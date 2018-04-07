16:39 07 апреля
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ДНР - 4 года! Торжественный митинг в Донецке

Более 10 тысячей жителей ДНР приняли участие в митинге по случаю четвертой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики. Мероприятие прошло на центральной площади Донецка – площади Ленина, сообщает Донецкое агентство новостей

ДНР - 4 года! Торжественный митинг в Донецке


В митинге приняли участие председатель Народного Совета Денис Пушилин, и.о. мэра Донецка Алексей Кулемзин, депутаты парламента, а также представители государственных учреждений, другие жители Республики.


Прошло долгих четыре года, когда Донбасс, не смирившись с госпереворотом, решил взять ответственность в свои руки. Думали ли мы тогда, что начнется полномасштабная война? Но могли ли мы поступить иначе? Мы сделали смелый и отчаянный шаг. За эти четыре года состоялось много событий, но ДНР есть, и у нас с вами есть будущее, есть цель
— обратился к собравшимся Пушилин



Вслед за митингом на площади начался концерт с участием местных творческих коллективов и вокалистов. За безопасностью во время проведения митинга следили наряды сотрудников МВД и МЧС, дежурили пожарные расчеты и машины скорой помощи.

Донецкая народная республика была провозглашена в пределах Донецкой области 7 апреля 2014 года, в ходе массовых протестов против нового руководства Украины, пришедшего к власти в результате госпереворота. 7 апреля депутаты облсовета создали Верховный совет (ВС). С трибуны была зачитана Декларация о суверенитете ДНР. Тогда же было принято первое решение ВС о проведении референдума о самоопределении территории. Он прошел 11 мая того же года, в нем приняли участие около 75 процентов жителей Донецкой области, подавляющее большинство из них проголосовали за суверенитет Донбасса

Использованы фотографии: Донецкое агенство новостей
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Комментарии 26

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 15:15
    Русский мир ! На Донбассе ..За вас мужики !

    Храни вас Бог русские дружины ..!
    МИХАН
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 15:33
      Донбасс должен стать республикой России , лично я это буду приветствовать good drinks .
      Spartanez300
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:14
        Желаю чистого неба и покоя жителям ЛДНР.Да,без сомнения это может быть достигнуто только в составе России.
        Цитата: Spartanez300
        Донбасс должен стать республикой России , лично я это буду приветствовать good drinks .
        210окв
    2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 15:42
      Ага Виталий,вот только в Россию как Крым, они не хотят однако....это печально!
      игорка357
      1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 16:02
        Цитата: игорка357
        Ага Виталий,вот только в Россию как Крым, они не хотят однако....это печально!

        Они хотят,но юридически чисто это сделать(как в Крыму) не возможно.Именно по этому Киев противится проведению выборов местной власти в ДНР и ЛНР. Только она будет иметь полномочия распоряжаться дальнейшей судьбой республик ЛЕГЕТИМНО.
        dvina71
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:16
        Дело не в простых жителях а в той политике которую ведут сейчас в Кремле.Простые жители как раз и хотят в Россию..
        Цитата: игорка357
        Ага Виталий,вот только в Россию как Крым, они не хотят однако....это печально!
        210окв
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 15:50
      Приветствую и надеюсь что Донбасс придет в состав России , очень хочу что будем встречать 9 мая в одном государстве . Иркутск с вами .
      Spartanez300
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:18
    Поздравляю! Это был настоящий поступок... Жаль, что не удалось разгромить хунту схожу... Но все равно, нет у них будущего. А у ЛДНР ЕСТЬ.
    Горный стрелок
    1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 16:00
      С праздником,братишки, будем жить! С нами Бог! drinks
      майор Юрик
  3. assa67 (андрей) Сегодня, 15:22
    Донбасс,с праздником soldier всем мира и здоровья...
    assa67
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:23
    С Праздником дончане!!! Россия с вами, а вы с нами и мы одно целое. love good drinks
    Egorovich
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 15:26
      Цитата: Egorovich
      С Праздником дончане!!! Россия с вами, а вы с нами и мы одно целое. love good drinks

      Ну за Русский мир мужики ! drinks Это только начало ..
      МИХАН
  5. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 15:30
    Цитата: Egorovich
    С Праздником дончане!!! Россия с вами, а вы с нами и мы одно целое. love good drinks

    Время работает на ДНР, Россия всегда поддержит республику, жаль что олигархат мешает полному признанию республики и соединению с Россией. Ваше дело правое - победа будет за вами! drinks
    Влад5307
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 16:02
      Цитата: Влад5307
      жаль что олигархат

      Жаль что вы думать не хотите.. во всем у вас олигархат виноват...
      dvina71
  6. лысова (владимир) Сегодня, 15:35
    Дай, Вам, Бог удачи !
    лысова
  7. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:42
    Уже прошло 4 года. Удачи.
    NF68
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:19
      Цитата: NF68
      Уже прошло 4 года.

      А, как будто, всё было вчера. Что ж, терпения и здровья дончанам.
      Paranoid50
  8. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 15:51
    Вспомним войну с Грузией,что мешало Российской армии дойти до столицы Грузии убрать Саакашвили и поставить президентом пророссийского персонажа?А ничего не мешало,кроме неграмотного руководства страны и армии.Тоже самое на Украине,что мешало пойти дальше присоединения Крыма?Вот такая половинчатая политика только создаёт проблемы,и она во всём.
    У США надо учиться,раз самим не дано
    Yak28
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 16:04
      Цитата: Yak28
      что мешало Российской армии дойти до столицы Грузии убрать Саакашвил

      Мешал ЗАкон. ЗАдача ВС РФ была защитить и обезопасить ЮО и РА,что и было сделано. Вешать себе на шею еще и Грузию..спс не надо..
      dvina71
    2. К.А.С (Костя) Сегодня, 16:22
      Все грамотные на ВО собрались!!! А в правительстве аналитики неучи!!!!
      А зачем РФ брать Тбилиси и ставить пророссийского? Что это дает кроме субсидирования экономик и ненависти местного населения в том что Россия мешает стать европейски развитой страной?
      То же самое и с Украиной!!!
      А Донбасса это уже почти РФ! Только сейчас в РФ видел машину с аббревиатурой номеров LPR! Сначала сообразить не мог что это такое и чей флаг а потом понял это Луганская народная республика, но на английском!
      Кстати, а когда Путин сольет Донецк? Многие комментаторы говорили скоро! Комментаторы не хотите новое скоро назвать?
      К.А.С
  9. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:52
    Храни Вас Господь! Всё будет хорошо!
    sabakina
  10. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 15:57
    С Праздником, соотечественники! Мужества вам и стойкости. Быстрее входите в состав России.
    мичман
  11. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 16:07
    Как совпали ПРАЗДНИКИ!!! С Юбилеем Донбасс!!! С Благовещением! И совсем немного осталось до самого СВЕТЛОГО Праздника!!!!
    Михаил55
  12. Ziliboba (Алексей) Сегодня, 16:24
    Ни чо, еще полгодика и сольет вас Володя, в России вы явно не уперлись.
    Ziliboba
  13. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:29
    Цитата: Paranoid50
    Цитата: NF68
    Уже прошло 4 года.

    А, как будто, всё было вчера. Что ж, терпения и здровья дончанам.


    Для тех кто там живёт в любой момент ожидая обстрелов майданутых, эти 4 года на все 40 потянут.
    NF68
  14. senima56 (Николай) Сегодня, 16:39
    С праздником вас, дончане! Счастья, любви и мира!
    senima56
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