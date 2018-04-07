18:54 07 апреля
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Литовские военные едут на Украину. Уже третья смена

Литва направляет на Украину очередную группу инструкторов, сообщает литовское издание Delfi. На смену военным Драгунского батальона им княгини Бируте, вернувшимся в Литву с Украины после выполнения военно-учебной операции, отправятся служащие Добровольческих сих обороны, сообщило министерство обороны республики.

Литовские военные едут на Украину. Уже третья смена


Это уже третья смена литовских военных инструкторов, которая направляется для выполнения военно-учебной операции на Украине. Она состоит из 12 профессиональных военных и военных-добровольцев.


Инструкторы прослужат на Украине до конца июня. На находящемся в Западной Украине полигоне Яворов литовские военные вместе с инструкторами из США, Канады, Польши и Великобритании будут обучать украинцев планированию операций, будут проводить и оценивать учения, стрельбы и прочее.

Литва направляет инструкторов на Украину с августа 2015 года, где они готовят украинских военных. Как заявляют власти Литвы, инструктора непосредственно не участвуют в боевых действиях и антитеррористических операциях в Украине. Военно-обучающая операция предназначена для обучения вооруженных сил Украины.


Использованы фотографии: https://ru.delfi.lt/
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Комментарии 21

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 17:51
    Крутые инструкторы из НАТО. Видимо в Литве уже не ждут вторжения из РФ. Раз литовские партизаны спокойно отъезжают.
    oleg-gr
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:03
      Каратели СС собираются хе хе ..
      Все пишется падлы !
      МИХАН
    2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:10
      Цитата: oleg-gr
      Крутые инструкторы из НАТО.

      Вообще, "сильнейшей армии Европы" должно быть стыдно, что их учат инструкторы из Литвы. request Вояки, блин, только партизанским традициям могут научить.
      Владимирец
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:32
        Плохому не научат, уже третий раз едут бестолковых обучать, так и сами свои методички на зубок выучат.
        Девочки, а девочки, вы с нами в поход пойдёте? Какие мы тебе девочки, мы уже три раза в поход ходили. smile
        ul_vitalii
  2. Dart2027 Сегодня, 17:52
    Ну и чему они их научат?
    Dart2027
    1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 17:59
      ....На смену военным Драгунского батальона им княгини Бируте, вернувшимся в Литву с Украины

      Я не понял,они чего протокаклов на кониках скакать учат? no
      майор Юрик
      1. Терский (Виктор) Сегодня, 18:10
        Цитата: майор Юрик
        не понял,они чего протокаклов на кониках скакать учат?

        no Здесь Вы явно ошиблись , по скачкам шумерам в мире нет равных yes Именно по этому к ним сегодня сплывается все де@ьмо . Ну оно и понятно, хорошее оно к хорошему а к ....... negative
        Терский
    2. Damm (Владислав) Сегодня, 18:03
      По лесам прятаться
      Damm
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:22
        Лучше к этим, чем в Афган или в Сирию, хитрые "лесные братья".
        ul_vitalii
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 17:56
    Инструктора из литвы laughing
    solzh
  4. Safer (Ivan) Сегодня, 18:01
    Это прям как пьяный электрик из села приезжает читать лекцию в питерский политех! laughing
    Safer
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:05
    12 обезьян... третий сезон... laughing
    Masya Masya
    1. роман66 (роман) Сегодня, 18:52
      Масенька hi love неполиткорректно называть литовцев обезьянами - они скорее к ленивцам относятся lol
      роман66
  6. Волька Сегодня, 18:10
    весьма, весьма любопытно, и чему же литовские военные учителя могут научить эффективно воевать, страны которая официально и непосредственно после ВОВ войн ни с кем не вела, даже в обороне, участие в НАТО тоже не канает, так одной теории теперь явно моловато будет...
    Волька
  7. mavrus (Андрей) Сегодня, 18:13
    Цитата: Safer
    Это прям как пьяный электрик из села приезжает читать лекцию в питерский политех! laughing

    Нееее... не согласен. С пьяным электриком это да. А вот сравнение 404-й с политехом, это смешно...
    mavrus
  8. LeonidL (Леонид) Сегодня, 18:21
    Очередной анекдот - драгуны-инструкторы из Литвы.
    LeonidL
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:25
    Хочется верить, что ни одно животное не останется безнаказанным
    Дормидонт
  10. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:25
    вернувшимся в Литву с Украины после выполнения военно-учебной операции

    Учебно-боевую подготовку знаю, теоретические и практические занятия, боевые действия знаю... А что такое военно-учебная операция? Кто-нибудь может мне пояснить? Может я что-то пропустил в годы службы?
    helmi8
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 18:43
      Цитата: helmi8
      вернувшимся в Литву с Украины после выполнения военно-учебной операции

      Учебно-боевую подготовку знаю, теоретические и практические занятия, боевые действия знаю... А что такое военно-учебная операция? Кто-нибудь может мне пояснить? Может я что-то пропустил в годы службы?

      Точно не скажу, но возможно, это когда солдатам говорят, что отправляют на учения, а на самом деле - на фронт.
      ALEXXX1983
  11. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 18:36
    Ну пиндыр, самые военные из самых военных...а из Сомали и Чада почему инструкторов скакунам не пригласили?
    Злой 55
  12. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:43
    Литва направляет инструкторов на Украину с августа 2015 года

    Как-то непонятно - Даля на всех перекрестках кричит "Спасите! Россия готовится Литву в плен взять", просит помощи и защиты, а сама людьми разбрасывается...
    helmi8
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