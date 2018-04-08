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Боевики по заказу США вновь врут о химатаках в Сирии
Вашингтон внимательно следит за возможным применением химоружия в сирийской Думе и выражает обеспокоенность по этому поводу, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа.
При этом прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии), по его словам, «не подлежит сомнению».
Между тем, высокопоставленный сирийский источник в интервью национальному информагентству заявил, что оставшиеся в Думе (Восточная Гута) боевики вооруженной оппозиции вбрасывают информацию о применении химического оружия, пытаясь препятствовать стремительному наступлению правительственных войск.
Напомним, ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан».
Мы видели многочисленные, очень беспокоящие нас сообщения сегодня во второй половине дня о еще одном возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли,сказал американский дипломат.
Мы продолжаем получать сообщения и оценивать информацию о предполагаемом нападении,отметил он.
При этом прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии), по его словам, «не подлежит сомнению».
Как мы говорили ранее, в конечном счете, ответственность за жестокие нападения на бесчисленных сирийцев с помощью химоружия лежит на России. Защита Россией режима (президента Сирии Башара) Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее (России) приверженность разрешению всего кризиса,добавил представитель ведомства.
Между тем, высокопоставленный сирийский источник в интервью национальному информагентству заявил, что оставшиеся в Думе (Восточная Гута) боевики вооруженной оппозиции вбрасывают информацию о применении химического оружия, пытаясь препятствовать стремительному наступлению правительственных войск.
Террористы терпят крах. Их информационным оружием вновь становятся сфабрикованные химатаки в открытой и неудачной попытке препятствовать продвижению сирийской арабской армии. Театральные постановки не прошли в Алеппо и поселениях Восточной Гуты и не помогут террористам и их покровителям сегодня. Сирийское правительство решительно настроено покончить с террористами на каждом клочке своей земли,сказал собеседник агентства.
Напомним, ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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