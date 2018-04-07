Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Британия закрыла дверь перед Викторией Скрипаль. Российское посольство отреагировало
Российское посольство в Британии отреагировало на решение Лондона об отказе в визе для племянницы шпиона Скрипаля Виктории, которая собиралась посетить своих «отравленных боевым нервнопаралитическим газом» родственников. Британское МВД прокомментировало решение так:
При этом добавляет, что Лондон «успокаивает рядовых россиян, которым продолжат выдавать визы».
В российской дипломатической миссии отреагировали на эти заявления британской стороны твитом следующего содержания:
Сама Виктория Скрипаль отметили, что для неё решение британских властей было ожидаемым.
Из её заявления:
Напомним, что британские медики сообщили об улучшении состояния здоровья как Юлии Скрипаль, так и её отца. И это лишний раз заставляет задаться вопросом, а было ли отравление БОВ?
Мы приняли решение об отказе (в выдаче визы) Виктории Скрипаль, поскольку заявление не соответствовало иммиграционным правилам.
При этом добавляет, что Лондон «успокаивает рядовых россиян, которым продолжат выдавать визы».
В российской дипломатической миссии отреагировали на эти заявления британской стороны твитом следующего содержания:
«Мы хотели бы успокоить рядовых россиян, у них не должно быть проблем с посещением Великобритании" - Конечно, если их зовут не Виктория Скрипаль!
Сама Виктория Скрипаль отметили, что для неё решение британских властей было ожидаемым.
Из её заявления:
Конечно, я понимала, что мне визу не дадут. Им (британцам), должно быть, есть что скрывать.
Напомним, что британские медики сообщили об улучшении состояния здоровья как Юлии Скрипаль, так и её отца. И это лишний раз заставляет задаться вопросом, а было ли отравление БОВ?
Использованы фотографии: iarex.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти