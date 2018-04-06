18:53 06 апреля
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Рубикон. США ввели санкции против российских миллиардеров

Минфин США опубликовал официальное заявление о введении санкций в отношении российских миллиардеров, чиновников и ряда компаний с российской юрисдикцией. В общей сложности санкции США распространяют на более чем три десятка граждан и компаний РФ.

Итак, кто оказался в американском санкционном списке?

Это владелец «Русала» Олег Дерипаска, глава правления ВТБ Андрей Костин, владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, представитель Совфеда Сулейман Керимов, директор СВР Михаил Фрадков.


Рубикон. США ввели санкции против российских миллиардеров


Также в списке такие имена: Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Сергей Фурсенко, Николай Патрушев и др.

Санкции Минфин США вводит в отношении таких компаний как RUSAL PLC, NPV Engineering, «Газпром Бурение», «Ренова», «Базовый элемент», Gallistica Diamante, «Русские машины» и другие фирмы и их группы.

Среди прочих ограничений для лиц из санкционного списка - невыдача виз в США и запрет на ведение в США какого-либо бизнеса.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сегодня в России нет олигархов.


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Комментарии 83

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:07
    Немедленно нужно всем начать вести бизнес в Крыму, открыв там свои компании, или их филиалы! Так хоть санкции будут обоснованы! !!
    Геркулесыч
    1. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 16:19
      Не ищите еврейский вопрос!!!!!!!
      ПРАВОкатор
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:38
        Российских бизнесменов забанили. Проклятые американские расисты! am Ни одного русского бизнесмена! lol Только российские. И почему то снова забыли Чубайса request .
        Аристарх Людвигович
        1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 16:47
          своих не трогают
          Не либероид Русский
          1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:08
            А правительство не прорядили, наверно думают что сами, а нам как обычно недосуг (к), будем ждать новый состав и реакцию заокеанских аудиторов, очередные санкции покажут на правильность выбора.
            ul_vitalii
            1. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:24
              Цитата: ul_vitalii
              А правительство не прорядили

              У них всё нажито честным, непосильным трудом.
              Piramidon
          2. Alex777 (Александр) Сегодня, 17:20
            ...директор СВР Михаил Фрадков.

            Писатели пишут не приходя в сознание. laughing
            Alex777
      2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 17:07
        "ВСЕ НЕПОПАВШИЕ В НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ТРАМПА ПРОСЬБА СОБРАТЬСЯ В МАТРОССКОЙ ТИШИНЕ ЗАВТРА В 10-00" ( тому,кто приволокёт упирающегося чубайса усиленное питание в первой половине срока!) Администрация. bully
        майор Юрик
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:25
          Начальник Чукотки за свой клуб спрятался smile
          ul_vitalii
  2. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:08
    Наглой рыжей морды в списке опять нет....
    Denis Obukhov
    1. Лесс Сегодня, 16:13
      Цитата: Denis Obukhov
      Наглой рыжей морды в списке опять нет....

      Вы на что-то намекаете? laughing laughing
      Лесс
      1. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:18
        где абрамович, всякие рыболововы, авены, фридманы?
        Это не разговор, это халтура, а не работа.
        Мало!
        Denis Obukhov
        1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 17:46
          Цитата: Denis Obukhov
          где абрамович, всякие рыболововы, авены, фридманы?
          Это не разговор, это халтура, а не работа.
          Мало!

          Согласен, что мало и количественно и качественно, надо было ещё все активы заморозить.
          lis-ik
      2. ротмистр (Юрий) Сегодня, 16:26
        Цитата: Лесс
        Цитата: Denis Obukhov
        Наглой рыжей морды в списке опять нет....

        Вы на что-то намекаете? laughing laughing

        Не на что, а на кого.
        ротмистр
    2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 16:18
      а как же,зачем им сливать такую успешную мразоту в тылу врага,столько вреда принести и продолжать свою деятельность ни смотря не на что,не каждому удастся(остается только на несчастный случай уповать.)
      Ратник с пулеметом
    3. volodya (владимир) Сегодня, 16:22
      Цитата: Denis Obukhov
      Наглой рыжей морды в списке опять нет....

      Очень жаль!!!
      volodya
    4. seregarodionov (Сергей) Сегодня, 16:32
      он всегда и везде свой среди своих.
      seregarodionov
    5. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 17:24
      Зато Виктор Вексельберг есть, алюминьщик хренов! Ложью и обманом ваучеры скупали за копейки
      Evgeniy667b
      1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 17:49
        Цитата: Evgeniy667b
        Зато Виктор Вексельберг есть, алюминьщик хренов! Ложью и обманом ваучеры скупали за копейки

        Так нет ни одного из всех, кто что то заработал своим умом и талантом, все оказались в нужное время и в нужном месте, а проще говоря обыкновенные ворюги. И эти "бизнесмены" ещё обижаются, что в приличном обществе им руки не подают.
        lis-ik
    6. мерцание (Николай) Сегодня, 17:46
      Наглой рыжей морды в списке опять нет....
      В смысле Трамп? laughing
      мерцание
  3. Borik (Борис) Сегодня, 16:08
    пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сегодня в России нет олигархов.

    Олигархов нет, но есть буржуи.
    Borik
    1. Telakh (Владимир) Сегодня, 16:21
      Ви так гврите, как будто не при капитализьме живете. По отношению к средствам производства у нас 3 класса: пролетарии - те кто работает на средствах производства, но не владеет ими; мелкая буржуазия - те, кто владеет средствами производства, но сам выполняет на них большую часть работы, и, наконец, капиталисты - крупная буржуазия.
      Telakh
      1. свободный (Андрей) Сегодня, 16:44
        Цитата: Telakh
        Ви так гврите, как будто не при капитализьме живете. По отношению к средствам производства у нас 3 класса: пролетарии - те кто работает на средствах производства, но не владеет ими; мелкая буржуазия - те, кто владеет средствами производства, но сам выполняет на них большую часть работы, и, наконец, капиталисты - крупная буржуазия.

        Telakh (Владимир)
        и, наконец, капиталисты - крупная буржуазия
        Которая владеет средствами производства украденными у народа в 90-е и палец о палец сама не ударяет,а только сливки снимает!
        свободный
        1. Telakh (Владимир) Сегодня, 17:39
          Забыли добавить что после снятия отправляет в оффшоры.
          Telakh
  4. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 16:09
    санкций в отношении российских миллиардеров

    Ну теперь люди точно подымутся против тирании.
    А если серьезно, что только 3и десятка, больше нет что ли ?
    MoJloT
    1. лысова (владимир) Сегодня, 16:15
      А как же, надо ж отстоять наших соотечественников. А остальные пока взаимовыгодны.
      лысова
      1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 16:23
        Извините?! Ротенберг, Скоч, Шамалов ... может эти богом избранные люди Вам и соотечественники, но точно не мне!
        MoJloT
        1. лысова (владимир) Сегодня, 17:15
          А если так , " соотечественников " - прокатывает ?, я это и имел ввиду.
          лысова
        2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 17:22
          Цитата: MoJloT
          Извините?! Ротенберг, Скоч, Шамалов ... может эти богом избранные люди Вам и соотечественники, но точно не мне!


          Согласен,потому как у них по два, а у кого и три отечества по паспортам! request
          майор Юрик
      2. Галеон (Андрей) Сегодня, 16:57
        О,да. Им государство сразу придет на помощь. Это не рыбаки с траулера "Норд".
        Галеон
    2. atesterev (atesterev) Сегодня, 16:32
      Ну теперь люди точно подымутся против тирании.

      Вначале дайте определение слову "люди", чтоб все одинаково его понимали wink
      atesterev
    3. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:48
      Цитата: MoJloT
      А если серьезно, что только 3и десятка, больше нет что ли ?

      За остальных Лондон возьмётся. laughing
      Orionvit
  5. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:11
    Шел 2020 год. Санкционная спираль раскручивалась. Соединенные Штаты ввели новые санкции против местного жэка № 2 поселка Гундосово по подозрению в финансовых связях с Газпромом и лично против Петровича, ночного сторожа свинофермы, за свинское, по мнению Соединенных Штатов поведение его подопечных.
    Denis Obukhov
  6. Damm (Владислав) Сегодня, 16:11
    Браво , орден генералу Трампову. Никто больше не сделал для консолидации россиян , чем коллективный запад
    Damm
    1. фрезер (александр) Сегодня, 16:21
      Цитата: Damm
      Браво , орден генералу Трампову. Никто больше не сделал для консолидации россиян , чем коллективный запад

      Хотите консолидироваться с владельцами заводов-газет-пароходов? Ну-ну, вперёд и с песней. Они будут рады получить от вас мат. помощь.
      фрезер
  7. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:12
    ну а простым гражданам России это по барабану.
    Silvestr
    1. фрезер (александр) Сегодня, 16:18
      Цитата: Silvestr
      ну а простым гражданам России это по барабану.

      Да, вот только заплатят за это опять простые россияне т. е. мы.
      фрезер
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:19
        Цитата: фрезер
        Да, вот только заплатят за это опять простые россияне т. е. мы.

        а нас кто-то спрашивает?
        Silvestr
        1. фрезер (александр) Сегодня, 16:31
          Цитата: Silvestr
          а нас кто-то спрашивает

          Вот это и печально, что нас не спрашивают. Так и живём. Сплачиваемся вокруг олигархов и возмещать их потери.
          Шутка ли, с момента первых санкциях все они приумножили свой капитал.
          фрезер
          1. 23рус (Андрей) Сегодня, 16:42
            Всегда сплачивались вокруг кого-то: бойцы вокруг командира, рабочие вокруг начальства, рабы вокруг...Спартак не в счёт. laughing
            23рус
            1. Галеон (Андрей) Сегодня, 16:59
              рабы - не сплачивались. Если только каждый вокруг своей миски.
              Галеон
              1. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 17:40
                Спартак....Пугачев...Мартин Лютер Кинг..????Это точно не все
                ПРАВОкатор
          2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:55
            Цитата: фрезер
            Вот это и печально, что нас не спрашивают. Так и живём

            Ну так скажите на милость пожалуйста, где в мире по другому? Может где то делают вид вид, а на самом деле, на людей везде наплевать. Вон во Франции протесты, всю социалку нафиг порезали, и что? Что за нытьё постоянно, как всё плохо. В России действительно плохо было 20 лет назад.
            Orionvit
    2. Провокатор (semen) Сегодня, 16:51
      вы не правы
      я рад
      украденные деньги хоть и не замечаются кремлем
      но замечаются америкой
      хоть где то есть правосудие
      Провокатор
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:33
        Береги руку, Сеня! smile
        Rusland
      2. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 17:42
        Маленький правокатор))))
        ПРАВОкатор
  8. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 16:12
    А можно сделать запрос Госдепу?( 20 000 подписей,в США).Где активы и дети этих комивояжеров?
    Ну может,кроме Фрадкова.Действительно сильная личность!
    ПРАВОкатор
    1. 23рус (Андрей) Сегодня, 16:44
      А это большая машонка, за которую сша держат россию.
      23рус
  9. Deck (Pertti) Сегодня, 16:37
    Горе то какое! wassat
    Deck
  10. mavrus (Андрей) Сегодня, 16:40
    Цитата: Лесс
    Цитата: Denis Obukhov
    Наглой рыжей морды в списке опять нет....

    Вы на что-то намекаете? laughing laughing

    Это уже не намек, а открытым текстом.
    mavrus
  11. mavrus (Андрей) Сегодня, 16:41
    Цитата: ротмистр
    Цитата: Лесс
    Цитата: Denis Obukhov
    Наглой рыжей морды в списке опять нет....

    Вы на что-то намекаете? laughing laughing

    Не на что, а на кого.

    На кого и так всем ясно, тут главное на что...
    mavrus
  12. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:49
    Опять начинают давить через денежные мишки.... Надеюсь ВВП не сдаст назад!
    Topotun
    1. wellaut (олег) Сегодня, 17:06
      ВВП не сдаст, его в школе КГБ учили своих не сдавать ... разве что мешки поменять. Как там его обещание поменять правительство?
      Может и поменяет одних неолигархов на других.
      wellaut
    2. andrej-shironov Сегодня, 17:11
      wink Ну что вы! ВВП только впердё к высотам либерально-олигархической системы в России на благо коллективного Запеда.
      andrej-shironov
  13. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 16:53
    Хоть кто то дал по заслугам Дерипаске...много "добра" сделал нашему ЯМЗ этот господин!
    Михаил55
  14. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 16:54
    А Толика с Германом опять нет в списках laughing чудеса...
    Proton
  15. saveall (Александр) Сегодня, 16:56
    А хде Абрамович с яхтами..?
    saveall
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:27
      В не зоны действия санкций - в открытом море.
      Вадим237
  16. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 16:59
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Российских бизнесменов забанили. Проклятые американские расисты! am Ни одного русского бизнесмена! lol Только российские. И почему то снова забыли Чубайса request .

    Чубайс- масон, а это святое! laughing tongue wassat
    Dzafdet
  17. Галеон (Андрей) Сегодня, 17:01
    Цитата: Topotun
    Опять начинают давить через денежные мишки....

    А также через денежные зайки, лисички и ежики. Спасибо, улыбнуло laughing
    Галеон
  18. andrej-shironov Сегодня, 17:01
    Ну слава тебе Господи! Думал никогда не случится! Но правда их бизнес поддержат за счёт населения России, так выходит по логике власти.Так что парни не боись, будете внутренний рынок доить! Пенсионеров там всяких, бюджетников и т.д. laughing
    И вообще, ну многие же голосовали за Путина, вот пусть и терпят что за их счёт будут жирных котов содержать!
    andrej-shironov
  19. wellaut (олег) Сегодня, 17:03
    "Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сегодня в России нет олигархов"

    Никто в России в этом даже не сомневается, конечно их нет. Вместо них чиновники высшего звена и главы госкорпораций.
    С точки зрения матрасников - все абсолютно логично, только что-то поздновато они с этим списком, да и не всех еще включили, видимо.
    wellaut
  20. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 17:05
    Какие прекрасные, исконно русские фамилии! Аж...бесит...В первый раз выражаю солидарность с МинФином матрасным!!! Но эти ... российские олигархи постараются переложить финансовые риски на государство!
    Ураган70
  21. Оператор (Андрей) Сегодня, 17:06
    Наш Дональд научит наших олигархов Родину любить bully
    Оператор
  22. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 17:07
    Цитата: Dzafdet
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Российских бизнесменов забанили. Проклятые американские расисты! am Ни одного русского бизнесмена! lol Только российские. И почему то снова забыли Чубайса request .

    Чубайс- масон, а это святое! laughing tongue wassat

    Никаких ха ха! Близко к истине!
    Ураган70
  23. SmokeR 47RU (Илья) Сегодня, 17:08
    Спасибо амерам за список! Теперь мы знаем самых крупных Ворюг в нашей стране.
    SmokeR 47RU
  24. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 17:09
    Цитата: 23рус
    А это большая машонка, за которую сша держат россию.

    Да пофиг на мАшонку, лишь бы не за мОшонку!
    Ураган70
    1. Михаил м (Михаил) Сегодня, 17:32
      Плюс за защиту великого и могучего.
      Михаил м
  25. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 17:12
    Цитата: MoJloT
    Извините?! Ротенберг, Скоч, Шамалов ... может эти богом избранные люди Вам и соотечественники, но точно не мне!

    И уж конечно не мне!
    Ураган70
  26. faiver (Андрей) Сегодня, 17:12
    и шо? мне теперь плакать? кремль своих в беде не бросит - льготы какие нить по налогам беднягам заделает ну или еще какую нить олимпиаду с госконтрактами или еще какой нить мост который соединит все острова курильской гряды hi
    faiver
  27. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 17:13
    Цитата: ПРАВОкатор
    Не ищите еврейский вопрос!!!!!!!

    С какого его искать? Он и не прячется!
    Ураган70
  28. Rossia (Ivan) Сегодня, 17:13
    За Ротенберга! готовьтесь выворачивать карманы) - наверняка потери этих Господ компенсируют за счёт бюджета. будет по поговорке "пока толстый сохнет - тощий сдохнет")
    Rossia
    1. Михаил м (Михаил) Сегодня, 17:34
      Ото ж и оно, что толстый не сохнет, а худой уже...
      Михаил м
  29. garnik (Garnik) Сегодня, 17:40
    Англичанам заняться бы санкциями против нас, а то вся наша " рать " пустила корни там.
    garnik
    1. konmalax (константин) Сегодня, 18:15
      Если они пригрели их ,то использует против нас
      konmalax
  30. киргиз (роман) Сегодня, 18:06
    Если после всех предшествующих событий у них там что то осталось то это хорошо, глупость не должна сходить с рук, Трамп по моему все сделал что б они успели все выдернуть
    киргиз
  31. konmalax (константин) Сегодня, 18:10
    По конституции в России приоритет международного права над российским,значит мы не принадлежим самим себе и обязаны выполнять приказы международных организаций.Олимпиада тому пример воочию.
    konmalax
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:11
      Цитата: konmalax
      По конституции в России приоритет международного права над российским

      Ерунду нести заканчивайте. Нет такого в Конституции.
      Голован Джек
      1. konmalax (константин) Сегодня, 18:16
        Берите конституцию и увидите
        konmalax
  32. alexnmv5 (Александр) Сегодня, 18:16
    Трамп реально красавчик. Просто не заменимые помощник Путина. А ту их а ту. Гоните этих не хороших в Россию.
    alexnmv5
    1. konmalax (константин) Сегодня, 18:34
      Путин победил на выборах,что противно США и они требуют от олигархов его свержения.Отрабатывать миллиарды время пришло
      konmalax
  33. groks (Олег) Сегодня, 18:26
    Показуха. Есть масса инвестиционных компаний, у которых концы от инвесторов просто не найти.
    А что они собираются делать с уже вложившимися? Так у них весь бизнес накроется, если тронут. Да и не только бизнес - последние Боинги и разрабатывались с участием ильюшинцев.
    groks
    1. konmalax (константин) Сегодня, 18:44
      Один из высоких чиновников от "экономики" России сказал,что мы поддерживаем экономику США и поднимал бокал за процветание компании Боинг на одном мероприятии
      konmalax
Картина дня