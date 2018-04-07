F/A-18E/F Super Hornet еще полетают. После модернизации

Мы настроены на сохранение наших производственных темпов по две машины в месяц до конца 2025 года. И существует множество возможностей для продления этого срока и даже увеличения темпов

Производство палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet будет продолжено до 2025 года и, возможно, их сборка продлится и после этого, пишет издание Defense News со ссылкой на руководителя этой программы в корпорации Boeing Дэна Джиллиана.- сказал он. Ранее ожидалось, что производство F/A-18E/F может завершиться уже к 2017 году.Причем, речь идет не только о строительстве новых истребителей - самолеты модернизируют. В первую очередь, будет продлен их жизненный цикл - с 6 тыс. до 9 тыс. летных часов. Речь идет о пакете модификаций, именуемом Блок 3.Повысится и эффективность применения этих многоцелевых истребителей. Они станут менее заметными для радаров противника, хотя о полноценном применении технологии "стелс" речь не идет. Их оснастят топливными баками обтекаемой формы, что опять же положительно скажется на аэродинамике. Более того, они вмещают больше топлива, чем в предыдущих версиях. Дополняется все это современной электроникой, способной получать и передавать большие объемы данных, и сенсорами дальнего действия.Помимо этого, у этих истребителей есть еще один большой плюс перед F-35 - стоимость. А именно $70 млн за один F/A-18 против 122 млн за F-35C (палубная модификация). В силу всего этого в Пентагоне пока отказываться от F/A-18 E/F не собираются, передает ТАСС