11:00 08 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Скрипалей переселят в США. Британские СМИ о переговорах ЦРУ и MI6

Британское издание The Sunday Times выходит с материалом, в котором говорится о переговорах спецслужб Соединённого королевства с коллегами из США по поводу ситуации со Скрипалями. Если верить опубликованному материалу, то рассматривается вопрос переселения «отравленных» (после их «окончательного выздоровления») с территории Британии на территорию Соединённых Штатов Америки.

Скрипалей переселят в США. Британские СМИ о переговорах ЦРУ и MI6


Этот вопрос, как утверждает британская пресса, обсуждался в ходе «секретных» переговоров сотрудников ЦРУ с сотрудниками MI6. Судя по материалу, любые «секретные» переговоры представителей спецслужб становятся достоянием западной прессы. Так почему же в таком случае власти Британии всякий раз заявляют, что доказательств не представят, так как «они секретны»?.. Неужели доказательства «секретнее», чем то, что обсуждается при общении британских и американских разведывательных сообществ?


Из материала:
Такое переселение обсуждалось в связи с тем, чтобы уберечь Сергея и Юлию Скрипаль от новых покушений на их жизнь. Изначально шёл вопрос о возможности переселения в одну из стран «Сообщества Пяти глаз» (это страны англосаксонского мира; помимо самой Британии это США, Австралия, Новая Зеландия и Канада, - прим. "ВО"). Именно вариант США является в этом плане наиболее предпочтительным.


Как видно, у самих Скрипалей в Лондоне и Вашингтоне никто не интересуется о том, куда они готовы направиться «после выздоровления». И это понятно: ведь та же Юлия Скрипаль в России может сообщить, что на самом деле никакого отравления не было.

Использованы фотографии: Фейсбук
25

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 53

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 06:57
    В Гарлем ! А там их негры нечаянно замочат ?
    ФЕОДОР
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:59
      В Гарлем ! А там их негры нечаянно замочат ?


      Так что-ли ?


      Ну тогда да, ...в такой ситуации счёт идёт на секунды....

      К слову я тут слышал совет как отделаться от уличных хулиганов на улицах сша. Когда они говорят - "ты зашел не в тот район" - надо ответить с очень сильным русским акцентом- "ты думаешь вот это плохой район" - ю синг зыс из а бэт раин" ?
      Молча разбегутся..... lol
      DEZINTO
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 09:15
        Из материала:
        Такое переселение обсуждалось в связи с тем, чтобы уберечь Сергея и Юлию Скрипаль от новых покушений на их жизнь.


        - и эти люди запрещают нам ковыряться в носу!

        Наглость зашкаливает,
        просто охренеть, какие у них ценности!
        bulvas
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:02
      Что и следовало ожидать, всё как по нотам, девчонку жалко, от Родины оторвали, а этого упыря можно и по пути в океане потерять, пусть знакомится с акулами и передаёт секрет приманок, на которые у нас карась клюёт.

      Христос воскрес! Вас поздравляю!
      Пускай же счастье в дом придет.
      Пусть теплоту, любовь, заботу
      С собою Пасха принесет.
      ul_vitalii
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:07
        Этого и следовало ожидать Вся политика этого государства на протяжении 50 лет неизменна.Они любого человека попавшего в их руки превратят в куклу,даже если он и не хочет.Меня больше всего бесит беспомощность России.Наступаем,и наступаем на одни и те же грабли,и не можем выработать противоядие против этих методов ЦРУ.Вот и сегодня,захватили наших освобождённых моряков на КПП Украины,хоть и были на государственном транспорте России с разрешением не пересечение границы и паспортами,и опять будем сопли "мирными" методами утирать.
        Мар.Тира
      2. nils (ЛСВ) Сегодня, 09:26
        Цитата: ul_vitalii
        Христос воскрес!


        ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ !!!
        nils
    3. Владимирский (Александр) Сегодня, 07:04
      Опять же известная жадность украинская-скрипальская всему причиной. Не исключаю, что все это - с согласия Скрипаля, которому захотелось большего, чем он имел в мелкобритании. Америкосы согласились предоставить шикарное содержание его и дочери в укромном городке США.То есть доченьку пристроил на пожизненное содержание - без малейшего ущерба для здоровья.
      Кстати, хохляцкое яблочко от яблони походу не далеко упало....
      Владимирский
      1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:11
        Вот и будет там жить в комфортном заточении, хотят правду скрыть.
        Симон
        1. Stranger03 (Геннадий) Сегодня, 08:08
          Да не, будем ждать очередной хим.атаки, только теперь в США, :)
          Stranger03
          1. Сергей-svs (Сергей) Сегодня, 09:23
            Самые лучшие для англосаксов Скрипали - это или в коме или неживые! yes Живые то им зачем? request Живых надо или опять травить или прятать...Если прятать - то ещё и кормить надо, а это ещё и накладно! fellow А неживые - это удобные сакральные жертвы! good
            Сергей-svs
        2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:43
          Цитата: Симон
          Вот и будет там жить в комфортном заточении, хотят правду скрыть.

          Нет, комфорта там не будет. Для них теперь появилась реальная угроза жизни, поскольку теперь они очень "не удобные" свидетели, а как известно, такие долго не живут. Или автокатастрофа, или удар молнии в грозу, но итог будет один - смерть. Хорошая плата за предательство.
          Ныробский
      2. Аскет (Станислав) Сегодня, 09:09
        Цитата: Владимирский
        Америкосы согласились предоставить шикарное содержание его и дочери в укромном городке США.То есть доченьку пристроил на пожизненное содержание - без малейшего ущерба для здоровья

        Секретные тюрьмы ЦРУ на выбор им предоставят, тем более Джина Хаспел спец по этому делу
        Аскет
    4. федоров (Валерий) Сегодня, 07:11
      Двухметровый негр-блондин в буденовке с татуировкой Сталина и Чегевары. smile На поясе висит ледоруб. можно уже искать.
      федоров
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 07:15
        Двухметровый негр-блондин в буденовке с татуировкой Сталина и Чегевары

        Ищет медведя, который должен выключить реактор, и только у него ключи от пульта запуска межконтинентальных ракет !
        DEZINTO
    5. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:28
      О как , все уже за них решили . Видать боятся что Скрипали сольют ненужную им информацию bully .
      Spartanez300
    6. sgazeev (Александр) Сегодня, 10:22
      Цитата: ФЕОДОР
      В Гарлем ! А там их негры нечаянно замочат ?

      Неграм до лампочки,просто копу местному не понравится цвет лица и мимика "отравленного"....и пристрелит.Демократично.
      sgazeev
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 10:26
        Пасха-2018:
        - Скрипаль воскрес!
        - Воистину воскрес!
        Дедкастарый
  2. askort154 (Александр) Сегодня, 06:59
    Вот они сами и показали откуда рвстут ноги в "дела скрипаля" - МI6 и ЦРУ. bully
    askort154
  3. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:00
    Юлия Скрипаль в России может сообщить, что на самом деле никакого отравления не было. --- Вот этого и боятся англосаксы. Боятся, что правда выйдет наружу, которую они скрывают! request
    Симон
  4. askort154 (Александр) Сегодня, 07:02
    Мужики, с Пасхой ! Доставайте свои яйца, будем стукаться. drinks
    askort154
    1. федоров (Валерий) Сегодня, 07:26
      Согласен, уже достал. Только предлагаю тихо, а то опять каких-то санкций добавят wink
      федоров
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:02
      Александр hi
      Цитата: askort154
      с Пасхой !

      Взаимно !
      Цитата: askort154
      Доставайте свои яйца, будем стукаться.

      Уже , уже ... drinks
      Цитата: askort154
      Вот они сами и показали откуда растут ноги в "дела скрипаля"

      Так это с самого начала не вызывало сомнений , но кое-кто продолжает делать вид что верит в бред мелкобритых .
      bouncyhunter
      1. askort154 (Александр) Сегодня, 08:07
        Паша. hi Согласен drinks
        askort154
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:44
          Александр , я предлагаю свою дружбу и переход на "ты" . soldier
          bouncyhunter
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 07:04
    Жил себе предатель, всеми забытый, никому не нужный... вытащили отработанный материал на свет божий, теперь будут с ним тоскаться..."мученика" из него лепить...
    Masya Masya
    1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 07:10
      Ну, ну? Думаю "Скрипалей" спецслужбы таскать будут не долго - отработают и выбросят на помойку....
      Котище
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 07:15
        Главное, что бы пели нужную им ноту...
        Masya Masya
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:01
          Цитата: Masya Masya
          Главное, что бы пели нужную им ноту...

          Пусть поют и лихо пляшут, наш организм очищается.
          Мариночка, с праздником love
          В день Пасхи — счастья и достатка,
          Прекрасных, мягких куличей,
          В душе спокойствия, порядка
          И много светлых, добрых дней.
          love
          ul_vitalii
          1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:07
            Виталий, приветик! love
            Masya Masya
      2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 07:18
        Спрашивается - когда закончится их - "отработка" ? А-то ведь они могут ещё долго мусолить эту тему.... request
        DEZINTO
    2. 1536 (Евгений) Сегодня, 08:41
      А вы не думаете, что дочка просто захотела пожить в США? И тогда все звенья этого безобразия стыкуются в единую цепочку предательства.
      1536
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:51
        Я думаю, что по хорошему это"дело" так прсто не покинут... не для этого затевалось....
        Masya Masya
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:06
    В Новую Зеландию? Там слишком красиво ( Властелина колец снимали!)... В Авсралию, прямо к серединке континента, чтобы "Морские дьяволы" не достали laughing
    А в США разве безопасно? Там же русские хакеры шарятся - как у себя дома wassat
    Горный стрелок
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:07
    В Новую Зеландию? Там слишком красиво ( Властелина колец снимали!)... В Австралию, прямо к серединке континента, чтобы "Морские дьяволы" не достали laughing
    А в США разве безопасно? Там же русские хакеры шарятся - как у себя дома wassat
    Горный стрелок
  8. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 07:09
    Ох, допереселяются эти заговорщики... Провинциальный театр какой-то. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Страдания по Шиллеру на родине Шекспира
    Olddetractor
  9. Ferdinant Сегодня, 07:14
    Лучше в Новую Зеландию,там экология лучше.
    Ferdinant
  10. МИХАН (Виталий) Сегодня, 07:23
    От русских не спрячешься..Вопросы есть к этому предателю!
    МИХАН
  11. tralmaster. Сегодня, 07:28
    И как это называется. ПОХИЩЕНИЕ . Две разведки пытаются скрыть свой провал. Для них норм права не существует.
    tralmaster.
  12. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 07:29
    Скрипалей переселят в США. Британские СМИ о переговорах ЦРУ и MI6
    Их что, до следующих выборов Путина решили прятать? belay А потом "Смотрите все ! Их дотравили эти коварные русские".Запросто.Может быть и так.
    Наблюдатель2014
  13. кедр (Евгений) Сегодня, 07:46
    Куда бы не направились, везде пиво "Новичок" им противопоказано, могут травануть ся снова...
    кедр
  14. viktor. (Чита) Сегодня, 07:59
    Их скорее уже в живых нет,вместе с домашними животными умертвили.
    viktor.
  15. Dikson (Евгений) Сегодня, 08:09
    Можно поздравить ребят из Лэнгли с успешно проведённой операцией.. остальные могут покурить и тихо повозмущаться себе под нос..
    Dikson
  16. anjey (Андрей) Сегодня, 08:18
    Если верить опубликованному материалу, то рассматривается вопрос переселения «отравленных» (после их «окончательного выздоровления») с территории Британии на территорию Соединённых Штатов
    После такой подлой провокации против России,хотят подальше спрятать фигурантов и со временем англосаксы их все же прикончат по тихому ,все что могли они уже выжали с этих пресловутых скрипалей....
    anjey
  17. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:26
    Если верить опубликованному материалу,

    Посмотрим, как оно будет дальше...
    a.s.zzz888
  18. prior (Влад) Сегодня, 08:28
    Известная всем демократия спасает своих недотравленных сукиных сынов и дочерей сукиных сынов.
    Зачем спасает? Да чтобы дотравить мельдонием.
    prior
  19. Vard Сегодня, 08:46
    Судя по телефонному разговору с Викторией, Юля отдаёт себе отчёт в том что попала в очень нехорошую историю... https://www.youtube.com/watch?v=V11cG_g_3Go
    Vard
  20. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:50
    Скрипалей переселят в США

    laughing laughing laughing
    Те походу тоже решили его травануть, в очередь встали!!! laughing
    Как тяжело быть шпионом, превратили в подопытную крысу, всё травят и травят. laughing laughing
    К-50
  21. Пленник (Айрат) Сегодня, 09:29
    Похоже решают вопрос что делать с трупами. Свидетели провокации им не нужны. А что? Мол в целях защиты поменяем фамилии и никому Скрипалей не покажем ради их безопасноси. Даже родственникам. Не зря же тетке визу не дали. Девчушку жалко, а этому предателю по делом.
    Пленник
  22. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 09:39
    Ну ну... Дай им Бог здоровья до чемпионата дожить
    нафанаил
  23. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 09:50
    Должно быть открытое судебное разбирательство в нейтральной стране. Вот пусть там все доказательства и показания выкладывают.
    Подозрительно как-то дочурка себя ведёт, - видно на хвост сильно наступили. Изолировали граждан чужой страны, какие-то бредни каждый день вываливают.
    Теперь хотят вообще где-то спрятать. Закончится всё как с котиком и свинками. Обезвоживание.
    Лена Петрова
  24. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 10:13
    Вспоминаю окончание фильма "Брат-2", когда героя Сухорукова забирают в тюрьму, а он счастливый орёт что он остаётся и будет жить в Америке...
    Berkut24
  25. Strashila (I) Сегодня, 10:30
    Заказчик и исполнитель провокации проявился... ЦРУ, но поступили они, как то мелочно... они должны были переплюнуть по сравнению с Родченковым... тому они похвастались, чтоб защитить от угроз России, сделали пластическую операцию... продемонстрировали всему миру... то в данном случае должны были пройти операции по смене пола, ни как не меньше с последующей демонстрацией... не только нового тела,но и горы использованных памперсов для подтверждения... не страха, а ужаса перед Россией. И газу надо дать название не Новичок... а Дизентерия... уж много они явно дрищут.
    Strashila
  26. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 10:47
    Секретные переговоры - известны, а секретные сведения - нет?! Гнать в шею такую разведку.
    Сергей-8848
Картина дня