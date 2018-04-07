11:39 07 апреля
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Власти Беларуси собрались менять конституцию

Министр иностранных дел Республики Беларусь сделал, по сути, сенсационное заявление. По его словам, официальный Минск задумывается над изменениями в конституции страны в связи с современными геополитическими вызовами. Примечательно, что такое заявление Владимир Макей сделал в интервью информационной службе Euronews.

Из заявления главы МИД РБ:
Сегодня мы задумываемся над возможным изменением Конституции. Ситуация и в Беларуси, и вокруг неё изменилась. Возникло много новых обстоятельств, условий, вызовов, и мы должны их учитывать. Посмотрите на ситуацию вокруг Беларуси. В первую очередь речь идёт о вопросах стабильности и безопасности: кризис в Украине, взаимные санкции между Россией и ЕС. В экономической сфере мы наблюдаем чуть ли не экономические войны, достаточно вспомнить о последних столкновениях в рамках Трансатлантического партнерства…
Вызовов достаточно, и мы должны их учитывать. Поэтому мы думаем над улучшением некоторых положений Конституции. Эти изменения неизбежно приведут к трансформации законодательства в экономической, избирательной и иных областях.



Власти Беларуси собрались менять конституцию


О том, какие именно изменения собираются вносить в основной закон страны белорусские власти, Владимир Макей не сказал. В то же время он высказался о положении Республике Беларусь, которое для самой РБ, судя по риторике Макея, уже является "вызовом".

К сожалению, сегодня мы находимся между двумя крупными геополитическими игроками: с одной стороны – Россия, с другой – Европейский союз. Иными словами, на сегодняшний момент мы оказались между двух «больших огней», которые находятся, скажем так, в состоянии враждебности. Мы страдаем от этого. (...) При этом мы полагаем, что невозможно обеспечивать стабильность здесь, в Беларуси, без России или за счёт России. Поэтому мы не признаем вопроса «с кем вы сегодня: с Россией или с Европейским союзом?», а хотим поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Евросоюзом. Мы понимаем, что это наша судьба, от этого зависит дальнейшее развитие нашего государства.


Отвечая на вопрос журналиста «Евроньюс» о том, боится ли Беларусь «украинского сценария» на своей территории, глава МИД РБ ответил так:
Мы не боимся реализации «украинского сценария» в Беларуси. Мы несколько отличаемся от украинцев и никогда не допустим той ситуации, которая имела место в Украине. У нас хорошие отношения с Россией. Если возникают какие-либо проблемы, мы открыто обсуждаем их с российскими партнёрами. Пытаемся найти политические, а не военные решения этих проблем. Не думаю, что Россия хотела бы организовать в Беларуси что-то подобное «украинскому сценарию», что они захотят так поступить. Это не в их интересах. Мне представляется абсурдным даже обсуждение этих гипотетических вещей.


Как видно, «украинский сценарий» обсуждается исключительно через призму «действий» России. Действия Запада, который стал главным спонсором украинского госпереворота, не рассматриваются.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 65

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  1. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:56
    Какие изменения будут внесены в конституцию? На мой взгляд, по китайскому варианту отменят срок президентства
    Dashout
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:58
      О том, какие именно изменения собираются вносить в основной закон страны белорусские власти, Владимир Макей не сказал.

      Вот это интрига!!! laughing
      Товарищ сильно лукавит, находясь меж так называемых двух огней, Беларусь все же осталась в сторонке и довольно умело использует эту ситуацию в пользу себе, и глупо было бы этого не делать. Но за скромность ему респект).
      А так, оставив еще лет на 15 Лукашенко у власти страна как минимум обеспечит себе спокойную жизнь, без всяких потрясений. Но это все равно не выход, необходимо умело развивать институты власти в целом, но это очень длитетельный и сложный процесс... и плюс партнеры постоянно "помогают"
      maxim947
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:09
        Меня больше интересует прежде всего наша "конституция"В кавычках-потому что навязанная нам.И менять ее необходимо ибо так и будем топтаться на месте.
        Цитата: maxim947
        О том, какие именно изменения собираются вносить в основной закон страны белорусские власти, Владимир Макей не сказал.

        Вот это интрига!!! laughing
        Товарищ сильно лукавит, находясь меж так называемых двух огней, Беларусь все же осталась в сторонке и довольно умело использует эту ситуацию в пользу себе, и глупо было бы этого не делать. Но за скромность ему респект).
        А так, оставив еще лет на 15 Лукашенко у власти страна как минимум обеспечит себе спокойную жизнь, без всяких потрясений. Но это все равно не выход, необходимо умело развивать институты власти в целом, но это очень длитетельный и сложный процесс... и плюс партнеры постоянно "помогают"
        210окв
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:11
          В каком моменте она Вас тревожит?
          maxim947
          1. Наводлом (Владимир Гуленок) Сегодня, 10:27
            Глава первая статья девятая пункт два
            Наводлом
          2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:49
            Меня больше всего беспокоит ст. 75 Конституции РФ, где ЦБ РФ, которая по сути является филиалом ФРС, конституционно разрешено иметь абсолютную независимость от исполнительной, законодательной и судебной ветвей РФ, таким образом, ЦБ РФ фактически является четвертой властью в стране. Вы можете себе представить, чтобы председатель ГБ СССР Зверев, не подчинялся Сталину?
            Кот_Кузя
          3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:19
            Да хотя бы в плане отказа от идеологии..
            Цитата: maxim947
            В каком моменте она Вас тревожит?
            210окв
        2. volodya (владимир) Сегодня, 10:18
          Усидит ли батька на двух стульях? Вряд ли!
          volodya
      2. Комментарий был удален.
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:17
          Причем здесь усидит или нет? Усидит. И не нам об этом переживать)).
          Здесь на первом месте национальный интерес.
          maxim947
      3. Лекс. Сегодня, 10:18
        Лукашенко без изменений конституций останется у власти референдум был
        Лекс.
      4. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 11:05
        Я думаю , что речь пойдет о предстоящей передаче власти Коленьке Лукашенко , по примеру столь любимой многими на ВО Северной Кореи
        Hanokem
    2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:59
      Вот и мне эта мысль пришла в голову первой wink
      pvv113
      1. Лекс. Сегодня, 10:50
        На западе Лукашенко не нужен его судьба Януковича ждёт в лучшем случаи в худшеи Чаушеску он это знает и некуда он не пойдёт
        Лекс.
    3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:02
      На мой взгляд, по китайскому варианту отменят срок президентства
      Очевидно это так. Если Белоруссия заявляет (цитата: "Пытаемся найти политические, а не военные решения этих проблем"), чем мешает им существующая Конституция?
      Теренин
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:08
        Цитата: Теренин
        На мой взгляд, по китайскому варианту отменят срок президентства
        Очевидно это так. Если Белоруссия заявляет (цитата: "Пытаемся найти политические, а не военные решения этих проблем"), чем мешает им существующая Конституция?

        Батька пообщался с китайцами и сделал вывод..Думаю правильный !
        Сейчас начнется срач , либерастов ...Но я поддерживаю Батьку и народ Белоруссии его тоже поддержит . hi Держитесь Браты-белорусы , впереди серьезные дела предстоят нам ВСЕМ!
        МИХАН
        1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:56
          Цитата: МИХАН
          Держитесь Браты-белорусы ,

          Вот именно. "Защита Отечества - обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь". Так гласит статья 57 Конституции Республики Беларусь - Основного Закона страны. Обеспечение военной безопасности государства сегодня осуществляется в принципиально новых геополитических, политических и экономических условиях- в условиях независимого суверенного государства Республика Беларусь.
          Теренин
    4. asv363 (Сергей) Сегодня, 10:19
      Сколько лет живу, так и не понял прелесть "Западной" модели "декократии", с ограничением на количество сроков на посту президента.
      asv363
      1. Roma-1977 Сегодня, 10:51
        Смысл в том, чтобы зазвездившегося президента можно было легально убрать со сцены, пока он не набрал достаточно власти, чтобы сколупнуть тех, кто спонсировал его выдвижение в кандидаты. И то не всегда срабатывает, поэтому Кеннеди пришлось убирать грубо и не по понятиям.
        Roma-1977
    5. ник7 (Евгений) Сегодня, 10:24
      Какие изменения будут внесены в конституцию?
      Скорей всего касательно власти президента и нац вопрос. Президент станет " отцом нации", а республика, станет наследницей "великой Литвы", древнейшим государством, потомком Радзивилов, и т.д. Со своим отдельным языком, отдельной, древней культурой, с этим связанно.
      ник7
      1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 11:31
        Цитата: ник7
        республика, станет наследницей "великой Литвы", древнейшим государством, потомком Радзивилов, и т.д. Со своим отдельным языком, отдельной, древней культурой

        Какие-то Радзивиллы в коленках слабоватые. Море для батьки выкопать так и не смогли. request
        Васян1971
    6. Комментарий был удален.
    7. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 10:29
      Цитата: Dashout
      Какие изменения будут внесены в конституцию? На мой взгляд, по китайскому варианту отменят срок президентства

      А как же Коля?? belay
      Игорь В
      1. РУСС (Максим) Сегодня, 10:36
        Цитата: Игорь В
        Цитата: Dashout
        Какие изменения будут внесены в конституцию? На мой взгляд, по китайскому варианту отменят срок президентства

        А как же Коля?? belay

        Так ему вроде только 14 лет ......
        РУСС
    8. den3080 Сегодня, 10:50
      Именно так. Лукашенко получит титул помазанник божий, президенство будет передаваться по наследству.
      den3080
    9. Damm (Владислав) Сегодня, 11:00
      По белорусскому , батька станет несменяемым и передаст власть понаследству
      Damm
    10. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:18
      Конституция от корня "константа". Но жизнь - не константа. То что задумала Беларусь, если это правда, научит Россию так же как и уроки Украины, но уже в другом векторе понимания. Сдерживать развивающиеся содержимое в одной форме, как девичью китайскую ножку в деревянной колодке, к добру не приведёт. Тут или друзей "Озера" (Оушена) за борт, или самому вместе с ними. Дети вырастают из старой одежды, а если Гарант не позволяет им новую, то дети будут плакать, но не долго. Они же растут и умнеют..winked
      сибиралт
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:56
    Это очень ответственный шаг, основной закон, каждое слово должно быть отшлифовано и выверено.
    ul_vitalii
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:38
      Тут дело не в технической "шлифовке" слова. Шлифовка для любого Закона не помешает. Как говорил наш ВВП - "конституция это такая бумажка, на основании которой пишутся другие бумажки". Это цитата. В общем то это так. Но Основной закон государства прежде должен отражать сложившиеся на данный момент производственные общественные отношения и государственную идеологию. И от реального понимания этого момента "законотворцами", зависит курс дальнейшего развития всего общества. Это может быть как полной стагнацией, так и рывком в будущее. Да только адекватных законотворцев в Думе пока не наблюдается. Дискуссия отсутствует напрочь! Вот в чем наша беда! winked
      сибиралт
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:57
    Ого! А эти куда "намылились"? Лукашенко почуял, как качается трон? И решил на двух стульях посидеть? Ну так защемить кое что можно, так сидючи...
    Горный стрелок
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:58
    Попытка Бацки сидеть на двух стульях хотят закрепить в Конституции?.В место того что бы стать соединяющим мостом между ЕС и Россией как финны ,батька все время ищет нишу с деньгами ,но это же самое как раз и выбрали власти Украины
    APASUS
  5. Владимирец (Евгений) Сегодня, 09:58
    "Не думаю, что Россия хотела бы организовать в Беларуси что-то подобное «украинскому сценарию», что они захотят так поступить."

    Молодчик, т.е. сказал, что это Россия виновна в ситуации на Украине? fool
    Владимирец
    1. MstislavHrabr Сегодня, 10:40
      Украина предала Россию и память отцов, которые воевали с фашизмом. Пыталась натовцам "продать" свою лояльность(отдать базу в Крыму). Беларусь ничего подобного делать не собирается. Поэтому, уверены, что им нечего опасаться ответной реакции России. Вот, если бы они захотели разместить у себя НАТОвское ПРО или юсовскую базу, им можно было бы "чего то" опасаться...
      Прибалты, например, поскудят нам каждый день, и, именно поэтому, боятся с каждым днем все больше и больше... Понимают, рано или поздно, но отвечать им придется...
      MstislavHrabr
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:43
      Женя , категорически приветствую ! hi drinks
      Цитата: Владимирец
      Молодчик, т.е. сказал, что это Россия виновна в ситуации на Украине?

      Я офигеваю с этого дурдома ... sad
      bouncyhunter
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 10:52
        Паша, привет. hi drinks
        Владимирец
      2. assa67 (андрей) Сегодня, 11:03
        Паша,приветствую hi ..Батька крестьянским умом крепок,и потому его политика"ласковый теленок двух маток сосет"актуальна...но ни за что не поверю в евроинтеграцию РБ..такого не будет
        assa67
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:11
          Цитата: assa67
          но ни за что не поверю в евроинтеграцию РБ..такого не будет

          Привет , Андрей ! hi Я тоже в это не верю и не отделяю Беларусь от России . Но политики иной раз такое ляпнут , что уже и матов не хватает ...
          bouncyhunter
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 11:19
            весеннее обострение у них lol ...потому,случается,и оговариваются...не расстраивайся,береги нервы drinks
            assa67
      3. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:08
        Цитата: Hanokem
        Так ведь так оно и есть. Нужно жить в параллельной реальности , чтобы считать иначе

        Ругаться вот не хочется сегодня, праздник всё-таки. fool
        Владимирец
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:58
    Не думаю, что Россия хотела бы организовать в Беларуси что-то подобное «украинскому сценарию», что они захотят так поступить.
    Судя по высказыванию министра он уверен, что майдан на Украине замутила Россия? Ну по крайней мере честно высказал свое реальное отношение к России, которая долгие годы и в ущерб себе помогает РБ. То, что мечется между "двух огней" да, вот только мечутся по своей инициативе желая урвать побольше. От куда ветер сильнее задует сразу туда и повернулись.
    rotmistr60
    1. ник7 (Евгений) Сегодня, 10:27
      Судя по высказыванию министра он уверен, что майдан на Украине замутила Россия?

      Для властных бюрократов, самое важное - не потерять власть и они везде видят угрозы потери власти.
      ник7
  7. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 10:00
    Мне почему-то кажется, что обострение отношений между РФ и Западом, для Белоруссии подарок судьбы. Хотя бы на "креветках" и вертолетных движках побарыжат. Там (в Белоруссии ) в экономике так всё очень "не очень хорошо", что Россия зачастую закрывает глаза на подобные белорусские "шалости". Да и в Европе теперь белорусов принимают.
    Victor Jnnjdfy
  8. Rossia (Ivan) Сегодня, 10:02
    хотелось бы понять, в чём заключаются "страдания" республики из-за противостояния ЕС и России. Помоему, наоборот, ей это выгодно - санкционку под видом своей продукции толкать, да выторговывать что то, с угрозами "повернусь к лесу передом, к тебе задом!"
    Rossia
    1. УАЗ 452 (УАЗ 452) Сегодня, 11:22
      да выторговывать что то, с угрозами "повернусь к лесу передом, к тебе задом!"

      И нагнусь, да? И кто ж против?
      УАЗ 452
  9. пушкарь (Сергей) Сегодня, 10:02
    Рыгорыч явно закладывает штурвал строго на запад.
    пушкарь
  10. частное лицо Сегодня, 10:02
    Мы не боимся реализации «украинского сценария» в Беларусии.
    Батька допрыгается , как бы поздно не оказалась, если пытаешься усидеть на двух стульях обязательно упадёшь.
    частное лицо
  11. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 10:04
    Лукашенко на пенсию и в отставку, а Белоруссию в состав России!
    Геркулесыч
    1. ник7 (Евгений) Сегодня, 10:30
      Лукашенко на пенсию и в отставку
      И потерять статус, власть, являющейся наркотиком? Ни за что!! Они уже нашли древние корни потомков Радзивилов
      ник7
    2. Комментарий был удален.
  12. staviator (staviator) Сегодня, 10:06
    Да здравствует президент республики Беларусь Николай Лукашенко!Все на выборы президента 20,,,года!
    staviator
  13. loginovich Сегодня, 10:06
    Власти Беларуси собрались менять конституцию
    Власти или батька? Как приятно для себя любимого законы писать.
    loginovich
  14. Дырокол (Евгений) Сегодня, 10:07
    У всех диктаторов естественное желание править вечно, есть конечно исключения, но к Лукашенко это не относится
    Дырокол
  15. Невский_ЗУ (Вячеслав) Сегодня, 10:10
    Ничего не меняется, опять во всём виновата Россия, даже у Белоруссии:

    не думаю, что Россия хотела бы организовать в Беларуси что-то подобное «украинскому сценарию», что они захотят так поступить. Это не в их интересах

    yes вывод:
    Как видно, «украинский сценарий» обсуждается исключительно через призму «действий» России. Действия Запада, который стал главным спонсором украинского госпереворота, не рассматриваются.

    Белоруссию лишь спасает то, что там нет массового доминирующего пассионарного культурно-политического явления, как "Западная Белоруссия". То что там есть, не идет не в сравнение с базовыми от 1991 года: 10-12 млн западенцами от Винницы до Львова, которые поставили раком, а главное заразили вирусом "украинства" остальные 20-30 млн русскоязычных граждан Украины. Но вода камень точит.
    Невский_ЗУ
    1. ник7 (Евгений) Сегодня, 10:32
      10-12 млн западенцами от Винницы до Львова,
      Да и добавить большие диаспоры Канады и штатов, плюс деньги запада
      ник7
    2. ротмистр (Юрий) Сегодня, 10:40

      В Западной Белоруссии проживает очень много ассимилированных поляков. Большая часть верующих на Западе Белоруссии - католики. Немного другой менталитет и очень большое желание попасть в ЕС. Так что в Белоруссии очень даже могут разыграть украинский сценарий западные любители белорусов. Да и Лукошенко уже заявил, что они не белорусы , а литвины. Думаю к выборам нового президента ( в смысле избрания Лукошенко на еще один срок) ЕС и США подсуетятся , ну а батько попробует переобуться в воздухе, если у России дела станут хуже.
      ротмистр
      1. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 11:33
        Не пишите, если не знаете. Я поляк из Западной Белоруссии. Местных поляков мало. Они в основном проживают в нескольких районах Гродненской области. В абсолютном большинстве они лишь в Вороновском районе. Это местные жители, которых в своё время ополячили и окатоличили. Не будь разделов РП, там бы все были такими поляками.
        Victor Jnnjdfy
  16. etrofimov (etrofimov) Сегодня, 10:16
    Батько-шлюха! и этим все сказано, таких союзников нафиг не надо!
    etrofimov
    1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 10:54
      Цитата: etrofimov
      Батько-шлюха! и этим все сказано, таких союзников нафиг не надо!

      Словарь Ефремовой
      Толкование
      Шлюха это:
      устар. Неряшливая, неопрятная женщина.
      : перен. разг.-сниж. Женщина, ведущая безнравственный, распутный образ жизни; потаскуха.
      Употр. как бранное слово, которым обзывают такую женщину.
      Уважаемый, он не шлюха, он кинед или точнее мужчин-метресс.
      ротмистр
  17. nikvic46 (Николай Малюгин) Сегодня, 10:20
    Время покажет как будет выглядеть в Белоруссии новая Конституция.
    nikvic46
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 10:22
    Цитата: volodya
    Усидит ли батька на двух стульях? Вряд ли!

    ----------------------------
    Предлагается еще табуретка и костыль в виде "измененной" Конституции. Фактически будет создан какой-то правовой субстрат, по которому из Белоруссии слепят подобие Чехии.
    Altona
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 10:24
    Цитата: Невский_ЗУ
    Белоруссию лишь спасает то, что там нет массового доминирующего пассионарного культурно-политического явления, как "Западная Белоруссия". То что там есть, не идет не в сравнение с базовыми от 1991 года: 10-12 млн западенцами от Винницы до Львова, которые поставили раком, а главное заразили вирусом "украинства" остальные 20-30 млн русскоязычных граждан Украины. Но вода камень точит.

    ---------------------------
    Там и вояк то особых нет, в армии нет желающих служить. Белорус всегда ассоциировался с добродушным увальнем.
    Altona
    1. Roma-1977 Сегодня, 10:55
      "Добродушные увальни" в 1941-45 резали головы европейским нацистам шо небалуйся.
      Roma-1977
      1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 11:26
        Цитата: Roma-1977
        "Добродушные увальни" в 1941-45 резали головы европейским нацистам шо небалуйся.

        И в основном под руководством присланных из Москвы спецов. Не?
        Васян1971
  20. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:26
    Как видно, «украинский сценарий» обсуждается исключительно через призму «действий» России. Действия Запада, который стал главным спонсором украинского госпереворота, не рассматриваются
    Конечно это дело Белоруссии, какие изменения вносить в свою Конституцию, но Григорьевичу надо задуматься о том, что за "кофе" пьёт его глава МИД когда общается с "партнёрами" Запада и вообще - белорусский ли это глава МИДа?
    Ныробский
  21. Комментарий был удален.
  22. Vard Сегодня, 10:29
    Ну прогнулся батька... прогнулся... а куда деваться... маленькая страна без выхода к морю...
    Vard
  23. 23рус (Андрей) Сегодня, 10:39
    Белорусы молодцы! "Пока шум дагам и тут нам, и здесь нам." wink
    23рус
  24. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 10:54
    Наверное белорусский батька Лукашенко хочет с китайского батьки Си Цзиньпина пример взять...
    Jovanni
    1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 11:23
      Цитата: Jovanni
      Наверное белорусский батька Лукашенко хочет с китайского батьки Си Цзиньпина пример взять...

      Труба пониже и дым пожиже...
      Васян1971
  25. Васян1971 (Василий) Сегодня, 11:22
    " Не думаю, что Россия хотела бы организовать в Беларуси что-то подобное «украинскому сценарию», что они захотят так поступить. Это не в их интересах."
    А какой "украинский сценарий" организовала Россия? И я не помню, чтобы российские политики рвали горло на майдане зимой-2014. И про" цеевропу", "гиляку", "на ножи" и прочие гадости тоже не русские голосили.
    За молочко, польские яблочки и незнамо чьи креветки переживают соседушки ушлые. А "украинский сценарий", впрочем, как "грузинский", "иракский", "ливийский", "египетский" и т.д. и т.п. им рано или поздно устроят, ибо умиротворить западного соседа не получится.
    Васян1971
  26. Alexceevzem (Алексей) Сегодня, 11:36
    России надо отменять скидки на газ, нефть. Развивать свой АПК. Я так думаю. С таким "союзником" как беларуссия и врагов не надо winked
    Alexceevzem
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