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Россию вытесняют с рынка вооружений?
Включение "Рособоронэкспорта" в "черный список" США нацелено на вытеснение России с мирового рынка вооружений, сообщил представитель Ростеха.
В тоже время министерство финансов США заявляет, что «Рособоронэкспорт» внесен в список санкций США по Сирии.
Минфин США объявил о расширении санкционного списка россиян сегодня. Ограничительные меры введены «в ответ на совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой». В список внесено 38 российских бизнесменов и чиновников, а также компаний.
Мы изучаем документ, окончательные выводы ещё не сделаны. Однако то, что целью стал именно "Рособоронэкспорт", подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения - всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция- сказал он.
В тоже время министерство финансов США заявляет, что «Рособоронэкспорт» внесен в список санкций США по Сирии.
Минфин США объявил о расширении санкционного списка россиян сегодня. Ограничительные меры введены «в ответ на совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой». В список внесено 38 российских бизнесменов и чиновников, а также компаний.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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