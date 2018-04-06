Су-57 примут участие в Параде Победы

В параде будут задействованы два самолета Су-57

Пара новейших истребителей Су-57 (ПАК ФА) впервые в истории пролетит над Красной площадью во время Парада Победы, сообщили в Минобороны.– отметил в Минобороны.Всего в воздушной части парада будут задействованы 73 самолета и вертолета — по числу лет, прошедших со Дня Победы в 1945 году. Над Красной площадью, в частности, пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35С и Су-30СМ, перехватчики МиГ-29 и МиГ-31, а также фронтовые бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25.В 2017 году воздушная часть майского военного парада в Москве не проводилась из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда в столице было облачно, местами лил сильный дождь.