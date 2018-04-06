18:56 06 апреля
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Это не закончится никогда? Новое побоище на границе сектора Газа и Израиля

Очередные акции протеста в формате так называемой «Пятницы гнева» вспыхнули в секторе Газа – на границе с Израилем. В акциях участвуют тысячи палестинцев (по израильским данным – около 50 тыс.), многие из которых снова вплотную подошли к пограничному забору, подожгли в приграничной полосе автомобильные покрышки и начали забрасывать камнями израильских военнослужащих.

В ответ израильские войска применили сначала слезоточивый газ, а потом и боевое оружие. При этом в командовании ЦАХАЛ отмечают, что стрельба носила исключительное предупредительный характер.

Это не закончится никогда? Новое побоище на границе сектора Газа и Израиля



Если верить палестинской стороне, то несколько израильских солдат открыли огонь на поражение, убив, по меньшей мере, троих палестинцев – жителей сектора Газа.

Нужно отметить, что в Израиле всех жителей Газы, выходящих на антиизраильские акции, называют провокаторами ХАМАС, а всех убитых – террористами или их пособниками.

Видео NewsRuIsrael, отснятое беспилотником:


По данным Минздрава Газы? с 30 марта в секторе в результате действий израильских военных были убиты 23 человека. До 2 тыс. были ранены или получили отравления слезоточивым газом.

Напомним, что ранее в израильском военном командовании заявили, что продолжат практику применения слезоточивого газа с помощью БПЛА.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 17:56
    ЦАХАЛ отмечает - стрельба носила исключительное предупредительный характер
    и только в голову.
    MoJloT
    1. Vard Сегодня, 18:03
      Ни кто не хочет уступать... и чем это кончиться... ни чем хорошим...
      Vard
      1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:05
        Евреи опять на валяют тупо всем страждущим, и все закончится. Ничего нового не произойдет.
        MoJloT
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:14
          Евреи Иерусалим хотят к рукам прибрать ..А этот город принадлежит всем народам МИРА!
          Израиль не умеет договариваться, по своей сути и такое может продолжаться долго..
          Ушли бы по хорошему , какая им разница где обитать..Так нет же, кровь нужно проливать доказывая себе самим какие они исключительные и что им плевать на всех!
          А ведь у них ЯО незаконное имеется.. И весь мир молчит , боится даже слово в их сторону произнести..(потому что , потому что..хе хе)))
          Ну да ладно..Помолчу! hi
          МИХАН
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:15
            Цитата: МИХАН
            Евреи Иерусалим хотят к рукам прибрать ..А этот город принадлежит всем народам МИРА!
            Израиль не умеет договариваться, по своей сути и такое может продолжаться долго..
            Ушли бы по хорошему , какая им разница где обитать..Так нет же, кровь нужно проливать доказывая себе самим какие они исключительные и что им плевать на всех!
            А ведь у них ЯО незаконное имеется.. И весь мир молчит , боится даже слово в их сторону произнести..(потому что , потому что..хе хе)))
            Ну да ладно..Помолчу! hi

            Михан переведи на русский язык этот поток сознания.
            Арон Заави
          2. karish (Александр) Сегодня, 18:16
            Цитата: МИХАН
            Иерусалим ..А этот город принадлежит всем народам МИРА!
            ! hi

            лицо ни треснет ?
            karish
          3. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:16
            Ну ну, идите, расскажите палестинцам что оказывается Иерусалим и Ваш город тоже... Тут же встанете в один ряд с евреями.
            MoJloT
            1. karish (Александр) Сегодня, 18:19
              Цитата: MoJloT
              Ну ну, идите, расскажите палестинцам что оказывается Иерусалим и Ваш город тоже... Тут же встанете в один ряд с евреями.

              Кому мне ?
              А я итак в одном ряду.
              karish
              1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:22
                Я к Вам не обращался, но понял суть Вашего комментария. Хохол родился - еврей заплакал.
                MoJloT
                1. karish (Александр) Сегодня, 18:23
                  Цитата: MoJloT
                  Я к Вам не обращался, но понял суть Вашего комментария. Хохол родился - еврей заплакал.

                  А русский что ?
                  karish
                  1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:39
                    Вы что не в курсе, а Русский во всем виноват окажется.
                    MoJloT
                  2. Des10 (Александр) Сегодня, 18:49
                    Цитата: karish
                    А русский что ?

                    smile он будет виноват и в первом, и во втором событии.
                    Des10
                  3. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:49
                    Цитата: karish
                    Цитата: MoJloT
                    Я к Вам не обращался, но понял суть Вашего комментария. Хохол родился - еврей заплакал.

                    А русский что ?

                    Женился на его дочери. drinks
                    Doliva63
                  4. Setrac (Сергей) Сегодня, 18:55
                    Цитата: karish
                    А русский что ?

                    А русский послал всех сами знаете куда.
                    Setrac
          4. Setrac (Сергей) Сегодня, 18:50
            Цитата: МИХАН
            А ведь у них ЯО незаконное имеется..

            В каком месте оно незаконное?
            Setrac
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:58
    Вот такой беспокоющий огонь на границе. Из поколения в поколение.
    ul_vitalii
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:37
      Так и задумывалось.
      MoJloT
  3. Shahno (Павел) Сегодня, 18:01
    Думаю надо прекратить практику применения огнестрельного оружия. Нам и др. средств хватит. Но пока инструкции не изменены... МО не решит это за неделю, даже за месяц.
    Shahno
    1. Vard Сегодня, 18:07
      Вы же там вроде как умные... придумали бы чего нибуть... Вон у нас ещё в семидесятые испытывали газ... вдохнул и полные штаны...
      Vard
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:08
      Ну да , зачем патроны тратить? Можно просто танками их подавить, или из огнеметов, не пробовали, "боевиков и боевичек, с боевичатами "!
      Геркулесыч
      1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:11
        Зачем если они могут дождь из жаб наслать или потоп устроить.
        MoJloT
      2. karish (Александр) Сегодня, 18:20
        Цитата: Геркулесыч
        Ну да , зачем патроны тратить? Можно просто танками их подавить, или из огнеметов, не пробовали, "боевиков и боевичек, с боевичатами "!

        Не самый плохой вариант
        karish
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:10
    Жаль, что у палестинцев нету достаточного количества крупнокалиберного оружия, они бы тогда тоже могли на "террористов " поохотиться!
    Геркулесыч
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:14
      Уж сколько Советский Союз оружия арабам закачал, до сих пор не кончается, а толку?
      MoJloT
  5. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 18:13
    Сидим в гараже 15 человек.(арабы- я, и ещё человек 5) Православные-человек 9.Отдыхаем,обсуждаем политику
    ПРАВОкатор
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 18:28
      Во загнули hi , как задачка на сообразительность laughing ещё в конце вопрос: сколько лет попугаю, если ключ от гаража у Абдуллы, которого к вам на поседелки его жена не пустила recourse
      Rusland
    2. karish (Александр) Сегодня, 18:33
      Цитата: ПРАВОкатор
      Сидим в гараже 15 человек.(арабы- я, и ещё человек 5) Православные-человек 9.Отдыхаем,обсуждаем политику

      Цитата: Rusland
      Во загнули hi , как задачка на сообразительность laughing ещё в конце вопрос: сколько лет попугаю, если ключ от гаража у Абдуллы, которого к вам его жена не пустила recourse

      Странно -человек -всего 5 , а православных 9 - при этом всего --15--- как я понял автор православных за людей не считает
      karish
  6. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 18:14
    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что с утра пятницы, 6 апреля, у пограничного забора с сектором Газы были зафиксированы 5 основных очагов акций протеста. Всего в беспорядках принимают участие около 10 тысяч палестинцев.
    Во второй половине дня активистами были предприняты несколько попыток повредить и поджечь забор безопасности. Также были пресечены несколько попыток нападения, в ходе которых арабы швыряли в сторону военнослужащих бутылки с зажигательной смесью и петарды.
    Накануне вечером около границы жителями Газы были собраны тысячи автомобильных покрышек, которые активисты "марша" сегодня поджигают так, чтобы использовать густой дым в качестве прикрытия для беспорядков. Для борьбы с дымовой завесой используются пожарные машины, водометы и гигантские воздуходувки.



    Для интересующихся.
    "Аль Джазира" ведёт прямой репортаж с места событий:
    А. Привалов
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:20
      Больше на какой то Вудсток похоже чем на Интифаду.
      MoJloT
  7. Аскет (Станислав) Сегодня, 18:21
    жечь покрышки — «харам» (некошерно), а стрелять по тем, кто держит в руках покрышки, — «халяль» (кошерно).
    Аскет
    1. karish (Александр) Сегодня, 18:22
      Цитата: Аскет
      жечь покрышки — «харам» (некошерно), а стрелять по тем, кто держит в руках покрышки, — «халяль» (кошерно).

      Стаислав - иди яйца красить и паскху печь.
      На кой в чужие разбореи лезешь ?
      karish
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:35
      Цитата: Аскет
      жечь покрышки — «харам» (некошерно), а стрелять по тем, кто держит в руках покрышки, — «халяль» (кошерно).

      Если тот кто держит покрышку ,пытается с ее помощью прорвать государственную границу, то вполне кошерно.
      Арон Заави
  8. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 18:22
    Странные закономерности вырисовываются. Когда Эрдоган помогал сносить Асада, все было хорошо, как только перестал, получил переворот и Курды вдруг независимости захотели. Пока Израиль Сирию бомбил, все было хорошо, как только перестал, палестинцы с Хамасом за шевелились. request
    КОСМОС
  9. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:22
    Если они с арабами не договорятся и так же будут действовать вопреки всем и всему..
    Возможно у Арабов появится соответствующее оружие , другого выхода я не вижу. hi
    У нас в России есть Еврейская АО (еще Сталиным созданная ) . так что если что ..Добро пожаловать! lol
    Это шутка товаищи..Не нужно паниковать..хе хе
    Вот что с ними делать ?
    МИХАН
  10. Волька Сегодня, 18:25
    евреи, а в Газе вам не рады
    Волька
    1. karish (Александр) Сегодня, 18:27
      Цитата: Волька
      евреи, а в Газе вам не рады

      И поэтому они лезут в Израиль
      karish
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:35
      Цитата: Волька
      евреи, а в Газе вам не рады

      С 2005 года в Газе нет евреев.
      Арон Заави
  11. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:48
    "Это не закончится никогда?"
    Это закончится с ликвидацией незаконного образования под названием Израиль.
    Обязательно закончится.
    Doliva63
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:53
      Цитата: Doliva63
      "Это не закончится никогда?"
      Это закончится с ликвидацией незаконного образования под названием Израиль.
      Обязательно закончится.

      А ты законность своего существования проверял?
      Арон Заави
  12. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:54
    Цитата: Vard
    Ни кто не хочет уступать... и чем это кончиться... ни чем хорошим...

    Как обычно. Пошумят и пойдут кальян курить.
    Арон Заави
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