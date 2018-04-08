Скрипалей переселят в США. Британские СМИ о переговорах ЦРУ и MI6

Такое переселение обсуждалось в связи с тем, чтобы уберечь Сергея и Юлию Скрипаль от новых покушений на их жизнь. Изначально шёл вопрос о возможности переселения в одну из стран «Сообщества Пяти глаз» (это страны англосаксонского мира; помимо самой Британии это США, Австралия, Новая Зеландия и Канада, - прим. "ВО"). Именно вариант США является в этом плане наиболее предпочтительным.

Британское издание The Sunday Times выходит с материалом, в котором говорится о переговорах спецслужб Соединённого королевства с коллегами из США по поводу ситуации со Скрипалями. Если верить опубликованному материалу, то рассматривается вопрос переселения «отравленных» (после их «окончательного выздоровления») с территории Британии на территорию Соединённых Штатов Америки.Этот вопрос, как утверждает британская пресса, обсуждался в ходе «секретных» переговоров сотрудников ЦРУ с сотрудниками MI6. Судя по материалу, любые «секретные» переговоры представителей спецслужб становятся достоянием западной прессы. Так почему же в таком случае власти Британии всякий раз заявляют, что доказательств не представят, так как «они секретны»?.. Неужели доказательства «секретнее», чем то, что обсуждается при общении британских и американских разведывательных сообществ?Из материала:Как видно, у самих Скрипалей в Лондоне и Вашингтоне никто не интересуется о том, куда они готовы направиться «после выздоровления». И это понятно: ведь та же Юлия Скрипаль в России может сообщить, что на самом деле никакого отравления не было.