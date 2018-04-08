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Госпогранслужба Украины задержала экипаж "Норда" на границе с РФ
С Украины приходят сообщения о том, что рыбаков с российского судна «Норд», освобождённых из-под ареста по решению суда, украинские пограничники не выпустили на территорию Российской Федерации. Экипаж «Норда», по словам адвоката россиян Владимира Войтюка, был заблокирован представителями Госпогранслужбы Украины в Харьковской области – на пункте пропуска Гоптовка. Туда россияне были доставлены на автомобилях с дипломатическими номерами.
РИА Новости приводит заявление адвоката:
Граждане РФ (9 человек) заблокированы в автомобилях. Документы, как сообщает адвокат, пограничники попросту выкрали под видом «тщательной проверки».
Владимир Войтюк:
Вместе с российскими гражданами блокированными в автомобилях на КПП «Гоптовка» остаются и украинские адвокаты.
Напомним, что в СБУ ранее заявили, что 9 членов экипажа «Норда» должны явиться 10 апреля на допрос по делу капитана судна Владимира Горбенко, находящегося в СИЗО Службы безопасности Украины, несмотря на решение Херсонского суда о его освобождении из-под ареста.
РИА Новости приводит заявление адвоката:
Дипломатические автомобили России с пассажирами, имеющими при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу, заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка.
Граждане РФ (9 человек) заблокированы в автомобилях. Документы, как сообщает адвокат, пограничники попросту выкрали под видом «тщательной проверки».
Владимир Войтюк:
Пограничниками выкрадены документы граждан под видом проверки, и заблокировано какое-либо передвижение. Также пограничники под угрозой задержания держат в страхе людей, которые находятся в автомобиле и вынуждены сидеть в закрытой машине.
Вместе с российскими гражданами блокированными в автомобилях на КПП «Гоптовка» остаются и украинские адвокаты.
Напомним, что в СБУ ранее заявили, что 9 членов экипажа «Норда» должны явиться 10 апреля на допрос по делу капитана судна Владимира Горбенко, находящегося в СИЗО Службы безопасности Украины, несмотря на решение Херсонского суда о его освобождении из-под ареста.
Использованы фотографии: Hromadske.ua
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