08:33 07 апреля
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Британия закрыла дверь перед Викторией Скрипаль. Российское посольство отреагировало

Российское посольство в Британии отреагировало на решение Лондона об отказе в визе для племянницы шпиона Скрипаля Виктории, которая собиралась посетить своих «отравленных боевым нервнопаралитическим газом» родственников. Британское МВД прокомментировало решение так:
Мы приняли решение об отказе (в выдаче визы) Виктории Скрипаль, поскольку заявление не соответствовало иммиграционным правилам.




При этом добавляет, что Лондон «успокаивает рядовых россиян, которым продолжат выдавать визы».


В российской дипломатической миссии отреагировали на эти заявления британской стороны твитом следующего содержания:
«Мы хотели бы успокоить рядовых россиян, у них не должно быть проблем с посещением Великобритании" - Конечно, если их зовут не Виктория Скрипаль!



Сама Виктория Скрипаль отметили, что для неё решение британских властей было ожидаемым.

Из её заявления:
Конечно, я понимала, что мне визу не дадут. Им (британцам), должно быть, есть что скрывать.


Напомним, что британские медики сообщили об улучшении состояния здоровья как Юлии Скрипаль, так и её отца. И это лишний раз заставляет задаться вопросом, а было ли отравление БОВ?

Использованы фотографии: iarex.ru
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Комментарии 33

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 05:49
    Неудивительно и ожидаемо не только для В.Скрипаль. request Спектакль наглии продолжается.
    a.s.zzz888
    1. Vard Сегодня, 05:54
      У них это называется замести мусор под ковёр... Думается что предложат британское гражданство, что бы не говорили чего не нужно...
      Vard
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 05:58
        Vard Сегодня, 05:54 ↑ Новый
        У них это называется замести мусор под ковёр.

        Возможно и так. Могу предположить, что всякие мэй,бОрисы плохо кончат. В наглии, в их же СМИ, уже напрямую требуют отставки бОриса....
        a.s.zzz888
        1. Vard Сегодня, 06:00
          Будем надеяться... А то совсем охамели...
          Vard
          1. Татьяна Сегодня, 06:29
            Как только стало известно, что Виктория Скрипаль выразила желание посетить свою двоюродную сестру Юлию Скрипаль в больнице Солсбери, тут же раздался звонок якобы от самой Юлии Скрипаль с чужого телефона, голос которой Виктория не сразу узнала но в общем вроде как узнала.
            При этом в разговоре Юлия не выразила особого желания увидеться с Викторией в Британии., а сам разговор носил односложный характер. У Виктории сложилось впечатление, что Юлия говорит в присутствии других лиц.
            Юлия заверила Викторию, что она с отцом чувствует себя нормально, что ей скоро на выписку. Более того, в разговоре Юлия не выразила желания увидеть сестру в настоящее время - т.е. по сути, уклончиво отказала Виктории в визе приехать к ней по приглашению в Великобританию. А именно.
            Виктория Скрипаль: Смотри, если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу.
            Юлия Скрипаль: Ну, визу никто не даст, Вик.
            Виктория Скрипаль: Ну, в общем, я тоже так думаю. Ладно. Но, если дадут, мне надо чтобы ты сказала: могу я тебя видеть или нет? Сказала бы "да"?
            Юлия Скрипаль: Ну, я думаю нет. Тут сейчас ситуация такая. Потом разберемся.
            Виктория Скрипаль: Ну, я знаю. Я все знаю...
            Юлия Скрипаль: Потом лучше, да. Все хорошо, короче. Потом уже все будет видно.
            См. подробно - https://www.1tv.ru/news/2018-04-05/343545-zayavle
            nie_britanskoy_politsii_ot_imeni_yulii_skripal_vs
            e_tolko_zaputyvaet_kak_i_zvonok_rodstvennitse_v_r
            ossiyu

            После этого разговора с сестрой Виктория еще не раз пыталась перезванивать по номеру, который определился у нее на телефоне. Но абонент больше был недоступен.
            Татьяна
            1. Татьяна Сегодня, 06:48
              В итоге Британия закрыла дверь перед Викторией Скрипаль.

              И когда МИД Британии говорит, что якобы "заявление Викториии Скрипаль не соответствовало иммиграционным правилам", то под этим имелось в виду прежде всего то, что Виктория приедет в Солсбери, уже политически обработанная Кремлём.

              Лондон просто препятствует разоблачению себя во лжи в деле политической провокации против России - в деле "отравления Скрипалей" якобы ОВ массового поражения российского производства.
              Татьяна
              1. Тралл Сегодня, 07:27
                Скрипали уже отработанный материал. Было ли отравление, живы ли они, будут ли жить и что-то рассказывать в дальнейшем - абсолютно не важно. Куда делся допинговый скандал? Кто-то сейчас говорит об этом?
                Дело Скрипалей закончится ровно в тот момент, когда начнется следующая операция по шельмованию России.
                Тралл
                1. Татьяна Сегодня, 08:00
                  Цитата: Тралл
                  Скрипали уже отработанный материал. ....Куда делся допинговый скандал? Кто-то сейчас говорит об этом?
                  Дело Скрипалей закончится ровно в тот момент, когда начнется следующая операция по шельмованию России.

                  Дело Скрипалей уже на издыхании. Допинговый скандал - тоже.
                  А вот ЧМ-2018 по футболу в России считай, что на носу!

                  Надо полагать, что для реанимации этих дел следует ждать от мировой закулисы перед ЧМ-2018 в России "внезапных" смертей Скрипалей и самого Родченкова.
                  Татьяна
            2. Deck (Pertti) Сегодня, 07:53
              А вы свои разговоры с родственниками обязательно записываете? Так сказать для семейной фонотеки. Или на ТВ продать?
              Deck
        2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 06:13
          Цитата: a.s.zzz888
          Могу предположить, что всякие мэй,бОрисы плохо кончат. В наглии, в их же СМИ, уже напрямую требуют отставки бОриса..

          Так их под все эти выверты и выдвинули во власть,поматросят и бросят yes
          Вас Влад
        3. Комментарий был удален.
      2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 07:08
        Цитата: Vard
        У них это называется замести мусор под ковёр... Думается что предложат британское гражданство, что бы не говорили чего не нужно...

        Единственное место, где жизни скрипалей ничего не угрожает-Россия. рискну предположить, что спектакль не закончился. Дадут гражданство, а потом с очередной компанией опять используют окончательно и концы в воду.
        Балу
      3. лесовозник (игорь) Сегодня, 08:19
        Цитата: Vard
        У них это называется замести мусор под ковёр... Думается что предложат британское гражданство, что бы не говорили чего не нужно...

        Скорее всего скоро уже по настоящему тихо ликвидируют , как отработанный материал и опасных свидетелей провокации. Не зря же их прячут - скорее всего не было никакого отравления - уж слишком бодрый голос у скрипалихи по телефону .
        лесовозник
    2. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 05:59
      лондОну,остаётся одно :
      Дедкастарый
      1. Vard Сегодня, 06:02
        Вряд ли... У этих людей нет ни стыда... Ни совести... И остальных они за людей не считают...
        Vard
      2. федоров (Валерий) Сегодня, 06:55
        Много ли осталось людей которые любят этот мультик. sad И не только этот.
        Детей ВОСПИТОВАТЬ надо ! Матерями и Отцами !
        федоров
  2. федоров (Валерий) Сегодня, 06:02
    Спектакль будет продолжаться. А Мы зрители.
    Вспоминается - " Где пять..где пять.. request ? А что стряслось ? - Да в ракете десять боеголовок, на Британию хватит пять. Куда девать пять ? "
    федоров
  3. лысова (владимир) Сегодня, 06:07
    Уж дотравили бы предателя, поделом, а куда защитники животных смотрят - заморили ни за что. " Великобритания " - помойка для политического мусора.
    лысова
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:10
      Цитата: лысова
      Уж дотравили бы предателя

      да... у него нет выхода... как приличный человек, он должен умереть. smile
      Дедкастарый
      1. лысова (владимир) Сегодня, 07:23
        Вот тут ему придётся немного помочь. Хотя из сложившейся ситуации - им бритым, надо его добить, вкачать дозу " старичка " и отдать всенародно на экспертизу. Отработанный материал, может заговорить.
        лысова
  4. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 06:17
    Сейчас повально проблемы с визами в Британию для россиян-выдают "по чайной ложке". А американцы пректически прекратили выдавать визы в России-в день могут записаться только 30 человек на собеседование и идут повальные отказы без объяснения причин..
    Monster_Fat
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:20
    должно быть, есть что скрывать
    Не только есть, что скрывать, но думать как выкручиваться из ситуации, которую создали. А ситуация аховая - с помощью откровенной лжи поставить Европу перед фактом прямой конфронтации с ядерной державой.
    rotmistr60
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:29
      Цитата: rotmistr60
      должно быть, есть что скрывать
      Не только есть, что скрывать, но думать .........

      Боорис и Мэй уж точно ни до чего не додумаются!!!!!!Будут кривляться и выделываться!!!!
      Reptiloid
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:36
        В Англии уже громко начали звучать голоса оппозиции (лейбористов) об отставке Мэй и Бориски, которого там терпеть не могут и без этого скандала. К этому подключились и СМИ. Посмотрим.
        rotmistr60
  6. atakan (Андрей) Сегодня, 06:40
    Интересно , до каких пор британцы будут продолжать заниматься удержанием похищенных граждан России?
    atakan
  7. Moskovit (Алексей) Сегодня, 06:42
    Трагифарс продолжается. Больше всего жаль кота (как любителю животных), которого заперли и просто уморили внимательные английские следователи. Скамейку они выдрать не поленились. Она им важнее несчастного существа.
    Moskovit
    1. Strashila (I) Сегодня, 07:37
      Не преувеличивайте... истинные страдальцы морские свинки... так издеваться над животными... где пресловутый Гринпис и и прочие словоблуды за права животных... смерть свидетелей вот замысел спецслужб.
      Strashila
  8. Юлаевич (Игорь) Сегодня, 06:55
    "В российской дипломатической миссии отреагировали на эти заявления британской стороны твитом"-как обычно, твитнули, пискнули, маукнули, кто услышит и примет в серьёз их писк? После этого выражения бессилия стоит ли удивлятся, что об нашу дипмиссию вытирают ноги?
    Юлаевич
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 07:20
      Цитата: Юлаевич
      "В российской дипломатической миссии отреагировали на эти заявления британской стороны твитом"-как обычно, твитнули, пискнули, маукнули, кто услышит и примет в серьёз их писк? После этого выражения бессилия стоит ли удивлятся, что об нашу дипмиссию вытирают ноги?

      Игорь, так в чём проблемы? Бери топор и езжай рубить новое "окно" в Британию. Сурово, деловито и с огоньком, дабы тебя потом ещё 300 лет британцы помнили, как Петра первого.
      Ныробский
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:15
    Сгнила англия как государство, и поступки у них кругом гнилые.
    Геркулесыч
    1. Deck (Pertti) Сегодня, 07:58
      Может она и сгнила, но возит наших дипломатов как нашкодивших котят мордой по луже. Что в ОЗХО, что в СБ ООН
      Deck
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 08:23
        Потому что у нас только один дипломат Примаковской школы -Лавров, а остальные в МиД попали по блату, чтобы место теплое греть!
        Геркулесыч
  10. Strashila (I) Сегодня, 07:33
    Ожидаемо... то будет мешать обрабатывать её родственников.
    Strashila
  11. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 08:06
    В МИД "отреагировали твиттом". Как сказал классик:"...о, времена! о, нравы!"
    zapfen
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