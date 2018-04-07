18:53 07 апреля
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В Германии грузовик въехал в толпу людей. Имеются погибшие

Грузовой автомобиль въехал в группу людей в германском городе Мюнстер. Погибли как минимум три человека, еще 30 пострадали передает Rheinische Post

Есть погибшие и пострадавшие
— подтвердила в Twitter городская полиция. По ее данным, на месте ведется спецоперация.

В Германии грузовик въехал в толпу людей. Имеются погибшие



Полиция рассматривает произошедшее как теракт, сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, часть города, где произошло ЧП, оцеплена. Источники издания сообщили, что водитель автомобиля погиб. По информации Spiegel и Rheinische Post водитель автомобиля застрелился.

Полиция перекрыла центр города, над местом происшествия кружит вертолет. Правоохранители ищут взрывчатку.

Согласно сообщениям спасателей, количество пострадавших при атаке в Мюнстере на юге Германии, возросло до 50 человек.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Pauli_Feger
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Комментарии 39

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:10
    Визитная карточка под названием "к Европе с любовью".
    Опять невинные люди пострадали.
    ul_vitalii
    1. Vard Сегодня, 18:11
      Запретить эксплуатацию грузовых автомобилей... в рамках борьбы с терроризмом... Увы джин выпущен из бутылки и учитывая количество эмигрантов в Европе, это к сожалению очевидно не последний случай...
      Vard
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:36
        Запретить мигрантам управлять транспортом, пусть какают тележки
        хрыч
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:37
          Цитата: хрыч
          Запретить мигрантам управлять транспортом, пусть какают тележки

          good
          Голован Джек
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:52
            Роман,человек просто очепятался.А следовало бы в первую очередь выразить сожаление родственникам погибших и пострадавшим hi
            Цитата: Голован Джек
            Цитата: хрыч
            Запретить мигрантам управлять транспортом, пусть какают тележки

            good
            210окв
      2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 18:39
        Цитата: Vard
        Увы джин выпущен из бутылки

        И кто же его выпустил? Людей конечно жалко, но с другой стороны, законы кармы. Поддерживайте дальше америку, принимайте мигрантов, толерасничайте и будет вам счастье. Может и цинично, но кто виноват.
        Orionvit
    2. Pulya (виктор) Сегодня, 18:13

      Визитная карточка под названием "к Европе с любовью".

      Зачем так цинично???
      Ведь погибли простые люди... далёкие от политики бабушки меркель...
      Pulya
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:51
        Пора бы бюргерам выкинуть эту бабушку с парахода "Германия"Капитан маразматичкаа до хорошего не доведет.
        Цитата: Pulya
        Визитная карточка под названием "к Европе с любовью".

        Зачем так цинично???
        Ведь погибли простые люди... далёкие от политики бабушки меркель...
        210окв
    3. Терский (Виктор) Сегодня, 18:14
      В полиции города предположили
      -
      Источники издания сообщили, что водитель автомобиля погиб. По информации Spiegel и Rheinische Post водитель автомобиля застрелился.
      winked Сплошные предположения. Уже определились бы,может проще было так - помогли погибнуть.
      Терский
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:31
        Цитата: Терский
        Сплошные предположения. Уже определились бы

        Они сейчас этим и занимаются... Определяются с назначением виноватого. Скорее всего, придут к выводу, что версия и план Бориса Джонсона не прокатит...
        helmi8
        1. Терский (Виктор) Сегодня, 18:45
          Цитата: helmi8
          Определяются с назначением виноватого.

          Ага, yes . Осталось только определится каким шрифтом опубликовать.
          Цитата: helmi8
          версия и план Бориса Джонсона не прокатит.

          Для этого есть три "не" - не смогли придумать стройной системы вранья, не смогли согласовать, кто что должен врать, чтобы оно друг дружке не противоречило, не придумали, что с этим враньём делать дальше. Ну а если быть совсем лаконичным, строго по Достоевскому, и@иоты
          Терский
    4. Ilya-spb (Илья) Сегодня, 18:15
      С терроризмом в Европе не борются.

      Только Россию умеют обвинять и наших дипломатов высылать.
      Ilya-spb
    5. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 18:19
      Цитата: ul_vitalii
      Опять невинные пострадали.

      Упокой душу погибших....
      Хочется верить, что этот случай будет ещё одним камнем в огород фрау Меркель, с её любовью и привязанностью к западным ценностям и "несчастным" с Востока.....
      stalkerwalker
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 18:38
        Цитата: stalkerwalker

        Хочется верить, что этот случай будет ещё одним камнем в огород фрау Меркель

        Лучше бы гвоздём в гроб или камнем в курган. Чтобы встать не могла. Но — увы.
        Avis-bis
    6. Damm (Владислав) Сегодня, 18:41
      Нет, похоже привет бабе Меркель за недостаточную солидарность с наглами по скрипалям
      Damm
  2. антивирус Сегодня, 18:12
    и ведь назовут" совершил в честь православной Пасхи"
    виноват- Путин
    антивирус
    1. Vard Сегодня, 18:18
      Нет... судя по тому что национальность не называется... точно какой нибуть эмигрант с ближнего востока...
      Vard
    2. staviator (staviator) Сегодня, 18:31
      Цитата: антивирус
      виноват- Путин

      Ясно дело он за рулем сидел,с Шойгу.
      staviator
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:14
    Пьянство за рулём ведёт к гибели человеческих жертв
    Дормидонт
  4. Poll_0 (Павел) Сегодня, 18:16
    блин?! когда гейропейци успокоюсь (санкции), и вспомнят 41-45, начнут с клятыми "москалями" сотрудничать , или надо гитлера (хотя США за последние 80 лет дело фюрера продолжает!!!) воскресить??????)
    Poll_0
  5. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:16
    Выражаю свои соболезнования hi Терроризму нет оправдания. am
    Наблюдатель2014
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:20
      На какой нибудь теракт в Сирии, Ираке, Ливии или России общечеловеки даже внимания не обратят, только если это не " дело рук кровавых режимов Асада и Путина"
      Дормидонт
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:27
        Дормидонт (Дормидонт)
        На какой нибудь теракт в Сирии, Ираке, Ливии или России общечеловеки даже внимания не обратят, только если это не " дело рук кровавых режимов Асада и Путина"
        Не всегда..Люди разные.как и везде.
        Наблюдатель2014
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 18:43
          Цитата: Наблюдатель2014
          Не всегда..Люди разные.как и везде.

          Люди — да. Но заявления в СМИ делают официальные лица.
          Avis-bis
  6. north (николай) Сегодня, 18:16
    Россия наверно опять виновата?Не?
    north
  7. Bullba (Игорь) Сегодня, 18:17
    Пфф, у нас в Росии сотни таких, че орать то.
    Bullba
  8. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:19
    Но это ведь не проблема для европы,у них одна проблема - Россия!!! которая БОВ "балуется"... лучше бы своими внутренними проблемами озаботились...
    Masya Masya
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:23
      Ща в карманы трупа водилы подкинут приказ на теракт за подписью Путина, и можно снова дипломатов высылать, санкции вводить, а ещё лучше Северный поток 2 запретить
      Дормидонт
    2. Терский (Виктор) Сегодня, 18:27
      Цитата: Masya Masya
      которая БОВ "балуется"..

      При чем бездоказательно, громко умалчивая о том что в августе 45 кое кто ЯО побаловался. Ну так что такое от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек - в Нагасаки? Ничто по сравнению с Скрипалями, так, мелочь... yes Маразм крепчает, склероз сопротивляется..
      Терский
  9. Siberia 9444 (Александр) Сегодня, 18:22
    А что не пишут кто был водитель ? Толератная страна !
    Siberia 9444
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 18:39
      Однозначно уголёк. Был бы за рулём немец, уже вопили бы.
      Николай Петров
  10. staviator (staviator) Сегодня, 18:28
    1.Как то неправильно к таким новостям + ставить2.очередная капля к терпению "толерантности" в угоду штатам и себе 3.скоро пузырь терпения простых граждан взорвется...(имхо)
    staviator
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:29
      У них пузыри безразмерные
      Дормидонт
  11. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:34
    во что превращается Европа? Такой поток мигрантов не мог оказаться безопасным. Элита крутит, а простые люди гибнут.
    Silvestr
    1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 18:40
      Цитата: Silvestr
      во что превращается Европа? Такой поток мигрантов не мог оказаться безопасным

      Немцы старшего поколения это понимают. Как и прочие европейцы. А молодёжи промыли мозги....
      stalkerwalker
    2. Damm (Владислав) Сегодня, 18:45
      Я бы перефразировал: евро элиту вертят на известном штыре америкосы как хотят, а народстрадает, ибо не фиг такую элиту выбирать
      Damm
  12. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:41
    Жуть какая! Ну, фрау Меркель, может ещё миллиончик беженцев? А то что-то затихать стало!
    Горный стрелок
  13. OldMichael (Михаил) Сегодня, 18:43
    Лавров:
    — Владимир Владимирович! Ночью в Солсбери изнасиловали Терезу Мей!
    ВВ:
    — Обвиняют Россию или только меня?
    OldMichael
  14. Res_Ullus (Виталий) Сегодня, 18:52
    В результате инцидента погибли три человека. По словам представителя местной полиции, один из погибших — водитель автомобиля.

    Для эвакуации пострадавших были задействованы несколько вертолётов и машины скорой помощи.

    Отмечается, что в связи с произошедшим отменили демонстрацию курдов, которую планировалось провести в центре города.

    Ранее стало известно, что полиция считает терактом наезд грузовика на толпу в Мюнстере.
    Res_Ullus
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