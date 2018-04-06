Рубикон. США ввели санкции против российских миллиардеров

Минфин США опубликовал официальное заявление о введении санкций в отношении российских миллиардеров, чиновников и ряда компаний с российской юрисдикцией. В общей сложности санкции США распространяют на более чем три десятка граждан и компаний РФ.Итак, кто оказался в американском санкционном списке?Это владелец «Русала» Олег Дерипаска, глава правления ВТБ Андрей Костин, владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, представитель Совфеда Сулейман Керимов, директор СВР Михаил Фрадков.Также в списке такие имена: Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Сергей Фурсенко, Николай Патрушев и др.Санкции Минфин США вводит в отношении таких компаний как RUSAL PLC, NPV Engineering, «Газпром Бурение», «Ренова», «Базовый элемент», Gallistica Diamante, «Русские машины» и другие фирмы и их группы.Среди прочих ограничений для лиц из санкционного списка - невыдача виз в США и запрет на ведение в США какого-либо бизнеса.Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сегодня в России нет олигархов.