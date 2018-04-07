21:05 07 апреля
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А это Ракка. Город, "освобожденный" США

Минобороны России опубликовало фотографии аэрофотосъемки, подтверждающие разрушения кварталов сирийской Ракки в результате бомбардировок международной коалиции во главе с США, сообщили в ведомстве.

В Министерство обороны России опубликовали фотографии аэрофотосъемки, подтверждающие катастрофические разрушения городских кварталов города Ракки, нанесенных бомбардировками коалиции. Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения
— говорится в сообщении.

А это Ракка. Город, "освобожденный" США



Как отмечается, в Ракке гуманитарная ситуация остается очень сложной, доступ гуманитарных миссий в город затруднен. Так, с октября 2017 по март 2018 года среди возвратившихся в город было 658 случаев получения ранений в результате подрывов, 130 человек погибли. Каждую неделю фиксируется 25-30 случаев подрыва мирных жителей.



В результате бомбардировок силами коалиции под обломками разрушенных зданий находятся тысячи тел погибших мирных жителей, которые разлагаются и отравляют водоносные слои. В городе не работает водопровод, не проведено гуманитарное разминирование, нет электричества, отсутствуют больницы и аптеки, не работают магазины. Условия для безопасного возвращения жителей не созданы, а нахождение уже вернувшихся жителей подвергается опасности. В этих условиях вернувшимся в город, по заявлению Яна Эгеланна, официального представителя ООН в Сирии, якобы 100 тысячам беженцев негде жить, им не хватает продовольствия и воды, существует опасность распространения эпидемий и гибели от подрывов.

Совершенно другая ситуация в освобожденных от боевиков правительственными войсками при содействии российских ВКС городах Алеппо, Дейр-эз-Зор и пригородов Дамаска в Восточной Гуте. В этих населенных пунктах доставляется гуманитарная помощь, ведется разминирование, восстановлены водопроводы или организована доставка воды, работают государственные органы управления, восстанавливаются больницы, магазины, школы. Как итог — только в населенные пункты Восточной Гуты за последние дни вернулись более 55 тысяч жителей
— добавили в Минобороны.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 45

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 19:44
    Точно «освобождённый» - в первую очередь от населения! negative
    Охотовед 2
    1. AleksPol (Александр) Сегодня, 19:56
      Американцам не привыкать am Достаточно вспомнить Дрезден и во что они его превратили . Нелюди не знавшие войну на своей территории .
      AleksPol
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 21:01
        Цитата: Охотовед 2
        Точно «освобождённый» - в первую очередь от населения! negative


        Жуткая ситуация , но они по другому не умеют и не хотят...
        cniza
    2. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 20:09
      В чистом поле могут бармалеи прчтаться?) Нет не могут значит освобожден)
      Alex_Rarog
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 20:32
      Это демакратия Детка.

      Кое что в этом мире не меняется.
      RASKAT
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 21:04
        Цитата: RASKAT
        Это демакратия Детка.

        Ужас то какой в Ракке, что творят изверги am Хорошо что у нас не так.
        Аристарх Людвигович
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 20:36
      И где обещанный Обамой флаг в Ракке от победителей ИГ? belay
      сибиралт
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:45
    Ничего удивительного.Его же по дерьмократически "освобождали."
    210окв
    1. Safer (Ivan) Сегодня, 20:00
      Цитата: 210окв
      Ничего удивительного.Его же по дерьмократически "освобождали."

      Надо бы так пару городов в Европе и США "демократично" освободить. Так, шутки ради. Хотя зачем далеко ходить, "демократично" освобожденные в очередной раз протаранили толпу в Германии.
      Safer
  3. Z_G_R (Алексей) Сегодня, 19:53
    ну так надо весь город сфотографировать и по полной предъявить коалиции этой, а не пару фоток. Чего терять то? А так опять отмажутся.
    Z_G_R
    1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 20:03
      Цитата: Z_G_R
      ну так надо весь город сфотографировать и по полной предъявить коалиции этой

      Ну Хиросиму фотографировали и что? Могильная тишина...
      Vadivak
      1. staviator (staviator) Сегодня, 20:51
        Цитата: Vadivak
        Ну Хиросиму фотографировали и что? Могильная тишина...

        Так даже в музее Хиросимы не говорят кто бомбил,,просто "антигитлеровская коалиция",однако.
        staviator
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 20:44
      Цитата: Z_G_R
      ну так надо весь город сфотографировать и по полной предъявить коалиции этой

      Ага, и сразу у них совесть появится и гумконвои в Ракку пойдут и госпитали откроются...? Скорее они перепечатают эти снимки в своих СМИ и скажут, что это Российские ВКС такое сотворили.
      Piramidon
    3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 20:53
      Цитата: Z_G_R
      ну так надо весь город сфотографировать и по полной предъявить коалиции этой, а не пару фоток. Чего терять то? А так опять отмажутся.

      Скоро Небензя в ООН эти фото и покажет, когда Ники Хейли в очередной раз включит пластинку про "злых" русских в Сирии.
      Ныробский
    4. region58 Сегодня, 20:55
      Цитата: Z_G_R
      надо весь город сфотографировать

      Ракка.
      region58
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:57
    Может быть, когда -нибудь и города на территории сша также кто-то будет "освобождать " от англосаксов! Чтобы на месте городов в сша были только кратеры, и нагромождение битого камня!
    Геркулесыч
  5. adma (Adma) Сегодня, 19:58
    Я не думаю, что наши бомбили по другому.. Дешевле снести квартал обычными фугасами, чем один дом высокоточным оружием.
    adma
    1. staviator (staviator) Сегодня, 20:45
      Цитата: adma
      Я не думаю, что наши бомбили по другому.. Дешевле снести квартал обычными фугасами, чем один дом высокоточным оружием.

      Не в дешевизме дело,война сама по себе штука не дешевая.Дело в репутации.,пин.....сов в Сирию никто не приглашал,им пофиг жертвы мирного населения,чего не скажешь о наших.Как мы будем выглядеть в глазах сирийцев сотворив такое,в тайне не утаишь,слухи вещь ползучая.Жертвы то были однозначно,но не такие же.
      staviator
    2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 20:46
      Цитата: adma
      Я не думаю, что наши бомбили по другому..

      Только те преподносили по другому, то дети, то химия
      Vadivak
    3. Вояка Гамильтон (Константин) Сегодня, 20:54
      Раз ору от пендюков нет, значит разница всё-таки есть soldier
      Вояка Гамильтон
    4. region58 Сегодня, 21:03
      Цитата: adma
      Я не думаю, что наши бомбили по другому..

      Джобар. В плане разрушений отличий от Ракки немного...
      region58
  6. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 19:58
    Матрасники в своём репертуаре. За десятилетия ничего не изменилось. Все помнят "освобождённый" Дрезден. Ну а как "освободили" 2 японских города известно всем. Да и Токио за малым не был стёрт с лица земли. Во всяком случае людей сгорело близко к Хиросиме. Остаётся только пожелать "исключительным" подобного "освобождения" самим.
    Николай Петров
    1. svd-73 (Сергей) Сегодня, 20:32
      Ну а как "освободили" 2 японских города известно всем. Да и Токио за малым не был стёрт с лица земли. Во всяком случае людей сгорело близко к Хиросиме.
      Выбор Хиросимы и Нагасаки целями был обусловлен тем что уже все крупные города японии были почти полностью разбомблены
      Летом 1945 года американские ВВС проводили одну из самых интенсивных в мировой истории кампанию по разрушению городов. В Японии бомбардировкам подверглись 68 городов, и все они были частично или полностью разрушены. Примерно 1,7 миллиона человек остались без крыши над головой, 300000 человек погибли, а 750000 получили ранения. 66 авиационных налетов проводились с применением обычного оружия, а в двух использовались атомные бомбы.
      Из-за того, как нам рассказывают эту историю, мы часто представляем себе, что бомбардировка Хиросимы была намного страшнее. Мы думаем, что число погибших выходит за всякие рамки. Но если составить таблицу по количеству людей, погибших во всех 68 городах в результате бомбежек летом 1945 года, то выяснится, что Хиросима по количеству погибшего гражданского населения стоит на втором месте. А если посчитать площадь разрушенных городских территорий, получится, что Хиросима четвертая. Если проверить процентную долю разрушений в городах, то Хиросима окажется на 17-м месте. Совершенно очевидно, что по масштабам ущерба она вполне вписывается в параметры авианалетов с применением неядерных средств.
      svd-73
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 20:48
        Да в курсе я всего этого. Хиросима к тому же военного значения не имела. На её несчастье в ней преобладали деревянные строения (для большего эффекта от атомной бомбы). Бомбардировка была проведена когда в Хиросиме или Нагасаки (могу ошибиться, но не намного) проходил крестный ход православной общины.
        Николай Петров
  7. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 20:01
    Не может быть!))) Светлые эльфы и такое?)))
    Где вой паразитобритании? Где "Белые какски"? Где гневные речи микрона?
    Denis Obukhov
    1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 20:47
      Цитата: Denis Obukhov
      Где "Белые какски"?

      Шведские медицинские ассоциации говорят, что Белые каски убили детей для создания фальшивого видео газовой атаки
      Vadivak
  8. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 20:02
    отработанная тактика не меняется... стерли с лица земли... и " победители"...
    Masya Masya
  9. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 20:03
    А вот для сравнения Алеппо:

    2016-й - Алеппо под властью "борцов с тиранией".
    2018-й - "борцов с тиранией" прогнали.

    Достаточно наглядное сравнение на примере отдельно взятого заведения общепита.
    https://colonelcassad.livejournal.com/4103918.htm
    l
    iaroslav.mudryi
  10. polpot (Andru) Сегодня, 20:06
    Этих болванов погубит их же техника, они думают, что войну можно выиграть одними бомбежками. Они будут наращивать свою техническую мощь и захлебнутся в ней. Она разложит их, как ржа. Они решат, что им все можно - 17 мгновений весны Юлиан Семенов
    polpot
  11. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:11
    Все ради демократии,во имя демократии и главной демократией мира.Да иракцы должны сказать спасибо за тысячи смертей .
    Понятна реакция "мирового"сообщества,того что подмяли под себя американцы.Не понятна наша реакция,почему мы не указываем "миротворцам" на его грязные дела.А ведь это совсем не выдуманное дело Скрипаля,это реальные факты ,которые отрицать будет очень трудно.
    APASUS
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 20:26
      Цитата: APASUS
      Не понятна наша реакция,почему мы не указываем "миротворцам" на его грязные дела.А ведь это совсем не выдуманное дело Скрипаля,это реальные факты ,которые отрицать будет очень трудно.

      Указывать то мы многое указываем, вот только "мировое сообщество" видит только то, что ему укажут. Даже если того, что приказали увидеть - на самом деле нет. А остальное просто игнорируют.
      ALEXXX1983
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:42
        Цитата: ALEXXX1983
        Указывать то мы многое указываем, вот только "мировое сообщество" видит только то, что ему укажут. Даже если того, что приказали увидеть - на самом деле нет. А остальное просто игнорируют.

        Скорее не соглашусь. Мы скорее молчим ,когда это наш президент в открытую мокнул в гуано "партнеров" ? Он все ждет что здравый смысл восторжествует,у кого,у рабов? А стоит ,потому как в мире кроме десятки продажных стран есть еще игроки и что такие слова доходят до кого надо гарантирую .
        APASUS
  12. Damm (Владислав) Сегодня, 20:12
    Фашисты и есть фашисты , ничего в этом мире не меняется
    Damm
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 20:15
    Примерно также союзники освобождали немецкие города и в Первую и во Вторую Мировые войны-Дрезден, Верден, Гамбург. Ничего в мире не меняется.
    Altona
  14. Симаргл (Андрей) Сегодня, 20:21
    Не надо гнать волну на США, несущие жиротворящую демократию: у них есть высокоточное оружие, которым они могут попасть в планету, страну и даже город!
    «Убивайте всех, Господь распознает своих!» - их девиз.
    Симаргл
  15. staviator (staviator) Сегодня, 20:22
    А это Дрезден,разбомбленный "союзниками",

    А это Сталинград:

    как говорится найди 10 отличий.
    staviator
    1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 20:52
      И Дрезден и Сталинград, по сравнению со Смоленском, прекрасно сохранились.
      Капитан Пушкин
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 20:58
        Так то и от Воронежа камня на камне не осталось. Благо хоть звание Города Воинской Славы присвоили.
        Николай Петров
    2. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 20:56
      Эти фото представить бы для пшековской публики, ярых борцунов (мать их так перетак) с Союзом. И сравнить с их Краковом, где они убрали памятник Коневу, войска которого освобождали этот Краков.
      Николай Петров
  16. mavrus (Андрей) Сегодня, 20:30
    Цитата: adma
    Я не думаю, что наши бомбили по другому.. Дешевле снести квартал обычными фугасами, чем один дом высокоточным оружием.

    А думать надо... То что по другому, так это "к гадалке не ходи".
    Если же на каждый выстрел по Алеппо сразу давалась отмашка на вой "свободных СМИ"... А после освобождения эти "свободные", как мухи на "сникерс" слетелись искать тысячи разрушенных больниц, а затем, как обо...ные возвращались несолоно хлебавши. То в Ракке разнарядка была совсем другая... СМИ как в рот воды набрали. Вот и результат. Как говорили до мая 14-го в Одессе: "Это две большие разницы".
    mavrus
  17. Andrews Answer (Andrews) Сегодня, 20:46
    Во всем русские виноваты - они мешали прицельно бомбить, поэтому бомбы и ракеты сыпали куда-попало
    Andrews Answer
  18. zulusuluz Сегодня, 20:47
    И чтобы это сообщить нужно было ждать Скрипаля и санкции?..
    zulusuluz
    1. poquello (poquello) Сегодня, 21:03
      Цитата: zulusuluz
      И чтобы это сообщить нужно было ждать Скрипаля и санкции?..

      точно, терпение лопнуло когда кота Скрипаля эти живодёры сожгли огнемётом
      poquello
  19. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 20:56
    Еще фото из Алеппо до и после.
    "Алеппо – самый крупный город Сирии и один из древнейших постоянно населённых пунктов мира. В 2006 году он получил титул «Столица исламской культуры». Но в 2012 исторический город стал ареной ожесточённых боёв.
    Ресторан Olympia, находящийся в Алеппо, опубликовал старые фотографии города, сопоставив их с новыми снимками, сделанными в тех же местах, но после начала войны.
    Древние памятники, входящие в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, разграблены, сожжены и разрушены."





    больше фото по ссылке:
    https://cameralabs.org/10491-26-fotografij-do-i-p
    osle-nachala-vojny-v-sirii
    iaroslav.mudryi
  20. 16112014nk (Николай) Сегодня, 20:58
    Для наглосаксов это в порядке вещей. Вот если бы это Россия разгромила-вой был бы на всю Европу.
    16112014nk
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