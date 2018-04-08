11:00 08 апреля
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Российские конструкторы завершили наземные испытания руки-манипулятора для МКС

Завершено наземное тестирование российской руки-манипулятора, которая будет установлена на Международной космической станции (МКС), передает РИА Новости сообщение заместителя главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (РТК) по робототехнике и роботостроению Игоря Даляева.

В настоящее время на МКС используется крупная канадская грузовая рука-манипулятор Canadarm и входящий в ее составе гибкий манипулятор Dexter.

Завершается изготовление летного образца изделия – специализированной манипуляционной системы "Захват-Э". Первый опытный образец системы уже успешно прошел наземные испытания,
сказал Даляев.


На следующем этапе испытаний «рука» будет протестирована в открытом космосе. По словам конструктора, разработчики ждут запуска к МКС «нового российского Многофункционального лабораторного модуля "Наука", на поверхности которого и планируется установить российскую руку-манипулятор». Модуль планируется вывести на орбиту в декабре текущего года. Вслед за его прибытием на станцию на грузовом корабле "Прогресс" доставят манипулятор, а космонавты установят ее на внешней поверхности МКС.

«Затем начнется сам эксперимент по тестированию системы дистанционного управления "захватом". Сидя внутри станции, с помощью ноутбука и джойстика, космонавты проведут 30 сеансов управления полуметровой "рукой": схватятся за образец поручня, аналогичного тем, за которые держатся космонавты во время передвижения по внешней поверхности станции, а с помощью системы обратной связи экипаж сможет оценить усилия сжатия», – говорится в материале.

Данная разработка является частью большего проекта по созданию робота-помощника космонавтов «Косморобота». Он должен содействовать экипажу при выходах в открытый космос с борта МКС: «осматривать внешнюю поверхность станции, переносить грузы, подсвечивать фонарями зону работ, устанавливать и отсоединять оборудование», рассказал собеседник.

Технические решения, заложенные в "Захват-Э", активно используются при разработке "Косморобота". Результаты эксперимента позволят выявить все нюансы работы наших приводов в орбитальных условиях и учесть их при создании летных образцов,
добавил Даляев.

По его словам, «для передвижения по поверхности станции у "Косморобота" будет сразу три "руки", которыми он будет цепляться за поручни».

Испытания робота-помощника в космосе планируется начать в 2020 году.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 08:47
    Поставьте ее в российском сегменте МКС, а америкосы пусть свои руки из иллюминатора высовывают, нечего с ними секретами делиться.
    предки с Дона
    1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:55
      Судя по всему, весь космос, дальше Земной орбиты за нами:



      Статья здесь:
      https://zen.yandex.ru/media/id/5a69dc54e86a9e4c4a
      c760c2/kak-horoniat-roskosmos-a-rossiia-stanovits
      ia-kosmicheskoi-iadernoi-derjavoi-5abc974da936f4c
      f842737cf

      bulvas
    2. BlackMokona Сегодня, 09:04
      Вы статью читали? Сказано же, что сейчас на МКС действует Канадская рука. И никуда она пропадать не собирается
      BlackMokona
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:18
      Китайская МКС года три болталась в космосе, пока её не "приземлили" за ненадобностью. Но в отличии от нашего "Мира", она даже до земли не долетела. Вся оболочка из фольги еще в стратосфере сгорела. Запустили другую, а тайконавтов будут опять снимать в бассейне с водой на земле. lol
      Дорогое удовольствие выращивать водоросли в космосе. winked
      сибиралт
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:47
    По тихой переходим "на своё". И в настоящее время это актуально, быть по максимуму не зависимыми от запада.
    a.s.zzz888
    1. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 10:12
      Это с полуметровой рукой-то? И сколько будем переходить? Полуметровая, - это не n-метровая. И рука не для того, чтобы фонарики таскать, а обеспечивать, например, причаливание, отстыковку больших масс. А эта возня, похоже, больше рассчитана на Федора, чтоб он хотя бы ползать мог снаружи. Ведь новое правительство такой результат за вбуханные средства может и не принять.
      ШУРУМ -БУРУМ
  3. Vard Сегодня, 08:47
    Готовятся к отделению российского сегмента МКС... Давно пора...
    Vard
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:37
      Цитата: Vard
      Готовятся к отделению российского сегмента МКС... Давно пора...

      Больше половины энергетики МКС — американская, панели стоят на здоровенной ферме, собранной руками НАСА. Даже если взять половину от нынешней площади панелей, всё равно, им не хватит места на корпусах модулей, надо будет строить нечто подобное ферме, а перед этим разработать, испытать, устранить ошибки. Не так всё просто...
      Вообще, хоть в космосе не срались бы, что ли, надоело, честное слово.
      Avis-bis
  4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:48
    Пусть научат руку давать подзатыльники натовским спутникам smile
    ul_vitalii
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:50
      ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:48 Новый
      Пусть научат руку давать подзатыльники натовскими спутникам smile

      А также шлепать их по губам, чтобы не несли всякую нехорошую инфу, и давать по шаловливым рукам, чтобы не лезли куда не надо. bully
      a.s.zzz888
  5. Удав КАА (Александр) Сегодня, 08:55
    у "Косморобота" будет сразу три "руки", которыми он будет цепляться за поручни».
    Блин! Я худею с наших умников!
    Зачем сразу тремя "руками" цепляться за поручни? Достаточно одной, о остальными двумя пусть американские спутники собирает!!! Так больше пользы будет, нежели просто держаться за поручни. bully
    Иисус воскресе, православные!
    Со светлым Христовым воскресением всех!
    Здоровья, счастья, УДАЧИ!
    Мир вам!
    Удав КАА
    1. san4es Сегодня, 09:28
      hi Воистину Воскресе! Бог в помощь.
      ...Достаточно одной...Так больше пользы будет

      Главный вклад страны Кленового листа в проект МКС – космический манипулятор «Канадарм-2», с помощью которого к станции стыкуются иностранные грузовые корабли.
      дек. 2016 г.
      san4es
      1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 09:38
        Цитата: san4es
        Бог в помощь.

        Приветствую Вас, коллега Санчес!
        Господь помогает праведным! Тем, кто борется за праведное дело. Поэтому -- "С нами Бог и Андреевский флаг!"
        А за видео -- отдельное спасибо: свежо, познавательно, в тему!
        Еще раз с Праздником! drinks
        Удав КАА
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 09:37
      Цитата: Удав КАА
      Зачем сразу тремя "руками" цепляться за поручни? Достаточно одной, о остальными двумя пусть американские спутники собирает!!! Так больше пользы будет, нежели просто держаться за поручни.

      Александр hi
      Если коротко, третьей рукой, которая у робота между ног, будем спутники околачивать и разгонять астероиды, а робот при этом будет исполнять матерные частушки все по закону жанра. laughing
      Аскет
      1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 09:53
        Цитата: Аскет
        а робот при этом будет исполнять матерные частушки

        Здравствуйте, Станислав! hi
        Если частушки будут народные, то -- "Добро!"
        А если слепаковские, то можно и по "иконе" от инопланетян получить!
        Рад, что у Вас хорошее настроение, и Вы тоже шутите!
        С Праздником! drinks
        Удав КАА
  6. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:24
    "Руки" мы умеем создавать всякие.. У нас еще в России есть система "Мертвая рука", "Рука Кремля" и т.д. хе хе
    МИХАН
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:27
      Цитата: МИХАН
      еще в России есть система "Мертвая рука", "Рука Кремля" и т.д.

      Самая страшная система в России - это Левая Нога.
      Не дай Боже с нее встать, у-у-ууу belay
      Голован Джек
  7. Старый26 (Владимир) Сегодня, 09:40
    Цитата: предки с Дона
    Поставьте ее в российском сегменте МКС, а америкосы пусть свои руки из иллюминатора высовывают, нечего с ними секретами делиться.

    Матчасть поучите, специалист блин.
    У американцев те же руки-манипуляторы Camandarm-1 использовались на шаттлах с 1981 года. Длина 15,2 метра

    Второй вариант руки Camandarm-2 длиной в 17 метров на МКС в американском сегменте работает с 2001 года. С 2007 в состав "комплекса" Camandarm-2 входит еще и манипулятор "Декстер". С двумя руками (семисуставчатые) длиной в 3,35 метров каждая.

    А мы начинаем урякать от манипулятора с руками в 1,5 метра, который только в конце года будет послан на станцию.Использование манипулятора в течение 11 лет или перспективное 30-кратное использование - разницы не видите? У кого опыта поболее и кому у кого поучиться надо??? Но зато уря-уря, не будем делиться секретами с американцами. Блин, как же это уряканье достало

    Цитата: bulvas
    Судя по всему, весь космос, дальше Земной орбиты за нами:

    Конечно. Этов едь советские (российские) станции "Пионер" вылетели за пределы солнечной системы... Этов едь советские (российские) "Вояджеры и "Кассини" изучали планеты "За" поясом астероидов.... Это конечно российские автоматы сейчас на Марсе

    Цитата: Vard
    Готовятся к отделению российского сегмента МКС... Давно пора...

    Давно пора... Только вот технику связи "подтянуть" бы, так чтобы можно было использовать высокоскоростные линии переадчи данных, а не спутник связи. Интернет наладить. С десяток солнечных батарей поставить, поскольку из всего энергоресурса станции в 100 Квт мы даем порядка 18. А потом можно и отделяться. Да, основной модуль всей станции тоже придется менять. Он то юридически американский, а не наш... Фермы разработать и затащить на орбиту, установить противометеоритные экраны и т.д. и т.п. А так давно пора. Модуль уже чуть ли не 10 лет не можем запустить... А так давно пора...

    Цитата: Удав КАА
    Блин! Я худею с наших умников!
    Зачем сразу тремя "руками" цепляться за поручни? Достаточно одной, о остальными двумя пусть американские спутники собирает!!! Так больше пользы будет, нежели просто держаться за поручни.

    С праздником, Саша. Американский "Декстер" тот вообще корпусом цепляется, а своими 3,35 метровыми руками действует ("туловище в верхней части еще может вращаться вокруг своей оси). А у нас тремя 1,5 метровыми руками цепляться только будет. laughing
    Старый26
  8. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:54
    Dragon б/ушный масковский пока что пристыковался. Привез 2.5 тонны груза,
    отвезет на Землю 1.5 тонны возвратки.
    voyaka uh
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 10:12
      Тут не принято успехи Маска тиражировать, дабы настроение патриотам не портить.
      Дырокол
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:28
        Тут не принято гавкать всяким ура-предателям на темы, в которых они ни черта не понимают.
        Mestny
      2. ultra (Михаил) Сегодня, 10:46
        Причем тут патриоты?Вы вообще в курсе что есть такое Илон Маск и его прожекты?Коэффициент платежеспособности (Payment Ratio) - предприятие считается платежеспособным, если его общие активы (Total Assets) больше, чем долгосрочные и краткосрочные обязательства (Total Liabilities). Как мы видим Тесла платежеспособна показатель 1,4, но, если отбросить активы и пассивы, привнесенные в фирму Маска при выкупе компании его брата Solar system и проводить оценку лишь по "чистому" бизнесу Теслы – значение платежеспособности упадет до показателя 0,98 – то есть только при учете прямой деятельности компании, она не может отвечать по своим долгам.
        ultra
      3. ultra (Михаил) Сегодня, 10:57
        Цитата: Дырокол
        Тут не принято успехи Маска тиражировать, дабы настроение патриотам не портит

        Давайте без вашего глупого либерального пафоса,по существу!Сейчас много пишут о ракете Маска Falcon и корабле Dragon, которые будто бы решат все проблемы вывода на орбиту и далее к Луне, Марсу и т.д. Недавно Маск даже продемонстрировал некую модель пилотируемой капсулы на 7 человек.
        Начнем с двигателей. Первый летающий вариант назывался Merlin 1C. Его характеристики:
        Схема открытая, тяга 43/50 тонн на Земле и в вакууме, удельный импульс 275/304 Кг/кг, давление в камере 70 атм, масса 630 кг.
        Модернизированный вариант, который использовался на последних пусках - Merlin 1D. Его характеристики:
        Схема открытая, тяга 66/73 тонн на Земле и в вакууме, удельный импульс 282/311 Кг/кг, давление в камере 100 атм, масса неизвестна (Маск уверяет, что отношение таги к весу у нее лучшее в мире).
        Для сравнения двигатель РД 107 (разработки 1956 года). Его характеристьики:
        Схема открытая, тяга 85/104 тонн на Земле и в вакууме, удельный импульс 263/320 Кг/кг, давление в камере 60 атм, масса 1100 кг.
        Можно видеть, что РД 107 и Merlin 1D имеют примерно одинаковый удельный импульс, при этом тяга РД 107 в полтора раза больше. Отношение тяги двигателя к весу для Merlin 1C и РД 107 примерно одинаковое, для Merlin 1D оно не известно (вообще-то для 1й ступени это не существенно).
        Таким образом, РД 107, разработанный 60 лет назад (!) лучше маскового Merlin. Ракетомоделизм, это конечно хорошо, умственно развивает, но существуют же множество давно разработанных двигателей, хотя бы американский Н-1 с тягой 100 тонн.
        На сайте Space X приведены перспективы развития Мерлинов. Там есть вариант воспроизведения сатурнового двигателя F-1. Правда, потом знающие люди намекнули Маску, что лучше бы он об этом молчал и больше о такой перспективе он не заикался.
        О Фалконах. Первый Фалкон на Мерлинах 1С (9 Мерлинов 1С) должен был выводить порядка 11 тонн, а последний Falkon 911 (9 Мерлинов 1D) - аж 13 тонн. Правда "единственный в мире возвращаемый" грузовой корабль Dragon имеет массу 7,5 тонн и доставляет на МКС 2,5 тонны груза, ну в точности, как "Прогресс". Правда у Прогресса, в отличии от Драгона, есть автоматический стыковочный узел и он доставляет до 1 тонны топлива. Дизайн продемонстрированной Маском пилотируемой капсулы вчистую дернут с КинДзаДзы (Пепилац с 7ю пляжными креслами и большими иллюминаторами). Данелия может подать в суд за плагиат.
        В принципе, Фалконы Маска могут заменить Союзы, но не больше. Цена на полет Фалкона (согласно Маску) составляет 50млн долларов, столько же, как у Союза. В перспективе Маск хочет установить 20 Мерлинов и сделать ракету на 30 тонн - флаг ему в руки. Сделать же современные двигатели с замкнутой схемой ему не под силу и в перспективе (даже Rocketdyne нужно порядка 5 лет чтобы повторить РД 180)
        ultra
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 10:59
      Цитата: voyaka uh
      Dragon б/ушный масковский пока что пристыковался. Привез 2.5 тонны груза,

      Кстати стыковка осуществлена при помощи руки -манипулятора Камандарм -2
      Аскет
  9. sokol77 (Соколов Дмитрий Владимирович) Сегодня, 10:00
    ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО: разработка является частью большего проекта по созданию робота-помощника космонавтов «Косморобота». Он должен содействовать экипажу при выходах в открытый космос с борта МКС: «осматривать внешнюю поверхность станции, переносить грузы, подсвечивать фонарями зону работ, устанавливать и отсоединять оборудование», рассказал собеседник. К примеру одной рукой держится за поручень обшивки а двумя помогает космонавтам( отвёртку там подать) скорее всего он будет так передвигаться(с помощью рук ) от этого то он не такой большой потому как ползать будет за нашими по пятам.....ах ха ха д...ы ну очень смешно здесь не так ли обезьяны тупые а в КБ у нас б.. тупые люди сидят часто в зеркало всмаривайтесь не в бабине ли дело?!
    sokol77
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:40
      Зачем читать?
      Им главное проорать из традиционного набора мантр.
      В данном случае подходит: "У них уже давно это есть и во много раз лучше", "ничего не сделают, распил".
      Mestny
  10. Старый26 (Владимир) Сегодня, 10:06
    Цитата: voyaka uh
    Dragon б/ушный масковский пока что пристыковался. Привез 2.5 тонны груза,
    отвезет на Землю 1.5 тонны возвратки.

    Блин, вот что значит разговаривать по телефону и одновременно читать сообщения. По телефону товарищ говорит, что сегодня поедут посмотрят, что и как там на даче. Работать не будут, но уголь для мангала в багажнике. А я в это время читаю, что "Дракон" привез на станцию 2,5 тонн... угля laughing
    Старый26
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:28
      Им тоже захотелось мангал поставить. Что, космонавты, не люди? laughing
      voyaka uh
  11. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:27
    Цитата: Старый26
    У кого опыта поболее и кому у кого поучиться надо??? Но зато уря-уря, не будем делиться секретами с американцами. Блин, как же это уряканье достало

    Достало? Чемодан-вокзал Тель-а-вив.
    Стоны про всёплохо достали ещё более.
    Mestny
  12. Deadушка (Виталий) Сегодня, 10:56
    Завершено наземное тестирование российской руки-манипулятора, которая будет...
    отталкивать чужие корабли от станции.... кроме Российских
    Deadушка
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