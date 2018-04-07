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Четвертое крушение за неделю. В Кентукки разбился AH-64E Апач
В штате Кентукки (США) во время тренировочного полета на местном полигоне в Форт Кэмпбелл разбился военный вертолет США AH-64E Apache ("Апач"), оба пилота погибли.
Инцидент произошел вечером в пятницу, но объявлено о нем было только в субботу утром. Имена погибших пилотов в настоящий момент не приводятся.
Это уже четвертая не боевая потеря за последнее время. Напоминаем, что только за эту неделю армия США потеряла два самолета: F-16 и AV-8B "Harrier", а также транспортный вертолёт CH-53E Super Stallion.
Кроме того, в середине марта в США (во Флориде) разбился ещё один американский самолёт - F/A-18, входивший в состав эскадрильи VFA-213 Blacklions авианосца «Джордж Буш».
Инцидент произошел вечером в пятницу, но объявлено о нем было только в субботу утром. Имена погибших пилотов в настоящий момент не приводятся.
Экипаж проводил плановые тренировки в момент аварии- говорится в сообщении командования 101-й боевой авиационной бригады.
Это уже четвертая не боевая потеря за последнее время. Напоминаем, что только за эту неделю армия США потеряла два самолета: F-16 и AV-8B "Harrier", а также транспортный вертолёт CH-53E Super Stallion.
Кроме того, в середине марта в США (во Флориде) разбился ещё один американский самолёт - F/A-18, входивший в состав эскадрильи VFA-213 Blacklions авианосца «Джордж Буш».
Использованы фотографии: Petty Officer 3rd Class Shawn Hussong/Navy
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