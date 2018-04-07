18:53 07 апреля
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F/A-18E/F Super Hornet еще полетают. После модернизации

Производство палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet будет продолжено до 2025 года и, возможно, их сборка продлится и после этого, пишет издание Defense News со ссылкой на руководителя этой программы в корпорации Boeing Дэна Джиллиана.

F/A-18E/F Super Hornet еще полетают. После модернизации


Мы настроены на сохранение наших производственных темпов по две машины в месяц до конца 2025 года. И существует множество возможностей для продления этого срока и даже увеличения темпов
- сказал он. Ранее ожидалось, что производство F/A-18E/F может завершиться уже к 2017 году.


Причем, речь идет не только о строительстве новых истребителей - самолеты модернизируют. В первую очередь, будет продлен их жизненный цикл - с 6 тыс. до 9 тыс. летных часов. Речь идет о пакете модификаций, именуемом Блок 3.

Повысится и эффективность применения этих многоцелевых истребителей. Они станут менее заметными для радаров противника, хотя о полноценном применении технологии "стелс" речь не идет. Их оснастят топливными баками обтекаемой формы, что опять же положительно скажется на аэродинамике. Более того, они вмещают больше топлива, чем в предыдущих версиях. Дополняется все это современной электроникой, способной получать и передавать большие объемы данных, и сенсорами дальнего действия.

Помимо этого, у этих истребителей есть еще один большой плюс перед F-35 - стоимость. А именно $70 млн за один F/A-18 против 122 млн за F-35C (палубная модификация). В силу всего этого в Пентагоне пока отказываться от F/A-18 E/F не собираются, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 28

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  1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 16:50
    а как же их хваленые истребители 5 поколения ф 35 не вытянули?
    злой пиннокио
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:54
      Они все под колпаком России ..! Ну пусть полетают.. В Сирию прилетайте ! хе хе
      Израиль вам установки пришлет гы гы
      МИХАН
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:15
        Цитата: МИХАН
        Они все под колпаком России ..! Ну пусть полетают.. В Сирию прилетайте ! хе хе
        Израиль вам установки пришлет гы гы

        Михан переведи на русский язык свою мысль. Пожайлуста.
        Арон Заави
        1. prapor75m (андрей) Сегодня, 17:45
          это не переводимая игра слов , клоун всегда есть в любом коллективе wink lol
          prapor75m
          1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 18:31
            Ну какой уж клоун, Михан - душа Топвара)
            Вояджер
        2. Galaxy (Сергей) Сегодня, 18:44
          Он не может, ибо не много для этого человека надо, только стакан и клавиатура...
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: МИХАН
          Они все под колпаком России ..! Ну пусть полетают.. В Сирию прилетайте ! хе хе
          Израиль вам установки пришлет гы гы

          Михан переведи на русский язык свою мысль. Пожайлуста.
          Galaxy
    2. poquello (poquello) Сегодня, 17:17
      Цитата: злой пиннокио
      а как же их хваленые истребители 5 поколения ф 35 не вытянули?

      у жирафа шея длинная - доходит долго, не такое невидимость афигеть преимущество
      poquello
    3. san4es Сегодня, 17:28
      Цитата: злой пиннокио
      а как же их хваленые истребители 5 поколения ф 35 не вытянули?

      . hi ..Теперь у них в тренде, Super Hornetы стелс нахлабучками оборудовать до версии F/A-18E/F Advanced Super Hornet:
      Видео летных испытаний F/A-18E / F Advanced Super Hornet с конформными топливными баками и закрытой осевой линией оружия
      san4es
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 17:46
        В этой продвинутой модификации (закос под слегка "стелс"...), ценник уже далеко не 70 миллионов зелёных...

        А так машина неплохая...

        Особенно "Тулевский" бокс снизу...
        NN52
        1. san4es Сегодня, 18:23
          Цитата: NN52
          ...А так машина неплохая....

          Скорость F/A-18
          - Максимальное скорость на высоте 12190 метров — 1.8 маха (1915 км/ч)
          - Максимальная скорость у земли — 1.2 маха (1473 км/ч)
          - Эксплуатационная перегрузка — 7.5 (ограничена электроникой)
          - Крейсерская скорость 1060 км/ч
          - Скороподъёмность 50.000 футов в минуту (у земли: 254 метров в секунду)
          - Нагрузка на крыло 454 kg/m²
          - Тяговооруженность — 1.13 (пустого, на полном форсаже с 50 % топлива)
          Практический потолок F/A-18
          - 15240 м
          Перегоночная дальность F/A-18
          - на большой высоте с тремя ПТБ — 3200 км
          Боевой радиус F/A-18
          - 720 км
          Вооружение F/A-18
          - 20 мм шестиствольная пушка M61A1 Вулкан, 578 снарядов
          - на 9 точек подвески возможно установка в различных конфигурациях:
          - Управляемые Ракеты В-В AIM-9, AIM-7, AIM-120 различных модификаций
          - Управляемые Ракеты В-З AGM-65, AGM-88, AGM-84, AGM-154, AGM-158, KEPD-350 различных модификаций
          - Бомбы с телевизионным наведением типа GBU-10 и AGM-62, лазерным наведением типа Paveway и GPS наведением типа JDAM калибром до 2000 фунтов
          - Неуправляемые бомбы типа MK и CBU калибров до 2000 фунтов (кассетные, зажигательные, фугасные, объёмного взрыва, бетонобойные), BLU-107 Durandal для поражения взлётно-посадочных полос.
          - Тактические бомбы массового поражения — ядерные (до 340 килотонн) типа B61, MK116 с химическим зарядом (газы Зарин, VX), бактериологическое оружие, заряды с белым фосфором.
          - Подвесные топливные баки (до 3-х штук), предусмотрена установка контейнеров ИК обзора AN/AAR-50, AN/AAS-38 «Nitehawk» и AN/ASQ-228 ATFLIR для работы самолета ночью и контейнера AN/AWW-13 для даталинка, контейнер РЭБ AN/ALQ-167 hi
          san4es
    4. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 18:24
      Не летают) они вот и оставляют старичков)
      Alex_Rarog
  2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 16:52
    Молодцы, что сказать, то "Бородавочника" реанимируют, теперь "Шершня" не бросают. Такие самолеты будут востребованы ещё долго. yes Ущербность супер-пупер технологий стала и амерам очевидна.
    Владимирец
    1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 18:32
      С улыбкой вспоминаю времена 90-х и нулевых, когда было модно нас ругать за постоянные модернизации самолетов и продление их сроков службы, мол, потому что новое делать не умеем)
      Вояджер
  3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:53
    Просто америкосы не хотят признавать преимущества перед Ф-35.Слишком уж может по карману ударить.А в целом Шершень хорошая,надёжная машина,которая ещё долго будет летать
    Magic Archer
  4. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 16:57
    Проще говоря это доказательство того, что возня с 5 поколением еще более походит на фарс
    Beltasir Matyagu
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 17:06
    Фе -35 в мусорное ведро или в унитаз!!! Заместо унитаза сгодились - Япония, Израиль, Нидерланды, Норвегия и т.д. по списку. good
    Egorovich
  6. SmokeR 47RU (Илья) Сегодня, 17:23
    Хреновые новости.
    Я был бы очень рад, если бы они все самолёты поменяли на версии ф-35.
    А так очень трудный соперник(F/A - 18).
    Наши сушки(27,30,35) затачивались именно их и валить.
    SmokeR 47RU
    1. Conserp (Conserp) Сегодня, 18:18
      Цитата: SmokeR 47RU
      А так очень трудный соперник(F/A - 18).

      Кому он трудный? Обычный ударник. Истребитель из него почти никакой.

      Цитата: SmokeR 47RU
      Наши сушки(27,30,35) затачивались именно их и валить.

      Именно что "валить". Воевать же - против F-15.
      Conserp
      1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 18:33
        Growler-ы довольно грозные машины, с РЭБ
        Вояджер
  7. Damm (Владислав) Сегодня, 17:24
    Похоже провальность программы пингвина очевидна даже Пентагону
    Damm
  8. groks (Олег) Сегодня, 17:43
    А куда их девать собираются в таких количествах?
    groks
  9. Волька Сегодня, 17:54
    а ведь этот самолетик-то действительно списывать еще рано...
    Волька
  10. OldMichael (Михаил) Сегодня, 18:02
    Почитал комментарии — вспомнилась коротенькая юмореска Ю.Нестеренко пятнадцатилетней давности «Операция "Буря в пустыне-2" или WinWar-2002». Очень всем рекомендую. Текст есть на сайте UpWeek.
    OldMichael
  11. Vard Сегодня, 18:09
    И с этим самолётом не всё так радужно... За время эксплуатации потеряно не менее 235 самолётов... 104 машины выведены из эксплуатации из-за трещин в фюзеляже... кроме того так и не решена проблема удушья пилотов... В общем типично американский самолёт...
    Vard
    1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 18:35
      Знаете, что еще хуже? Они могут позволить себе потерю истребителя сотнями, а мы себе даже заказать столько не можем.
      Вояджер
    2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:42
      Vard

      Это же откуда такие данные о потерях 235 данных машин? И именно ЭТОЙ серии E/F Супер Хорнет?
      Вы не перепутали ничего, случайно?
      NN52
  12. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 18:26
    Да что ж это делается, люди добрые, belay belay да как же так то это же -прям терроризм какой то, прямой подрыв самой самой армии Мира. Какие к черты , пусть и самые лучшие из устравших, но все же это не Фу-35 !! negative negative Немедленно прекратить производить это "старье", порубить имевшиеся и наделать 100500 "супер пупер лучших" Ф-35
    laughing laughing laughing good
    Мих1974
  13. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:37
    И это при таком то военном бюджете! laughing Где там наши либерасты? Типа мы "старьё модернизируем" а вот "сияющий град на холме..." Ну и что теперь скажете wassat
    Горный стрелок
  14. Комментарий был удален.
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