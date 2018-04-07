" Коалиция США строит базы на севере Сирии. А как же обещания уйти?"

Да, международная коалиция строит новые базы в Манбидже, это связано с военными планами… Будь это базы США или французские, мы взаимодействуем с ней (коалицией), а не со странами. В целом строительство баз идет на севере Сирии, особенно на востоке Евфрата

…Решат американцы уйти или остаться, мы надеемся на свои силы, силу нашего народа и наших бойцов. Присутствие коалиции во главе с США помогает нам быстрей бороться с террористами. Но в координации с США или нет мы готовы покончить с террористами на востоке Евфрата и на севере Сирии в целом