В Германии грузовик въехал в толпу людей. Имеются погибшие

Есть погибшие и пострадавшие

Грузовой автомобиль въехал в группу людей в германском городе Мюнстер. Погибли как минимум три человека, еще 30 пострадали передает Rheinische Post— подтвердила в Twitter городская полиция. По ее данным, на месте ведется спецоперация.Полиция рассматривает произошедшее как теракт, сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.По данным издания, часть города, где произошло ЧП, оцеплена. Источники издания сообщили, что водитель автомобиля погиб. По информации Spiegel и Rheinische Post водитель автомобиля застрелился.Полиция перекрыла центр города, над местом происшествия кружит вертолет. Правоохранители ищут взрывчатку.Согласно сообщениям спасателей, количество пострадавших при атаке в Мюнстере на юге Германии, возросло до 50 человек.