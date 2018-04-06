Это не закончится никогда? Новое побоище на границе сектора Газа и Израиля

Очередные акции протеста в формате так называемой «Пятницы гнева» вспыхнули в секторе Газа – на границе с Израилем. В акциях участвуют тысячи палестинцев (по израильским данным – около 50 тыс.), многие из которых снова вплотную подошли к пограничному забору, подожгли в приграничной полосе автомобильные покрышки и начали забрасывать камнями израильских военнослужащих.В ответ израильские войска применили сначала слезоточивый газ, а потом и боевое оружие. При этом в командовании ЦАХАЛ отмечают, что стрельба носила исключительное предупредительный характер.Если верить палестинской стороне, то несколько израильских солдат открыли огонь на поражение, убив, по меньшей мере, троих палестинцев – жителей сектора Газа.Нужно отметить, что в Израиле всех жителей Газы, выходящих на антиизраильские акции, называют провокаторами ХАМАС, а всех убитых – террористами или их пособниками.Видео NewsRuIsrael, отснятое беспилотником:По данным Минздрава Газы? с 30 марта в секторе в результате действий израильских военных были убиты 23 человека. До 2 тыс. были ранены или получили отравления слезоточивым газом.Напомним, что ранее в израильском военном командовании заявили, что продолжат практику применения слезоточивого газа с помощью БПЛА.