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Су-57 примут участие в Параде Победы
Пара новейших истребителей Су-57 (ПАК ФА) впервые в истории пролетит над Красной площадью во время Парада Победы, сообщили в Минобороны.
Всего в воздушной части парада будут задействованы 73 самолета и вертолета — по числу лет, прошедших со Дня Победы в 1945 году. Над Красной площадью, в частности, пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35С и Су-30СМ, перехватчики МиГ-29 и МиГ-31, а также фронтовые бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25.
В 2017 году воздушная часть майского военного парада в Москве не проводилась из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда в столице было облачно, местами лил сильный дождь.
В параде будут задействованы два самолета Су-57– отметил в Минобороны.
Всего в воздушной части парада будут задействованы 73 самолета и вертолета — по числу лет, прошедших со Дня Победы в 1945 году. Над Красной площадью, в частности, пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35С и Су-30СМ, перехватчики МиГ-29 и МиГ-31, а также фронтовые бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25.
В 2017 году воздушная часть майского военного парада в Москве не проводилась из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда в столице было облачно, местами лил сильный дождь.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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