Грызня за индийский рынок. ВВС Индии объявили о конкурсе на закупку 110 истребителей

Индия объявила об открытии конкурса на поставку более сотни истребителей. Общее число военных самолётов, которые планируется для ВВС закупить министерство обороны этой страны, должно составить 110. Стоимость сделки оценивается на уровне 15 млрд долларов.Основное требование от властей Индии: производство должно быть размещено на индийской территории для создания новых рабочих мест в стране. Также Индия настаивает на том, чтобы потенциальные партнёры передали индийским специалистам соответствующие технологии при постройке самолётов. Это требование укладывается в концепцию премьер-министра Нарендры Моди о создании собственной мощной военно-промышленной базы.Ранее в ВВС Индии сообщали, что до 85% всех деталей и узлов самолётов должны быть произведены на заводах в Индии.За право продать индийской стороне свои самолёты готовы побороться американские компании, а также шведскаяи французскаяКак известно, Lockheed Martin предложила переместить в Индию производственную линию истребителей F-16, которая сегодня находится в штате Техас. При этом Lockheed Martin заявляет о кооперации с индийской. В то же время французы говорят о готовности к полному циклу совместного производства с индийским консорциумомВ самой Индии говорят о заинтересованности в приобретении и российских истребителей с передачей соответствующих технологий. Однако барьеров здесь добавляют введённые в отношении российских оборонно-промышленных предприятий американские санкции. Так для того санкции и вводились, чтобы попытаться Россию вытеснить с того же гигантского индийского рынка. Готовы ли к этому наши производители?