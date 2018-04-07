16:40 07 апреля
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Коалиция США строит базы на севере Сирии. А как же обещания уйти?

Международная коалиция во главе с США строит новые базы на восточном берегу реки Евфрат в рамках договоренностей с Сирийскими демократическими силами (СДС), связанных с борьбой с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*), сообщает РИА Новости с о ссылкой на сопредседателя комитета обороны региона Джазира в северной Сирии Рейзана Жило.

Коалиция США строит базы на севере Сирии. А как же обещания уйти?


Да, международная коалиция строит новые базы в Манбидже, это связано с военными планами… Будь это базы США или французские, мы взаимодействуем с ней (коалицией), а не со странами. В целом строительство баз идет на севере Сирии, особенно на востоке Евфрата
— сказал Жило.


По словам курдского представителя, ИГ* восстановили часть сил благодаря действиям протурецких сил в Африне и угрозе наступления на Манбидж и на другие районы северной Сирии.

…Решат американцы уйти или остаться, мы надеемся на свои силы, силу нашего народа и наших бойцов. Присутствие коалиции во главе с США помогает нам быстрей бороться с террористами. Но в координации с США или нет мы готовы покончить с террористами на востоке Евфрата и на севере Сирии в целом
— добавил Жило, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа, который говорил о скором выводе американских сил из Сирии.

Жило подчеркнул, что строительство военных баз коалицией на севере Сирии является частью сотрудничества с СДС, особенно на востоке Евфрата. Арабо-курдские военизированные формирования в координации с международной коалицией будут распоряжаться новыми военными базами, особенно важной из которых является та, что в Манбидже — именно этот город, по словам Жило, является центром координации коалиции и СДС.

Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 27

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:39
    Они будут убегать, а не уходить smile, при этом много с собой не унесёшь, что-то и сирийцам достанется.
    ul_vitalii
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:43
      Обещанного три года ждут..Хотя какие три года..лет триста..
      210окв
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 14:46
        Цитата: ul_vitalii
        Они будут убегать, а не уходить smile, при этом много с собой не унесёшь, что-то и сирийцам достанется.

        Нужно повышать риски нахождения американцев в Сирии, только тогда они уйдут.
        dorz
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 16:12
          Цитата: 210окв
          Обещанного три года ждут..Хотя какие три года..лет триста..


          Они уйдут только вперед ногами.
          cniza
      2. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:47
        Коалиция США строит базы на севере Сирии. А как же обещания уйти?

        Скажут, это школы и больницы..., а если серьезно никуда они не уйдут, и это всем сторонам абсолютно понятно, иллюзий нет
        maxim947
    2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 14:47
      Придется видать нам всем воевать и серьезно... На Ближнем востоке все решится и судьба России тоже!
      Танки нужны нам там новейшие и много... С нашими экипажами !

      Пора уже мужики встряхнуть мир ..Достали нас уже ! negative
      МИХАН
    3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 14:53
      Полосатые уйдут только тогда, когда гробы валом повалят с полосатым воинством. yes
      vovanpain
    4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:55
      Они будут убегать, а не уходить

      К сожалению - нифигашечки! Они туда не зря пришли, и сидеть в Сирии будут долго! Они давно об этом мечтали.
      DEZINTO
      1. poquello (poquello) Сегодня, 15:54
        Цитата: DEZINTO
        Они будут убегать, а не уходить

        К сожалению - нифигашечки! Они туда не зря пришли, и сидеть в Сирии будут долго! Они давно об этом мечтали.

        их там местные поддалбливают потихоньку, надо поглядеть
        poquello
    5. assa67 (андрей) Сегодня, 15:18
      не оставляет матрасов идея расколоть Сирию на удельные княжества....
      Цитата: vovanpain
      Полосатые уйдут только тогда, когда гробы валом повалят

      жаль не получится второй Вьетнам -джунглей нет,одни камни...и через ООН не выйдет-там одни холуи фашингтонские...так что окопались утырки на долго
      assa67
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:42
    А я говорил! :) Вот недавно прям.

    Они там осядут, воздвигнут пятиметровые стены, и вгрызутся в землю, и никуда уходить не собираются. Американцы такое очень любят. Сесть, и сидеть, "всё мы тут, вот флаг вот база" - а значит весь контроль через них.

    Вот такое там скоро выростит:






    боевые пчёлки блин.....
    DEZINTO
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 14:46
      Ну да. Почему то лунный поход вспомнился...Никто не уйдет, все свои интересы будут держать. Эт все политическая риторика.
      Shahno
    2. баклан (Станислав) Сегодня, 15:57
      Если против талибов такие стены помогли, это не значит, что за этим им отсидеться в Сирии. В сирийской войне огневой мощи поболее будет...Даже со стороны бармалеев, не говоря про сирийскую регулярную армию...
      баклан
  3. Валентинн (Валентин) Сегодня, 14:55
    "обещание США..."
    А что это такое?
    А этой наивной фигне для неандертальцев ещё кто-то верит?! belay
    Ониже до сих пор считают весь мир недоразвитыми индейцами, которые за бусики всё продадут.
    И поэтому несут такую ахинею от которой у любого (здравомыслящего) человека уши в трубочку сворачиваются.
    п.с. это не касается их выборного электората (у них уши тренированные и они как дети, верят всему что великий телеящик показал). hi
    Валентинн
  4. razved (Андрей) Сегодня, 15:01
    ОНИ обещали уйти... На каком основании они, вообще, там (в Сирии) находятся? И весь "цивилизованный демократический мир" молчит, во главе с ООН am
    razved
  5. demo (Ван) Сегодня, 15:08
    Добрый и отзывчивый американский народ, проникся состраданием и любовью к сирийскому народу и решил после строительства передать данные базы вместе с вооружениям самым достойным представителям сирийской общественности!
    Гуманисты, твою маму.
    demo
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:41
      Цитата: demo
      Гуманисты, твою маму.

      Что я могу сказать...

      sabakina
  6. mavrus (Андрей) Сегодня, 15:11
    "обещания" у американцев, это как "чесное слово" у англичан.
    mavrus
  7. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 15:16
    Цитата: demo
    Добрый и отзывчивый американский народ, проникся состраданием и любовью к сирийскому народу и решил после строительства передать данные базы вместе с вооружениям самым достойным представителям сирийской общественности!
    Гуманисты, твою маму.

    Ничего, сирийские партизаны заставят их оттуда уйти, а продажные курдские вожди еще не раз поменяют свое мнение на противоположное. lol
    Влад5307
  8. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:36
    Международная коалиция во главе с США строит новые базы на восточном берегу реки Евфрат

    Восточный фронт.....Где то это я уже слышал/видел....
    sabakina
  9. askort154 (Александр) Сегодня, 15:44
    Сейчас Сирия, как гирьковые весы. На одной чаше (Сирия) РФ, Иран, Турция, на другой - США (как бы с коалицией из 65 стран) и курды. РФ и Иран курдам пообещали автономию в составе Сирии, и они согласились. Но вмешались англосаксы, пообещав им бОльший суверенитет - объединить их с иракскими курдами. Курды повелись и пошли в разнос. А это "больной мозоль" для Турции, поэтому она пошла на сближение с РФ и Ираном, согласившись с их позицией по Сирии. Мало того, Турция получила добро от РФ и Ирана на военное оттеснение курдов от границ Турции в Сирии. То есть, Турция противопоставила себя не только "липовой коалиции 65-ти стран", но главное, всего НАТО. И это сейчас, головная боль для США. Либо сдать курдов и уйти, из Сирии, либо идти на противостояние с Турцией, членом НАТО. Поэтому Трамп и мечется,
    с утра говорит "мы уходим из Сирии, а вечером - "мы остаёмся". Никто из стран НАТО, кроме 50-ти французов ( прогиб Мокрона), посылать своих солдат сейчас в Сирию не спешит. Чтобы США удержаться в Сирии, им надо положить бОльшую гирю.
    askort154
    1. maratk (Марат) Сегодня, 15:52
      какую еще большую гирю??!!! США просто возьмут да и останутся. Им достаточно оставить пару десятков своих инструкторов и всё. Убийство одного из них солдатами ССА или российскими военнослужащими будет расцениваться как акт агрессии. А это уже полноценная война. А Турция это как ртуть. Куда наклонят туда и перемещается.
      maratk
  10. maratk (Марат) Сегодня, 15:47
    запад НИКОГДА не уйдет с Сирии, так же как и с Украины. Гражданскую войну не для того затевали чтобы потом свалить от туда.
    maratk
  11. Васян1971 (Василий) Сегодня, 15:52
    " Коалиция США строит базы на севере Сирии. А как же обещания уйти?"
    А никак! Бабама тоже из Афганистана уйти обещал. Ага.
    Васян1971
  12. wkiryshkin (Валерий) Сегодня, 15:56
    Америкосам соврать - это раз плюнуть! Кто им верить будет,да в общем то и так никто не верит.
    wkiryshkin
  13. groks (Олег) Сегодня, 16:01
    "Убегать". Ага. Хорош скакать - олигархопатриоты. Сколько раз сказано, что для реальной победы нужны другие усилия и другие средства. А не мультики, не блеяние про победу к выборам и не гневные тирады от блондинки на лабутенах. американцы на всё это положили.
    groks
  14. askort154 (Александр) Сегодня, 16:28
    Цитата: maratk
    какую еще большую гирю??!!! США просто возьмут да и останутся. Им достаточно оставить пару десятков своих инструкторов и всё. Убийство одного из них солдатами ССА или российскими военнослужащими будет расцениваться как акт агрессии. А это уже полноценная война. А Турция это как ртуть. Куда наклонят туда и перемещается.
    askort154
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