11:01 08 апреля
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Боевики по заказу США вновь врут о химатаках в Сирии

Вашингтон внимательно следит за возможным применением химоружия в сирийской Думе и выражает обеспокоенность по этому поводу, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа.



Мы видели многочисленные, очень беспокоящие нас сообщения сегодня во второй половине дня о еще одном возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли,
сказал американский дипломат.


Мы продолжаем получать сообщения и оценивать информацию о предполагаемом нападении,
отметил он.

При этом прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии), по его словам, «не подлежит сомнению».

Как мы говорили ранее, в конечном счете, ответственность за жестокие нападения на бесчисленных сирийцев с помощью химоружия лежит на России. Защита Россией режима (президента Сирии Башара) Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее (России) приверженность разрешению всего кризиса,
добавил представитель ведомства.

Между тем, высокопоставленный сирийский источник в интервью национальному информагентству заявил, что оставшиеся в Думе (Восточная Гута) боевики вооруженной оппозиции вбрасывают информацию о применении химического оружия, пытаясь препятствовать стремительному наступлению правительственных войск.

Террористы терпят крах. Их информационным оружием вновь становятся сфабрикованные химатаки в открытой и неудачной попытке препятствовать продвижению сирийской арабской армии. Театральные постановки не прошли в Алеппо и поселениях Восточной Гуты и не помогут террористам и их покровителям сегодня. Сирийское правительство решительно настроено покончить с террористами на каждом клочке своей земли,
сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 08:19
    Ну да, демократичней было бы превратить Думу в «лунный» пейзаж, наподобие Раки!
    И - при всём этом , виноваты как всегда Русские!
    Прям - ощущаю себя Врагом человечества belay
    Охотовед 2
    1. Vard Сегодня, 08:39
      "Ты виноват что хочется мне кушать... и в тёмный лес ягнёнка поволок" Похоже да же и в США уже без энтузиазма относятся к этим сказкам...
      Vard
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 08:41
      Если это все тот же "новичок" то амерам нечего беспокоиться, уже есть примеры что он не опасен.
      предки с Дона
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:19
    При этом прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии), по его словам, «не подлежит сомнению».

    бла-бла-бла... старая отштампованная мерикатосовская песня....
    a.s.zzz888
  3. donavi49 Сегодня, 08:19
    Нет. Пока США уже сонные сказали в стиле - с мест сообщают, мы проверяем. Ответственность вся на России. Режим ест детей по утрам - приправляя хлором, это не подлежит сомнению.

    В твиторах уже кучи трупов постят. Поэтому у США пространство сужается. Этот инцидент намного более хорошо подкреплен фоточками - чем предыдущие.
    - жестко отреагируют под утро (их), соберуит ООН, начнут новые санкции.
    - нанесут удары. Фактически и Трамп, и бывший госсекретарь, и глава США в ООН - публично говорили, новая химическая атака - сокрушительные удары по режиму, без вариантов и разборов. Не сделать этого - прослыть Обамой, чего они боятся.
    donavi49
    1. udincev (Виктор) Сегодня, 09:52
      :
      Цитата: donavi49
      В твиторах уже кучи трупов постят. Поэтому у США пространство сужается. Этот инцидент намного более хорошо подкреплен фоточками - чем предыдущие.

      В том и преимущество метода каолиции в Ракке. Применили - и нет проблем со всем живым: ни свидетелей, ни фотографов, вот разве что со спутника засветить можно... yesИ газ проявляется постепенно, в процессе разложения всего бывшего живого, никаких претензий к нечеловечности свехчеловеков
      udincev
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:02
        матрасы ранее Сирию в Египте снимали , что мешает снять "Ракку" под Дамаском ?
        просто экспл
  4. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 08:26
    сказал американский дипломат:
    Мы продолжаем получать сообщения и оценивать информацию о предполагаемом нападении,
    отметил он.
    При этом прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии), по его словам, «не подлежит сомнению».

    Не подлежит сомнению очередная наглая ложь меринов.
    И кто только обозвал этих ... дипломатами, что не позволяет при общении с ними использовать простой русский язык во всей его выразительности.
    Rostislav
  5. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:26
    Боевики врут о химатаках в Сирии, а США, как всегда, «выражают обеспокоенность»
    Ну так беспокойные они такие.Кстати о хим оружии.Что толку что мы его уничтожили? Ну какой от этого толк? У американцев вообще денег вон нет на уничтожение своего хим оружия.Нас уже в открытую без пяти секунд не обвиняют что мы не уничтожили своё хим оружие.Про Сирию вообще молчим.Так какой толк был вообще всё хим оружие уничтожать? Старые запасы естественно в утиль нужно.Но и не питать надежд.А начинать производство и разработку заново.Тем более на подходе генетическое.Та ещё гадость.Нет конечно это всё можно нивелировать мощнейшим ядерным.Ну так значит нужно.И пусть не скулят что в России заговорили о создании мегазарядов в кобальте 200 мегатонн .
    Наблюдатель2014
  6. Папандреу (Андрей) Сегодня, 08:26
    Ну тогда, и боевиков не осталось и входить можно без боя
    Папандреу
    1. udincev (Виктор) Сегодня, 09:23
      Цитата: Папандреу
      Ну тогда, и боевиков не осталось и входить можно без боя

      Не торопитесь. Применённый газ направленного действия - действует только на гражданских, преимущественно на детей. laughing
      udincev
  7. кедр (Евгений) Сегодня, 08:30
    Наглая ложь и враньё уже давным давно стали естественной средой обитания власти банкократии в Сатанинских Штатах Америки.
    кедр
  8. 1536 (Евгений) Сегодня, 08:32
    Вчера посмотрел фотографии города Ракки, уничтоженной бомбардировками западной коалиции. Это сделали американские военные. Это фашизм! Обыкновенный американский фашизм! Страшное преступление против человечности. Американцы должны отвечать за содеянное, и все эти "правозащитники" вместе с ними.
    1536
  9. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:42
    Террористы терпят крах. Их информационным оружием вновь становятся сфабрикованные химатаки в открытой и неудачной попытке препятствовать продвижению сирийской арабской армии

    Давить, не обращая внимание на всякие там озабоченности... просто делать свое дело...
    Masya Masya
  10. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:44
    Каждой белой каске по 12.7 дырке и будет мир и порядок. smile
    ul_vitalii
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:49
      Виталий , это давно пора спроворить ... bully Даже 7.62х54 с бронепробитием вполне подойдёт ... soldier
      bouncyhunter
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:03
        Здравствуй, Паша, с праздником hi drinks
        ul_vitalii
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:07
          Христос Воскресе , Виталий !!! hi drinks Шлемы PASGT (в них белые каски и бегают) я пробивал из известной винтовки .
          bouncyhunter
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:44
            Цитата: bouncyhunter
            Шлемы PASGT (в них белые каски и бегают) я пробивал из известной винтовки .
            Паша, Христос Воскресе! hi drinks По пустым шлемам стрелял или нет? А то тебя некоторое время на сайте не було... feel
            sabakina
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:10
    Похоже, все таки прижали спецов амеровских в Думе. И не дают выйти... Так ведь и до плена недалеко. И время на часы... Срочно нужен хоть какой то повод...Цейтнот, однако...
    Горный стрелок
  12. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 09:19
    Не верю, что это aсад применил ОМП. Зачем это ему сейчас?
    профессор
    1. alexbg2 (Александр) Сегодня, 10:07
      Асад всегда так делает, когда до победы остаётся маленький шаг, он всегда применяет ОВ против детей и беременных женщин, находит места их расположения и травит их, травит. Боевиков не трогает. Это непреложный факт, подтверждающийся в 100% случаев. "Белые каски" и другие джентльмены не дадут соврать.
      alexbg2
    2. УАЗ 452 (УАЗ 452) Сегодня, 10:31
      Как зачем? Затем же, зачем нужно травить ОВ давно переданного противнику отставного шпиона пенсионера, убивать в свой день рождения очередного оппозиционера, журналиста. Тираны всегда так делают.
      УАЗ 452
    3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:48
      Цитата: профессор
      Зачем это ему сейчас?
      Олег, hi . В одном советском фильме есть фраза:"так это больше тебе надо, чем мне". Надеюсь, ты понял ход моей мысли.
      sabakina
  13. Аскет (Станислав) Сегодня, 09:28
    У них остаётся все меньше времени и возможностей для удара по Асаду и иранским прокси, поэтому в очередной раз так тупо и топорно, на Топоры надеются опять
    А новость надо понимать так -США обеспокоены правдивыми сообщениями о применении своего химоружия в сирийской Думе...
    Аскет
  14. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:41
    Что то вспомнилось как США Вьетнам опрыскивали химией...Редко кто вспоминает об этом!

    Столько мирного народа потравили падлы
    МИХАН
  15. slavaseven (Вячеслав) Сегодня, 09:44
    так давайте той же картой. типо российские и сирийские спецы были в городе, взяли пробы ОВ, оно оказалось американским.
    slavaseven
    1. УАЗ 452 (УАЗ 452) Сегодня, 10:25
      Ага. Об этом объявит RT и Спутник, там, где их ещё не прикрыли, а западный обыватель со всех экранов, радиоприёмников, интернет сайтов будет ежеминутно слышать об очередном преступлении российского режима. И какая картина мира в итоге сформируется у потребителя этой информационной жвачки?
      Информационные войны, как и обычные, не выигрываются при соотношении стволов два против многих сотен.
      УАЗ 452
  16. УАЗ 452 (УАЗ 452) Сегодня, 10:21
    Сейчас легко и вольготно быть злодеем: что бы и кто не сотворил, всё равно виновата Россия. По существу, все остальные получили от коллективного Запада индульгенцию на любые преступления.
    УАЗ 452
  17. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:34
    возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии.

    А почему возле больницы? Что бы недалеко бежать было?
    что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли,

    И это от хлорки! Не, надо было около кладбища.
    ПыСы. В Сирии "40 погибших и сотни раненых" от простой хлорки, а в Англии, одного человека боевое нервно-паралитическое вещество замочить не смогло. Чудеса...
    sabakina
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