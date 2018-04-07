14:35 07 апреля
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Климкин будет "давить" на Россию. А иначе миротворцев не ввести...

Киев будет давить на Москву в вопросе размещения миротворческого контингента в Донбассе, заявил в эфире канала «Интер» глава украинского МИД Павел Климкин.

Климкин будет "давить" на Россию. А иначе миротворцев не ввести...


Выступая на украинском телевидении, он заявил, что Совбез ООН должен принять соответствующую резолюцию. Глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что Россия может отказаться выполнять такие условия. В таком случае, по словам Климкина, Украина окажет давление на Россию.


Сейчас у нас есть общая позиция — Германия, Франция, США. После этих контактов высокого уровня будем давить на Россию с тем, чтобы это (размещение миротворцев) реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось
— заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее СМИ сообщили о предстоящем саммите лидеров Германии, Франции и Украины по размещению миротворцев ООН в Донбассе. В МИД заявили, что в «о такой встрече пока ничего не знают».

В начале апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что с помощью миротворцев ООН планирует вернуть под контроль Киева территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Использованы фотографии: https://point.md/ru
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Комментарии 34

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 13:37
    "по словам Климкина, Украина окажет давление на Россию."

    Климкин только тараканов давить может и то, только если догонит. request
    Владимирец
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:39
      Давилку только не надорви..Клим Чугункин..
      Цитата: Владимирец
      "по словам Климкина, Украина окажет давление на Россию."

      Климкин только тараканов давить может и то, только если догонит. request
      210окв
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 13:49
        Молодец ! Россию нужно мочить и чтобы ее не было..
        Климкин будет "давить" на Россию. А иначе миротворцев не ввести...

        Карателей будет много ..Как обычно!

        А итог будет все тот же ..Вашингтон и Лондон возьмем ! soldier
        Да забыл еще про Тель -Авив и т.д.
        МИХАН
        1. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 13:59
          Ещё с тех времён не могу забыть гранатомётчика, спокойно стоящего сбоку на 1 колене, нашёл его сейчас - на 3:25.
          Не знаю почему запомнилась, может как спокойная обеспечительная мера, без криков и ненужных пассов руками?
          nesvobodnye
      2. assa67 (андрей) Сегодня, 14:05
        притомил этот моллюск уже...хоть раз в день,но тявкнуть
        assa67
      3. Тралл Сегодня, 14:05
        Представьте себе, сколько возможностей для провокаций против России появится с введением миротворцев.
        Тралл
    2. Kars (Запорожье) Сегодня, 13:45
      Я лично не вижу твёрдой позиции РФ по вводу миротворцев.а их надо вводить не на територию контролируемую донецком и луганском,а на всю територию луганской и донецкой области с выводом киевских войск за админ границы.и это должно быть озвучено.иначе это сдача.
      Kars
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 13:50
        а на всю територию луганской и донецкой области с выводом киевских войск за админ границы

        Ага. Видели мы уже так называемых "миротворцев" в Югославии. Чем всё закончилось? Напоминать?



        И к слову - не закончилось до сих пор.
        DEZINTO
      2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 13:53
        Цитата: Kars
        Я лично не вижу твёрдой позиции РФ по вводу миротворцев.а их надо вводить не на територию контролируемую донецком и луганском,а на всю територию луганской и донецкой области с выводом киевских войск за админ границы.и это должно быть озвучено.иначе это сдача.

        На линию фронта их надо вводить.
        Владимирец
      3. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 14:31
        Цитата: Kars
        Я лично не вижу твёрдой позиции РФ

        Открываю вам глаза.. Твердейшая позиция РФ- миротворцы только для охраны миссии ОБСЕ..ВСЕ..
        dvina71
    3. лесовозник (игорь) Сегодня, 14:03
      ржунимагу - ну вот как такое комментировать? laughing - одним словом климка чугункин wassat
      лесовозник
  2. Pivot (Василий) Сегодня, 13:40
    Когда будет давить пусть сразу штаны снимет, чтоб стирать не пришлось.
    Pivot
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 13:50
      Дык он и говорит там сразу же про толчёк, в конце цитаты посмотрите laughing . А вообще, "мы пахали, сказала муха сидя на заду у вола".
      Сейчас у нас есть общая позиция — Германия, Франция, США. После этих контактов высокого уровня будем давить на Россию с тем, чтобы это (размещение миротворцев) реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось
      Хагалаз
      1. Pivot (Василий) Сегодня, 13:53
        Да толчек не даром упомянул
        Pivot
  3. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 13:41
    Пугают ежа голой... жалкое зрелище laughing
    Incvizitor
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:43
    Почти испугал wassat однако Россия уже дрожит... Сейчас поползёт на коленях умолять простить её.
    Горный стрелок
  5. Валентинн (Валентин) Сегодня, 13:45
    "Украина окажет давление на Россию"
    А давилка то у черноморской Сомали отрасла? laughing
    Валентинн
  6. Safer (Ivan) Сегодня, 13:54
    Он в клозете свои речи пишет? Сколько не читал его цитат - хуже Кличко, тот хотя бы смешные перлы выдает. Либо у нас так плохо переводят (мб на мове это звучит более связанно), либо он действительно бессвязно бормочет знакомые слова.
    Safer
  7. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 13:54
    Это уже не Климкин, а Давилкин какой-то))
    nesvobodnye
    1. andrewkor Сегодня, 14:24
      На Будрайтиса похож,Вы не находите?
      andrewkor
  8. антивирус Сегодня, 13:55
    Киев будет давить на Москву в вопросе размещения миротворческого контингента в Донбассе,

    съеденный пирожек может надавить на клапан
    антивирус
  9. Sewer Krainiy (Sewer Krainiy (Пётр)) Сегодня, 13:58
    он заявил, что Совбез ООН должен принять соответствующую резолюцию

    по словам Климкина, Украина окажет давление на Россию

    Вопрос, конечно, интересный. ООН должен принять соответствующую резолюцию. А если ООН не сможет, слабаки, однако, уж тогда Украина как надавит!!! Ух как надавит...(не нашел в смайликах слез).
    Sewer Krainiy
  10. Сергей Аверченков (Сергей Аверченков) Сегодня, 14:00
    Я трезвый на счет Украины уже комментировать не могу - надоели до чертиков.
    Сергей Аверченков
  11. Чичиков (Дед) Сегодня, 14:00
    Эта недоросль, своими "громкими" заявлениями, напоминает телефонного хулигана, у которого, вовремя звонка, присутствует чувство храбрости, а все остальное время, чувство страха, - а если вычислят.
    Чичиков
  12. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:02
    Какой же он всё таки смешной......
    Это просто капец, Украина выбирает себе лидеров.....кхммм....у меня слов нет, я ржу ))))
    А! есть слово! - ФАНТАСТЫЧНЫ!

    DEZINTO
    1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 14:15
      Украина выбирает себе лидеров

      "украине назначают "лидеров" её достойных.
      Incvizitor
  13. Strashila (I) Сегодня, 14:04
    "заявил, что с помощью миротворцев ООН планирует вернуть под контроль Киева территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик"... еще ни чего нет, а он уже заявил что миссия ООН, это собственно не миссия... под этим флагом зайдут истинные хозяева Украины и продемонстрируют свои права на её территорию.... проект Косово-2.
    Strashila
  14. serg.shishkov2015 (Сергей Борисович Шишков) Сегодня, 14:08
    клопов и тараканов он будет давить в камере!
    serg.shishkov2015
  15. razved (Андрей) Сегодня, 14:16
    Давилка не сломается у чугункина и его хозяев?
    razved
  16. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 14:21
    Такое впечатление, что каклы кайфуют, что имеют возможность безнаказанно вопить на весь мир, что они будут "давить" на Москву. Ну, а как же? Столько лет приходилось отчитываться, а теперь вот "давилку" достали. Только вот пусть приготовятся к тому, что эта "давилка" заболит и отвалится.
    x.andvlad
  17. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:22
    на украинском телевидении, он заявил, что Совбез ООН должен принять соответствующую резолюцию

    Эпичненько... Так и представляю себе: сидят они там вокруг круглого стола и внимательно смотрят украинское ТВ, прилежно конспектируя заявления для того, чтобы немедленно начать слушаться.
    Avis-bis
    1. Метан Сегодня, 14:32
      Гаже этой выруси и дегенерата- представить себе трудно...
      Метан
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 14:26
    Давилка у Климкина уже выросла как я понимаю...
    Altona
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:33
      Давилка у Климкина уже выросла как я понимаю...

      Это Климкин вырос а давилка так и осталась как в детстве...вот и бесится... laughing
      DEZINTO
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