Власти Беларуси собрались менять конституцию

Сегодня мы задумываемся над возможным изменением Конституции. Ситуация и в Беларуси, и вокруг неё изменилась. Возникло много новых обстоятельств, условий, вызовов, и мы должны их учитывать. Посмотрите на ситуацию вокруг Беларуси. В первую очередь речь идёт о вопросах стабильности и безопасности: кризис в Украине, взаимные санкции между Россией и ЕС. В экономической сфере мы наблюдаем чуть ли не экономические войны, достаточно вспомнить о последних столкновениях в рамках Трансатлантического партнерства…

Вызовов достаточно, и мы должны их учитывать. Поэтому мы думаем над улучшением некоторых положений Конституции. Эти изменения неизбежно приведут к трансформации законодательства в экономической, избирательной и иных областях.

К сожалению, сегодня мы находимся между двумя крупными геополитическими игроками: с одной стороны – Россия, с другой – Европейский союз. Иными словами, на сегодняшний момент мы оказались между двух «больших огней», которые находятся, скажем так, в состоянии враждебности. Мы страдаем от этого. (...) При этом мы полагаем, что невозможно обеспечивать стабильность здесь, в Беларуси, без России или за счёт России. Поэтому мы не признаем вопроса «с кем вы сегодня: с Россией или с Европейским союзом?», а хотим поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Евросоюзом. Мы понимаем, что это наша судьба, от этого зависит дальнейшее развитие нашего государства.

Мы не боимся реализации «украинского сценария» в Беларуси. Мы несколько отличаемся от украинцев и никогда не допустим той ситуации, которая имела место в Украине. У нас хорошие отношения с Россией. Если возникают какие-либо проблемы, мы открыто обсуждаем их с российскими партнёрами. Пытаемся найти политические, а не военные решения этих проблем. Не думаю, что Россия хотела бы организовать в Беларуси что-то подобное «украинскому сценарию», что они захотят так поступить. Это не в их интересах. Мне представляется абсурдным даже обсуждение этих гипотетических вещей.