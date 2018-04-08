Боевики по заказу США вновь врут о химатаках в Сирии

Мы видели многочисленные, очень беспокоящие нас сообщения сегодня во второй половине дня о еще одном возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли,

Мы продолжаем получать сообщения и оценивать информацию о предполагаемом нападении,

Как мы говорили ранее, в конечном счете, ответственность за жестокие нападения на бесчисленных сирийцев с помощью химоружия лежит на России. Защита Россией режима (президента Сирии Башара) Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее (России) приверженность разрешению всего кризиса,

Террористы терпят крах. Их информационным оружием вновь становятся сфабрикованные химатаки в открытой и неудачной попытке препятствовать продвижению сирийской арабской армии. Театральные постановки не прошли в Алеппо и поселениях Восточной Гуты и не помогут террористам и их покровителям сегодня. Сирийское правительство решительно настроено покончить с террористами на каждом клочке своей земли,