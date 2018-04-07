21:03 07 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Четвертое крушение за неделю. В Кентукки разбился AH-64E Апач

В штате Кентукки (США) во время тренировочного полета на местном полигоне в Форт Кэмпбелл разбился военный вертолет США AH-64E Apache ("Апач"), оба пилота погибли.

Четвертое крушение за неделю. В Кентукки разбился AH-64E Апач


Инцидент произошел вечером в пятницу, но объявлено о нем было только в субботу утром. Имена погибших пилотов в настоящий момент не приводятся.


Экипаж проводил плановые тренировки в момент аварии
- говорится в сообщении командования 101-й боевой авиационной бригады.

Это уже четвертая не боевая потеря за последнее время. Напоминаем, что только за эту неделю армия США потеряла два самолета: F-16 и AV-8B "Harrier", а также транспортный вертолёт CH-53E Super Stallion.

Кроме того, в середине марта в США (во Флориде) разбился ещё один американский самолёт - F/A-18, входивший в состав эскадрильи VFA-213 Blacklions авианосца «Джордж Буш».

Использованы фотографии: Petty Officer 3rd Class Shawn Hussong/Navy
36

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 69

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. фигвам (Сергей) Сегодня, 18:57
    Потери как на войне.
    фигвам
    1. новичок (garik) Сегодня, 19:01
      может “авиагрипп“?
      новичок
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:02
        Меня это как то не волнует.Главное что бы у нас авиапроишествий было как можно меньше.
        210окв
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 20:49
          А ведь наверняка опять найдут "русский след"
          Но сомневаюсь, что это диверсии. Одну-две диверсии возможно, но четыре за неделю, да ещё и в разных подразделениях ... Террористы не могут быть настолько могущественны (да и молчать после подвига не будут), а разведки крупных стран не станут так подставляться.
          Одно объяснение только в голову приходит - по каким-то причинам американские ВВС заставили проверять старую технику (например в преддверии войны против КНДР). Всю технику, что в резерве была. Вот и бьются.
          what
          Shurik70
      2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 19:04
        Цитата: новичок
        может “авиагрипп“?

        Энтеровирус. Оно щас модно.
        Голован Джек
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:11
          Нет,газ "Новичок"....
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: новичок
          может “авиагрипп“?

          Энтеровирус. Оно щас модно.
          210окв
          1. новичок (garik) Сегодня, 19:25
            консилиум можно закрывать. апач мёртв...
            новичок
            1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:32
              У них этих "Апачей" как у дурака махорки.
              Цитата: новичок
              консилиум можно закрывать. апач мёртв...
              210окв
              1. роман66 (роман) Сегодня, 20:09
                значит, надо почаще, недорабатываем.....
                роман66
              2. новичок (garik) Сегодня, 20:44
                Дмитрий, ну по каждому апачу консилиум, не солилно.
                новичок
      3. Аскет (Станислав) Сегодня, 19:31
        Цитата: новичок
        может “авиагрипп“?

        Новое секретное оружие русских -стерхи -
        Аскет
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 19:36
          Цитата: Аскет
          Новое секретное оружие русских -стерхи -

          Точно. Я помню - их лично Путин плохому учил.
          А теперь вот как раз молодежь у них подросла, оперилась yes
          Голован Джек
      4. Арон Заави (Арон) Сегодня, 19:49
        Цитата: новичок
        может “авиагрипп“?

        Нет. ВВС США активизировало тренировки летного состава.
        Арон Заави
        1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 20:05
          больше летать стали, хотя и раньше всегда больше российских пилотов летали, поэтому больше внештатных ситуации и аварийности. Но только это и дает настоящий результат и профессионализм. Методом проб и ошибок, крови и травм, только так куется настоящее мастерство. Удачи пилотам!
          Galaxy
        2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:23
          Цитата: Арон Заави
          ВВС США активизировало тренировки летного состава

          Да просто Пасха... за неимением пасхальных яиц - стукаются вертолетами belay
          Голован Джек
        3. новичок (garik) Сегодня, 20:43
          Арон Заави, а я и не знал... ну, пусть активизируют падения с полётами.
          новичок
        4. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 20:47
          Цитата: Арон Заави
          Нет. ВВС США активизировало тренировки летного состава.

          Тренируются разбивать самолёты и вертолеты?
          КОСМОС
      5. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 20:39
        Цитата: новичок
        может “авиагрипп“?

        Весенняя охота на перелётных птиц открылась.
        Ныробский
      6. Piramidon (Степан) Сегодня, 20:52
        Цитата: новичок
        может “авиагрипп“?

        Или российские хакеры, или "новичок".
        Piramidon
      7. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 20:59
        Соболезнования семьям погибших пилотов.
        Hanokem
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:01
      Короткая неделя, все хорошее быстро заканчивается , утилизация авиаметаллолома сша не закончится никогда.
      Геркулесыч
    3. Hoc vince Сегодня, 19:04
      За последние два года службу в ВВС США оставили около 1363 пилотов.
      Hoc vince
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 20:42
        Цитата: Hoc vince
        За последние два года службу в ВВС США оставили около 1363 пилотов.

        Где то недавно читал о том, что в целом по НАТО, за последнее время рапорта об увольнении написали более 13 тыс.военнослужащих лётного состава.
        Ныробский
    4. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 19:06
      Мы плакать по этому вертолету и пилотам точно не будем.
      seti
    5. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 19:08
      А еще Вертолёт Bell 212 ВМС Италии упал пару дней назад. Итого 3 самолета и 3 вертолета.

      Вертолёт Bell 212 ВМС Италии упал в море в ходе учений. Есть жертвы

      Стало известно о том, что в ночь на пятницу 6 апреля потерпел крушение вертолёт ВМС Италии, участвовавший в маневрах «Спокойное море». На борту вертолёта Bell SH 212, входившего в авиационное крыло корабля "Comandante Borsini" итальянских ВМС, находились пять человек. На данный момент известно о гибели одного из итальянских военнослужащих.

      Заявлено, что Андреа Фацио (имя военнослужащего) умер уже после того, как вместе с другими военнослужащими был поднят с поверхности Средиземного моря, в которое и упал вертолёт.

      Из заявления пресс-службы ВМС Италии:
      "Андреа Фацио скончался в ходе реанимационных мероприятий".

      Bell 212 – многоцелевой вертолёт производства американской компании Bell и итальянской Agusta.

      Вертолёты такого типа эксплуатируются в вооружённых силах стран НАТО ровно 50 лет. Начало эксплуатации было положено в 1968 году. Пассажировместимость вертолёта – 8 человек.

      О причинах крушения вертолёта ВМС Италии не сообщается. На "Comandante Borsini" прибыла комиссия из числа представителей министерства обороны.
      Владыка Ситх
    6. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 19:11
      Блин как у нас в 90е.... по крайне мере симптомы те же....
      Alex_Rarog
    7. Damm (Владислав) Сегодня, 20:00
      Летать стали много, а техника старенькая. Такими темпами подготовки к войне с нами и воевать нечем будет
      Damm
    8. Николай Грек (Николай) Сегодня, 20:01
      Цитата: фигвам
      Потери как на войне.

      так может это так списывают сирийские потери??? wink request laughing laughing laughing
      Николай Грек
      1. роман66 (роман) Сегодня, 20:10
        неее, Коля, hi в Сирии пойдут десятками!
        роман66
        1. Николай Грек (Николай) Сегодня, 20:19
          Цитата: роман66
          неее, Коля, hi в Сирии пойдут десятками!

          drinks hi ну так главное начать!! wink lol lol
          Николай Грек
          1. роман66 (роман) Сегодня, 20:28
            ооооо даааа! drinks даешь!!!!
            роман66
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:03
    Какие у них ещё модели остались, всевышний как на выставку отбирает по одному экземпляру.
    ul_vitalii
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 19:34
      Цитата: ul_vitalii
      Какие у них ещё модели остались, всевышний как на выставку отбирает по одному экземпляру.

      Скорее сатана в адову эскадрилью.. Это им за Югославию, Ирак, Ливию и т.д.
      Аскет
  3. Fayter2017 (Роман) Сегодня, 19:06
    Когда-то читал, что с ростом количества тренировочных вылетов, увеличивается количество аварий и это нормально, точнее естественно, людской фактор никто не отменял. Также перед ВОВ у нас многие командиры авиачастей по максимуму сокращали учебные полеты, что бы не дай Бог не случилась авария, а то полетят погоны, В результате самолёты стоят, лётчики не летают, но командир спит спокойно...
    Fayter2017
  4. МИХАН (Виталий) Сегодня, 19:08
    Жалко , могли бы сбить...
    Ну нам хватит этих штучек американских на наш век..
    МИХАН
  5. Spambox (Антон Буреев) Сегодня, 19:09
    Потери мизерные. Если взять число вылетов, и поделить его на количество происшествий, то статистика вас удивит. Армия США даже без стран участниц НАТО совершает самое большое число вылетов по всему миру, плюс авиация корпуса морской пехоты и национальной гвардии. От летных происшествий и отказов техники ни кто не застрахован. К сожалению нам пока остается только мечтать о таком количестве единиц техники, часах налета личного состава , и качестве наземного обслуживания.
    Spambox
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 19:44
      Цитата: Spambox
      Потери мизерные. Если взять число вылетов, и поделить его на количество происшествий, то статистика вас удивит.

      В 2017 году число служащих Вооружённых сил США, погибших в результате авиакатастроф небоевого характера, увеличилось на 130%.
      О критическом положении дел заявил и глава сенатского комитета по вооружённым силам Джон Маккейн, сам в прошлом лётчик палубной авиации США.
      «Возможно, главный вред нашей национальной безопасности и вооружённым силам наносим мы сами. Мы убиваем больше своих военнослужащих во время тренировок, чем враг на поле боя», — приводит его слова Fox News.
      В феврале 2017 года командующий морской авиацией США адмирал Уильям Моран заявил, что из 542 истребителей F-18 Super Hornet в полётном состоянии находится лишь половина, а в состоянии полной боевой готовности для немедленного вылета находится лишь 31% самолётов. В корпусе морской пехоты США, которая оснащена более старыми моделями F-18, около 70% самолётов не может подняться в воздух.

      Адмирал Трой Шумейкер, выступая в комитете по обороне палаты представителей США, сообщил, что для поддержания боевой готовности в различных подразделениях самолёты F-18 приходится постоянно ротировать, что снижает время подготовки пилотов в тренировочных эскадронах.
      Кроме того, чтобы подготовить эти лётные соединения, несколько сот запасных частей пришлось изъять из других самолётов Super Hornet по всем ВМС, ещё больше снижая боеготовность эскадронов и увеличивая нагрузку на ремонтные подразделения», — приводит слова американского флотоводца Fox News.
      Об устаревших военных бортах ещё в 2016 году, до своего президентства, заявлял Дональд Трамп. Он был высмеян, когда в одной из своих предвыборных речей заявил, что американским военным лётчикам приходится добывать запчасти для своих устаревших самолётов со знаменитого кладбища списанной авиационной техники «Могильник», расположенного в штате Аризона.
      Это заявление было встречено бурей негодования со стороны большинства американских СМИ, однако затем официальные лица ВС США подтвердили факт изъятия запасных частей для бомбардировщиков B-1 из аризонского «Могильника», как и продажу наряду с этим военным ОАЭ новейших модификаций самолётов F-16.
      Аскет
  6. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 19:10
    странно ,но такие массовые не боевые у США практически каждую весну. Специфика возможно?
    Евгений Стрыгин
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:16
    Прямо непруха какая-то у "партнёров"....То одно упадет, то другое... мусоропад какой-то... recourse
    Masya Masya
  8. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 19:17
    Надеюсь следующая неделя у них так же пройдёт good
    Incvizitor
  9. dojjdik (иван) Сегодня, 19:17
    уже почти нормально-зря наверно наш АН в Сирии упал-кое кому лучше сперва подумать а потом выпендриватся
    dojjdik
  10. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:17
    Это уже не сибирская язва виновата в этом падеже летных амерских аппаратов, а американская чума. Счет скоро на десятки штук пойдет.
    Egorovich
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:37
      Цитата: Egorovich
      Счет скоро на десятки штук пойдет

      самоубьются? recourse не стоит на это рассчитывать....
      Masya Masya
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:03
        Чем больше самоуничтожается амерская техника, тем лучше. Да будет так! feel
        Egorovich
  11. мерцание (Николай) Сегодня, 19:26
    Четвертое крушение за неделю. В Кентукки разбился AH-64E Апач
    Дело Маккейна живет - Маккейн давно мог быть представлен к званию Героя Советского Союза или России (25 уничтоженных американских самолетов - не каждый может похвастаться).
    мерцание
  12. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 19:27
    Ну что скажешь, они люди военные, знали на что шли. Бывает. А вот немцев жалко, которых грузовик переехал...
    Jovanni
  13. Shahno (Павел) Сегодня, 19:28
    А что в России вообще учебные и испытательные полеты отменили? Или цензура мучает...
    Shahno
    1. Алена767 (Алена Макарова) Сегодня, 20:01
      За хозяев абидно?
      Алена767
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 20:31
        Это вы про марсиан?.... Или про Яхве...? А за Россию иногда обидно...
        Shahno
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 20:06
      Цитата: Shahno
      в России вообще учебные и испытательные полеты отменили? Или цензура мучает...

      Не мучает, к примеру за 2015г.потеряно 9 самолётов при УТП, в этих авариях погибло восемь человек В США только за неделю четыре. В 2016 потеряли один МИГ-29К во время захода на посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов» В США за тот же период ни много ни мало 14 военных самолётов в результате различных аварий!
      Если брать ещё более раннюю статистику за период с 2000г.то в среднем Россия от небоевых потерь лишалась 10 ЛА в год.
      Аскет
      1. Spambox (Антон Буреев) Сегодня, 20:51
        Даже если они по 10 будут в месяц терять из того что у них летает, мы все равно по процентам отказов на самолетовылет будем впереди(((
        Spambox
        1. Shahno (Павел) Сегодня, 20:55
          Так то оно так.... Но осадок то останется...
          Shahno
  14. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 19:29
    Можно констатировать только, что это ж-ж-ж не спроста. Скорее всего, возросла интенсивность полетов, и значительно winked С чего бы это? Готовятся...
    Горный стрелок
    1. san4es Сегодня, 19:40
      Цитата: Горный стрелок
      ...Скорее всего, возросла интенсивность.

      ...Или летать не умеют
      2012 г.
      2016 г. Греция
      san4es
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 19:59
        В обоих случаях на видео, ошибка пилота... А на первом к тому же ещё и воздушное хулигантство...
        Приведшее к катастрофе...
        NN52
        1. Shahno (Павел) Сегодня, 20:06
          Однозначно.... Такое чувство что на "ручках" ребята истребитель на впп заводят...Балуются что ли...Ошибки первого года.
          Shahno
        2. san4es Сегодня, 20:08
          Цитата: NN52
          .. А на первом к тому же ещё и воздушное хулигантство...
          Приведшее к катастрофе...

          ...Высокогорье Афганистана этого не простило sad
          san4es
          1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 20:16
            Переоценка своих возможностей, и неграмотная эксплуатация авиационной техники... в условиях высокогорья, как вы san4es написали.

            Надеюсь для семьи погибших пилотов написали отказ АТ...
            NN52
        3. san4es Сегодня, 20:15
          Цитата: NN52
          ...Приведшее к катастрофе...

          ...Вот здесь не ясно...вроде винт отвалился или ротор "заклинило" recourse
          san4es
          1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 20:20
            Вроде да... лопасть несущего винта отлетела... порубило их не слабо... повезло что не загорелись...
            NN52
          2. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 20:29
            А помоему с крыши сдуло что-то! recourse
            Гильятон
            1. san4es Сегодня, 20:40
              Цитата: Гильятон
              ... с крыши сдуло что-то! recourse

              ...Должно быть лопасть улетела, затем ротор "клина словил" от перекоса:
              san4es
      2. Николай Грек (Николай) Сегодня, 20:13
        Цитата: san4es
        Цитата: Горный стрелок
        ...Скорее всего, возросла интенсивность.

        ...Или летать не умеют
        2012 г.
        2016 г. Греция

        мне кажется или в обоих видосах - неудачные понты???? wassat wassat lol lol lol
        Николай Грек
        1. san4es Сегодня, 20:20
          Цитата: Николай Грек
          - неудачные понты????

          hi ...Они не бывают удачными
          san4es
      3. Задира (Владимир) Сегодня, 20:45
        В случае с вертолетом, упавшим в море, удивляет, что не нашлось мужиков на пляже, готовых прийти на выручку пилоту. Просто дибилизм стоять и снимать на мобильник как человек погибает.
        Задира
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 19:40
    Цитата: Голован Джек
    Энтеровирус. Оно щас модно.

    Нет, сейчас модно кушать гречку. laughing
    Altona
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 19:43
    Цитата: Горный стрелок
    Скорее всего, возросла интенсивность полетов

    ----------------------------------
    Главное, чтобы тенденция не прерывался. Тундра большой, пусть падают. hi
    Altona
  17. ротмистр (Юрий) Сегодня, 19:52
    Радоваться не стоит. У пилотов были семьи и дети. Видимо есть и родители и радоваться горю чужих- это грех. Хотя для истинных ленинцев это наоборот радость.
    ротмистр
  18. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 20:26
    Цитата: Masya Masya
    Прямо непруха какая-то у "партнёров"....То одно упадет, то другое... мусоропад какой-то... recourse


    Просто первый день они тренировали катапультирование у летчиков при неосправности самолета winked А на второй уже перешли к главному этапу- действия летчиков при аварийном приземлении,но что то пошло не так request
    Xscorpion
Картина дня