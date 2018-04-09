Танки, поля и арахис: тяжёлый трактор Vickers Shervick



Машины Shervick на предприятии-изготовителе. Фото Flickr.com / Tyne & Wear Archives & Museums



Средний танк M4A2 Sherman. Фото Wikimedia Commons



Один из серийных "Шервиков", вид на левый борт. Фото Shushpanzer-ru.livejournal.com



Трактор в конфигурации бульдозера. Фото Shushpanzer-ru.livejournal.com



Испытания корчевального оборудования. Фото Classicmachinery.net



Vickers Shervick на работах в Нидерландах. Фото Classicmachinery.net



Бывшие танки внесли заметный вклад в восстановление гидротехнических объектов. Фото Shushpanzer-ru.livejournal.com



Останки последнего из известных "Шервиков", середина 90-х годов. Фото Shushpanzer-ru.livejournal.com

По материалам сайтов:

https://farmcollector.com/

http://tanks-encyclopedia.com/

http://classicmachinery.net/

https://shushpanzer-ru.livejournal.com/

http://strangernn.livejournal.com/

На основе гусеничного шасси серийного танка можно построить технику того или иного класса. Обычно танковые шасси применяются в военной сфере, но могут быть полезны и для гражданского сектора. Известны разнообразные случаи перестройки бронемашин в тракторы, тягачи и т.п. образцы невоенного назначения. К примеру, вскоре после окончания Второй мировой войны в Великобритании на основе существующего танка был создан оригинальный тяжелый трактор Vickers Shervick.Как известно, несмотря на все усилия сельского хозяйства и пищевой промышленности, Великобритания до конца Второй мировой войны и в первые послевоенные годы сталкивалась с проблемами в части поставок продовольствия. Для решения этих проблем предлагались и реализовывались разнообразные идеи, одна из которых стала поводом для разработки интереснейшего образца многоцелевой техники, пригодной для использования в строительстве и сельском хозяйстве.Среди прочего, британцы нуждались в достаточном количестве пищевых жиров. Эту проблему предложили решать при помощи выращивания арахиса с последующим получением арахисового масла. Культурное растение планировалось высаживать на территории Танганьики (ныне континентальная часть Танзании), в то время принадлежавшей Великобритании. Выращивание новой культуры в Африке, как посчитали, позволяло снизить нагрузку на британские поля и быстрее решить продовольственные проблемы.По подсчетам авторов новой программы, под выращивание арахиса в Танганьике можно было отвести поля площадью 150 тыс. акров – 60700 гектаров или 607 кв. км. Однако на тот момент будущие поля были заняты различной дикой растительностью, которую сначала нужно было убрать. Кроме того, выбранную местность следовало выровнять. Для решения таких задач сельскому хозяйству были нужны тяжелые гусеничные тракторы и бульдозеры с высокими характеристиками, в то время являвшиеся настоящим дефицитом.В 1946-47 годах британским властям удалось найти некоторое количество условно свободной техники и отправить ее в Африку для обустройства новых земель. Однако дефицитные машины продолжали работу не слишком долго. Плохо подготовленные машинисты и механики не справлялись с эксплуатацией полученной техники, и потому к началу осени 1947 года две трети парка простаивало в связи с поломками и невозможностью немедленного ремонта. Программа выращивания арахиса для метрополии оказалась под угрозой.В том же 1947 году в контексте важной сельскохозяйственной программы появилась новая идея, позволявшая в приемлемые сроки получить нужные количества тракторов и бульдозеров. Компания Vickers Armstrong, ранее участвовавшая в строительстве боевых бронированных машин разных классов, предложила перестраивать имеющиеся танки в сельскохозяйственную технику. В этот период британская армия активно списывала лишние танки и бронемашины, и потому производство тракторов не рисковало остаться без «сырья». Ответственные лица изучили предложение и определили, что его реализация позволяет решить поставленные задачи с минимальными затратами. Вскоре инициативная компания получила официальный заказ на разработку многофункционального трактора тяжелого класса.Проект гусеничной сельскохозяйственной машины предусматривал использование узлов и агрегатов существующих серийных танков M4A2 Sherman. Такие боевые машины состояли на вооружении британской армии, но постепенно списывались в связи с окончанием войны. Выбор базового танка был отражен в названии проекта. Трактор назвали Shervick – от «Шерман» и «Виккерс». Иные обозначения, насколько известно, не использовались.Самым простым способом переделки танка в трактор является удаление башни и различного оборудования, связанного с решением боевых задач. Тем не менее, простое шасси танка M4 без башни далеко не в полной мере соответствовало требованиям к новой сельхозтехнике. Для получения желаемых результатов и особых характеристик имеющуюся машину пришлось заметным образом переработать. Изменилась конструкция корпуса и надстройки, силовая установка и т.д. Самые серьезные доработки претерпели обитаемые отсеки.Танк Sherman был слишком большим и тяжелым для использования в роли трактора. По этой причине проект «Шервик» предусматривал отказ от существующего корпуса в исходной конфигурации. Вместо него следовало применять новый сварной стальной агрегат особой конструкции. Вследствие этого новый трактор лишился внешнего сходства с базовым танком, и теперь его происхождение выдавали только некоторые агрегаты шасси и корпуса.Основой нового корпуса являлась металлическая «ванна» уменьшенных размеров. Ее передняя часть получила вертикальный нижний лист, соединенный с передней наклонной секцией днища. По бокам от них находились вертикальные борта. Кормовой срез корпуса образовывался литым броневым кожухом трансмиссии, изначально бывшим нижней лобовой деталью танка «Шерман». Внутри сравнительно легкого корпуса, выполненного преимущественно из конструкционной стали, помещались несколько силовых элементов. В состав такого каркаса включили поперечную балку для монтажа бульдозерного оборудования. Ее торцы находились в центре бортов и выводились наружу, сквозь ходовую часть.В передней части корпуса разместили двигатель, прикрытый легким кожухом «тракторного» типа. Его передняя стенка имела крупную решетку для радиатора, а сбоку и сверху моторный отсек прикрывался панелями с вентиляционными отверстиями. Непосредственно за двигателем поместили открытую кабину. Все приборы и органы управления находились на задней стенке моторного отсека. Простейшее сиденье тракториста установили внутри П-образного корпуса. Для большего удобства посадки и высадки по бокам кабины находились небольшие надгусеничные полки.По известным данным, трактор Shervick сохранял силовую установку и трансмиссию серийного танка M4A2, однако размещение этих агрегатов изменилось. В передней части корпуса, под кожухом, помещались два дизельных двигателя General Motors 6-71. Двигатель вращал карданный вал, проходивший через внутренний отсек корпуса и соединявший его с кормовыми агрегатами трансмиссии. Последние отвечали за привод кормовых ведущих колес. Таким образом, агрегаты танка фактически развернули задом наперед. Глушитель и выхлопная труба двигателя находились на крыше капота, усиливая сходство с другими тракторами.Ходовая часть трактора «Шервик» строилась на стандартных тележках танка Sherman с подвеской типа VVSS, имевшей вертикальную пружину. На каждом борту монтировалось по две тележки с парой опорных катков на каждой. Тележки тоже повернули задом наперед, в результате чего верхние поддерживающие ролики оказались впереди их корпусов. Между тележками на борту корпуса выводились торцы поперечной балки с узлами установки бульдозерного оборудования. В передней части «развернутого» шасси находились стандартные направляющие колеса, в корме – ведущие. Гусеница осталась прежней, но ее заметным образом укоротили.Перспективный многоцелевой трактор, по задумке его создателей, мог решать разные задачи, но в первую очередь ему предстояло стать носителем бульдозерного и землеройного оборудования. Именно такая роль была учтена в конструкции шасси, получившего особую раму с выведенными на бортах силовыми элементами.Для установки дополнительного оснащения того или иного назначения можно было использовать поперечную балку или новые крепления, размещенные на литом кожухе трансмиссии. Балка предназначалась для бульдозерного отвала, тогда как сзади к трактору можно было присоединить любую буксируемую технику.Известно о создании нескольких вариантов навесного оборудования специально для новых тракторов. В самом простом варианте использовалось бульдозерное оборудование. Оно представляло собой отвал на продольных балках. Фиксация отвала на нужной высоте производилась при помощи жесткого соединения с корпусом машины.Также испытывалось корчевальное оборудование, созданное специально для бульдозера Shervick. В этом случае над капотом и кабиной поместили сложную конструкцию из нескольких рам и полноценной крыши. На поперечной балке, в свою очередь, закреплялась система с парой дополнительных рам, в том числе с отвалом. Перемещение рабочего органа и выкорчевывание камней или пней осуществлялось при помощи лебедки и троса, натянутого на систему блоков.Фактически значительная часть конструкций трактора «Шервик» была создана с нуля. Кроме того, он не нуждался в броне базового танка. За счет всего этого удалось сократить габариты и уменьшить массу конструкции. Гусеничный трактор нового типа имел длину всего 15 футов (4,6 м) при ширине 9 футов (менее 2,8 м). Собственная масса машины составляла 15,25 т. После установки целевого оснащения трактор весил 18,75 т. Максимальная скорость такой машины определялась в 7,5 миль в час (12 км/ч). При этом значительный рост тяговооруженности в сравнении с базовым танком позволял эффективно решать новые задачи.Завершив проектные работы, компания Vickers Armstrong приступила к сборке первых тракторов нового типа. Для их строительства она заказала у министерства обороны несколько танков M4A2, агрегаты которых вскоре предполагалось установить на технику для землеройных и сельскохозяйственных работ. С танков снимались необходимые элементы корпуса, двигатели, трансмиссия и узлы ходовой части. Одновременно с этим требовалась сборка совершенно новых агрегатов, но в целом строительство тракторов не представляло особой сложности и не было чрезмерно дорогим.Не позднее 1948-49 годов первые машины «Шервик» прошли испытания. Известно, что их проверяли на полигонах, имитирующих будущее место работы, в конфигурации гусеничного шасси-буксировщика, бульдозера и корчевателя. Во всех случаях характеристики таких машин были, как минимум, не хуже, чем у аналогичной техники того времени. В целом, новые тяжелые тракторы представляли интерес для строительных и сельскохозяйственных организаций. Их можно было использовать не только в Африке, но и в других районах, не только для подготовки полей под арахис, но и в рамках иных проектов.Впрочем, имеющиеся планы не удалось реализовать в полной мере. Дело в том, вскоре после начала испытаний новой техники пришли самые суровые известия из Танганьики. Небольшие участки, уже расчищенные под посадки культурных растений, показали бессмысленность всего проекта. Через несколько месяцев после уборки дикой растительности и пробных посадок они были похожи не на плодородные поля, а на пустыню. Солнце буквально сжигало землю, а дожди шли крайне редко. Как следствие, выбранные 150 тыс. акров не годились для выращивания арахиса в промышленных масштабах. Нельзя их было использовать и для других культур, неприспособленных к столь сложным условиям.Сообщения из Танганьики негативно сказались на проекте танка Vickers Shervick. Эта машина создавалась специально для работы в Африке, но теперь ее реальные перспективы оказались под вопросом. Впрочем, перед принятием окончательного решения по тракторам властям следовало определиться с будущим амбициозной программы по выращиванию арахиса и снабжению населения пищевыми жирами. Споры на разных уровнях заняли немало времени, и только в начале 1951 года официальный Лондон решил свернуть все работы в этом направлении. К этому времени на важнейшую программу без какой-либо отдачи потратили почти 50 миллионов фунтов стерлингов.К моменту принятия такого решения компания «Виккерс-Армстронг» успела собрать несколько серийных тяжелых тракторов нового типа. Техника была готова к отправке на будущие поля, но заказчик отказался выкупать ее. Британским коммерсантам пришлось искать нового заказчика, заинтересованного в получении подобной специальной техники. К счастью, на это не ушло много времени.Несколько серийных тракторов «Шервик» были приобретены Нидерландами. В начале пятидесятых годов в этой стране реализовывалась масштабная программа ремонта и обновления дамб и иных гидротехнических сооружений, пострадавших во время недавней войны. Тракторы на основе танка использовались на таких работах в конфигурации бульдозера. Нидерландские строители эксплуатировали полученную технику в течение длительного времени. Позже, по мере выработки ресурса, немногочисленные Shervick заменялись более новой техникой. Интересно, что в ходе исполнения международного договора техника получила легкие остекленные кабины.По известным данным, в общей сложности в конце сороковых годов компания Vickers Armstrong собрала не более нескольких десятков новых тракторов. При этом, согласно некоторым источникам, общее их число может быть заметно меньше. Изначальный заказ, предусматривавший отправку техники в Танганьику, был отменен, и потому его полностью не выполнили. Впоследствии производителю пришлось искать новых покупателей. Сведения о каких-либо новых контрактах, за исключением нидерландского, отсутствуют.Есть основания полагать, что некоторую часть собранных тракторов все же удалось продать тем или иным коммерческим или государственным организациям. Однако теперь речь шла исключительно о распродаже «складских остатков». До отказа правительственных структур компания-разработчик успела построить определенное количество тракторов, и их не планировалось оставлять себе. Кроме того, нельзя исключать, что определенная доля «Шервиков» была разобрана за ненадобностью. В конце концов, агрегаты для танков M4A2 можно было продавать третьим станам и не в составе полноценных комплектных машин.Насколько известно, все построенные тракторы Vickers Shervick со временем были утилизированы. Последний из них после долгих лет простоя и безвестности был найден в Бельгии в 1995 году. Эта машина несла корчевальное оборудование и давно уже была выведена из эксплуатации. К большому сожалению, никто не заинтересовался уникальной машиной, и потому ее ждала печальная участь. В начале прошлого десятилетия единственный известный образец «Шервика» был утилизирован за ненадобностью.После окончания Второй мировой войны значительное число более не нужных танков переделывалось в технику нужного типа. Проект Vickers Shervik использовал такие принципы, хотя и подразумевал не перестройку готового танка, а сборку новой машины из существующих агрегатов. С точки зрения массового производства он имел достаточно большие перспективы и мог представлять интерес для некоторых заказчиков.Тем не менее, трактор «Шервик» разрабатывался специально для определенной сельскохозяйственной программы. Отказ от планов по выращиванию арахиса в Африке ударил по проекту специальной техники и не позволил ему в полной мере показать свой потенциал. Оригинальные тракторы на базе M4A2 Sherman все же дошли до полноценной эксплуатации, но их малое число не позволило показать выдающиеся результаты. Тем не менее, проект Shervick остался в истории в качестве любопытного варианта превращения военной техники в гражданскую.