Как морские свинки Скрипаля разоблачают британский фейк с отравлением?

Если они только за последний месяц или вчера узнали про некое саратовское предприятие, это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции.

В МИД РФ прокомментировали «новый адрес» производства «Новичка», который указан британцами. Напомним, что изначально в британской прессе объявили о «производстве нервнопаралитического газа» в московском районе Ясенево, потом британцы опубликовали материал о том, что «Новичок» производится в «секретной лаборатории в Саратовской области». Это притом, что эксперты британской лаборатории Портон-Даун заявили, что не нашли никаких доказательств производства «Новичка» в России.Все эти пертурбации Лондона комментирует Сергей Лавров:На этом фоне посол Британии в ФРГ Себастьян Вуд объявил, что ему известно о якобы программе России, которая предполагает отказ от полного уничтожения отравляющих веществ из советских арсеналов. По словам Вуда, среди этих веществ – и «Новичок».Это заявление укладывается в контекст комментария Сергея Лаврова. Откуда, интересно, рядовому британскому послу может быть известно о наличии или отсутствии у России тех или иных военных программ? Или г-н посол – штатный сотрудник британской разведки в Германии?..Кстати, у России появился к Лондону ещё один вопрос: почему, если в Лондоне утверждают об отравлении Скрипаля, животные Скрипаля изначально не пострадали? Речь идёт о морских свинках, которые умерли лишь через несколько суток в результате банального обезвоживания, и одном из котов Скрипаля, которого усыпили в лаборатории Портон-Даун несколько дней назад. Россия задаёт вопрос: почему трупы домашних животных кремировали, не проводя анализов на возможное отравление нервнопаралитическим газом?Ответ Лондон, конечно же, не даёт. Ведь тогда пришлось бы отвечать и на другой вопрос: неужели сотрудники Скотланд-Ярда вводили антидот и морским свинкам Скрипаля, если те «в отравленном доме» в конечном итоге умерли не от газа, а от недостатка пищи и воды?.. Или "Новичок" настолько несостоятелен как боевое отравляющее вещество, что не действует даже на морских свинок?