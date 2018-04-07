"Подумали, что началась война с Россией". О панике в приграничном норвежском городке

Жители норвежского Вадсё пережили непростую ночь. Спокойствие тихого городка у границы с Россией нарушил вой сирены, предупреждающей об опасности. Как сообщают местные экстренные службы, сирену не могли отключить около пятнадцати минут. Норвежский телеканал NRK тут же выдал в эфир материал, в котором было заявлено, что местные жители «подумали о восточном соседе, ожидая самого худшего – например, войны». Телеканал ссылается на звонивших в экстренные службы горожан, встревоженных звуком сирены.- говорит один из местных жителей.Паники добавил тот факт, что сирена сработала поздним вечером, и местные власти сообщили, что сирену «не включали».В полиции Вадсё при этом заявили, что сирена долгое время не проверялась, и теперь предстоит выяснить, почему она включилась и почему её не смогли сразу отключить ответственные службы. На этом фоне в состояние повышенной готовности были приведены несколько погранподразделений Норвегии.Судя по всему, теперь следует ожидать заявлений представителей НАТО, куда входит и Норвегия, о таинственных русских хакерах, которые не только вмешиваются в американские выборы, но и ночами включают натовские сирены, чтобы не давать спокойно жить истинно демократическому миру...Напомним, что некоторое время назад американский генерал, посетивший одну из военных баз в Норвегии, призвал норвежских военнослужащих «быть готовыми к войне с Россией».