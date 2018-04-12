Кому бессмертие, а кому позор (часть 3)

Судьба женщин-военнослужащих другой полуроты до конца не выяснена. Возможно, объяснение этой исторической загадки кроется в воспоминаниях «Штурм Зимнего дворца» начальника Школы прапорщиков Северного фронта полковника О. фон Прюссинга. Он прибыл рано утром 25 октября на Дворцовую площадь вместе с 4-мя ротами юнкеров в распоряжение штаба Петроградского военного округа. В тот же день к нему прибыло подкрепление из женского батальона в составе 224 ударниц. Далее полковник вспоминал, что многие ударницы погибли или попали в плен в боях за Зимний дворец. Когда в 11 часов вечера после захвата Зимнего полковник вместе с уцелевшими юнкерами покидал дворец, в строю стояло 26 ударниц, переодетых в форму юнкеров. Все направились на вокзал и убыли к месту дислокации школы прапорщиков в Гатчину. По приведенным данным, потери доброволиц убитыми и захваченными восставшими составили 198 человек. Можно ли безоговорочно доверять этим воспоминаниям? Видимо, нет, поскольку некоторые из приведенных в них фактов упоминаются впервые и нуждаются в дополнительной проверке. Например, полковник свидетельствовал о беспримерной жестокости солдат и красногвардейцев. «Тем не менее большинство ударниц все же попали в лапы разъярившихся бандитов. – писал он, - Всего, что они с ними сотворили, я описать не могу — бумага не выдержит. Большинство были раздеты, изнасилованы и при посредстве воткнутых в них штыков посажены вертикально на баррикады». Оставим пока это свидетельство участника событий без комментариев.В названных ранее воспоминаниях участника обороны Зимнего поручика А. Синегуба из школы прапорщиков инженерных войск, есть упоминание о наступательных действиях ударниц. Он присутствовал, когда доброволицы добились разрешения начальника обороны дворца на проведение вылазки в захваченный восставшими Главный штаб. Своей боевой задачей они считали силовое освобождение находившегося там, по их словам, бывшего Верховного главнокомандующего генерала Алексеева. Попытки убедить их в том, что генерала там нет, результата не дали. Ударницы настаивали на своем и начальник обороны полковник А. Ананьев (кстати, брат поручика Синегуба) уступил их просьбе с условием, что они после сразу же вернутся во дворец.Поручик значительно позже, уже находясь в эмиграции, опубликовал свои воспоминания в 4-м томе издававшегося тогда в Берлине многотомника «Архив русской революции». Он утверждал, что на его глазах рота женского батальона строем вышла из-за баррикад и направилась через дворцовую площадь. «И в тот же момент снова загорелись потухшие было фонари, - вспоминал А. Синегуб, - и я увидел выстроившуюся роту ударниц, стоявшую лицом ко дворцу и правым флангом к выходу из-за баррикад по направлению Миллионной улицы. «Равняйсь. Смирно, - покрывая щелканье пуль о стены, о баррикады и верхушку ворот, командовала, стоя перед фронтом ударниц, женщина–офицер. - На руку. Направо. Шагом марш. - И, вынув револьвер из кобуры, женщина–офицер побежала к голове роты». Но и в этом свидетельстве очевидца есть не вполне понятные моменты. Например, откуда в женском батальоне могла взяться женщина-офицер, когда известно, что все офицеры 1-го Петроградского женского батальона были мужчинами? Не ясна и дальнейшая судьба этих доброволиц. И точно ли, что в вылазке по освобождению одного человека, даже в генеральском чине, участвовала вся рота ударниц? Для таких задач обычно используют гораздо меньшее число солдат. Да и строем под обстрелом не ходят. В общем, сомнительное наблюдение для поручика-фронтовика, кем являлся А. Синегуб. Что касается ударниц, то, возможно, речь в обоих случаях идет об одном и том же отряде.Позже, попав в казармы Преображенского полка с просьбой о военной помощи защитникам дворца, он услышал стрельбу и узнал от сопровождавшего его солдата о судьбе ударниц. «Теперь пулеметы стучали громче. – вспоминал поручик. - Местами щелкали винтовки. «Расстреливают, - прервал молчание солдат. Кого? - справился я. Ударниц! - И, помолчав, добавил: - Ну и бабы, бедовые. Одна полроты выдержала. Ребята и натешились! Они у нас. А вот что отказывается или больна которая, ту сволочь сейчас к стенке!..». Как видим, здесь опять упоминаются уже не один раз называвшиеся казармы Павловского и Преображенского полков. В первые же дни после октябрьских событий современники писали и говорили именно об этих казармах как о местах бесчинств и надругательств над доброволицами. Прошли этот же путь через павловские казармы, но с благоприятным для них исходом, и арестованные ударницы полуроты, среди которых была М. Бочарникова. На их счастье, полковой комитет павловцев принял решение отправить их в казармы Гренадерского полка.Как часто бывает, участники и очевидцы событий, вполне искренне заблуждаясь, излагают или мысленно конструируют свои версии тех или иных событий. Тогда на помощь приходят документы, если они, конечно, сохранились. В качестве примера рассмотрим вопрос о численности ударниц во дворце. Известно, что это была 2-я рота женского батальона. Ее штатная численность 280 человек вместе с офицерами, унтер-офицерами и другими военнослужащими. Джон Рид назвал численность увиденных им во дворце доброволиц другую – 250 человек. Полковник, к которому, с его слов, рота ударниц прибыла в качестве подкрепления, назвал 224 женщины-солдата.В других опубликованных воспоминаниях очевидцев называется число ударниц в пределах от 130 до 141 человека. Распоряжением Военно-революционного комитета от 26 октября 1917 года, оформленным на бланке со штампом военного отдела исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов предписывалось немедленно освободить 130 женщин женского ударного батальона, арестованных в помещении Гренадерского полка. В тот же день комиссар гвардейского Гренадерского полка А. Ильин-Женевский доложил Военно-революционному комитету о том, что в полку под арестом на тот момент времени находилось 137 солдат-женщин ударного батальона, арестованных во дворце. Возникает, законный вопрос – так сколько же было защитниц Зимнего на самом деле и где остальные?Поскольку сразу найти убедительный ответ не получалось, то со временем некоторые историки стали писать о том, что, якобы, была оставлена на Дворцовой площади не вся 2-я рота, а только часть ее в составе полуроты. Иными словами, вместо поиска истины началась подгонка количественных показателей. Даже несмотря на то, что новые цифры не совпадают с теми, что называли офицеры женского батальона и непосредственные участники тех событий.Но, если и принять эту другую численность доброволиц как рабочую версию, то возникают новые вопросы. Куда бесследно исчезла другая полурота? Ведь это почти полторы сотни вооруженных ударниц с полученными перед парадом боевыми патронами. Нет подтверждений, что они прибыли после парада в лагерь в Левашово. Кто ими командовал? Есть ли какие-либо свидетельства командиров и других ударниц, что 1-й и 2-й взводы 2-й роты женского батальона не были куда-то еще отправлены по распоряжению командования? Почему вернувшаяся через двое суток 2-я полурота не застала в Левашово своих сослуживиц из 1-й полуроты?Как все это объяснял командир 2-й роты поручик Сомов? Где он все это время был? Эти вопросы к офицеру возникли после того, как были обнародованы документы, свидетельствующие о том, что ротный командир не прибыл на построение на Дворцовой площади 24 октября, сказавшись больным на квартире. Такое допускалось, но не в таких ответственных случаях. Когда он все-таки появился в Зимнем дворце? То, что он там был подтверждала в своих воспоминаниях Мария Бочарникова. Как видим, вопросов больше, чем ответов.Вечером 26 октября задержанных ударниц из казарм Гренадерского полка под конвоем отправили на Финляндский вокзал и посадили в поезд до Левашово. Но там они увидели опустевший лагерь. Женского батальона на месте не было. Утром следующего дня в лагерь пришли командиры и поручик Верный в их числе. Удивительно, но доброволицы 2-й полуроты после всех постигших их переживаний, не утратили свой боевой дух. Поэтому они вновь вооружились и заняли круговую оборону. Правда, патронов нашлось только около 100 штук. Послали во все стороны разведчиков для поиска боеприпасов. Отправился гонец и в установленное новое расположение женского батальона.Однако боеприпасы вовремя не доставили. Может и к лучшему. Когда спустя время прибыли 4 роты красногвардейцев, чтобы разоружить доброволиц, было решено тянуть время в переговорах. И, если успеют доставить патроны, то вступить в бой. «Мы хотели защищать себя самих, - вспоминала Мария Бочарникова, - быть может, от горькой участи». Но патроны не подвезли и доброволицам пришлось во второй раз за несколько дней снова сдаться и сложить оружие. В ту пору их осталось в роте только 150 человек.Тем временем женский батальон был расформирован. Командир батальона куда-то исчез и командование принял штабс-капитан Шагал. Доброволицы стали разъезжаться по домам. Именно в это время, а не при штурме Зимнего дворца, они, безоружные, бесправные и беззащитные стали легкой добычей деморализованных солдат и матросов. Бочарникова вспоминала о нескольких известных ей случаях массовых (групповых) надругательствах над доброволицами. Пострадали десятки женщин-солдат. В то лихое время такие случаи и часто со смертельным исходом для ударниц стали обыденным делом.После выстрела «Авроры» вновь началась активная перестрелка, затихшая лишь около 10 часов вечера 25 октября. «Женский ударный батальон, - вспоминал один из военных организаторов захвата Зимнего дворца Подвойский, - первый не выдержал огня и сдался». Так с легкой руки начальника военного отдела исполкома Петросовета и члена ВРК возник миф, который позже литературно оформил Владимир Маяковский.Новой революционной власти публичное обсуждение боевых действий против женщин-доброволиц было политически и идеологически невыгодно. Столичная публика и без того была взбудоражена рассказами и слухами о массовых насилиях над ударницами в солдатских казармах. Надо было снимать этот социальный накал среди жителей, чтобы не допустить массовых акций протеста. С этой целью распространялась информация о том, что революционно настроенные солдаты и матросы к ударницам относились добродушно и советовали им поскорее сменить штаны на юбки.Для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение слухов об имевших место насилиях, в газете «Правда» сразу после октябрьского переворота было опубликовано письмо нескольких доброволиц из женского батальона. В нем ударницы подтверждали, что никакого насилия и бесчинств по отношению к ним не было. Они особо подчеркивали, что все это ложные и клеветнические измышления, распространяемые злонамеренными лицами. Очередной загадкой стал тот факт, что изначально письмо ударниц было адресовано редакции эссеровской газеты «Дело народа», а было опубликовано оно почему-то в большевистской «Правде». В этой связи газета «Дело народа» в те дни обратилась с просьбой к подписавшим письмо ударницам прийти в редакцию и помочь разобраться в вопросах, связанных с разоружением женского батальона. Скорее всего, эта встреча не состоялась, поскольку больше об этом нигде не упоминалось.Продолжение следует...