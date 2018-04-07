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В Германии грузовик въехал в толпу людей. Имеются погибшие
Грузовой автомобиль въехал в группу людей в германском городе Мюнстер. Погибли как минимум три человека, еще 30 пострадали передает Rheinische Post
Полиция рассматривает произошедшее как теракт, сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, часть города, где произошло ЧП, оцеплена. Источники издания сообщили, что водитель автомобиля погиб. По информации Spiegel и Rheinische Post водитель автомобиля застрелился.
Полиция перекрыла центр города, над местом происшествия кружит вертолет. Правоохранители ищут взрывчатку.
Согласно сообщениям спасателей, количество пострадавших при атаке в Мюнстере на юге Германии, возросло до 50 человек.
Есть погибшие и пострадавшие— подтвердила в Twitter городская полиция. По ее данным, на месте ведется спецоперация.
Полиция рассматривает произошедшее как теракт, сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, часть города, где произошло ЧП, оцеплена. Источники издания сообщили, что водитель автомобиля погиб. По информации Spiegel и Rheinische Post водитель автомобиля застрелился.
Полиция перекрыла центр города, над местом происшествия кружит вертолет. Правоохранители ищут взрывчатку.
Согласно сообщениям спасателей, количество пострадавших при атаке в Мюнстере на юге Германии, возросло до 50 человек.
Использованы фотографии: https://twitter.com/Pauli_Feger
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