11:02 08 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Госпогранслужба Украины задержала экипаж "Норда" на границе с РФ

С Украины приходят сообщения о том, что рыбаков с российского судна «Норд», освобождённых из-под ареста по решению суда, украинские пограничники не выпустили на территорию Российской Федерации. Экипаж «Норда», по словам адвоката россиян Владимира Войтюка, был заблокирован представителями Госпогранслужбы Украины в Харьковской области – на пункте пропуска Гоптовка. Туда россияне были доставлены на автомобилях с дипломатическими номерами.

РИА Новости приводит заявление адвоката:
Дипломатические автомобили России с пассажирами, имеющими при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу, заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка.


Граждане РФ (9 человек) заблокированы в автомобилях. Документы, как сообщает адвокат, пограничники попросту выкрали под видом «тщательной проверки».


Владимир Войтюк:
Пограничниками выкрадены документы граждан под видом проверки, и заблокировано какое-либо передвижение. Также пограничники под угрозой задержания держат в страхе людей, которые находятся в автомобиле и вынуждены сидеть в закрытой машине.

Вместе с российскими гражданами блокированными в автомобилях на КПП «Гоптовка» остаются и украинские адвокаты.

Госпогранслужба Украины задержала экипаж "Норда" на границе с РФ


Напомним, что в СБУ ранее заявили, что 9 членов экипажа «Норда» должны явиться 10 апреля на допрос по делу капитана судна Владимира Горбенко, находящегося в СИЗО Службы безопасности Украины, несмотря на решение Херсонского суда о его освобождении из-под ареста.

Использованы фотографии: Hromadske.ua
16

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 49

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:34
    Все равно отпустят , это они просто напоследок гадят . Нужно любыми путями вызволять капитана и конечно же не оставлять без ответа этот гнусный поступок хохлов .
    Spartanez300
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:45
      Гадят, каждый со своей колокольни, без разбора, прав ты или не прав.
      ul_vitalii
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:07
      Цитата: Spartanez300
      это они просто напоследок гадят .

      перефразируя А.В. Суворова можно сказаь, "Каклушка гадит"
      LSA57
      1. AUL (Александр) Сегодня, 08:46
        Никак не пойму, чего они добиваются? Ведь нарываются конкретно! В конце концов, допросятся, и мало не будет. Не имею в виду вооруженный конфликт, но можем признать ЛДНР(со всеми вытекающими), и экономическими мерами кислород перекрыть, и визовый режим ввести, да и много еще чего придумать. Пора ставить на место зарвавшихся, а не сопли жевать с оглядкой на запад!
        AUL
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:55
          Цитата: AUL
          и экономическими мерами кислород перекрыть, и визовый режим ввести, да и много еще чего придумать. Пора ставить на место зарвавшихся, а не сопли жевать с оглядкой на запад!

          так ведь народ пострадает, не парашкин с бандой. и там не только майданутые живут
          LSA57
          1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 10:05
            Значит что, не отвечать? А если отвечать то как, чтобы народ не пострадал? Ну не будем отвечать, так они еще больше обнаглеют.
            mikh-korsakov
    3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 08:43
      Цитата: Spartanez300
      Все равно отпустят , это они просто напоследок гадят . Нужно любыми путями вызволять капитана и конечно же не оставлять без ответа этот гнусный поступок хохлов .

      Конечно отпустят, но такое не прощается,.
      предки с Дона
  2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 07:37
    На Гоптовке украинские пограничники всегда были особенно "рады" россиянам, но в тоже время готовы были за 20 гривен закрыть глаза на все проблемы. Более паскудней и продажней, чем там, пограничников не встречал
    Silvestr
    1. Папандреу (Андрей) Сегодня, 08:01
      Или 100 руб. Когда как.
      Папандреу
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:09
        Цитата: Папандреу
        Или 100 руб.

        за такую мелочь продавались??? belay так ведь у них благосостояние растёт не поминутам, а по секундам
        LSA57
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:31
          drinks Рассудительные пагроукры, поменьше, но почаще, значит личная инициатива, так сказать приварок. Бабушка или освобожденный моряк, неважно.
          ul_vitalii
    2. Пивасик (Виктор) Сегодня, 08:28
      А мне за 10 гривен сами заполняли бумажки на въезд... и предупредили о стоящем радаре ДАI через 300 м laughing
      Пивасик
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 07:38
    бред какой-то. Всё "сообщество" молча наблюдает, или нарочно смотрит в другую сторону?
    DEZINTO
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 07:43
    на пункте пропуска Гоптовка.

    ГопСтоповка! И гопники вна этом недораумении орудуют...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:52
      Мариша love love love Совсем уже борзометр зашкаливает у мыздобулов . Дать бы по рогам ...
      bouncyhunter
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:01
        Приветик, Паша! love
        Цитата: bouncyhunter
        Дать бы по рогам ...

        Аж руки чешутся... представляю какой вой начнется... "скрипали" нервно курят в сторонке...
        Masya Masya
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:08
          Цитата: Masya Masya
          представляю какой вой начнется...

          А свидомым для воя даже повод не нужен - это у них нормальное состояние .
          Цитата: Masya Masya
          "скрипали" нервно курят в сторонке...

          А они уже и курят ? Быстро оклемались , однако ... lol
          bouncyhunter
  5. askort154 (Александр) Сегодня, 07:44
    Вот где должны сработать наши спецы, чтобы освободить незаконно удерживаемых граждан России и привести в исполнение решение украинского суда. Или опять будем жевать сопли. negative
    askort154
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:12
      Цитата: askort154
      Вот где должны сработать наши спецы,

      и как? спецы работают тихо, без свидетелей. ну или свидетелей не оставляют.
      ну и как вы это представляете на пограничном переходе? зачищать всех подряд?
      LSA57
      1. askort154 (Александр) Сегодня, 08:18
        LSA57....и как? спецы работают тихо, без свидетелей. ну или свидетелей не оставляют.
        ну и как вы это представляете на пограничном переходе? зачищать всех подряд?

        А как вывезли Януковича ?! Без пыли и шума ! На то они и "спецы" ! yes hi
        askort154
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:23
          Цитата: askort154
          А как вывезли Януковича ?!

          на дороге по которой он ехал приземлился вертолёт. он пересел туда и спокойно улетел в Ростов.
          наши рыбаки находятся в ом месте где полно людей. есть разница? а это так между прочим, нападение на государственный объект. война батенька
          LSA57
          1. askort154 (Александр) Сегодня, 10:18
            LSA57....на дороге по которой он ехал приземлился вертолёт. он пересел туда и спокойно улетел в Ростов. ..нападение на государственный объект. война батенька

            Сами себе противоречите. Россия нелегально вывезла президента Украины с её территории , и ни какой "войны" ей не объявили.
            А освобождение российских граждан, оправданных украинским судом следовавших в микроавтобусе с дипломатическими номерами, в 1-ом км .от границы с Россией, приведёт к войне ? О чём вы, батенька ?! И почему надо нападать на объект ?
            Да и про вывоз Януковича -- "на дороге по которой он ехал приземлился вертолёт. он пересел туда и спокойно улетел в Ростов."
            Вы забыли добавить - причём здесь "спецы", всё произошло обыденно просто. Типа, такое происходит регулярно. Это говорит о том, что вы не знаете хронологии работы "спецов" по выполнению этой задачи. Там всё было не так всё просто. Это была хорошо проведённая спецоперация. hi
            askort154
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:32
              Цитата: askort154
              Сами себе противоречите. Россия нелегально вывезла президента Украины с её территории , и ни какой "воны" ей не объявили

              в чём противоречу??? там были свидетели? там были жертвы? никто не знал как он попал на территорию РФ. не путайте пустынную дорогу с местом скопления людей
              Это говорит о том, что вы не знаете хронологии работы "спецов"

              про "хронологию" поподробнее пожалуйста laughing
              Там всё было не так всё просто. Это была хорошо проведённая спецоперация.

              ещё раз повторяю. пустынное место. нет посторонних. нет стрельбы. это вам не пункт перехода, где всегда полно людей. или вы думаете пограничники будут стоять и смотреть как людей через границу силовым методом вывозят?
              LSA57
    2. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 10:01
      Цитата: askort154
      Вот где должны сработать наши спецы, чтобы освободить незаконно удерживаемых граждан России и привести в исполнение решение украинского суда. Или опять будем жевать сопли. negative

      Да,будем.Пока газ гарантированно не пойдёт в обход.Вот тогда возьмём за бубенцы.И они это кажется начали понимать вот и засуетились пока у нас руки связаны.
      БАРХАН
  6. Комментарий был удален.
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:46
    Похоже на очередную "сочинялку"... Там и поближе есть места для перехода. И незачем машины с дипномерами гнать... Не верю wassat
    Горный стрелок
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 08:03
      Цитата: Горный стрелок
      Похоже на очередную "сочинялку"...

      Евгений, а проверить по другим источникам не судьба? ВЕСТИ.RU
      Терский
      1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:21
        Те же вести уже дали опровержение - на Чонгар переписали... Не стоит верить укросми от слова - СОВСЕМ.https://www.vesti.ru/doc.html?id=3004545&a
        mp;cid=8
        Горный стрелок
  8. kefan (kefan) Сегодня, 08:10
    Издеваются над нашими моряками как хотят, ну а мы как обычно и дальше будем сопли жевать.
    kefan
    1. tihonmarine ( Влад) Сегодня, 08:48
      Направить "Калибр" на резиденцию Парашенки и через 5 минут арест с сейнера будет снят.
      tihonmarine
  9. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:14
    Меня поражают эти укропитеки.Ну с капитаном понятно..Гадости ещё все впереди.А вот что эти балбесы с кораблём теперь делать будут? Выйдут на нём в Азовское море? wassat Ну пусть теперь попробуют.: Да и самим их погранцам на шаландах от берега далеко теперь не отплыть.
    Наблюдатель2014
    1. 23рус (Андрей) Сегодня, 08:29
      Судно на лом распилят.
      23рус
    2. donavi49 Сегодня, 08:36
      Продадут с аукциона. Возможно переделают в новый капер. Как катер - который привез добычу в лице Норда - также конфискат, турецкая лодка, которая была задержана и после передана пограничникам.
      donavi49
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 09:33
        Цитата: donavi49
        Возможно переделают в новый капер. Как катер - который привез добычу в лице Норда - также конфискат, турецкая лодка, которая была задержана и после передана пограничникам.

        Надо рыбакам, у которых отжали шхуну, в виде компенсации МПК "Луцк" отдать, пусть на нем кильку ловят, ну и для укрогранцов наука. yes
        Владимирец
    3. tihonmarine ( Влад) Сегодня, 08:46
      Ты прав, просто так флаг на судне не сменить, а под российским флагом укропитеки застрелятся, но не выйдут в море.
      tihonmarine
    4. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 10:10
      Я бы если по-хорошему скинулся бы между судовладельцами и подарил бы крымским рыбакам взамен утерянного новый современный сейнер. А укропитекам пусть достанется ржавая посудина полная гнилой рыбы.
      mikh-korsakov
  10. Lester7777 Сегодня, 08:15
    То есть, какая то пакость, на границе с Россией, удерживает российских граждан? У нас что, пока я спал, спецназ распустили?
    Lester7777
  11. Комментарий был удален.
  12. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:21
    Туда россияне были доставлены на автомобилях с дипломатическими номерами.

    ... забили укронацисты на дипломатию...понимают только силу...
    a.s.zzz888
  13. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:25
    Цитата: Наблюдатель2014
    Меня поражают эти укропитеки.Ну с капитаном понятно..Гадости ещё все впереди.А вот что эти балбесы с кораблём теперь делать будут? Выйдут на нём в Азовское море? wassat Ну пусть теперь попробуют.: Да и самим их погранцам на шаландах от берега далеко теперь не отплыть.

    Да вернут и корабль и капитана,все вернут! Этой ситуации никто не хотел. Наши влезли в украинские воды,погранцы обязаны были их задержать,а потом началось. Признать их россиянами шумеры не могут по понятным причинам,а если они(как утверждает Киев) украинцы-то и предъявлять им нечего. Вот они и лепят ,что попало. С крымчанами такие казусы часто случаются. Ведь заметьте,украинцы только орут про агрессора,на деле же,акватория уже давно разграничена и обе стороны соблюдают все правила судовождения. Но тут кому -то мало рыбки показалось... Внимательнее быть надо,при всем уважении к нашим рыбакам!
    konstantin68
    1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 10:22
      Цитирую: "Наши влезли в украинские воды,погранцы обязаны были их задержать". Какие "воды" Вы имеете в виду? Если территориальные воды - 12 миль, то если верить нашим СМИ ловля велась на расстоянии 15 миль от берега. Но какого берега ? Вопрос о "водах" спорный, особенно если учесть, что там где они ловили в море вдается Обиточная коса, там сам черт не разберет как отмерить эти "воды"..
      mikh-korsakov
  14. tihonmarine ( Влад) Сегодня, 08:40
    На Украине сейчас ситуация, как в фильме "Свадьба в Малиновке" - " Красные приходят грабят, белые приходят грабят, зелёные приходят грабят".
    tihonmarine
    1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 08:56
      Это в "Чапаеве", когда дедок к Чапаеву пришёл с жалобой.
      Svarog51
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:19
        Сергей, Христос Воскресе!
        Так точно, в "Чапаеве".
        sabakina
        1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 10:27
          Слава hi drinks Во истину Воскресе!
          Да, именно этот эпизод. А в "Свадьбе в Малиновке" коронная фраза "Опять власть меняется!".
          Svarog51
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:30
            Серёга, drinks . Надеюсь, я доживу до этого:
            sabakina
            1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 10:34
              Я тоже хочу. drinks drinks drinks
              Svarog51
  15. Ferdinant Сегодня, 09:07
    Хохлам на водку нехватает,вымогают.
    Ferdinant
  16. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:18
    Даже пин дос ня, насколько бы отмороженной не была, такого себе не позволяла. request
    Может просто думала о последствиях? what
    А здесь какие-то сельчуки, вообще берегов не наблюдающих, вконец оборзели!!! am
    К-50
  17. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:22
    Жаль, что на тот момент, на погранпереходе не было наших "специальных ребят" с планом действий.
    sabakina
    1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 10:29
      Слав, только что Паше в другой ветке выложил

      С древних времён у нас так принято.
      Svarog51
Картина дня