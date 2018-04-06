Россию вытесняют с рынка вооружений?

Мы изучаем документ, окончательные выводы ещё не сделаны. Однако то, что целью стал именно "Рособоронэкспорт", подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения - всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция

Включение "Рособоронэкспорта" в "черный список" США нацелено на вытеснение России с мирового рынка вооружений, сообщил представитель Ростеха.- сказал он.В тоже время министерство финансов США заявляет, что «Рособоронэкспорт» внесен в список санкций США по Сирии.Минфин США объявил о расширении санкционного списка россиян сегодня. Ограничительные меры введены «в ответ на совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой». В список внесено 38 российских бизнесменов и чиновников, а также компаний.