Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Коалиция США строит базы на севере Сирии. А как же обещания уйти?
Международная коалиция во главе с США строит новые базы на восточном берегу реки Евфрат в рамках договоренностей с Сирийскими демократическими силами (СДС), связанных с борьбой с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*), сообщает РИА Новости с о ссылкой на сопредседателя комитета обороны региона Джазира в северной Сирии Рейзана Жило.
По словам курдского представителя, ИГ* восстановили часть сил благодаря действиям протурецких сил в Африне и угрозе наступления на Манбидж и на другие районы северной Сирии.
Жило подчеркнул, что строительство военных баз коалицией на севере Сирии является частью сотрудничества с СДС, особенно на востоке Евфрата. Арабо-курдские военизированные формирования в координации с международной коалицией будут распоряжаться новыми военными базами, особенно важной из которых является та, что в Манбидже — именно этот город, по словам Жило, является центром координации коалиции и СДС.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России
Да, международная коалиция строит новые базы в Манбидже, это связано с военными планами… Будь это базы США или французские, мы взаимодействуем с ней (коалицией), а не со странами. В целом строительство баз идет на севере Сирии, особенно на востоке Евфрата— сказал Жило.
По словам курдского представителя, ИГ* восстановили часть сил благодаря действиям протурецких сил в Африне и угрозе наступления на Манбидж и на другие районы северной Сирии.
…Решат американцы уйти или остаться, мы надеемся на свои силы, силу нашего народа и наших бойцов. Присутствие коалиции во главе с США помогает нам быстрей бороться с террористами. Но в координации с США или нет мы готовы покончить с террористами на востоке Евфрата и на севере Сирии в целом— добавил Жило, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа, который говорил о скором выводе американских сил из Сирии.
Жило подчеркнул, что строительство военных баз коалицией на севере Сирии является частью сотрудничества с СДС, особенно на востоке Евфрата. Арабо-курдские военизированные формирования в координации с международной коалицией будут распоряжаться новыми военными базами, особенно важной из которых является та, что в Манбидже — именно этот город, по словам Жило, является центром координации коалиции и СДС.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти