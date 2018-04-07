Литовские военные едут на Украину. Уже третья смена

Литва направляет на Украину очередную группу инструкторов, сообщает литовское издание Delfi. На смену военным Драгунского батальона им княгини Бируте, вернувшимся в Литву с Украины после выполнения военно-учебной операции, отправятся служащие Добровольческих сих обороны, сообщило министерство обороны республики.Это уже третья смена литовских военных инструкторов, которая направляется для выполнения военно-учебной операции на Украине. Она состоит из 12 профессиональных военных и военных-добровольцев.Инструкторы прослужат на Украине до конца июня. На находящемся в Западной Украине полигоне Яворов литовские военные вместе с инструкторами из США, Канады, Польши и Великобритании будут обучать украинцев планированию операций, будут проводить и оценивать учения, стрельбы и прочее.Литва направляет инструкторов на Украину с августа 2015 года, где они готовят украинских военных. Как заявляют власти Литвы, инструктора непосредственно не участвуют в боевых действиях и антитеррористических операциях в Украине. Военно-обучающая операция предназначена для обучения вооруженных сил Украины.