11:37 07 апреля
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Грызня за индийский рынок. ВВС Индии объявили о конкурсе на закупку 110 истребителей

Индия объявила об открытии конкурса на поставку более сотни истребителей. Общее число военных самолётов, которые планируется для ВВС закупить министерство обороны этой страны, должно составить 110. Стоимость сделки оценивается на уровне 15 млрд долларов.

Основное требование от властей Индии: производство должно быть размещено на индийской территории для создания новых рабочих мест в стране. Также Индия настаивает на том, чтобы потенциальные партнёры передали индийским специалистам соответствующие технологии при постройке самолётов. Это требование укладывается в концепцию премьер-министра Нарендры Моди о создании собственной мощной военно-промышленной базы.

Ранее в ВВС Индии сообщали, что до 85% всех деталей и узлов самолётов должны быть произведены на заводах в Индии.


За право продать индийской стороне свои самолёты готовы побороться американские компании Boeing, Lockheed Martin, а также шведская Saab и французская Dassault Aviation.

Грызня за индийский рынок. ВВС Индии объявили о конкурсе на закупку 110 истребителей


Как известно, Lockheed Martin предложила переместить в Индию производственную линию истребителей F-16, которая сегодня находится в штате Техас. При этом Lockheed Martin заявляет о кооперации с индийской Tata A.S.. В то же время французы говорят о готовности к полному циклу совместного производства с индийским консорциумом Adani Group.

В самой Индии говорят о заинтересованности в приобретении и российских истребителей с передачей соответствующих технологий. Однако барьеров здесь добавляют введённые в отношении российских оборонно-промышленных предприятий американские санкции. Так для того санкции и вводились, чтобы попытаться Россию вытеснить с того же гигантского индийского рынка. Готовы ли к этому наши производители?

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/eurofighter.typhoon.official.page
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Комментарии 66

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 08:37
    Раздолбаи индусы , однозначно..Но деньги платят хорошие!
    Не верьте США , я вас умоляю ..
    МИХАН
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:05
      Привет , Виталя ! hi
      Основное требование от властей Индии: производство должно быть размещено на индийской территории для создания новых рабочих мест в стране. Также Индия настаивает на том, чтобы потенциальные партнёры передали индийским специалистам соответствующие технологии при постройке самолётов.

      Угу , начнут делать сами и их летаки начнут сыпаться пачками , а обвинять будут как всегда партнёров . Плавали - знаем . Рукозадость индусов общеизвестна .
      bouncyhunter
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:15
        Паша, доброго здравия! hi Что-то мало верится, что индусы озадачены созданием рабочих мест. smile
        ul_vitalii
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:17
          Привет ! hi
          Цитата: ul_vitalii
          Что-то мало верится, что индусы озадачены созданием рабочих мест. smile

          Да плевать им на рабочие места . Для них главное - передача технологий , всё остальное - мишура .
          bouncyhunter
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:49
        Индусы опомнились и решили пойти по китайскому пути. Да только время уже ушло и мир изменился. winked
        сибиралт
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:37
          Цитата: сибиралт
          Индусы опомнились и решили пойти по китайскому пути. Да только время уже ушло и мир изменился. winked

          Догонялки за ушедшим поездом . yes
          bouncyhunter
    2. Удав КАА (Александр) Сегодня, 09:37
      Цитата: МИХАН
      Раздолбаи индусы , однозначно.

      Привет, Виталя! fellow "Жив еще курилка!!!" laughing
      Индусы конечно же раздолбаи, но, как "правильные" цыгане -- себе на уме! Поэтому-то они, молча, без криков и антуража тендера, встали в очередь в след за Китаем и Турцией за покупкой нашего С-400.... Без шума и гама, скромно, с опущенными глазками и протянутой рукой с зажатыми в ней зелеными бумажками...
      Так что, "хинди -- бхай-бхай"! bully
      Удав КАА
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:54
        Привет Удав Александр..! Живой и воюю потихоньку ..хе хе
        Индусы деньги хорошие платят ..Помнится индийские фильмы у нас популярные были , семьями в кинотеатр ходили ..Залы заполнены были!

        Вот это джими джими , ача ача ..Навечно в памяти зафиксировалось !
        МИХАН
        1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 10:04
          Цитата: МИХАН
          Вот это джими джими , ача ача ..Навечно в памяти зафиксировалось !

          Виталя, увы! Не смотрел я изделий Боливуда, ибо всегда придерживался правила: Есть хорошие фильмы, есть -- которые можно смотреть, а есть индийские -- на которые "без слез" и не взглянешь! laughing
          Удав КАА
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:15
            Цитата: Удав КАА
            Виталя, увы! Не смотрел я изделий Боливуда, :

            Саша, ты много потерял. Но ещё не поздно.......
            sabakina
        2. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:56
          Помнится, Михан, при Советах семьей в кинотеатр можно было сходить за рупь (без буфета). А сейчас в ТЦ одному за тыщу деревянных без гаранитии выйти живым! belay
          сибиралт
      2. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:01
        Цитата: Удав КАА
        Поэтому-то они, молча, без криков и антуража тендера, встали в очередь в след за Китаем и Турцией за покупкой нашего С-400.... Без шума и гама, скромно, с опущенными глазками и протянутой рукой с зажатыми в ней зелеными бумажками..
        .
        Без шума и пыли, то Китайцы были. А Индусы... Идет 8 год заключения контракта
        Tusv
      3. Аскет (Станислав) Сегодня, 10:47
        Цитата: Удав КАА
        Без шума и гама, скромно, с опущенными глазками и протянутой рукой с зажатыми в ней зелеными бумажками

        Маловато пока бумажек зажали, нас цена не устраивает, торгуются опять... Планировали подписать финальный контракт в Москве на конференции по безопасности, но не сошлись в цене. Американцы к тому же сильно давят.. посмотрим. Если все таки подпишут Индия станет третьей. В Китай уже доставлен полковой комплект без вспомогательного оборудования и с Эрдоганом договорились сдвинуть сроки вниз на 2019...Торопится Реджеп, чует, что тучи сгущаются
        Аскет
        1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 11:15
          Цитата: Аскет
          нас цена не устраивает, торгуются опять.

          Станислав, приветствую Вас!
          Так это в стиле общения индусов. Я помню, как мы первые 11356 им продавали...Все повторяется...
          Обсуждение контракта, который был предварительно согласован 1,5 года назад президентом Владимиром Путиным и индийским премьером Нарендрой Моди, споткнулось о финансовый вопрос. Москва запрашивает за пять комплексов 5,5 млрд долларов, тогда как Дели готов заплатить не более 4,5 млрд долларов. Кроме того, индийская сторона считает, что Россия назначила слишком высокую цену за обучение тех, кому предстоит обслуживать эти орудия. Далее: https://news.rambler.ru/weapon

          Цитата: Аскет
          Американцы к тому же сильно давят..
          Понятно, что давят... Вот только ничего предложить взамен "Триумфа" они пока не могут. Их Пэтриоты уже не катят: в очередной раз прошлепали 2 БРСД в СА. А предлагаемым наращиванием поставок F-16/ F-18 проблему ПРО не решить. Американские аналоги комплексов ПВО/ПРО намного хуже российских, а стоят дороже. И в Индии это прекрасно понимают. Скорее всего, Дели просто убивает двух зайцев: с одной стороны делает дружеский реверансе в сторону США, с другой — пытается шантажировать Россию, чтобы добиться уступок, в том числе, получить технологии.
          Но есть и третья сторона вопроса: геополитическое противостояние в регионе Индии и Китая.
          вопрос заключается в том, что для Дели важнее на сегодняшний день — сдерживание Китая или дружба с Вашингтоном.
          «Если в приоритете сдерживание Китая, они купят российские системы. Если Индия больше думает о сотрудничестве с США, конечно, она должна отказаться от этой сделки. https://news.rambler.ru/weapon
          Удав КАА
    3. URAL72 (Олег) Сегодня, 09:54
      В том то и дело, что новый тендер объявлен из за дороговизны предыдущего, а здесь у МиГа конкурентов нет, не будет Индия закупать китайскую технику. То что сейчас стоит на МиГ 29/35, достаточно эффективно, но прорывным не назовешь, в т.ч. двигатель, рлс, олс. 85% это жирно, но процентов 70, передать можно. Главное чтобы в рамках контракта хотябы пяток машин ежегодно поставлялись готовыми из России, это позволит не растерять квалифицированный персонал.
      URAL72
    4. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 09:56
      Ну все технологии вряд ли кто то индусам передаст. особенно США и Европпа. Только мы сможем и то частично. Мне кажется это отличная возможность поднять наше КБ МИГ с ее Мигом 35. Можно будет поторговаться и сбросить с 85% до допустим 75 или 70 %, а в оставшиеся проценты как раз можно уместить двигатели РЛС и Авионику. Смотря как считать hi
      Хотя конечно требования беспрецедентны, боюсь в итоге получится какое нибудь индийское чудо в корпусе всеми узнаваемого самолета. request
      RASKAT
    5. zyzx (Костик) Сегодня, 10:49
      Цитата: МИХАН
      Раздолбаи индусы , однозначно..Но деньги платят хорошие!

      110 истребителей за 15 миллиардов? Да ладно....
      zyzx
  2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:39
    Грызня за индийский рынок. ВВС Индии объявили о конкурсе на закупку 110 истребителей А, вот в этом вопросе слово "грызня" и "дело Скрипалей" могут показаться цветочками. 15 млрд долларов "на земле не валяются". yes
    Теренин
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:20
      Гена, доброго утра и плодотворного дня! hi Сейчас конечно с этой обстакановкой каждый лярд будет на счету. Китай с Казахстаном и те прогнулись, затаились, перспективные "друзья".
      ul_vitalii
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:45
        Цитата: ul_vitalii
        Гена, доброго утра и плодотворного дня!

        С Благовещением Пресвятой Богородицы тебя, Виталий (и всех православных) hi Пробовать себя в этой конкуренции надо. "С волками жить по волчьи выть". Только бы интересно знать, кто конкретно в России возглавляет внешнюю торговлю России? И какие активы у него за границей?
        Теренин
    2. Удав КАА (Александр) Сегодня, 09:23
      Цитата: Теренин
      ВВС Индии объявили о конкурсе на закупку 110 истребителей
      Но к платформе нужно еще и оружие. Они по полной уже вложились в БраМос. А он адаптирован под наши СУ-30МКИ... Поэтому, видимо, все будет зависеть от цены за единичку и готовности передать "вчерашний день" индусам...
      Кусок большой, смогут ли сразу проглотить его победители тендера? Ведь придется строить авиапредприятие, ибо одной "линией" по сборке при таких условиях локализации производства явно не обойтись.
      ИМХО.
      Удав КАА
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:50
        все будет зависеть от цены за единичку и готовности передать "вчерашний день" индусам...
        Все верно, Александр hi Как говорят в России - на рынке два дур.ка, один продает, другой покупает...Со всеми вытекающими (жуликами, ворами, аферистами, посредниками...)
        Теренин
  3. yehat (Сергей) Сегодня, 08:40
    Этот конкурс для РФ бессмысленен. Индийцы настаивают на практически полной передаче технологий и старые истребители покупать не собираются. Те же американцы тоже пытаются втюхать ф-16, которому уже много лет.
    При этом, учитывая предыдущие приключения индийцев, они не готовы в полной мере оплачивать стоимость технологий, которые необходимы для постройки современного истребителя. В этих условиях рентабельно передавать можно только машину, которая у нас выпускается сотнями, а таких просто нет. Раньше таким был миг-21,миг-23. Я уж не говорю о вопросах секретности и утечек.
    В общем, условия просто невыгодны. И не важно, какой там рынок. Продавать нужно с выгодой, другие мотивы пусть идут лесом.
    yehat
    1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 08:59
      Я с Вами соглашусь
      Цитата: yehat
      Этот конкурс для РФ бессмысленен. Индийцы настаивают на практически полной передаче технологий и старые истребители покупать не собираются. Те же американцы тоже пытаются втюхать ф-16, которому уже много лет

      Индусы на сей момент славятся как дама лёгкого поведения,которая сама не знает,что она хочет,но считающая, что за большие деньги,кои у неё есть, она может давать на право и на лево, не складывая яйца в одну корзину. wassat
      Лично у меня уже куча вопросов к индусам, как к "адекватным" заказчикам request
      рюрикович
      1. yehat (Сергей) Сегодня, 09:06
        на самом деле, МИГ способен побороться за этот рынок, если будет активно действовать, как после предыдущего провала тендера в Индии. Но что-то в последнее время оттуда хороших новостей не слышно.
        Однако, я хотел бы указать на то, что говорит Глазьев - из-за большой трудности с заемным капиталом у нас в стране все динамичные проекты накрываются медным тазом и большинство еще на старте - слишком дорого раскручивать что-то оперативно.
        У американцев с их ставками по кредитам такой проблемы вообще нет.
        yehat
        1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 09:12
          Что такое динамичные проекты ?
          Астория
        2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:14
          И каким боком "заемный капитал" к тендеру на поставку истребителей?
          Голован Джек
      2. Летунъ Сегодня, 09:28
        Цитата: рюрикович
        Индусы на сей момент славятся как дама лёгкого поведения,которая сама не знает,что она хочет,но считающая, что за большие деньги,кои у неё есть, она может давать на право и на лево

        Вы ничего не перепутали? Дамы лёгкого поведения дают направо и налево не за свои большие деньги, а за чужие. А куда им тратить свои они разберутся и без Ваших консультаций. Как же у нас народ любит чужими бабками то распоряжаться...
        Летунъ
    2. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 09:00
      85% в Индии + неизвестно чья и кем произведенная авионика. И что там останется от контракта ? Нация цыган в своем репертуаре.
      Астория
  4. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:46
    Вот молодцы индусы,и производство им подавай ,и технологии. Американцы готовы даже собирать в Индии самолеты 30-летней давности. Думаю,в случае с Индией, это не прокатит,хотя F-16 -реально хороший самолет.
    И второе: если предположить,что наши выиграли бы тендер-где их собирать,мощностей не хватает для ВКС даже.
    konstantin68
    1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:56
      А вообще то Индия крупно проиграет, если не закупит наши самолеты. Американцы и Французы любят подставлять. Так, что индийцы сначала пускай крупно по думают, а потом закупают у них самолеты! fool
      Симон
    2. donavi49 Сегодня, 09:48
      Так им не б/у борты с Невады будут везти. А новые блок70/72И какие.

      Чем плох 16? Чего там нет?
      В базе заложена тогда революционная, сегодня обязательная ЭДСУ.
      РЛС - ставят самый современный АФАР.
      Двигатель - ставят модернизированный и он очень надежный и хороший с рекордной историей и налетом достойным книги Гиннесса.
      Вооружение - фактически и сегодня эталонное для МФИ. Как по вариативности, так и по нагрузке.
      ЛТХ - в целом на уровне.
      donavi49
  5. Комментарий был удален.
  6. APASUS (Pavo) Сегодня, 08:53
    Индийский рынок хоть и большой ,но подвержен постоянным скандалам ,отмечен не раз отменой состоявшихся тендеров ,перепиской условий для тендера на ходу.При этом в Индии существует своеобразное лоббирование ,выигрывают как правило фирмы интересы которых проталкивает определенная группа во властных структурах и тут не действуют законы и правила.
    По последнему тендеру было видно как на ходу менялась ,цена ,условия и победитель.
    APASUS
    1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 09:00
      Индусы,они такие,панимаш wassat
      рюрикович
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:02
      Можно индусам производство МиГ 29СМТ с АФАР предложить, как ни как 855 миллиардов рублей для России лишними не будут.
      Вадим237
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:10
        Цитата: Вадим237
        Можно индусам производство МиГ 29СМТ с АФАР предложить, как ни как 855 миллиардов рублей для России лишними не будут.

        Весь смысл этой затеи в получении западных технологий,мы им не интересны.Наши и так самолеты там производят.
        APASUS
      2. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 09:18
        За эти деньги индийцы три шкуры сдерут с России и гарантии нет, что после передачи техдокументации, отладки производств и настройки технологий контракт не будет секвестирован.
        Хитрож@пых хохлов, в своё время, тоже как только ни ублажали, а в результате? Сколько уже можно лохами работать?
        bratchanin3
        1. donavi49 Сегодня, 09:53
          Ну тут спорно. А кто не дерет? Все капризничают. Даже лояльный Алжир - когда ему начали втюхивать разное непотребство развернул.

          И тот же Алжир вполне сильно китаезируется (инвестиции, преференции китайским корпорациям) скоро Бутефлика все, сейчас он очень поздний Брежнев (ну так 82 годок уже стукнет скоро). Что будет дальше - неясно. В том числе и в курсе Алжира. Там скорей всего сильно изменится или на Китай или на Запад.
          donavi49
      3. donavi49 Сегодня, 09:43
        Индусы уже прокатили макетный МиГ-35 с макетной авионикой и РЛС. Прокатят еще. СМТ существует только с Жук-М.

        С Жук-А вообще туманно. Первая партия для МО МиГ-35 - Жук-М (щелевой). С 20+ пойдут первые опытные с перспективной АФАР (не Жук-А).
        donavi49
      4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:05
        Индусы побаиваются двух двигателей. После опыта с Сушками. Два движка - два ремонта.
        Половина самолетов стоит без движков. Еще часть - по другим причинам.
        Поэтому у Ф-16 есть неплохие шансы. Движок один и достаточно надежный.
        voyaka uh
        1. APASUS (Pavo) Сегодня, 10:34
          Цитата: voyaka uh
          Индусы побаиваются двух двигателей. После опыта с Сушками. Два движка - два ремонта.
          Половина самолетов стоит без движков. Еще часть - по другим причинам.
          Поэтому у Ф-16 есть неплохие шансы. Движок один и достаточно надежный.

          Если бы индусы хотели купить Ф-16 ,он купили бы его без тендера и очень быстро.Американцы уже очень серьезно взялись окучивать индусов.А Индии нужны новые технологии по малозаметности ,полимерам,электронике,по этому это скорее будет новая машина ,а не старичок Ф-16,пусть даже и модернизированный ,в последней версии
          APASUS
        2. av58 (Андрей) Сегодня, 10:38
          Шансы у F-16 не из-за одного двигателя, а потому что индюки получат от ов всю производственную линию машины, чего Россия никогда не сделает.
          Во всей этой истории самые интересные вопросы: 1) потребует ли Индия лицензию на производства двигателя с полной локализацией; 2) потребует ли Индия лицензию на борт, включая и пилотажный комплекс, и авионику, и 3) потребует ли Индия лицензию на вооружение, включая ракеты.
          av58
    3. AID.S Сегодня, 10:20
      Цитата: APASUS
      и тут не действуют законы и правила.

      И вот сюда, в этот коррупционный монастырь, приходят светлые эльфы, со своим антикоррупционным уставом. Вот попробуют только индусы слово сказать поперек , -замучаюся пыль глотать.
      AID.S
  7. Vard Сегодня, 09:07
    Чисто с психологической очки зрения нашим надо индусов послать, типа пусть они за нами бегают... И производить истребители... Это должна быть культура производства... А раздалбаи они ещё те...
    Vard
  8. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 09:14
    По-моему, если пойти на требование Индии и передать тех документацию, это будет верх идиотизма. Получив всю документацию, индийцы могут разорвать контракт. Не зря они ажиотаж накручивают, что бы Россия соблазнилась, но при том всячески сбивают цену на военную продукцию, обвиняя наши самолёты как несовершенные. Думаю, на время Россия должна затихориться, пусть покупают у американцев, в тридорого.
    bratchanin3
  9. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:15
    Наша цена должна покрывать себестоимость и иметь маржу . Так что прогинаться не стоит . всё равно 35- не купят - им своя инфраструктура нужна - а это немалые деньги . Купят то , что в итоге дешевле - хотя и тут всё зависит от сладости откатов
    КВУ-НСвД
  10. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 09:15
    В этом конкурсе РФ обязательно надо участвовать. Ведь мы смогли в 1977 году выиграть конкурс и начали производить в Индии МиГ-23. После начала производства этого самолета я получал от Индии 10 ле по 6 тыс. дол. США, так как с МиГ 23 были ОКБ Микояна переданы мои 2 патента. Сегодня мы участвуем в Индии по созданию авианосцев (АО "НИИИТ" и АО "Навигатор", создающие систему управления полетами).
    Какие санкции? Вся радионавигация и инструментальная посадка в Индии наши. Проиграть конкурс нельзя.
    мичман
  11. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 09:30
    В который раз? Раньше мемом было "10007 последнее китайское предупреждение", а теперь NNN индийский тендер.
    Дилетант
  12. shoroh (Виталий) Сегодня, 09:33
    уверен, в итоге продадут им су-35С.
    shoroh
    1. Ил-18 (Андрей) Сегодня, 10:56
      Индусам интересен легкий истребитель, а тяжелый Су-30мки уже есть в металле и много. Другой момент, который против покупки российского истребителя, это два двигателя. С недопиленностью Жука МиГу здесь против Ф-16 конкурировать очень сложно. Казалось бы, взять один двигатель от Су-35с и сделать половинку, в виде легкого истребителя: на экспорт, у нас пару полков для рекламы и мобресурса на случай грандиозного шухера. Но это годы, деньги, аэродромы и т.д.
      Ил-18
  13. groks (Олег) Сегодня, 09:42
    В результате будут французские. Но наши будут участвовать - уже в процессе можно немало попилить и откатить.
    groks
  14. Runoway (Runoway) Сегодня, 09:45
    Технологии передать? no Летайте на своих вайтманах laughing все чертежи вроде так в Тибете
    Runoway
  15. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:51
    Индия закинула замануху на 15 млрд., но исключительно на своих условиях. Теперь с интересом будут наблюдать, как американцы со старым, но еще эффективным F-16 будут бодаться с французами. По отношению к нам американские санкции вовремя подоспели, да еще под вопросом согласились бы мы на передачу технологий по новым самолетам. У индусов очевидно долляры в карманах не помещаются аж выпадают, вот и наслаждаются своей "значимостью".
    rotmistr60
  16. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 09:51
    ВВС Индии объявили о конкурсе на закупку 110 истребителей

    А как же Французы с "Рафалями" в свое время "выигравшие" тендер )))), скорей всего Индусы Неумело намекали на F 35. )))
    Lesorub
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 10:15
      Это конкурс на замену Ягуаров и МиГ21, Рафаль не из этой когорты
      Дырокол
  17. askort154 (Александр) Сегодня, 10:03
    В нашем сознании, индусы типа, полу- нищая раса, плодятся как китайцы, а сами ничего не могут, кроме как торговаться и "кидать". Но вот не задача. Индия, как пантера, подкралась на мировую арену. По данным МВФ, за 2016 г. : Население Индии = 1 346 250 000 чел.( 2-е место после Китая = 1 388 903 000 чел).
    ВВП ППС Индии = 8701, 3 место в мире ( 1- Китай = 21286, 2 - США = 18624 ).
    ППС - паритет покупательской способности.
    Далее :
    4 - Япония = 5233,
    5 - Германия = 3997,
    6 - Россия = 3862,
    7 - Бразилия = 3141,
    8 - Индонезия - 3031,
    9 - Англия = 2785,
    10 - Франция = 2735.
    Так что, сегодня Индия огромнейший рынок , который может диктовать свои условия в современном мире. Остальные вынужденны подстраиваться, чтобы не уйти с этого рынка. yes
    askort154
  18. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 10:03
    Так для того санкции и вводились, чтобы попытаться Россию вытеснить с того же гигантского индийского рынка. Готовы ли к этому наши производители?

    К чему? К передаче новейших технологий индийцам и, через них, пингвинам?
    Rostislav
  19. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 10:07
    Сами не знают, чего хотят, хотя догадываются, что они явно чего-то хочут! !!Непредсказуемые, и непомерно самоуверенные. Нам не нужно лезть в эту замануху, а то останемся без технологий, и мимо денег пролетим .
    Геркулесыч
  20. Дырокол (Евгений) Сегодня, 10:13
    В самой Индии говорят о заинтересованности в приобретении и российских истребителей с передачей соответствующих технологий.

    Очередная конфабуляция, никакой заинтересованности в российских лёгких истребителях Индия не высказывал. Борьба идёт между США и Швецией, иных там нет и не предвидится
    Дырокол
  21. Комментарий был удален.
  22. etrofimov (etrofimov) Сегодня, 10:19
    Индусы- продажные , срочно договариваться о поставках всего что можно продавать за рубеж Пакистану! Чтобы эти Бишмы и Шивы кровью харкали"!
    etrofimov
  23. Умник (Вася) Сегодня, 10:27
    Зачем индусам ф16 которому в обед 40 лет
    Умник
    1. Ил-18 (Андрей) Сегодня, 11:07
      Ну-ну. На фоне МиГ-21, который еще у индусов в строю... Да блок 70 какой-нибудь feel
      Хотя, я бы предложил лярдов за 7,5 (индусы до 5 срежут по любому) допилить их Теджас с 15% нашего содержимого. fellow
      Ил-18
  24. av58 (Андрей) Сегодня, 10:32
    Индийский рынок истребителей мы, похоже, теряем навсегда. Нужно ли огорчаться? Вряд ли. Машин типа Су-30 индийцам производить никто не даст, а "лёгкий" истребитель F-16 это уже позавчерашний день. Всё, что делает индийская оборонная промышленность, можно смело сдавать в утиль, качество ужасающее, аварийность едва ли не самая высокая в мире. Если индийских специалистов не смогли научить мы, не получится и у американцев и европейцев. И Локхиду, и СААБ, и французам всё равно, главное получить живые деньги за неликвид, что они с блеском и сделают. Нам останется только вспоминать прошлое, и записать Индию в список бывших друзей России, которыми индийцы, будем говорить прямо, давно для нас не являются. Будем строить нормальные коммерческие отношения, что абсолютно правильно.
    av58
    1. Ил-18 (Андрей) Сегодня, 11:14
      Так с индусами мы дружили и так небесплатно. Хотя, потому и дружили, что не бесплатно, которые бесплатно, либо кончились, либо предали.
      Ил-18
  25. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 10:42
    Так для того санкции и вводились, чтобы попытаться Россию вытеснить с того же гигантского индийского рынка. Готовы ли к этому наши производители?

    Вот и посмотрим, остались ли для "грызни" у нас зубы. Хотя у индусов в ихнем тендере с их заморочками не только зубы нужны, а ещё чего-нибудь. Может гороху наесться перед переговорами...
    Jovanni
  26. HMR333 (Владимир) Сегодня, 11:05
    причем тут санкции США когда контракт индийский бред полный!
    HMR333
  27. ланс Сегодня, 11:07
    достаточно пакистану предложить отверточную сборку миг -29см и где будет индия, а если пошутить с миг-35?
    ланс
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