Адмирал Василий Яковлевич Чичагов. На защите от каперов

Погрузка припасов на рейде, XVIII век. Художник Сергей Варленович Пен

80-пушечный линейный корабль 3 ранга. В 1780 г. испанский корабль «Феникс» был захвачен англичанами. В британском флоте получил название «Гибралтар»

Голландская серебряная медаль, выпущенная в память декларации о вооруженном нейтралитете 1780 г.

Линейный корабль «Победоносец»