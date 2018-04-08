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Российские конструкторы завершили наземные испытания руки-манипулятора для МКС
Завершено наземное тестирование российской руки-манипулятора, которая будет установлена на Международной космической станции (МКС), передает РИА Новости сообщение заместителя главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (РТК) по робототехнике и роботостроению Игоря Даляева.
В настоящее время на МКС используется крупная канадская грузовая рука-манипулятор Canadarm и входящий в ее составе гибкий манипулятор Dexter.
На следующем этапе испытаний «рука» будет протестирована в открытом космосе. По словам конструктора, разработчики ждут запуска к МКС «нового российского Многофункционального лабораторного модуля "Наука", на поверхности которого и планируется установить российскую руку-манипулятор». Модуль планируется вывести на орбиту в декабре текущего года. Вслед за его прибытием на станцию на грузовом корабле "Прогресс" доставят манипулятор, а космонавты установят ее на внешней поверхности МКС.
«Затем начнется сам эксперимент по тестированию системы дистанционного управления "захватом". Сидя внутри станции, с помощью ноутбука и джойстика, космонавты проведут 30 сеансов управления полуметровой "рукой": схватятся за образец поручня, аналогичного тем, за которые держатся космонавты во время передвижения по внешней поверхности станции, а с помощью системы обратной связи экипаж сможет оценить усилия сжатия», – говорится в материале.
Данная разработка является частью большего проекта по созданию робота-помощника космонавтов «Косморобота». Он должен содействовать экипажу при выходах в открытый космос с борта МКС: «осматривать внешнюю поверхность станции, переносить грузы, подсвечивать фонарями зону работ, устанавливать и отсоединять оборудование», рассказал собеседник.
По его словам, «для передвижения по поверхности станции у "Косморобота" будет сразу три "руки", которыми он будет цепляться за поручни».
Испытания робота-помощника в космосе планируется начать в 2020 году.
В настоящее время на МКС используется крупная канадская грузовая рука-манипулятор Canadarm и входящий в ее составе гибкий манипулятор Dexter.
Завершается изготовление летного образца изделия – специализированной манипуляционной системы "Захват-Э". Первый опытный образец системы уже успешно прошел наземные испытания,сказал Даляев.
На следующем этапе испытаний «рука» будет протестирована в открытом космосе. По словам конструктора, разработчики ждут запуска к МКС «нового российского Многофункционального лабораторного модуля "Наука", на поверхности которого и планируется установить российскую руку-манипулятор». Модуль планируется вывести на орбиту в декабре текущего года. Вслед за его прибытием на станцию на грузовом корабле "Прогресс" доставят манипулятор, а космонавты установят ее на внешней поверхности МКС.
«Затем начнется сам эксперимент по тестированию системы дистанционного управления "захватом". Сидя внутри станции, с помощью ноутбука и джойстика, космонавты проведут 30 сеансов управления полуметровой "рукой": схватятся за образец поручня, аналогичного тем, за которые держатся космонавты во время передвижения по внешней поверхности станции, а с помощью системы обратной связи экипаж сможет оценить усилия сжатия», – говорится в материале.
Данная разработка является частью большего проекта по созданию робота-помощника космонавтов «Косморобота». Он должен содействовать экипажу при выходах в открытый космос с борта МКС: «осматривать внешнюю поверхность станции, переносить грузы, подсвечивать фонарями зону работ, устанавливать и отсоединять оборудование», рассказал собеседник.
Технические решения, заложенные в "Захват-Э", активно используются при разработке "Косморобота". Результаты эксперимента позволят выявить все нюансы работы наших приводов в орбитальных условиях и учесть их при создании летных образцов,добавил Даляев.
По его словам, «для передвижения по поверхности станции у "Косморобота" будет сразу три "руки", которыми он будет цепляться за поручни».
Испытания робота-помощника в космосе планируется начать в 2020 году.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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