Британия закрыла дверь перед Викторией Скрипаль. Российское посольство отреагировало

Мы приняли решение об отказе (в выдаче визы) Виктории Скрипаль, поскольку заявление не соответствовало иммиграционным правилам.

«Мы хотели бы успокоить рядовых россиян, у них не должно быть проблем с посещением Великобритании" - Конечно, если их зовут не Виктория Скрипаль!

Конечно, я понимала, что мне визу не дадут. Им (британцам), должно быть, есть что скрывать.

Российское посольство в Британии отреагировало на решение Лондона об отказе в визе для племянницы шпиона Скрипаля Виктории, которая собиралась посетить своих «отравленных боевым нервнопаралитическим газом» родственников. Британское МВД прокомментировало решение так:При этом добавляет, что Лондон «успокаивает рядовых россиян, которым продолжат выдавать визы».В российской дипломатической миссии отреагировали на эти заявления британской стороны твитом следующего содержания:Сама Виктория Скрипаль отметили, что для неё решение британских властей было ожидаемым.Из её заявления:Напомним, что британские медики сообщили об улучшении состояния здоровья как Юлии Скрипаль, так и её отца. И это лишний раз заставляет задаться вопросом, а было ли отравление БОВ?