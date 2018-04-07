ДНР - 4 года! Торжественный митинг в Донецке

Прошло долгих четыре года, когда Донбасс, не смирившись с госпереворотом, решил взять ответственность в свои руки. Думали ли мы тогда, что начнется полномасштабная война? Но могли ли мы поступить иначе? Мы сделали смелый и отчаянный шаг. За эти четыре года состоялось много событий, но ДНР есть, и у нас с вами есть будущее, есть цель

Более 10 тысячей жителей ДНР приняли участие в митинге по случаю четвертой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики. Мероприятие прошло на центральной площади Донецка – площади Ленина, сообщает Донецкое агентство новостейВ митинге приняли участие председатель Народного Совета Денис Пушилин, и.о. мэра Донецка Алексей Кулемзин, депутаты парламента, а также представители государственных учреждений, другие жители Республики.— обратился к собравшимся ПушилинВслед за митингом на площади начался концерт с участием местных творческих коллективов и вокалистов. За безопасностью во время проведения митинга следили наряды сотрудников МВД и МЧС, дежурили пожарные расчеты и машины скорой помощи.Донецкая народная республика была провозглашена в пределах Донецкой области 7 апреля 2014 года, в ходе массовых протестов против нового руководства Украины, пришедшего к власти в результате госпереворота. 7 апреля депутаты облсовета создали Верховный совет (ВС). С трибуны была зачитана Декларация о суверенитете ДНР. Тогда же было принято первое решение ВС о проведении референдума о самоопределении территории. Он прошел 11 мая того же года, в нем приняли участие около 75 процентов жителей Донецкой области, подавляющее большинство из них проголосовали за суверенитет Донбасса