мешал пересечь латвийско-российскую границу», — заявили в Госпогранслужбе.

        Ранее сообщалось, что двое россиян случайно приплыли в Норвегию во время рыбалки.

        Видать участь свинок и котов скриполя медведя тоже не устраивает. Либо со спецзадания возвращался
        Аскет
        1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 17:31
          Ну если медведь, тогда однозначно "дело рук России". laughing
          Orionvit
  8. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 16:07
    Бездушные сволочи, убирали свидетелей своих злодеяний всех свинок и котэ.
    MoJloT
  9. KIBL (GENE) Сегодня, 16:10
    Зверюшек жалко,их то за что?!Вот реальные жертвы тупости англосаксонской политики!
    KIBL
  10. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:11
    Морские свинки отказались присягать на верность британской короне, а кот набросился с сексуально-похотливым мяуканием wassat на английских "ученых "!Вот за это бедные зверюшки и были усыплены crying "новичком 2 плюс " lol !
    Геркулесыч
  11. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 16:18
    Когда попадаешь в трясину, то надо звать на помощь и не делать лишних движений, поскольку это лишь ускоряет погружение. Похоже бриты скоро булькнут.
    Ныробский
  12. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:19
    Ходят слухи, что второй котяра сбежал. (их доме было у Скрипачей). Держись теперь Англия, четвероногая отрава бегает по Британии. П.С. Сбежавший вроде российского происхождения.
    sabakina
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 16:27
      Он уже наверное в Российском посольстве просит политического убежища.

      Они убили Мурку! Сволочи!
      MoJloT
  13. gaudin (Andrej Stepanov) Сегодня, 16:19
    — Мы официально заявляем, что Россия не имеет никакого отношения к
    насильственной смерти Бориса Джонсона!
    — Так он вроде еще не умер.
    — Делаем это заранее, чтобы завтра на нас не сваливали!
    gaudin
  14. prior (Влад) Сегодня, 16:27
    Джонсона и Мей пора привлекать за жестокое обращение с животными.
    Пока недотравленные прохлаждались в клинике, свинки сдохли, а у котиков крыша съехала. И виноваты в этом "изобретатели" отравления - Боря и Тереза. По законам джунглей им , как минимум, пожизненно.
    prior
  15. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 16:35
    У котэ был стресс и поэтому его усыпили?! Что за бред при развитом уровне британской ветеринарии... Единственное логичное объяснение - заметали следы, или тот факт что следов не было. Сволочи британские. И хрюшек жалко. Бедняги(( crying
    Лучше бы самого скрипача усыпили.
    Архивариус Вася
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 16:48
      Отказался сотрудничать с британскими спец службами вот и пустили его в расход. НО теперь британцы могут заявить: "Перед смертью и свинки и котэ дали показания и точно описали преступника, он был в куртке с надписью ФСБ, в ушанки и с балалайкой и водкой в руках, кричал хайл путин и размахивал Российским флагом. У британского правительства нет оснований не доверять столь важным свидетелям". Ну а потом решением королевы их произведут в серы котэ и свинки, наградят посмертно.
      MoJloT
  16. физтех (Вячеслав) Сегодня, 16:37
    Ребята! Вы что совсем отупели? Дочка Юля давно пришла в себя и адекватна!!!! И это боевой Новичок???? Спросите у разработчиков есть ли антидот? Мы на работе тоже нашли новый ОВ "Новичок-Д"! Пришла баба на годовой экзамен по ядерной и радиационной безопасности, одну из членов комиссии от её присутствия "стошнило"!!! Начальник - председатель комиссии доложил, что эта баба в качестве духов применяет "Новичок-Д"- (Д-это начальная буква ее Фамилии)
    физтех
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 17:13
      Цитата: физтех
      Ребята! Вы что совсем отупели?

      Это вы нам? Подобные заявления по адресу Даунинг-стрит, 10.
      Orionvit
    2. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:02
      Скрипаль и его дочь после отравления могли тронуться рассудком 23.03.2018 06:58

      Их заранее записали в сумасшедшие.
      MoJloT
  17. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 16:40
    Во пенсионер пропиарился. Всем желающим пиара предлагаю нажраться димедрола запить всё это водкой, предварительно оставив сообщение, что это лично Путин вас решил отравить. И да, в британское консульство копию не забудьте отправить.
    Azazelo
  18. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 16:52
    Цитата: prior
    Джонсона и Мей пора привлекать за жестокое обращение с животными.

    Надо давить на то, что таким врунам не место в английском Парламенте. Они их сами сольют. Всё же, - так самозабвенно пудрить лордам мозги, выставив в результате идиотами, - такое даже русофобией трудно будет оправдать.
    Лена Петрова
  19. astepanov (Алексей) Сегодня, 16:54
    А что, собственно, такого? Ну, выжили зверушки - так, если верить опубликованным в Сетии формулам "Новичка", это вещество во-первых, достаточно высокомолекулярное (от 150 до 200 дальтон), во-вторых, содержит полярные группы - "ядро" от фосфорной кислоты во всех, аминный или иминный азот - и оба фактора в совокупности означают низкую летучесть. А если яд нестойкий, то скорость его распада (под действием, например, влаги и кислорода) может превосходить скорость испарения - и тогда и вовсе животинам ничего не грозит. Далее, если яд нанесли на дверь, то с чего бы ему быть дома?
    Разумеется, это вовсе не означает, что гуляющие в сети формулы отражают что-то реальное что применили это вещество и что за терактом стоит Россия. Скорее, поспешность и прочие нестыковки заставляют подозревать кого-то третьего - то ли Америку, то ли Великобританию, то ли Израиль. Или еще кого-то.
    astepanov
    1. Оператор (Андрей) Сегодня, 17:41
      Британский завлаб из Портон-Дауна в интервью СМИ четко сказал - вещество из фосфорорганической линейки, куда входит и БОВ А-234 "Новичок", а в линейке несколько сот разновидностей подобных веществ (из интервью бывшего научного сотрудника российской лаборатории) и не все они боевые, не имеющие антидота.

      Поскольку Скрипалей нашли на скамейке только через несколько часов после выхода из дома уже с суженными зрачками, вещество явно подействовало, но постольку произошло "чудо" и Скрипали не только выжили после применения антидота (атропина), но и не остались парализованными, то вещество гарантированно не было боевым.

      Т.е. это был фейк, организованный MI-6.
      Оператор
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 18:16
        Боевые от небоевых отличаются только технологией производства: боевые нужны в больших количествах и хранятся иначе. А формулы примерно те же, и соответственно антидоты те же.
        Я тоже думаю, что Скрипали получили антидот. То что он был - логично. Против всех боевых и небоевых газов и ядов в развитых странах заранее разрабатывают лекарства, иначе и быть не должно. Кто подставил Россию, не так ясно. На Ми-6 не похоже, это не их стиль. И затевать такое в их собственной стране - самоубийственно для них. Они не "священные коровы" в Англии - засадят пожизненно в тюрягу в два счета, если разоблачат.
        Скорее - внутренняя борьба российских спецслужб.
        voyaka uh
        1. Оператор (Андрей) Сегодня, 18:28
          Известно, что антидота от фосфорорганических нервно-паралитических боевых веществ не существует. Частично может помочь атропин, но только в течении нескольких минут после применения БОВ и только при малой концентрации отравы.

          В любом случае люди, подвергнутые подобному воздействию БОВ и своевременно получившие антидот, остаются полностью или частично парализованными на всю оставшуюся жизнь, а в первые недели после выживания не могут говорить из-за паралича голосовых связок. Между тем Юлия Скрипаль щебечет по телефону и радуется своему самочувствию.

          Еще раз - британский завлаб предельно четко позиционировал отравляющее вещество, примененное против Скрипалей: "из линейки А-234".

          А в линейке находятся в том числе и фосфорноорганические удобрения для сельского хозяйства, которыми, конечно, можно отравиться, но не насмерть laughing
          Оператор
          1. Оператор (Андрей) Сегодня, 18:46
            Забыл добавить - фосфорорганические соединения из линейки А-234 входят также в состав бытовых стиральных порошков, но никто же не жужжит об отравлении через стиранную одежду laughing
            Оператор
  20. Alex Nevs (Alex) Сегодня, 17:03
    все доказательства притянуты за ухи из СОЦСЕТЕЙ...ПРАВДИВЫХ соцсетей :-) , сейчас и голландцы покажут на карте как и кто перевозил яды
    Alex Nevs
  21. zulusuluz Сегодня, 17:27
    Меня убило то, как страны ЕС на брифинге МИДа "выражали солидарность Англии" не взирая на то, что их и в хвост и в гриву... Что это - маразм? Или прогиб до идиотизма?
    zulusuluz
  22. Игорь Половодов (Игорь) Сегодня, 17:30
    Тонкий англицкий юмор - на поверку и не только юмор, тупой до безобразия!
    Игорь Половодов
  23. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:34
    Цитата: МИХАН
    Мне этот Скрипаль уже ночью снится, что я его придушил...Надоел уже до чертиков! negative

    Да он то здесь и не причем, попал как кур в ощип.... Если уж душить так Терезочку с Борюсиком, чтоб другим врать неповадно было.
    mavrus
  24. Сибирячка (Ирина) Сегодня, 18:15
    Из-за каких-то Скрипалей столько шума! И Юля мутная какая-то, сама что ли тоже нелегалка английская. Лучше оставили бы их уже в покое, а занлись рыбаками с Норда, вот за кого стоит переживать и драться. Свинки и кот пострадали ни за что. Где их англицкие зоозащитники? ДБ (Лавров С.)
    Сибирячка
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