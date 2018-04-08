От ракеты инженера Герасимова до С-500. День войск ПВО

Был приличный недолёт ядер, но обстрел вынудил французский шар покинуть воздушное пространство над полем боя.

Военнослужащие 5-го армейского АО у самолёта "Вуазен" (вооружение - пулемёт "Максим"). 1916 г.

Мы получаем от сил пункта ПВО Сирии всю необходимую информацию о воздушной обстановке, в том числе и о действиях нашей и сирийской авиации при выполнении поставленных перед ними боевых задач. Благодаря налаженному взаимодействию мы знаем о каждом шаге авиации коалиции над территорией Сирии и информируем об этом военно-политическое руководство нашей страны

Традиционно во второе воскресенье апреля в Вооружённых силах России отмечается праздник войск ПВО (противовоздушной обороны). В 2018 году праздник пришёлся на 8 апреля и совпал с Воскресением Христовым.Официально в нашей стране день войск ПВО отмечается с советских времён. В календаре армейских праздничных дат он появился в 1975 году на основании указа Президиума Верховного Совета Союза ССР. Официальный повод, что называется, изобретать не пришлось. К тому моменту войска ПВО многократно успели проявить себя как настоящий щит Отечества, защищающий страну и граждан от посягательств с воздуха.Из официального документа:До 1980 года празднику военнослужащих войск противовоздушной обороны была отведена «стационарная» дата – 11 апреля. А с 1981 года дата стала «плавающей» - второе апрельское воскресенье.Когда были впервые применены силы противовоздушной обороны? Ответ на этот вопрос очевиден – в тот исторический период, когда наземным объектам и войскам стали реально угрожать с воздуха. Сначала - с аэростатов, воздушных шаров и дирижаблей.Принято считать, что первое применение зенитных средств состоялось во время войны так называемой Первой коалиции (90-е годы XVIII века). Речь идёт об антифранцузской коалиции. В исторических заметках сохранились документы, в которых описывается обстрел с земли французского наблюдательного воздушного шара. Обстрел осуществлялся австрийцами из артиллерийских орудий – из мортир с максимальным углом возвышения ствола. Исторический документ описывает события так:Его попросту верёвками оттянули назад, после чего шар приземлился. Это историческое событие описывает гравюра:Интересен тот факт, что уже через два года австрийская «зенитная» артиллерия сбила французский аэростат в районе крепости Шарлеруа, на тот момент принадлежавшей голландцам. Аэростат принадлежал существовавшей на тот момент французской воздухоплавательной роте.Первая массированная угроза применения летательных аппаратов проявила себя во время Первой мировой войны. Именно тогда активно против наземных позиций (включая и ведение разведки) стали работать не только аэростаты и дирижабли, но и самолёты. Причём работали и в глубоком тылу.Историки знают примерное соотношение наличия самолётов у стран, участвовавших в Первой мировой войне. К её началу ведущие европейские государства располагали следующим количеством парка аэропланов:Франция – 500, Германия – 150, Россия – 140, Англия – 65, Италия – 50, Австро-Венгрия – 20.Как видно, у антигерманской коалиции имелся значительный перевес, в том числе за счёт сотен французских самолётов. Другой вопрос, насколько эффективно эти французские аэропланы использовались...Здесь нужно отметить и такой важный момент, как практический опыт использования средств воздухоплавания в ходе войны с Японией 1904-1905 годов. В частности, средства воздухоплавания тогда применялись при обороне Порт-Артура.Через два года после окончания Русско-японской войны командование Артиллерийского комитета принимает решение о разработках мер борьбы с управляемыми аэростатами. Через некоторое время был предложен фактически ключевой принцип для действия всех систем ПВО - поражать цель не обязательно прямым попаданием выпущенного боеприпаса, так как это чрезвычайно сложная задача, - достаточно создать боеприпас, который бы разрывался в зоне поражения цели. Такой вариант предложил военный инженер российской императорской армии Н.В.Герасимов, в итоге спроектировавший гироскопическую ракету, но в ходе испытаний у боеприпаса был выявлен ряд недостатков, включая недостатки по ТТХ.Современные средства ПВО России становятся настоящей гарантией того, что угроза с воздуха сводится к минимуму. За зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф" выстраивается буквально очередь из заказчиков, по достоинству оценивающих эффективность этих российских вооружений. Китай, Турция, Индия, Саудовская Аравия, Пакистан.Замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный отмечает эффективность российских зенитных ракетных комплексов в Сирии. Из его интервью ведомственной газете "Красная звезда", в котором он отметил, что благодаря системам ПВО Москва и Дамаск знают о "каждом шаге" американской коалиции:Свой вклад в безопасность России и других стран мира вносят и другие системы ПВО-ПРО. В частности, можно напомнить о передаче ЗРК С-300 Ирану.На подходе перспективная система С-500, параметрами которой уже интересуются зарубежные "партнёры".Однако противовоздушная оборона - это отнюдь не только техника. Это в первую очередь люди, которые могут такую технику создавать, и люди, которые могут её эффективно воспользоваться для защиты воздушных рубежей страны. И именно у этих людей сегодня профессиональный праздник.