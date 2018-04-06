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"Как остановить Путина". Версия Кравчука
Очередной рецепт того, «как остановить Путина» дал первый президент Украины, человек, который напрямую поучаствовал в развале собственной Родины – СССР – Леонид Кравчук. По словам Кравчука, президент России может изменить свою политику только в одном случае – «под давлением международного сообщества».
Леонида Кравчука цитирует украинский портал «Обозреватель»:
По словам Кравчука, только объединёнными усилиями стран Запада можно добиться того, что «Россия остановится».
Кравчук:
Первый президент «незалежной» заявил, что он против силового решения, но при этом активный сторонник экономических и политических комплексных мер. При этом Кравчук заявил, что и Украине тоже нужно быть в этом вопросе единой.
Леонида Кравчука цитирует украинский портал «Обозреватель»:
Мы изменить Россию не можем. Переселиться в другой регион тоже не можем. И Россия не переселится. Так сложилось, и мы должны жить с ними как соседи. Что может Украина? Прежде всего, укреплять свою силу: экономику, оборонительные возможности. Но остановить Путина самостоятельно Украина не сможет. Итак, есть один выход - мировое сообщество может его остановить. Европа просыпается. Она увидела опасность со стороны Путина, и теперь закрывает для него все шлюзы.
По словам Кравчука, только объединёнными усилиями стран Запада можно добиться того, что «Россия остановится».
Кравчук:
Нельзя ограничиваться только санкциями. Это должна быть изоляция. Россию нужно поставить в такое положение, чтобы она (...) прекратила войну в Украине. Россия будет каркать вороной, что бы вы ни делали, если ей не заткнут рот.
Первый президент «незалежной» заявил, что он против силового решения, но при этом активный сторонник экономических и политических комплексных мер. При этом Кравчук заявил, что и Украине тоже нужно быть в этом вопросе единой.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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