Четвертое крушение за неделю. В Кентукки разбился AH-64E Апач

Экипаж проводил плановые тренировки в момент аварии

В штате Кентукки (США) во время тренировочного полета на местном полигоне в Форт Кэмпбелл разбился военный вертолет США AH-64E Apache ("Апач"), оба пилота погибли.Инцидент произошел вечером в пятницу, но объявлено о нем было только в субботу утром. Имена погибших пилотов в настоящий момент не приводятся.- говорится в сообщении командования 101-й боевой авиационной бригады.Это уже четвертая не боевая потеря за последнее время. Напоминаем, что только за эту неделю армия США потеряла два самолета: F-16 и AV-8B "Harrier", а также транспортный вертолёт CH-53E Super Stallion.Кроме того, в середине марта в США (во Флориде) разбился ещё один американский самолёт - F/A-18, входивший в состав эскадрильи VFA-213 Blacklions авианосца «Джордж Буш».