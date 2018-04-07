Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
"Джейш аль-Ислам" возобновили бои в Думе. Выход мирного населения заблокирован
В группировке "Джейш аль-Ислам" в Думе захватили власть новые лидеры, боевики возобновили боевые действия против правительственных войск, передает ТАСС сообщение начальника российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрия Евтушенко.
По его словам, выход боевиков и членов их семей из города Дума остановлен, так как "за последние сутки экстремисты возобновили боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики".
Возглавляемая новым лидером Абу Кусаем "Джейш аль-Ислам" нарушила выполнение достигнутых договоренностей по выходу из Думы и заблокировала выход мирных жителей из города по предоставленному гуманитарному коридору.
Он уточнил, что сейчас "сирийские правительственные войска освобождают районы город Дума от непримиримых бандформирований".
С прежним лидером "Джейш аль-Ислам" Абу Хумамом Центр по примирению РФ достиг договоренностей о выводе, начиная с 5 марта, из Думы мирных жителей, боевиков и членов их семей на север провинции Алеппо.
По его словам, выход боевиков и членов их семей из города Дума остановлен, так как "за последние сутки экстремисты возобновили боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики".
По информации ближайших помощников Абу Хумама, в результате острых противоречий среди одиозных боевиков и тех, кто готов был участвовать в переговорном процессе, были физически устранены прежние лидеры группировки Абу Хумам, Абу Омар и Абу Али- пояснил Евтушенко.
Возглавляемая новым лидером Абу Кусаем "Джейш аль-Ислам" нарушила выполнение достигнутых договоренностей по выходу из Думы и заблокировала выход мирных жителей из города по предоставленному гуманитарному коридору.
Вчера обстановка в городе Дума резко обострилась. Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" предприняли атаки на позиции правительственных войск, возобновили минометные и ракетные обстрелы Дамаска. За прошедшие двое суток по жилым районам столицы выпущено 25 мин и реактивных снарядов, от которых погибло семь и ранено 42 мирных жителей. Интенсивность обстрелов усиливается- рассказал генерал
Он уточнил, что сейчас "сирийские правительственные войска освобождают районы город Дума от непримиримых бандформирований".
С прежним лидером "Джейш аль-Ислам" Абу Хумамом Центр по примирению РФ достиг договоренностей о выводе, начиная с 5 марта, из Думы мирных жителей, боевиков и членов их семей на север провинции Алеппо.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти