От противотанковых к универсальным: эволюция переносных ракетных комплексов

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Начнем с новейшего противотанкового ракетного комплекса ММР (Missile Moyenne Portee - переносная ракета средней дальности), поступившего на вооружение, в данном случае французской армии. Комплекс пятого поколения, ракета и пусковая установка, полностью цифровые. ММР с самого начала разрабатывался компанией MBDA как универсальная система, поскольку опыт прошлых конфликтов показал, что французская армия применяла большую часть ракет по целям даже отдаленно не напоминавшим танк.Требования французской армии включали борьбу с целями трех основных типов: современные основные боевые танки (ОБТ), здания и сооружения и живая сила на открытой местности. Другие требования к новому комплексу включали ведение боевых действий в городских условиях, то есть, уменьшенная минимальная дистанция поражения и возможность пусков из замкнутых пространств. Два элемента делают комплекс ММР действительно универсальным, боевая часть и способ поражения. В боевой части производства Saab Bofors Dynamics Switzerland использованы новейшие разработки в сфере энергетических материалов и технологии облицовки кумулятивного снаряда. Хотя информация по комплексу довольно скудна, можно предположить, что разработки молибденовых облицовок разной толщины, используемых в других противотанковых ракетах с кумулятивными боевыми частями, вполне могли быть использованы также и в этой новой системе вооружения. Что касается иного способа поражения, то на этот случай корпус ракеты позади главного ракетного двигателя, в том месте, где расположен основной заряд, имеет насечки для образования осколков заданной формы и веса.С целью получения на конечном участке воздействия разного типа в состав системы включен программируемый взрыватель, тогда как использование одной универсальной боевой части нового поколения снижает логистическую нагрузку по сравнению со специализированными ракетами. При стрельбе по танку лидирующий заряд, расположенный сразу за двухрежимной головкой самонаведения (тепловизионный и телевизионный) и блоком инерциальных измерений, детонирует первым, инициируя детонацию блоков динамической защиты, при этом расстояние между лидирующим и основным зарядами гарантирует, что кумулятивная струя, генерируемая последним, сфокусируется на основной броне с целью получения максимального воздействия. Компания MBDA заявляет о бронепробиваемости «более 1000 мм катаной однородной брони». Сколько миллиметров кроется за словом «более» - вопрос открытый, так как современные технологии должны обеспечивать бронепробиваемость более 10 диаметров заряда. Учитывая, что ракета имеет диаметр 140 мм, а префрагментированный корпус несколько его уменьшает, можно с уверенностью предположить, что бронепробиваемость должна быть значительно больше метра катаной брони, ведь ракеты гораздо меньших диаметров пробивают почти полтора метра.Для кого-то может показаться неожиданным, но при использовании по сооружениям (инфраструктуре любого типа) лидирующий заряд не детонирует. По данным MBDA, воздействие лидирующего заряда может снизить эффективность воздействия основного заряда, поэтому последний детонирует с соответствующей задержкой. Компания провела комплексные испытания, применяя ракету ММР по зданиям, пещерам и другим объектам, с целью подтверждения эффективности боевой части в бетонобойном режиме.И, наконец, еще одно не менее важное применение комплекса ММР - это борьба с живой силой на открытой местности, когда распределение рассеивания кинетических осколков является ключевым параметром обеспечения максимальной эффективности. Чтобы достичь максимального воздействия ракета летит по крутой (навесной) траектории. Это позволяет получить лучшее распределение осколков с меньшим рассеиванием и дает несколько дополнительных секунд оператору для уточнения параметров наведения, что немаловажно, поскольку время реакции человека практически неизменно. Как правило, в бетонобойном режиме ракета ММР летит по отлогой (настильной) траектории, тогда как в противотанковом режиме она летит по навесной траектории и при встрече с танком срабатывает тандемный кумулятивный заряд. Этот режим используется по умолчанию, если оператор не выбрал иное перед пуском.Что касается дальнейшего развития комплекса ММР, то ведутся дебаты по возможному увеличению дальности действия. Очевидно, что для этого потребуется более высокая скорость пуска. Существующий ракетный ускоритель обеспечивает пуск ракеты со скоростью 15 м/с, после чего, более чем в метре от пусковой установки, начинает работать основной ракетный двигатель, что делает безопасным работу с комплексом в замкнутых пространствах. Повышение скорости будет означать не только ограничение применения ММР в помещениях, но также увеличит минимальную дистанцию поражения, а это ключевой параметр в городском бою.Понятно, что ограничение по дальности 4 км соответствует французским требованиям, но, по данным разработчика, без больших доработок дальность полета ракеты может быть слегка увеличена. Вместе с тем, при использовании комплекса ММР в качестве пехотной системы прямые поля зрения ограничены. Всё это говорит об огромном потенциале рассматриваемой системы. Комплекс ММР - это современная, полностью цифровая система, в ракете и пусковой установке широко использованы цифровые технологии, что позволяет упростить ее интеграцию в наземные платформы. Комплекс компании MBDA уже выбран французской армией для установки на новую разведывательную бронемашину Jaguar 6x6, при этом установка на другие башни также считается довольно простой задачей. Кроме того, компания уже присматривается к возможной интеграции ракеты в тактический беспилотник. Существует определенный интерес по установке ММР на легкие катера и корабли, главным образом подразделений специальных сил, и в компании MBDA уже рассматривают пути реализации подобных решений. Что касается интеграции в вертолеты, то с целью определения потребностей потенциальных заказчиков компания проводит технико-экономический анализ и изучение рынка.История применения ПТРК семейства Spike, разработанного компанией Rafael Advanced Defense Systems, началась во время арабо-израильской войны 1973 года, когда израильской армии пришлось отбивать массированные танковые атаки противника. Родоначальником семейства стала модель Spike NLOS (non-line of sight - вне прямой видимости), которую фактически можно отнести к артиллерийским средствам из-за ее дальности 30 км и способа поражения.В настоящее время это семейство значительно расширилось, оно пополнилось моделями Spike SR (1,5 км). Spike MR (2,5 км), Spike LR (4 км), Spike LR2 (новый вариант с дальностью 5,5 км) и Spike ER (8 км). За исключением двух самонаводящихся ракет малой дальности SR и MR все ракеты Spike снаряжены бобиной с оптоволоконным проводом, соединяющим ее с пусковой установкой.Последний вариант Spike LR2, представленный в середине 2017 года, с самого начала разрабатывался как универсальная система. Spike LR2 легче предыдущего варианта LR благодаря использованию современных материалов. Кроме того, эта ракета отличается меньшим временем активации благодаря неохлаждаемому тепловизионном сенсору нового поколения, который обеспечивает лучшее изображение по сравнению с предыдущей моделью Spike LR и позволяет аварийно прекращать огневую задачу и повторно использовать эту же ракету. Возможности ракеты были также повышены за счет добавления инерциальной навигационной системы, которая позволяет запускать ракету в район целей и в полете уточнять объекты для удара с помощью дневных/ночных сенсоров в носовой части и передачи изображения по оптоволоконному кабелю в реальном времени, что до настоящего времени было доступно только в более крупной модели Spike NLOS. Модель LR2 доступна с двумя разными боевыми частями: противотанковую и универсальную. Противотанковая боевая часть с тандемным кумулятивным зарядом оптимизирована для уничтожения тяжелобронированных целей. Для того чтобы справляться с современными целями, компания Rafael наделила ее некоторыми универсальными возможностями. За счет кнопочного переключателя оператор может переключиться в бетонобойный режим, когда боевая часть пробивает стену и детонирует внутри. Это значительно повысило функциональную гибкость противотанкового варианта, однако в компании Rafael решили двигаться дальше и разработали для своей ракеты LR2 также универсальную боевую часть. В нее входит умный взрыватель, который до встречи с целью контролируется оператором в реальном времени, позволяя таким образом переключаться с одного объекта на другой до самого последнего момента.Ракета с универсальной боеголовкой может пробить стенку из железобетона толщиной 200 мм (включая металлическую арматуру) за счет создания давления более 340 бар. После пробития боевая часть FTB (Follow-Through-Bomb) детонирует с задержкой, создавая в помещении термобарический эффект. Эти противобункерные возможности в последние годы востребованы многими пользователями, комплексы Spike в разных вариантах стоят на вооружении армий 28 стран. Вдобавок к режиму проделывания проломов был добавлен дистанционный режим, позволяющий оператору выбирать детонацию боевой части в воздухе и поражать цели в укрытиях. Все эти возможности делают ракету Spike LR2 эффективным тактическим решением для большинства оперативных задач, от противотанковых и противокорабельных до противобункерных и противопехотных.В то время как варианты Spike MR, LR и LR2 могут считаться переносными, поскольку производитель указывает массу этих ракет 13 кг, масса же дальнобойного варианта Spike ER с пусковым контейнером составляет 34 кг. Комплекс выпускается в вариантах для мобильных боевых платформ и вертолетов, при этом ракета может запускаться с той же пусковой установки, которая используется для запуска ракет MR, LR и LR2. Ракета снаряжается осколочно-бронебойной боевой частью с взрывателем замедленного действия, которая после пробивания строительной конструкции или борта морского судна оказывает внутри объекта эффективное осколочно-фугасное воздействие. Недавно вариант Spike ER был выбран филиппинским флотом для установки на многоцелевые штурмовые катера, три из которых были введены в состав флота в мае 2017 года.Что касается Spike NLOS, первого члена этого семейства, то эта ракета была модернизирована осколочно-бронебойной боевой частью с воздействием на цель подобным воздействию вышеописанного варианта ER. Система наведения позволяет поражать цели с высокой точностью, что снижает косвенные потери при стрельбе по зданиям, а в морском бою за счет поражения надпалубных надстроек и нейтрализации пунктов командования и управления позволяет избежать затопления судна и возможной эскалации конфликта.Шведский ПТРК RBS-56B Bill 2, разработанный компанией Saab Bofors Dynamics, является следующим развитием варианта Bill 1. Реализует принцип дистанционного подрыва кумулятивного заряда взрывчатого вещества над целью (в месте наименьшей толщины брони). Система наведения ракеты полуавтоматическая по линии визирования обеспечивается за счет оптоволоконного кабеля, соединяющего ракету с пусковой установкой.В новую ракету Bill 2 были добавлены два альтернативных режима, что сделало ее многозадачной. При стрельбе по танкам ракета запускается по навесной траектории, при этом активны магнитный и оптический сенсоры, а специальные алгоритмы оптимизируют детонацию над цепью. В режиме пуска по укрепленным целям ракета летит по линии визирования, все сенсоры отключены, а детонация инициируется взрывателем ударного действия. При стрельбе по слабозащищенным целям, в том числе живой силе, ракета запускается по навесной траектории, в этом случае активен только оптический сенсор, а специальные алгоритмы также оптимизируют момент подрыва. В компании отказываются предоставлять информацию о каких-либо возможных разработках, направленных на совершенствование варианта Bill 2.Как следствие недавних конфликтов появляется все больше относительно дешевых переносных систем с небольшим радиусом действия. Приоритетные типы целей заставляют разработчиков делать акцент на универсальных возможностях. Кроме того, вооружение становится управляемым, поскольку для сокращения косвенных потерь необходима соответствующая точность. Чтобы повысить боевую эффективность в городских условиях минимальная дальность сокращается насколько это возможно (с учетом безопасности расчета). При этом, учитывая время полета, все эти системы без сомнения относятся к самонаводящимся, запускаемым по принципу «выстрелил-забыл».Самой развитой системой, стоящей на вооружении, по крайней мере, одного покупателя, является ракета Spike-SR (Short Range - малой дальности) от компании Rafael. Для захвата цели используется установленная впереди неохлаждаемая инфракрасная ГСН 3-го поколения, время ее активации составляет менее 6 секунд. В то время как в ракетах Spike большой дальности сенсорная головка устанавливается в карданном подвесе, у ракеты SR она фиксирована. Для ракеты доступны различные боевые части. Самая распространенная из них - противотанковая кумулятивная, она предназначена для борьбы с легкими и средними бронемашинами. Менее популярны осколочная и бетонобойная боевые части, последняя была взята от ракеты комплекса Matador. Ракетный комплекс Spike SR поступил на вооружение сингапурской армии.После трех лет разработки европейский производитель ракетных систем, компания MBDA Germany, в конце 2018-начале 2019 года проведет квалификационные испытания своего комплекса Enforcer. В системе использованы результаты исследований, проведенных в рамках различных программ этой компании. Для того чтобы снизить стоимость комплекса Enforcer, в нем широко применяется принцип модульности и готовые компоненты. Его характеристики соответствуют требованиям немецкого Бундесвера, который намеревается дополнить новой системой существующий ракетный комплекс RGW90 AD (в немецкой армии получил обозначение Wirkmittel 90) от Dynamit Nobel Defence.Комплекс Enforcer будет оснащен съемным прицельным устройством Dynahawk от Airbus OS Optronics, включающим оптический прицел с увеличением х5.5, лазерный дальномер с точностью измерения до 1 метра на максимальной дистанции, атмосферные датчики (давление, температура и скорость ветра) и автомат захвата и сопровождения цели. Прицел Dynahawk позволяет программировать взрыватель и выбирать в зависимости от цели между воздушным подрывом, ударным режимом и ударным режимом с задержкой. Ракета оснащена оптико-электронной ГСН, использующей инновационную технологию стабилизации изображения («виртуальный кардан»), то есть оптическая головка ГСН закреплена не в карданном подвесе, а жестко в корпусе ракеты.Комплекс Enforcer полностью универсален благодаря многоцелевой осколочно-фугасной боевой части, разработанной компанией TDW. Универсальная боевая часть позволяет успешно бороться с незащищенными целями за укрытиями, зданиями и легкобронированными транспортными средствами. После проведенных в конце 2017 года испытаний по неподвижным целям на дистанциях от 1000 до 2000 метров успешно были проведены испытания в режиме воздушного подрыва. Одна из ракет на испытаниях была выпущена из легкой пусковой трубы из углеволокна разработки MBDA Italy. Компания MBDA неустанно работает над уменьшением минимальной дальности пуска с целью лучшего соответствия требованиям городского боя. Ожидаются и другие варианты, хотя в MBDA не склонны давать по ним информацию.К исследованию так называемой концепции Ultra Light Missile (сверхлегкая ракета) компания Saab Dynamics приступила в 2014 году с целью получить в итоге управляемый боеприпас для 84-мм гранатомета Carl Gustaf. Программа находится на ранней стадии и информации по ней крайне мало. По данным Saab Dynamics, отдельные компоненты уже почти доступны, работы в настоящее время ведутся по вписыванию их в калибр 84 мм. Ракета будет иметь мягкую систему пуска, то есть ракетный двигатель начнет работать после того, как ракета покинет пусковую трубу. Поскольку складные рули и несущие крылья ракеты плохо «сочетаются» с нарезами ствола, то предпочтительным решением является заключение ракеты ULM в контейнер, который в свою очередь будет вставляться в пусковую трубу Carl Gustaf. Впрочем, это дает очень небольшой проигрыш в калибре, что может отразиться на боевой части. В этой связи рассматриваются и другие варианты, ведь ракета находится на раннем этапе разработки. Компания Saab Dynamics намеревается сохранить последовательность пуска ракеты как можно ближе к алгоритму пуска любого другого выстрела для Carl Gustaf.Ракета будет иметь в носовой части головку самонаведения с захватом цели до пуска ракеты. Ее тип будет зависеть от соотношения стоимости и характеристик, хотя не исключена установка головки работающей в двух диапазонах. Что точно можно сказать с уверенностью так это то, что ракета ULM будет иметь многорежимные атакующие характеристики, поскольку для уничтожения танков необходима атака сверху. Решения по типам боевых частей пока не принято, хотя два самых очевидных выбора - это многоцелевая и противотанковая кумулятивная. С ракетой ULM можно проводить пуски из ограниченных пространств, она будет весить около 5 кг и иметь дальность действия полтора-два километра. На график выполнения этой программы будут влиять интересы заказчика и по этой причине компания Saab Dynamics не высказывает предположений по дате появления новой ракеты.