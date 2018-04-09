08:41 09 апреля

«Мы долго молча отступали…»

Политика умиротворения агрессора однажды уже доказала свою полную несостоятельность и обернулась колоссальными жертвами для нашего народа и всего человечества.



В некоторых российских изданиях прозвучали слова благодарности постпреду США в ООН Никки Хейли за то, что она прямым текстом признала: Россия никогда не будет для США другом. Мол, теперь можно вздохнуть с облегчением. Наконец-то всё стало ясно! И те, кто питал иллюзии по поводу возможности задружиться с Америкой, теперь жестоко посрамлены и примерно наказаны за свою наивность.


Между тем, на мой взгляд, подобное «открытие Америки» мог совершить только совсем безмозглый идиот. Если допустить, что в России таковые вообще водятся. Потому что Хейли не сказала абсолютно ничего нового по сравнению тем, что нам хорошо известно как минимум с середины 19 века, когда тогдашний британский премьер-министр Пальмерстон изрек следующую чеканную фразу: «У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны только ее интересы!».

Скажу даже больше: в мире нет вообще ни одной суверенной страны (Украина не в счет), которая верна чему-либо и кому-либо, кроме своих интересов. Так что если кто-то в России в силу собственной благоглупости или желания обмануть ближнего пропагандировал такую явную чушь, а сейчас в ней разочаровался, то ему надо к доктору.

США демонстрируют абсолютно естественную для любого государства политику – строгое следование своим собственным интересам в том виде, как они их понимают. В данный момент они полностью уверены, что Россию надо давить изо всех сил, пока не будет выдавлен нужный им результат. Почему они так в этом уверены, точно не скажу. Возможно, делают ставку на внутренний слом ущемленной санкциями российской элиты, которая, дескать, вся как один, ополчится на Путина и свергнет ненавистную Америке российскую власть.

А может быть, истолковали как признак явной слабости РФ, добрую волю Москвы и её стремление к урегулированию отношений даже в тех случаях, когда сами Штаты, в силу своих воинственных традиций, уже давно бы стали швырять «Томагавки».

Так или иначе, они продолжают наращивать давление в явном убеждении, что это самая лучшая, на сегодняшний день, стратегия в отношении России. В рамках данного курса сегодня происходят и вовсе беспрецедентные для российско-американских отношений, не говоря уже про советско-американские времена, вещи.

Например, намедни американский Белый дом с достойной восхищения непринужденностью объявил, что будет продолжать готовить встречу Трампа и Путина, несмотря на очередные, введенные против РФ санкции.

В переводе этой вашингтонской казуистики на нормальный русский язык это означает, что впервые в истории отношений двух стран, США намерены готовить встречу на высшем уровне в обстановке шантажа и давления на Москву, видимо, считая это наиболее подходящим фоном для такого саммита. Надо ли разъяснять, что ни один советский и, будем надеяться, ни один российский руководитель, никогда и ни при каких обстоятельствах не пошел бы на встречу в столь унизительных условиях неприкрытого иностранного диктата. Что означало бы не что иное, как полное принятие Москвой такого высокомерного американского поведения. И беспринципную готовность, несмотря на явный беспредел со стороны заокеанских визави, продолжать вести с Вашингтоном конструктивный диалог.

Совершенно очевидно, что США рассматривают свои санкционные удары по России именно как правильный фон для будущего саммита. И очень рассчитывают превратить его в площадку для того, чтобы документально зафиксировать коленопреклоненное положение РФ. Получилось однажды с Горбачевым, почему бы еще разок не попробовать?

Кстати, в заокеанских новостях о подготовке такой встречи доминирует тема вызова Путина «на ковер» в Белый дом, что является обычной практикой американского гегемона в обращении со своими вассалами, клиентами и прочими второсортными, по мнению США, персонажами.

Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Безудержный напор Вашингтона по отношению к России становится образцом поведения для американских геополитических шавок, таких, как украинский марионеточный режим. Недавний беспрецедентный по наглости акт государственного морского пиратства – захват в международных водах Азовского моря российского рыболовецкого судна со всем экипажем, является прямым продолжением этой американской политики, а возможно, даже и прямым поручением Вашингтона в намерении еще раз «пощупать Россию за вымя».

В том, что это именно тестовая акция, призванная проверить возможность нанесения по РФ новых безнаказанных ударов, нет причин сомневаться. Для самого киевского режима это вообще то, что доктор прописал. Потому что для него конфронтация с Россией, вплоть до полномасштабной войны — единственный шанс продлить свои дни. Ибо в мирное время этот абсолютно тупиковый для Украины режим полностью обречен.

Ожидать от наших заокеанских «партнеров», не говоря уже про их местных цепных псов, того, что они в один прекрасный день вдруг сменят гнев на милость, и начнут просто так, за здорово живешь, предлагать России дружбу и любовь вместо санкций и тотального подавления, может только полный и безнадежный идиот. Вроде тех, кто еще верит в возможность некоей платонической «дружбы» разных государств, России с Америкой или еще кого-нибудь.

Да, мотивы руководства РФ, которое с предельной сдержанностью реагирует на вражеские провокации, совершенно понятны. Россия, как и любая другая нормальная страна, способная заработать себе на жизнь честным трудом, пусть это даже малопочтенная распродажа собственных недр, не заинтересована в конфронтации и тем более в войне. Никакой «российской агрессии» — этого жупела, придуманного западной пропагандой, чтобы свалить на Россию ответственность того же Запада за поддержку вооруженного переворота и свержения законной власти на Украине, в природе разумеется, не существует. Именно поэтому Россия стремится максимально ограничить негативный эффект от агрессивных действий Запада на Украине и не допустить его эскалации в противостояние слишком большого масштаба.

Но работает ли эта стратегия в условиях, когда геополитический противник настроен с точностью до наоборот – на всемерное разжигание конфронтации и на организацию с этой целью все новых и более масштабных провокаций? В этом смысле можно не сомневаться: если киевскому режиму и его вашингтонским хозяевам сойдет с рук его нынешний акт международного разбоя в виде угона в неволю российских рыбаков, то следующий не заставит себя долго ждать.

И это может быть всё, что угодно – от срыва энергетического сотрудничества России и стран Западной Европы до торпедирования, даже в самый последний момент, чемпионата мира по футболу в России. И от ареста российской собственности за рубежом до объявления всех жителей Крыма в международный розыск как государственных изменников, с их арестом и выдачей на Украину в случае любого выезда за пределы РФ.

Сегодня много чего предлагается в качестве реакции на те же бандитские действия киевского режима в отношении российских моряков. От встречного ареста украинских судов в данной акватории до полной блокады города Мариуполя со стороны моря, что парализует экспорт продукции его металлургических комбинатов – до тех пор, пока все пленники не будут освобождены без всяких условий и судебных вердиктов.

Не мне давать советы российскому руководству, как именно поступать в данной ситуации. Государственная мудрость Путина, его умение предельно точно рассчитывать свои шаги, выбирая для них лучшее время и место, общеизвестны и уже не раз подтверждены на практике. Именно поэтому те совершенно понятные и справедливые эмоции, которые испытывают все нормальные люди при виде того бандитского беспредела, который творится в отношении России, не должны застить наш разум. Потому что, вполне возможно, именно таких, сугубо эмоциональных и плохо просчитанных реакций от Москвы и ждут, чтобы подловить РФ на каком-нибудь чисто эмоциональном срыве.

Но всегда нужно помнить и о другой стороне медали. Однажды, в июне 1941 года, мы уже делали ровно то же самое. То есть упорно не поддавались не провокации, которые регулярно устраивали Советскому Союзу гитлеровцы. И что получили в итоге? А получили то, что Гитлер настолько уверился в собственной безнаказанности, что объявил нашу страну колоссом на глиняных ногах и приказал своим войскам разгромить СССР в течение двух-трех недель.

Не буду напоминать, ценой каких жертв наш народ сумел переубедить бесноватого фюрера Третьего рейха, уверившегося в нашей неспособности дать нацистскому агрессору должный отпор. И не дай нам Бог довести самоуверенность нынешнего Запада до гитлеровских масштабов. Потому что исправление этой ошибки будет стоить еще большей крови, чем в прошлый раз. Если после этого на Земле вообще будет кому подводить итоги.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 12

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:31
    И еще раз про "мудрость Путина"...Не раз доказывала...Что бы что то этим доказать(выжиданием момента,а он почему то вдруг и не приходит)надо просидеть не один десяток лет выжидая проплывавший труп врага....Я пока не вижу(не раз доказывала)ни в Донбассе,ни в Сирии,ни вообще на международной арене.Скажите стоит вой?Стоит и будет стоять в любом случае..А это не то что значит мы ПРАВИЛЬНО все делаем.А надо сделать так ПРАВИЛЬНО И МУДРО что бы этот вой стих..Кстати в разгар холодной войны заштатовский президент приплелся к Брежневу во Владивосток.Я не говорю про мудрость Брежнева,но ведь сам факт о многом говорит.
    210окв
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:44
      Цитата: 210окв
      сам факт о многом говорит

      Помню, я тогда был во Владике..А ведь за дорогим Леонидом Ильичем тогда стояла могучая держава. Вот Фордик и приюлил к нам ! hi
      Uncle Lee
      1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 08:04
        Цитата: Uncle Lee
        Вот Фордик и приюлил к нам !

        laughing А разобраться в истине как бы и не надо???
        Serg65
      2. татарин 174 Сегодня, 08:10
        Цитата: Uncle Lee
        ...тогда стояла могучая держава

        А сейчас за Путиным?...
        Кто бы и что бы не говорил, но за любую наглую выходку против нас надо всегда давать ответку ещё сильнее, а не то, сами знаете, что за слабость бывает. У башкир есть очень хорошая народная мудрость, которая гласит "даже если останешься лежать, то обязан выстрелить". Хорошая мудрость, но либералы эту мудрость никогда не поддержат.
        татарин 174
    2. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 07:42
      Да какая там "мудрость"- желание отсидеться в кустах, вот это пожалуй ближе к истине..
      Evgeniy667b
    3. Serg65 (Сергей) Сегодня, 08:03
      Цитата: 210окв
      Кстати в разгар холодной войны заштатовский президент приплелся к Брежневу во Владивосток

      Ох Дмитрий, Дмитрий!!!
      А то, что Брежнев эту встречу с трудом выпросил у Форда-как бы умалчиваем? Гречко прилюдно на заседание Политбюро за желание Брежнева начать разрядку, назвал последнего предателем Родины! Встреча с Фордом стоила Брежневу очень дорого!!!
      Serg65
  2. народник (юрий) Сегодня, 06:14
    Однажды, в июне 1941 года, мы уже делали ровно то же самое. То есть упорно не поддавались не провокации, которые регулярно устраивали Советскому Союзу гитлеровцы. И что получили в итоге? А получили то, что Гитлер настолько уверился в собственной безнаказанности, что объявил нашу страну колоссом на глиняных ногах и приказал своим войскам разгромить СССР в течение двух-трех недель.

    Абсолютно безграмотная оценка ситуации июня 1941 г. Германия обладала полностью вооружённой, оснащенной и отмобилизованной армией. СССР свою армию в тот момент переоснащал и развёртывал. Да и решение о нападении на СССР Гитлер принял задолго до июня 1941 года. Сравнение совершенно неуместное.
    народник
    1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 07:13
      Он его принял(до этого сомневался и склонялся к варианту-покончить с Бритенией) только после Финской войны, где Красная армия долгое время не могла справиться с мизерной финской армии, усиленной милицией и понесла чудовищные потери-именно тогда и появилась его фраза о "колоссе на глиняных ногах"...
      Monster_Fat
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:52
    что впервые в истории отношений двух стран, США намерены готовить встречу на высшем уровне в обстановке шантажа и давления на Москву, видимо, считая это наиболее подходящим фоном для такого саммита.

    У трампа уже есть опыт подобного: когда принимал он тов. Си в мерикатосии, был обстрелян аэродром в Сирии. Ставит себя превыше ВСЕХ.
    Пора уже и по ушам мерикатосам, пора. angry
    a.s.zzz888
    1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 08:12
      Цитата: a.s.zzz888
      Пора уже и по ушам мерикатосам, пора.

      Самый сильный и действенный удар по США - это обвинить Трампа в притеснение ЛГБТ и бесчеловечным пыткам над геями и лисбиянками в Гуантанамо!!!
      Это будет посильнее ракет и самолётов! А следом за этим обвинить Пентагон в испытание психотропных аппаратов на чернокожих гражданах Америки!
      Serg65
  4. wooja (Dmitry) Сегодня, 08:21
    к сожалению договориться с со штатами будет очень трудно, и судя по всему дела у них не блестящие, но и росссия не в шоколаде.Так что ожидается большая полоса маневров .Путин ...? , он делает что должно, а что будет то будет.Российская пропаганда слаба, либералы особенно западные пудрят мозги так что россия нервно курит в сторонке..., и либералам верят, за ними идут.... , а память у людей короткая..., да и вообще они нас не любят.., даже на бытовом уровне,так что люди будьте бдительны , нас постараются поставить в позу .
    wooja
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 08:30
    "Государственная мудрость Путина, его умение предельно точно рассчитывать свои шаги, выбирая для них лучшее время и место, общеизвестны и уже не раз подтверждены на практике..." Да уж просто из детства, "час восхвалений"...

    Господину Селиванову сегодня вторит сегодня господин Володин (не журналист из ВО) "Со своей стороны Россия подчеркивала и подчеркивает необходимость выстраивания диалога, дружеских отношений, и в этом заключается наша внешняя политика как по отношению к США, так и по отношению к другим странам..." Беда в том, что США воспринимает "РФ" как свою колонию и с сатрапиями переговоров не будет вести в принципе. В чем тут "мудрость" - понять сложно.
    samarin1969
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