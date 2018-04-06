22:20 06 апреля
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Украина первая. Порошенко поручил расширить санкции против России

Не успели США объявить о введении очередного пакета санкций против России, как президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны дополнить список российских физических и юридических лиц, против которых Киев ввел санкции, в соответствии с обновленным в пятницу черным списком минфина США.

Украина первая. Порошенко поручил расширить санкции против России


Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время комплексных предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов
- написал он на странице в Facebook.


Порошенко приветствовал расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка", выразил надежду, что Европейский Союз поступит аналогично.

Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей
- говорится в заявлении президента.

В пятницу минфин США объявил о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя новые ограничения, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в "разжигании насилия на востоке Украины", поддержке президента Сирии Башара Асада, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 48

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  1. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 19:10
    начните с угля и газа))
    bogart047
    1. volodya (владимир) Сегодня, 19:12
      Цитата: bogart047
      начните с угля и газа))

      Опять петя нажрался!
      volodya
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 21:06
        Он уже в ауте и для него без разницы.
        cniza
    2. Прокат (Виктор) Сегодня, 19:13
      Ай, молодца, Петруха! Первый прокукарекал. laughing
      Прокат
      1. zloybond (steppenwolf) Сегодня, 21:02
        Лавров как обычно выразил озабоченность?
        zloybond
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 21:21
        Цитата: Прокат
        Ай, молодца, Петруха! Первый прокукарекал. laughing

        И как всегда не в тему.... Тут уже и сам Трамп на встрече с прибалтийскими "тиграми" обмолвился о том, что - "Назрела необходимость улучшения отношений с Россией и те люди, которые этого не понимают - тупые люди"(не дословно, но как то так). По ходу Петруха оказался ещё тупее чем лидеры Прибалтики.
        Ныробский
    3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 19:19
      Эх Петро Петро..Все кукарекаешь и для чего..? Там у вас все уже разграбили и развалили..

      Думаю , прежде чем сбежишь , отдашь приказ о массированной бомбардировке Донбасса ..Я таких как ты чую сущность.Попробуй только.
      МИХАН
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:50
        Виталий, его сущность это двуликость и лицемерство! И при этом это обычный барыга, думающий только о том, как и на чем сделать побольше денег для себя
        Геркулесыч
      2. Alex20042004 (Алексей) Сегодня, 20:21
        Петруха опять бухает !

        Alex20042004
        1. Чёрный Сегодня, 20:54
          Не успели США объявить о введении очередного пакета санкций против России, как президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны дополнить список российских физических и юридических лиц, против которых Киев ввел санкции
          Лизнул задницу хозяина на опережение,тот ещё даже штаны не снял.А вообще синхронизировать с хозяином надо всё, вплоть до месячных циклов у Марынки wassat .
          Чёрный
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 21:06
            Он не лизнул , он влез в неё без мыла.
            cniza
  2. DeRune Сегодня, 19:10
    "Четкого лидерства Вашингтона" - как же ему нравиться быть шестеркой, прям светится от счастья.
    DeRune
    1. Borik (Борис) Сегодня, 19:20
      Поросёнков в своём амплуа, с таким повизгиванием виляет хвостом что есть опасения что он от такой прыти может получить разрыв сердца.
      Borik
  3. assa67 (андрей) Сегодня, 19:12
    лизнул так лизнул петрушка!впереди планеты всей прохолуйствовал....как в укропской колядке:"за грудочку кашки да кильце ковбаски" laughing
    assa67
  4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:12
    Кто последний, тот осел. На перегонки глаголом жгут Россию, пора их прижимать и укорачивать их брехливые языки.
    ul_vitalii
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 21:15
      Цитата: ul_vitalii
      жгут Россию,

      Привет, Виталь hi Да "потеряна" эта украинская власть (а, может и более) для России. Это во-первых. Во-вторых: это даже не столько их желание напакостить России, как то, что эти "солидарные" с США действия уже прописаны кровью майдана в функциональные обязанности украинской власти. И американский контроль, за его выполнением, будет беспощаден. Они это понимают.
      Теренин
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 21:58
        Доброго здоровья, Гена hi
        Пусть они это и понимают, но и они должны чувствовать, именно чувствовть и с нашей стороны безкомпромиссный прессинг. drinks
        ul_vitalii
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 22:12
          Виталь,приветствую hi ...что нам от бандерлоговских санкции?..НИЧЕГО-ни тепло,ни холодно....другое дело прогиб перед матрасами конкретный
          противно,до рвоты...надо так опуститься
          assa67
  5. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 19:13
    Шакал-он и на Украине шакал
    Товарищ Берия
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:15
    В одном болоте лягушки всегда квакают одинаково. wassat
    Egorovich
  7. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 19:15
    Украина - единственная страна, выживающая вопреки воле своего президента. Он давно наработал на десяток пожизненных сроков за предательство интересов своей страны. Но народ безмолвствует... Что-то мне подсказывает, что смерть этого субъекта(исполняющего роль президента) будет не естественной и весьма мучительной....
    ARES623
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:28
      Цитата: ARES623
      Украина - единственная страна, выживающая вопреки воле своего президента.

      Собственно благодаря поддержке Российского бизнеса и терпению ВВП. Банки не ушли по просьбе ВВП, я помню этот момент.
      Балу
      1. ARES623 (Дмитрий) Сегодня, 20:25
        Цитата: Балу
        Банки не ушли по просьбе ВВП, я помню этот момент.

        На потерю надежд и терпения тоже уходит какое-то время. Да и ВВП - человек, и ничто человеческое ему не чуждо, в том числе и ошибки в оценках ситуации и прогнозах. А российский бизнес, как и украинский, как, собственно, и любой другой, поддерживает то, что приносит прибыль. Это его естественное состояние, никакого альтруизма, родственных и прочей лирики.
        ARES623
  8. изя топ (Андрей) Сегодня, 19:22
    у Стругацких понедельник начинался в субботу,а у пэци пятница начинается в среду what
    изя топ
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:34
      Цитата: изя топ
      Стругацких понедельник начинался в субботу,а у пэци пятница начинается в среду

      laughing У него свой календарь, где семь пятниц в неделе. yes
      Терский
  9. Rossia (Ivan) Сегодня, 19:29
    помнится, 1 марта Владимир Владимирович перед показом ракет изрёк - "Послушайте теперь!" как то своеобразно они "послушали" - садится за стол переговоров не хотят, вводят новые санкции, даже ПетрЛексеич, до которого на танках недалече ехать, быкует. Интересно, это "Что-то пошло не так" или на смягчение позиций Запада и расчёта не было?
    Rossia
  10. naidas (naidas) Сегодня, 19:30
    США ввело санкции против России и оказало поддержку Украине. В результате курс гривны упал по отношению к рублю в два раза.
    naidas
    1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 19:37
      Так об этом уже говорили эксперты: дружба/подмахивание/холуйство с западом, в несколько раз страшнее непрямой конфронтации с РФ laughing
      Pete Mitchell
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 20:46
        Цитата: Pete Mitchell
        Так об этом уже говорили эксперты: дружба/подмахивание/холуйство с западом, в несколько раз страшнее непрямой конфронтации с РФ

        Петя тут в своей мощной речи заявил
        Свободный мир и в дальнейшем укрепляет свою коалицию против Москвы, при четком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей

        вот только тут он погорячился... Свободный мир уже понял в какое место он встрял с делом Скрипаля, неподумавши подписавшись за бритов. Думаю, впредь будут умнее, может хоть иногда будут голову включать. Особенно впрягаясь под призывы алкаша.
        helmi8
  11. alexs1833 (алексей) Сегодня, 19:31
    короче опять подлизал ам.
    alexs1833
  12. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 19:34
    Наверное не надо уже реагировать на эту ерунду как санкции.
    Уже кто только их не объявлял. Мода такая. Какой нибудь вождь из племени мумбо юмбо как и парашенко тоже наверняка это уже сделал. Ну и что? Пусть засунут себе все эти санкции......... И не надо забывать, что каждый третий "добрый и адекватный украинец" был полицаем у фашистов во время войны.
    Denis Obukhov
  13. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 19:35
    Порошенко не то что продлил ещё и расширил санкции против России! Ура!!! Уже куры смеются над парашко! Но всё же им жалко этого бедолагу который закончить свою жизнь в подворотне с бутылкой самопала в руке и с синяками на лице.
    Denis Obukhov
  14. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 19:37
    У пороха-алкаша белочка разыгралась. Президент - алкоголик, горе в стране.
    Генерал Песчаных Карьеров
  15. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:37
    По пятницам Порошенко под Кикабизде косит.
    sabakina
  16. borovik (Олег) Сегодня, 19:39
    Цитата: ARES623
    Украина - единственная страна, выживающая вопреки воле своего президента. Он давно наработал на десяток пожизненных сроков за предательство интересов своей страны. Но народ безмолвствует... Что-то мне подсказывает, что смерть этого субъекта(исполняющего роль президента) будет не естественной и весьма мучительной....

    Растрел через подвешивание...
    borovik
  17. perepilka (Владимир) Сегодня, 19:40
    при четком лидерстве Вашингтона
    Зачёт нерабам, чо!
    perepilka
  18. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:44
    Санкции против России со стороны ЕС привели достаточно богатые страны к замедлению развития и серьезным убыткам,а вот Украина находящаяся на грани системного кризиса надеется выиграть ?
    Из всех возможных вариантов ,украинский чиновник найдет не то что наихудший, а скорее не возможный ,по своей глупости!
    APASUS
  19. ded100 (Сергей) Сегодня, 19:47
    Вот же холуй старается давай петька в том же духе будет у тебя судьба южно корейской президентши!!! wassat
    ded100
  20. Vard Сегодня, 20:08
    Надоел этот цирк... Я больше не комментируют события на Украине....
    Vard
  21. diletant (Александр) Сегодня, 20:27
    Тошнит уже от выражения "братский народ".
    diletant
  22. Machete Сегодня, 21:00
    Как легко вводить санкции, когда они ничего не решают! drinks
    И никому не вредят.
    Machete
  23. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 21:08
    Выстрел в ногу-детская забава. Тут с левой ноги пытаются себе в правый висок зафитилить.
    ODERVIT
  24. alexnmv5 (Александр) Сегодня, 21:10
    Еврей с ограниченной социальной ответственностью - еврей. Что с него взять.
    alexnmv5
  25. alexnmv5 (Александр) Сегодня, 21:11
    Еврей с ограниченной социальной ответственностью - еврей.
    alexnmv5
  26. v1tz (Виталий) Сегодня, 21:15
    галантерейщик Петя.
    v1tz
  27. senima56 (Николай) Сегодня, 21:16
    Давай, давай ПоТрошенко, прогибайся пред Гейропой! А то и правда Украину примут в свой "колхоз"!
    senima56
  28. 30 вис (Юрий) Сегодня, 21:23
    Порошенко ---«Человек Морально Опустившийся»
    30 вис
  29. Комментарий был удален.
  30. Borik (Борис) Сегодня, 21:53
    ПРОИСШЕСТВИЯ
    Медведь сломал забор на границе Латвии, пытаясь уйти в Россию
    Сенсационная новость на мировых сми. Русский разведчик перешел латвийско-российскую границу подвидом медведя. Это был именно русский разведчик, так как медведи ещё должны спать заявляют в штаб-квартире НАТО.


    Как сообщили в пограничной службе, участок забора на латвийско-российской границе оказался повреждён из-за действий медведя, пытавшегося сбежать в Россию. Такое предположение сделали сотрудники Государственной пограничной охраны Латвии, изучив следы на месте "преступления".обнаружено, что на нескольких столбах, примерно на высоте полуметра, оторваны скобы, удерживающие заграждение. Проводя осмотр места происшествия, пограничники нашли следы, свидетельствующие о том, что виновником повреждений был медведь, которому забор мешал пересечь латвийско-российскую границу, — сообщает пресс-служба латвийского погранведомства.

    Как отметили латвийские пограничники, это далеко не первый случай, когда латвийские медведи пытались попасть на территорию России.

    Видите даже медведи из-за санкций возвращаются домой в РОССИЮ.
    Borik
  31. farik68 (Фархад) Сегодня, 22:12
    ребята вы поаккуратнее немножко А то ведь не ровен час своим языком Раздолбаете сфинктер дяде Сэму.....
    farik68
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