08:33 07 апреля
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"Подумали, что началась война с Россией". О панике в приграничном норвежском городке

Жители норвежского Вадсё пережили непростую ночь. Спокойствие тихого городка у границы с Россией нарушил вой сирены, предупреждающей об опасности. Как сообщают местные экстренные службы, сирену не могли отключить около пятнадцати минут. Норвежский телеканал NRK тут же выдал в эфир материал, в котором было заявлено, что местные жители «подумали о восточном соседе, ожидая самого худшего – например, войны». Телеканал ссылается на звонивших в экстренные службы горожан, встревоженных звуком сирены.

Мы подумали, что началась война, - говорит один из местных жителей.

Паники добавил тот факт, что сирена сработала поздним вечером, и местные власти сообщили, что сирену «не включали».


В полиции Вадсё при этом заявили, что сирена долгое время не проверялась, и теперь предстоит выяснить, почему она включилась и почему её не смогли сразу отключить ответственные службы. На этом фоне в состояние повышенной готовности были приведены несколько погранподразделений Норвегии.

"Подумали, что началась война с Россией". О панике в приграничном норвежском городке


Судя по всему, теперь следует ожидать заявлений представителей НАТО, куда входит и Норвегия, о таинственных русских хакерах, которые не только вмешиваются в американские выборы, но и ночами включают натовские сирены, чтобы не давать спокойно жить истинно демократическому миру...

Напомним, что некоторое время назад американский генерал, посетивший одну из военных баз в Норвегии, призвал норвежских военнослужащих «быть готовыми к войне с Россией».


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Комментарии 29

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 06:43
    Ну теперь в следущий раз , с хлебом -солью выйдут !
    ФЕОДОР
    1. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 07:01
      Цитата: ФЕОДОР
      Ну теперь в следущий раз , с хлебом -солью выйдут !

      Хорошо что у них ядрёных ракет нет, а то бы начали ими стрелять в ответ "“агрессору"!
      Быков.
      1. Чёрный Сегодня, 07:16
        10 человек выпрыгнуло в окно с криками русские идут,50 человек обделало штанишки ,- чем не повод ввести новые санкции за то что Россия такая страшная! laughing
        Чёрный
      2. oleg-gr (Олег) Сегодня, 07:37
        У страха глаза велики. Еще несколько таких ложных срабатываний и привыкнут. Или сирену демонтируют.
        oleg-gr
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 07:53
          Белые флаги с балконов и на домах надеюсь не вывешивали..? wassat
          Чую генами у всех они есть, на всякий пожарный ..хе хе
          МИХАН
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:46
    Вот, что значит постоянная пропаганда об "агрессивности и коварстве" русских. Так уже забили скандинавам мозги, что на сирену срабатывает первая и возможно единственная мысль - война.
    rotmistr60
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 06:51
      Нашим хакерам надо взять это на вооружение и включать сирены по ночам во всех странах НАТО ( прибалтам и полякам по два раза). wassat
      askort154
      1. собаковод Сегодня, 07:35
        askort154 (Александр)
        Нашим хакерам надо взять это на вооружение и включать сирены по ночам во всех странах НАТО ( прибалтам и полякам по два раза)
        Им некогда, они в Америке свет включают-выключают.
        собаковод
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:56
    о таинственных русских хакерах, которые не только вмешиваются в американские выборы, но и ночами включают натовские сирены, чтобы не давать спокойно жить истинно демократическому миру...

    А вот тут и в аптеку ходить не надо, обстряпают в лучшем виде! И конечный итог - надо больше денег в НАТО ... bully
    a.s.zzz888
  4. Strashila (I) Сегодня, 07:00
    Провокацию устроили производители туалетной бумаги... они делают все чтоб рос спрос на их продукцию.
    Strashila
    1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 07:16
      Рулончики из Набережных Челнов.... laughing ?
      игорка357
  5. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 07:00
    Хорошо хоть доблесные норвежские войны не перешли сразу в решительное контрнаступление! А то ведь их американский генерал призвал "быть готовыми".
    Ретвизан 8
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:20
      доблесные норвежские войны не перешли сразу в решительное контрнаступление!
      wink Нет, у них договоренность с приграничным российским участковым полиции, что если будут наступать, то только днём, когда он на работе. Иначе он, на всех наступающих, составит протокол о хулиганстве и оштрафует. crying
      Теренин
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:00
    Продавцы памперсов знают своё дело
    Дормидонт
  7. Rafaell (Рафаэль) Сегодня, 07:05
    Если бы война началась, норвежцы сирены не услышали бы!
    Rafaell
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:19
    А ведь провокация то удалось! Норвегии теперь будет легко поверить, что Россия им враг, и может на них напасть!
    Геркулесыч
  9. Vard Сегодня, 07:21
    Это было бы смешно... если бы не было так грустно... Это же надо так себя запугать... Вот к чему приводят неподконтрольные СМИ...
    Vard
  10. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 07:23
    норвегия во время 2 мировой сохраняла нейтралитет и поставляла немцам руду и нефть а в этот раз думает повоевать
    злой пиннокио
    1. Strashila (I) Сегодня, 07:30
      Учите историю... Норвегия была оккупирована нацисткой Германией... 9 апреля 1940... тогда от туда драпанули союзники Норвегии доблестные Британские войска... а активное участие в освобождении Норвегии принимали советские войска в ноябре 1944... о чем они забыли.
      Strashila
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 07:34
        спасибо буду учить
        злой пиннокио
        1. Strashila (I) Сегодня, 07:39
          со Швецией спутали... вот те нажились на войне drinks
          Strashila
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 08:21
      Злой пинокио -это что неудачная шутка? В 1940 ом году немцы оккупировали Норвегию, и потомки викингов массово пошли в местные партизаны -громить оккупантов!
      Геркулесыч
  11. gavrila2984 Сегодня, 07:25
    Это при всём при том, что Норвегия - родина блэк металла, Они ж такие все из себя брутальные-брутальные!
    gavrila2984
  12. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 07:28
    Главное теперь, что бы ветер дня три дул в противоположную сторону от России - пусть нюхают их коллеги по НАТО.
    Ныробский
  13. andrewkor Сегодня, 07:34
    Хакеры,что ли ,опять отметились.Несколько лет назад мужичок из Краснодара взломал систему уличной рекламы в Москве и гонял по ней порнуху несколько времени на всеобщее обозрение,поймали его,что с ним стало уж не помню .
    andrewkor
  14. собаковод Сегодня, 07:52
    Как бы это парадоксально не звучало, но старушке Европе и в самом деле нужно содержать своё вооружение в тонусе. Не дай Бог, где- нибудь, в чём-нибудь ослабнет запирающий механизм из-за какого-нибудь стопорного кольца или пружины , окислятся контакты, или ещё какой косяк, и тогда найдётся горячая голова, видящая по ночам кошмары, в стиле "русские идут", и приведёт в действие...
    собаковод
  15. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:04
    Теперь в ЕСПЧ пожалуются за сорванный намаз.
    Серый брат
  16. МВГ (Валерий) Сегодня, 08:21
    В результате инцидента есть жертвы - тяжелые психологические травмы, несовместимые с гордостью, получили работники муниципалитета и полиции Вадсё. Отныне работники муниципалитета и полиции Вадсё при громких звуках сразу мчатся в туалет, что бы не стирать потом штаны как в прошлый раз. Муниципалитет выступил с жестким заявлением, в котором обвинил Россию в умышленном существовании с целью причинения психологических травм работникам муниципалитета и полиции Вадсё
    МВГ
  17. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:28
    Они скоро себе до икоты напугают. как потом общаться-то будут. what laughing
    К-50
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