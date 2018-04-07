16:40 07 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

"Джейш аль-Ислам" возобновили бои в Думе. Выход мирного населения заблокирован

В группировке "Джейш аль-Ислам" в Думе захватили власть новые лидеры, боевики возобновили боевые действия против правительственных войск, передает ТАСС сообщение начальника российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрия Евтушенко.

По его словам, выход боевиков и членов их семей из города Дума остановлен, так как "за последние сутки экстремисты возобновили боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики".

"Джейш аль-Ислам" возобновили бои в Думе. Выход мирного населения заблокирован



По информации ближайших помощников Абу Хумама, в результате острых противоречий среди одиозных боевиков и тех, кто готов был участвовать в переговорном процессе, были физически устранены прежние лидеры группировки Абу Хумам, Абу Омар и Абу Али
- пояснил Евтушенко.

Возглавляемая новым лидером Абу Кусаем "Джейш аль-Ислам" нарушила выполнение достигнутых договоренностей по выходу из Думы и заблокировала выход мирных жителей из города по предоставленному гуманитарному коридору.

Вчера обстановка в городе Дума резко обострилась. Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" предприняли атаки на позиции правительственных войск, возобновили минометные и ракетные обстрелы Дамаска. За прошедшие двое суток по жилым районам столицы выпущено 25 мин и реактивных снарядов, от которых погибло семь и ранено 42 мирных жителей. Интенсивность обстрелов усиливается
- рассказал генерал

Он уточнил, что сейчас "сирийские правительственные войска освобождают районы город Дума от непримиримых бандформирований".

С прежним лидером "Джейш аль-Ислам" Абу Хумамом Центр по примирению РФ достиг договоренностей о выводе, начиная с 5 марта, из Думы мирных жителей, боевиков и членов их семей на север провинции Алеппо.





Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
6

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:07
    Видимо американцы всяких грузов подвезли...
    Они кичатся своими деяниями....

    DEZINTO
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 16:14
      Похоже да , США "дровишек" подбросило.
      cniza
    2. udincev (Виктор) Сегодня, 16:16
      Цитата: DEZINTO
      Видимо американцы всяких грузов подвезли...

      в расчёте обратным рейсом затариться грузом своих "200-х"?
      udincev
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 16:23
        Радует то, что «бармалеи» - между собой грызутся, утилизируя друг друга! good
        Фактически - военный переворот, в отдельно взятой группировке со списанием в расход, предыдущих лидеров, прям - очень «демократичный» подход! hi
        Охотовед 2
      2. Касым (Даурен) Сегодня, 16:26
        Да там вооружений у бармалеев под завязку. Сообщали, что они хотели 600-800 млн. дол. налом вывезти, а САА не подписалась. Вот и бьются за "кровно заработанные" - может Асад раздумает, если море крови гражданских прольют. Зачищать их надо, раз не понимают. hi
        Касым
  2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:08
    Если враг не сдается, его уничтожают - название статьи писателя Максима Горького.
    Теренин
  3. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 16:12
    абу ишАки не сдаются . Утилизировать , а то им водички-покушать подай , вместе с семьёй вывези , да . Это чтобы они в другом районе гадить начали ?
    iliitchitch
  4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:31
    Сами выпустили, сами и получайте, закон сообщающихся сосудов, где-то убыло а , где-то прибыло.
    Denis Obukhov
  5. ПалБор (Павел) Сегодня, 16:36
    Причём наши пытаются до них донести:идите под крылышко турок,живы будете(пока)!Самое интересное,что и турки их пытаются уговорить,но там,похоже,просаудовские заср...
    Ну и получите работу ВКС в этом районе.
    ПалБор
Картина дня