"Как остановить Путина". Версия Кравчука

Мы изменить Россию не можем. Переселиться в другой регион тоже не можем. И Россия не переселится. Так сложилось, и мы должны жить с ними как соседи. Что может Украина? Прежде всего, укреплять свою силу: экономику, оборонительные возможности. Но остановить Путина самостоятельно Украина не сможет. Итак, есть один выход - мировое сообщество может его остановить. Европа просыпается. Она увидела опасность со стороны Путина, и теперь закрывает для него все шлюзы.

Нельзя ограничиваться только санкциями. Это должна быть изоляция. Россию нужно поставить в такое положение, чтобы она (...) прекратила войну в Украине. Россия будет каркать вороной, что бы вы ни делали, если ей не заткнут рот.