18:53 06 апреля
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Су-57 примут участие в Параде Победы

Пара новейших истребителей Су-57 (ПАК ФА) впервые в истории пролетит над Красной площадью во время Парада Победы, сообщили в Минобороны.

Су-57 примут участие в Параде Победы


В параде будут задействованы два самолета Су-57
– отметил в Минобороны.


Всего в воздушной части парада будут задействованы 73 самолета и вертолета — по числу лет, прошедших со Дня Победы в 1945 году. Над Красной площадью, в частности, пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35С и Су-30СМ, перехватчики МиГ-29 и МиГ-31, а также фронтовые бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25.

В 2017 году воздушная часть майского военного парада в Москве не проводилась из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда в столице было облачно, местами лил сильный дождь.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 26

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  1. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 17:48
    Всепогодные?
    ПРАВОкатор
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:49
    Интересно,с двигателями второго этапа?...
    НЕКСУС
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 17:53
      Это по срокам, не реально....
      Shahno
    2. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 17:56
      нет, его даже на 10 экземпляр не поставили еще, все на стенде гоняют
      Не либероид Русский
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:58
        Цитата: Не либероид Русский
        нет, его даже на 10 экземпляр не поставили еще, все на стенде гоняют

        На стенде говорите?...хм..а это что?
        НЕКСУС
        1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:03
          А это из той же киностудии где крымский мост снимают, Вы что не в курсе ?
          MoJloT
    3. новичок (garik) Сегодня, 18:00
      гос.испытания СУ35С заканчиваются в этгм году. я был бы не против принятия СУ57 “авансом“, даже с движками первого этапа.
      новичок
  3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:49
    Думаю в этот раз будут новинки , которые пока держат в секрете..! Люблю я Праздник 9 мая , это НАШ праздник..
    МИХАН
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 17:52
      Ага сразу за СУ 57, Ярсы клином пролетят.
      MoJloT
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:55
      Да, парад загляденье, американцам учиться и учиться. Для них это прогулка в военной форме, шоу-карнавал. smile
      ul_vitalii
      1. Borik (Борис) Сегодня, 18:25
        Всего в воздушной части парада будут задействованы 73 самолета и вертолета — по числу лет,

        Через сотню лет в небе над Москвой пролетят уже 173 аэрокосмических летательных аппарата. А по Красной площади пройдут шагающие танки и звездная пехота в бронескафах.
        Borik
    3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:04
      Виталий, тебе новую клавиатуру, парадную wassat подарят!
      Геркулесыч
    4. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:05
      Цитата: МИХАН
      Думаю в этот раз будут новинки , которые пока держат в секрете..!

      Основная новинка Парада в этом году-это проект "Эскорт"...
      НЕКСУС
    5. pasechnik (фаиль) Сегодня, 18:09
      В полностью тебя поддерживаю! drinks
      pasechnik
    6. san4es Сегодня, 18:35
      Цитата: МИХАН
      Думаю в этот раз будут новинки.

      san4es
  4. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 17:50
    Пока складывается впечатление, что у нас новые виды делают специально для парадов и строго необходимом для этого количестве.
    MoJloT
  5. nikolas 83 (николай) Сегодня, 17:51
    Ждем .Лишь бы погода опять не подвела.
    nikolas 83
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 17:53
      Цитата: nikolas 83
      Ждем .Лишь бы погода опять не подвела.

      над Москвой ? 9 мая ?...да ну...
      Дедкастарый
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 18:12
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: nikolas 83
        Ждем .Лишь бы погода опять не подвела.

        над Москвой ? 9 мая ?...да ну...

        В статье правильно написали — в прошлом году воздушная часть была отменена из-за низкой кромки.
        Avis-bis
      2. Laksamana Besar Сегодня, 18:17
        В прошлом году отменили как раз из-за непогоды.
        Laksamana Besar
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:05
    Для так сказать "массовки " , чтобы больше самолетов было!
    Геркулесыч
  7. pasechnik (фаиль) Сегодня, 18:06
    Почему делают разные камуфляжи? Как это помогает в небе? no
    pasechnik
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 18:14
      Цитата: pasechnik
      Почему делают разные камуфляжи? Как это помогает в небе? no

      А вот так им захотелось. :) Самолёты пока не строевые, крась как хочешь.
      Avis-bis
  8. Laksamana Besar Сегодня, 18:09
    Буду с камерой стоять на балконе (жаль крыша закрыта), как раз надо мой полетят, по крайней мере должны.
    Laksamana Besar
  9. Громобой Сегодня, 18:15
    В 2017 году воздушная часть майского военного парада в Москве не проводилась из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда в столице было облачно, местами лил сильный дождь.
    В мирное время это конечно форс-мажор.А вот в 1941-ом плохая погода чудесным образом помогла нам провести парад : все метеостанции западной части СССР уже находились под немецкой оккупацией ,поэтому синоптики заранее не могли дать точный прогноз на 7 ноября в Москве.Ночь была ясной ,без облаков,а к утру всё заволокло густой облачностью и пошёл сильный снег...
    Громобой
  10. Rossia (Ivan) Сегодня, 18:22
    таки зря. всё же "сырая", не принятая на вооружение техника. ладно если заглохло и встало. от заглохло и упало последствий может быть много больше. ни вкоей мере не хочу накаркать, желаю этим красивым машинам всяческих успехов
    Rossia
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