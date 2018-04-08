Российские конструкторы завершили наземные испытания руки-манипулятора для МКС

Завершается изготовление летного образца изделия – специализированной манипуляционной системы "Захват-Э". Первый опытный образец системы уже успешно прошел наземные испытания,

Технические решения, заложенные в "Захват-Э", активно используются при разработке "Косморобота". Результаты эксперимента позволят выявить все нюансы работы наших приводов в орбитальных условиях и учесть их при создании летных образцов,