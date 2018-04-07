Климкин будет "давить" на Россию. А иначе миротворцев не ввести...

Сейчас у нас есть общая позиция — Германия, Франция, США. После этих контактов высокого уровня будем давить на Россию с тем, чтобы это (размещение миротворцев) реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось

Киев будет давить на Москву в вопросе размещения миротворческого контингента в Донбассе, заявил в эфире канала «Интер» глава украинского МИД Павел Климкин.Выступая на украинском телевидении, он заявил, что Совбез ООН должен принять соответствующую резолюцию. Глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что Россия может отказаться выполнять такие условия. В таком случае, по словам Климкина, Украина окажет давление на Россию.— заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.Ранее СМИ сообщили о предстоящем саммите лидеров Германии, Франции и Украины по размещению миротворцев ООН в Донбассе. В МИД заявили, что в «о такой встрече пока ничего не знают».В начале апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что с помощью миротворцев ООН планирует вернуть под контроль Киева территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.