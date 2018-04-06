18:55 06 апреля
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"Как остановить Путина". Версия Кравчука

Очередной рецепт того, «как остановить Путина» дал первый президент Украины, человек, который напрямую поучаствовал в развале собственной Родины – СССР – Леонид Кравчук. По словам Кравчука, президент России может изменить свою политику только в одном случае – «под давлением международного сообщества».

Леонида Кравчука цитирует украинский портал «Обозреватель»:
Мы изменить Россию не можем. Переселиться в другой регион тоже не можем. И Россия не переселится. Так сложилось, и мы должны жить с ними как соседи. Что может Украина? Прежде всего, укреплять свою силу: экономику, оборонительные возможности. Но остановить Путина самостоятельно Украина не сможет. Итак, есть один выход - мировое сообщество может его остановить. Европа просыпается. Она увидела опасность со стороны Путина, и теперь закрывает для него все шлюзы.


"Как остановить Путина". Версия Кравчука



По словам Кравчука, только объединёнными усилиями стран Запада можно добиться того, что «Россия остановится».

Кравчук:
Нельзя ограничиваться только санкциями. Это должна быть изоляция. Россию нужно поставить в такое положение, чтобы она (...) прекратила войну в Украине. Россия будет каркать вороной, что бы вы ни делали, если ей не заткнут рот.


Первый президент «незалежной» заявил, что он против силового решения, но при этом активный сторонник экономических и политических комплексных мер. При этом Кравчук заявил, что и Украине тоже нужно быть в этом вопросе единой.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. weksha50 (Георгий) Сегодня, 18:47
    "Нельзя ограничиваться только санкциями. Это должна быть изоляция. Россию нужно поставить в такое положение, чтобы она (...) прекратила войну в Украине. Россия будет каркать вороной, что бы вы ни делали, если ей не заткнут рот."...

    Что-то так захотелось с ним лично по простому, по деревенски, встретиться... Без политесов, без охраны...
    weksha50
    1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 18:55
      Цитата: weksha50
      Что-то так захотелось с ним лично по простому, по деревенски, встретиться... Без политесов, без охраны...

      Скорей всего, не судьба... Из мерзкой тройки, последний остался.. Не долго ему. Суд истории, еще впереди... Пусть на последок погавкает.
      LiSiCyn
  2. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 18:47
    Заткнуть надо все эти поганые хвальники 5.45 на 39.
    Azazelo
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:48
    Лицемер, и обычное нечтожество, бездарь! Много вас таких в очереди на развал России стоит! А очередь к могиле таким как ты должна быть милее гнилой сущности, и очень короткой.
    Геркулесыч
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:53
      Лицемер, и обычное нечтожество, бездарь
      Обычный портрет, обычного политика в любой стране.
      MoJloT
    2. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 18:53
      Цитата: Геркулесыч
      Лицемер, и обычное нечтожество, бездарь!

      Леонид Макарович Кравчук – хитрый, подлый, лживый и непотопляемый бес – уценённый карикатурный Мазепа современности. Его презирают все: и русские, и украинские, и ватники, и укропы, и бандиты, и ополченцы. па даль человечества...Автор – Нюра Н. Берг http://novosti333.ru/статьи/леонид-кравчук-хитрый
      -подлый-лживый-и-коварный-бес/
      Анатоль Клим
  4. Бесконечность (Бесконечность) Сегодня, 18:49
    Так это Укруина же сдерживала бесчисленные войска России? Ведь она же сильнейшая... belay Да и вообще, в древности именно украинцы выкопали черное море! Как Кравчук может такое говорить, что одна Окроина не справится?! ЗРАДА!
    Бесконечность
  5. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:54
    Подозреваю, Кравчук боится, что с него однажды спросят, вот и "исполняет" bully
    Doliva63
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