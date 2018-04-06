18:54 06 апреля
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Россию вытесняют с рынка вооружений?

Включение "Рособоронэкспорта" в "черный список" США нацелено на вытеснение России с мирового рынка вооружений, сообщил представитель Ростеха.

Россию вытесняют с рынка вооружений?


Мы изучаем документ, окончательные выводы ещё не сделаны. Однако то, что целью стал именно "Рособоронэкспорт", подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения - всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция
- сказал он.


В тоже время министерство финансов США заявляет, что «Рособоронэкспорт» внесен в список санкций США по Сирии.

Минфин США объявил о расширении санкционного списка россиян сегодня. Ограничительные меры введены «в ответ на совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой». В список внесено 38 российских бизнесменов и чиновников, а также компаний.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 12

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  1. Волька Сегодня, 18:22
    значит надо брать...
    Волька
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:31
      Россию вообще , хотят с планеты вытеснить laughing ..Мы им мешаем , в их делишках! Живучие мы и опять , крики на весь мир "Русские идут" ..Ничего не изменилось в мире мужики!
      А оружие у нас все же первоклассное в смысле надежности и эффективности ..А какие названия , для русского слуха "Буревестник" , "Шмель" "Посейдон" "Долгорукий" и т.д...
      У нас уже очереди стоят и мужики в ВПК в три смены работают и расширяются ..Главное не увлекаться продажами , вот в чем проблема наша..(хотя деньги нужны на модернизации. России в целом!)
      МИХАН
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:38
        Виталий, ты хоть у себя в депутаты баллотируйся, а то такой оратор проподает! ! crying lol
        Геркулесыч
  2. Vard Сегодня, 18:22
    А им ни чего другого не остаётся... Их вооружение отходы мамонта... А за нашим очередь...
    Vard
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 18:42
      Цитата: Vard
      А им ни чего другого не остаётся... Их вооружение отходы мамонта... А за нашим очередь...

      угу...сравните за год продажи самолётов ...
      Дедкастарый
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:27
    Грубо и прагматично. Это в чистом виде недобросовестная конкуренция
    А как же инструменты ВТО? Китай и за меньшее в суд ВТО подал, а мы все решаем и документы собираем....
    svp67
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:30
      Цитата: svp67
      А как же инструменты ВТО? Китай и за меньшее в суд ВТО подал,

      А что ВТО? Чей это инструмент? Это называется не догоню, так согреюсь. request
      Владимирец
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:31
        Цитата: Владимирец
        Чей это инструмент?

        ВСЕМИРНЫЙ.
        svp67
        1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:35
          Цитата: svp67
          ВСЕМИРНЫЙ.

          Ага, как трибунал по Югославии. yes
          Владимирец
  4. assa67 (андрей) Сегодня, 18:29
    "злонамеренная деятельность"...эко как завернули!....а развязывание войн по всему миру-деятельность благая,по их мнению?....
    assa67
    1. Safer (Ivan) Сегодня, 18:42
      Цитата: assa67
      "злонамеренная деятельность"...эко как завернули!....а развязывание войн по всему миру-деятельность благая,по их мнению?...

      Ну вообще на войнах и конфликтах держится вся торговля оружием. Пока ближний восток горит - у нашего ВПК проблем с заказами не будет. Но это не значит, что все это я одобряю.
      Новости жирный минус. Если бы меня приперло слышать очевидное - достал бы из шкафа старые часы, которые, при нажатии кнопочки сверху, тебе электронным и вкрадчивым голосом сообщают точное время.
      Safer
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:42
    Нужно устроить глобальную антирекламу оружию сша! И результат наших усилий продемонстрировать всему миру! Лучше горящего американского самолета антирекламы не придумаешь, а когда в той-же Сирии "неустановленным оружием "сбивают скажем, пяток пингвинов -это удар по впк сша! !!
    Геркулесыч
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