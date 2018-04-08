Госпогранслужба Украины задержала экипаж "Норда" на границе с РФ

Дипломатические автомобили России с пассажирами, имеющими при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу, заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка.

Пограничниками выкрадены документы граждан под видом проверки, и заблокировано какое-либо передвижение. Также пограничники под угрозой задержания держат в страхе людей, которые находятся в автомобиле и вынуждены сидеть в закрытой машине.