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Власти Беларуси собрались менять конституцию
Министр иностранных дел Республики Беларусь сделал, по сути, сенсационное заявление. По его словам, официальный Минск задумывается над изменениями в конституции страны в связи с современными геополитическими вызовами. Примечательно, что такое заявление Владимир Макей сделал в интервью информационной службе Euronews.
Из заявления главы МИД РБ:
О том, какие именно изменения собираются вносить в основной закон страны белорусские власти, Владимир Макей не сказал. В то же время он высказался о положении Республике Беларусь, которое для самой РБ, судя по риторике Макея, уже является "вызовом".
Отвечая на вопрос журналиста «Евроньюс» о том, боится ли Беларусь «украинского сценария» на своей территории, глава МИД РБ ответил так:
Как видно, «украинский сценарий» обсуждается исключительно через призму «действий» России. Действия Запада, который стал главным спонсором украинского госпереворота, не рассматриваются.
Из заявления главы МИД РБ:
Сегодня мы задумываемся над возможным изменением Конституции. Ситуация и в Беларуси, и вокруг неё изменилась. Возникло много новых обстоятельств, условий, вызовов, и мы должны их учитывать. Посмотрите на ситуацию вокруг Беларуси. В первую очередь речь идёт о вопросах стабильности и безопасности: кризис в Украине, взаимные санкции между Россией и ЕС. В экономической сфере мы наблюдаем чуть ли не экономические войны, достаточно вспомнить о последних столкновениях в рамках Трансатлантического партнерства…
Вызовов достаточно, и мы должны их учитывать. Поэтому мы думаем над улучшением некоторых положений Конституции. Эти изменения неизбежно приведут к трансформации законодательства в экономической, избирательной и иных областях.
Вызовов достаточно, и мы должны их учитывать. Поэтому мы думаем над улучшением некоторых положений Конституции. Эти изменения неизбежно приведут к трансформации законодательства в экономической, избирательной и иных областях.
О том, какие именно изменения собираются вносить в основной закон страны белорусские власти, Владимир Макей не сказал. В то же время он высказался о положении Республике Беларусь, которое для самой РБ, судя по риторике Макея, уже является "вызовом".
К сожалению, сегодня мы находимся между двумя крупными геополитическими игроками: с одной стороны – Россия, с другой – Европейский союз. Иными словами, на сегодняшний момент мы оказались между двух «больших огней», которые находятся, скажем так, в состоянии враждебности. Мы страдаем от этого. (...) При этом мы полагаем, что невозможно обеспечивать стабильность здесь, в Беларуси, без России или за счёт России. Поэтому мы не признаем вопроса «с кем вы сегодня: с Россией или с Европейским союзом?», а хотим поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Евросоюзом. Мы понимаем, что это наша судьба, от этого зависит дальнейшее развитие нашего государства.
Отвечая на вопрос журналиста «Евроньюс» о том, боится ли Беларусь «украинского сценария» на своей территории, глава МИД РБ ответил так:
Мы не боимся реализации «украинского сценария» в Беларуси. Мы несколько отличаемся от украинцев и никогда не допустим той ситуации, которая имела место в Украине. У нас хорошие отношения с Россией. Если возникают какие-либо проблемы, мы открыто обсуждаем их с российскими партнёрами. Пытаемся найти политические, а не военные решения этих проблем. Не думаю, что Россия хотела бы организовать в Беларуси что-то подобное «украинскому сценарию», что они захотят так поступить. Это не в их интересах. Мне представляется абсурдным даже обсуждение этих гипотетических вещей.
Как видно, «украинский сценарий» обсуждается исключительно через призму «действий» России. Действия Запада, который стал главным спонсором украинского госпереворота, не рассматриваются.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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