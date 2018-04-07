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А это Ракка. Город, "освобожденный" США
Минобороны России опубликовало фотографии аэрофотосъемки, подтверждающие разрушения кварталов сирийской Ракки в результате бомбардировок международной коалиции во главе с США, сообщили в ведомстве.
Как отмечается, в Ракке гуманитарная ситуация остается очень сложной, доступ гуманитарных миссий в город затруднен. Так, с октября 2017 по март 2018 года среди возвратившихся в город было 658 случаев получения ранений в результате подрывов, 130 человек погибли. Каждую неделю фиксируется 25-30 случаев подрыва мирных жителей.
В результате бомбардировок силами коалиции под обломками разрушенных зданий находятся тысячи тел погибших мирных жителей, которые разлагаются и отравляют водоносные слои. В городе не работает водопровод, не проведено гуманитарное разминирование, нет электричества, отсутствуют больницы и аптеки, не работают магазины. Условия для безопасного возвращения жителей не созданы, а нахождение уже вернувшихся жителей подвергается опасности. В этих условиях вернувшимся в город, по заявлению Яна Эгеланна, официального представителя ООН в Сирии, якобы 100 тысячам беженцев негде жить, им не хватает продовольствия и воды, существует опасность распространения эпидемий и гибели от подрывов.
В Министерство обороны России опубликовали фотографии аэрофотосъемки, подтверждающие катастрофические разрушения городских кварталов города Ракки, нанесенных бомбардировками коалиции. Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения— говорится в сообщении.
Как отмечается, в Ракке гуманитарная ситуация остается очень сложной, доступ гуманитарных миссий в город затруднен. Так, с октября 2017 по март 2018 года среди возвратившихся в город было 658 случаев получения ранений в результате подрывов, 130 человек погибли. Каждую неделю фиксируется 25-30 случаев подрыва мирных жителей.
В результате бомбардировок силами коалиции под обломками разрушенных зданий находятся тысячи тел погибших мирных жителей, которые разлагаются и отравляют водоносные слои. В городе не работает водопровод, не проведено гуманитарное разминирование, нет электричества, отсутствуют больницы и аптеки, не работают магазины. Условия для безопасного возвращения жителей не созданы, а нахождение уже вернувшихся жителей подвергается опасности. В этих условиях вернувшимся в город, по заявлению Яна Эгеланна, официального представителя ООН в Сирии, якобы 100 тысячам беженцев негде жить, им не хватает продовольствия и воды, существует опасность распространения эпидемий и гибели от подрывов.
Совершенно другая ситуация в освобожденных от боевиков правительственными войсками при содействии российских ВКС городах Алеппо, Дейр-эз-Зор и пригородов Дамаска в Восточной Гуте. В этих населенных пунктах доставляется гуманитарная помощь, ведется разминирование, восстановлены водопроводы или организована доставка воды, работают государственные органы управления, восстанавливаются больницы, магазины, школы. Как итог — только в населенные пункты Восточной Гуты за последние дни вернулись более 55 тысяч жителей— добавили в Минобороны.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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