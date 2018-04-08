Военкомату – сто лет. День работников военных комиссариатов

8 апреля в России отмечается День работников военных комиссариатов. С этими людьми в своей жизни сталкивался каждый российский мужчина, а от результатов их работы напрямую зависит обороноспособность и безопасность российского государства. Дата 8 апреля в качестве профессионального праздника была выбрана не случайно. Именно в этот день ровно 100 лет назад, 8 апреля 1918 года, Совет Народных Комиссаров РСФСР принял «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам», в соответствии с которым в течение года на территории Советской России были созданы 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тысяч волостных военных комиссариатов.Создание военных комиссариатов стало одним из важнейших шагов молодой советской власти на пути к формированию регулярной Красной армии и обеспечению призыва в нее молодых мужчин. Очень быстро советское руководство поняло, что вести войну против белых и интервентов, опираясь лишь на добровольческие формирования рабочих и матросов и перешедшие на сторону большевиков воинские части старой российской армии невозможно. Требовались все новые и новые человеческие ресурсы.Для пополнения Красной армии призывниками требовалась развитая система военного учета, а для подготовки резервов – военного обучения. Поскольку всеобщее вооружение пролетариата было одним из фундаментальных столпов официальной идеологии, а для защиты советской власти требовались все более многочисленные человеческие ресурсы, на военные комиссариаты возлагалось одно из ключевых направлений – обучать резервы и призывать молодых людей на военную службу.22 апреля 1918 года был принят Декрет ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусству», который также неразрывно был связан с созданием военных комиссариатов, выполнявших функции руководства Всевобучем. Для руководства деятельностью военных комиссариатов тогда же была введена должность военного комиссара, которую не следует путать с комиссарами фронтов, армий, дивизий, бригад, полков Красной армии. На военных комиссаров соединений возлагались функции политического руководства и контроля за военным командованием, а на военных комиссаров военкоматов – военно-административная работа на местах.Первые годы советской власти стали для военных комиссариатов наиболее сложными – ведь приходилось обеспечивать мобилизацию мужского населения в Красную армию в условиях Гражданской войны, глобальных политических перемен, разрушения управленческой инфраструктуры на местах и нежелания многих граждан молодой Советской республики служить по призыву.Очень высоки были потери среди сотрудников военкоматов – как и другие представители советской власти на местах они погибали в первую очередь во время мятежей или восстаний, их уничтожали белые и антисоветские повстанцы. Тем не менее, во многом именно благодаря оперативно развернутой системе военных комиссариатов, Красная армия буквально за несколько лет превратилась в мощные вооруженные силы, укомплектованные по призыву. Системой всеобщего военного обучения, также благодаря военкоматам, оказалась охвачена большая часть советского населения.Залогом успешной работы военкоматов в то сложное время, безусловно, был правильный подбор кадров. Кем были военкоматчики тех лет? В основном, как свидетельствуют исторические документы, служащих военкоматов набирали из числа мужчин, принятых на учет и мобилизованных на военную службу в Красную армию. Например, когда в Иваново-Вознесенске был издан приказ о приеме на учет всех военнообязанных, в течение трех – четырех дней были набраны и сотрудники военного комиссариата. Многие работники военкоматов переводились из других подразделений и учреждений Красной армии.Далеко не все сотрудники военкоматов были красноармейцами, многие приходили из советских или партийных учреждений, в первую очередь – из рабоче-крестьянской милиции. Часто в военкоматы направляли работников по партийным рекомендациям. Особенно это касалось самих военных комиссаров и их помощников. Но иногда приходилось набирать сотрудников и в буквальном смысле с улицы, размещая объявления в губернских или городских газетах.От кандидатов на службу в военных комиссариатах, приходящих «по объявлению», требовалось соответствие минимальным квалификационным требованиям, то есть – опыт военной службы, для инженерных или технических должностей – соответствующее образование или опыт работы. Впрочем, отбор был не очень строгим и часто на руководящих или ответственных должностях оказывались люди, не готовые к такой работе и не способные ее выполнять. Это, разумеется, сказывалось на работе военкоматов не лучшим образом. Поскольку в сложное время Гражданской войны военная служба, тем более в тылу, гарантировала хоть какой-то уровень дохода, продовольственный паек, обмундирование, на работу в военкоматы, как и другие правительственные или партийные учреждения, люди шли охотно.Важнейшей задачей военкоматов на местах в первый год советской власти, помимо мобилизационной работы, стало формирование воинских частей Красной армии на местах. Уже 29 апреля 1918 года был издан соответствующий приказ Народного комиссариата по военным делам, в котором говорилось, что именно военкоматы и только они должны заниматься непосредственным формированием воинских частей. Для создания частей Красной армии военкоматам на местах требовалось заручаться специальными разрешениями центрального руководства. Дивизии Красной армии формировались по специальным нарядам, присылаемым из наркомата, тогда как для местных нужд части и подразделения формировали сами военкоматы, но строго по штатам, утвержденным в народном комиссариате.На военкомат возлагались и задачи подбора командного состава для вновь формируемых частей Красной армии. Это было еще более сложной задачей, учитывая, что командиров приходилось набирать с нуля. Старая система военного образования, существовавшая в Российской империи, была практически разрушена, а командиров для сражающихся частей Красной армии требовалось все больше и больше. Поэтому 22 апреля 1918 года был опубликован декрет ВЦИК «О порядке замещения должностей в Рабоче-Крестьянской Красной Армии». В нем указывалось, что взводные командиры набираются местными военными комиссариатами из числа лиц, имеющих подготовку в специальных военных школах или отличившихся в боях и показавших умение командовать личным составом.Списки кандидатов на должности взводных командиров составлялись командирами отдельных частей и военными комиссарами. На военкоматы возлагались и обязанности по проверке вновь назначенных командиров на полное соответствие занимаемой должности, которую военные комиссары осуществляли вместе с командирами подразделений. Желающие служить в Красной армии на командных должностях также могли подавать заявления в военкоматы уездного и выше уровня, после чего для их аттестации создавались специальные военные аттестационные комиссии под началом военных комиссаров. Они рассматривали заявления лиц, желавших быть принятыми на службу в качестве командиров взводов, рот, эскадронов, батарей Красной армии.Существовала, как отмечает историк А.Б.Кузьмин, и интересная система гласности при подборе кандидатов – их фамилии публиковали в местных газетах, после чего любые граждане в течение десяти дней после публикации имели право выступить со своими возражениями против названных кандидатур. Военкоматы принимали активное участие в создании военных школ и курсов, на которые принимались преимущественно рабочие, реже крестьяне-бедняки. Отдельной группой, которая также рассматривалась в качестве резерва для пополнения командного состава, были бывшие царские офицеры, унтер-офицеры, военные чиновники, уже имевшие опыт военной службы и, соответственно, качественную подготовку еще в старой русской армии.После окончания Гражданской войны советское государство приступило к дальнейшему строительству и укреплению Красной армии. Существуя во враждебном окружении, в условиях постоянного риска начала войны, Советский Союз нуждался не только в кадровой и хорошо обученной армии, но и в безотказной мобилизационной системе, позволявшей моментально мобилизовать значительные воинские контингенты.Уже к 1930-м гг. в Советском Союзе была сформирована прекрасная система всеобщей военной подготовки. Начиная со школьной скамьи, советские люди проходили начальную военную подготовку, осваивали азы воинских специальностей в Осоавиахиме в рамках допризывной подготовки. Большое внимание уделялось физкультурной подготовке советских граждан, особенно школьников старших классов, студентов, молодых рабочих и колхозников. В организации системы всеобщей воинской подготовки военные комиссариаты сотрудничали, во-первых, с партийными и комсомольскими органами и органами советской власти, во-вторых – с Осоавиахимом. В результате, была создана уникальная система подготовки мобилизационного резерва, которая с некоторыми изменениями просуществовала до распада Советского Союза.Огромный объем работы выполняли военные комиссариаты в годы Великой Отечественной войны. Задачи по мобилизации миллионов советских граждан на фронт и в тыловые части требовали от военных комиссариатов во всех союзных республиках, областях и краях огромного напряжения сил. Это было вдвойне сложно и потому, что сократилось количество военнослужащих, проходящих службу в военкоматах. Многие были переведены в действующую армию, другие сами просили перевести их на фронт, не желая работать в тылу. И, тем не менее, несмотря на все трудности, военные комиссариаты хорошо справлялись с поставленными задачами по мобилизации военнообязанных.Окончательное формирование системы военных комиссариатов страны в том виде, в каком она, с некоторыми изменениями, существует и по сей день, происходило уже в послевоенное время. На военные комиссариаты был возложен огромный пласт военно-административной работы по самым разным направлениям. Безусловно, самым важным и известным направлением деятельности военкоматов была и остается мобилизационная работа - организация воинского учета населения и проведение в ее рамках мероприятий по призыву на военную службу и учебные сборы, подготовка молодежи к военной службе по призыву, организация набора граждан для прохождения военной службы по контракту. Через военные комиссариаты также осуществляется отбор желающих учиться в высших военных учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации и других министерств и ведомств, где предусмотрено прохождение военной службы.Ответственность военкоматов и их работников колоссальна – ведь именно они осуществляют отбор граждан для военной службы, определяя, достойны ли молодые люди быть призванными на военную службу, служить по контракту или поступить в высшее военное учебное заведение. Медицинский и психологический отбор, изучение биографии будущего военнослужащего, определение его моральных качеств – все эти задачи выполняют работники военных комиссариатов. Но есть у военкоматов и еще одно важное направление деятельности – именно военкоматы отвечают за память о воинах былых поколений, занимаются организацией поисковых мероприятий в местах боев, ведут учет ветеранов боевых действий, организуют при необходимости похороны бывших военнослужащих и установку памятников и надгробий.Однако, и уже в наше время деятельность военкоматов претерпела немало изменений, которые были связаны с военными реформами, проводившимися в стране в 1990-е и 2000-е годы. Так, к серьезным последствиям привела реформа военных комиссариатов, в рамках которой большинство должностей в военных комиссариатах стали гражданскими. Это обстоятельство отразилось на работе военкоматов скорее в худшую сторону, так как профессиональных военнослужащих – офицеров сменили вольнонаемные гражданские служащие, которые имеют совершенно иную мотивацию, плохо представляют себе все нюансы и особенности военной службы, работы с призывным контингентом.Военные комиссариаты, несмотря на все пертурбации, продолжают оставаться важнейшим институтом обеспечения обороноспособности российского государства. Как участковый инспектор полиции в своем лице представляет в глазах населения правоохранительную систему, так военкомат является «мостиком», связывающим мир армии и военной службы с гражданской действительностью. «Военное обозрение» поздравляет всех сотрудников военных комиссариатов России с их профессиональным праздником, желает успехов в службе. Без вашего труда нельзя представить себе вооруженные силы, да и оборону страны в целом.