Украина первая. Порошенко поручил расширить санкции против России

Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов

Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей

Не успели США объявить о введении очередного пакета санкций против России, как президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны дополнить список российских физических и юридических лиц, против которых Киев ввел санкции, в соответствии с обновленным в пятницу черным списком минфина США.- написал он на странице в Facebook.Порошенко приветствовал расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка", выразил надежду, что Европейский Союз поступит аналогично.- говорится в заявлении президента.В пятницу минфин США объявил о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя новые ограничения, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в "разжигании насилия на востоке Украины", поддержке президента Сирии Башара Асада, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.