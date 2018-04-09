08:38 09 апреля

О подготовке офицеров-двухгодичников, воевавших в первую чеченскую

Сложившаяся еще в советское время система военных кафедр при гражданских вузах сыграла свою роль и на постсоветском пространстве. Тысячи выпускников этих кафедр прошли военную службу, в том числе приняли участие в боевых действиях и при этом, несмотря на снисходительно-пренебрежительное прозвище «пиджаки», показали себя достойнее некоторых кадровых «офицеров».

Хочу рассказать о лейтенанте Максиме Барбашинове 1972 г. рождения, погибшем 2 января 1995 г.

О подготовке офицеров-двухгодичников, воевавших в первую чеченскую

Лейтенант М.И. Барбашинов



Военную кафедру Тверского политехнического института (ныне технический университет) Максим окончил в один год со мной, в 1993-м. Он учился, как я помню, на факультете «Автоматические системы управления», а меня, студента исторического факультета Тверского госуниверситета, прикрепили к студентам факультета «Промышленное и гражданское строительство», поэтому мы с Максимом пересеклись только на военных сборах. В любом случае, офицеры-преподаватели военной кафедры тверского политеха готовили только артиллеристов и минометчиков. Теоретически готовили серьезно, здесь никаких нареканий нет: бывали даже случаи отчисления с кафедры за неуспеваемость. Много раз во время службы я вспоминал своих преподавателей с благодарностью, особенно подполковников Зорченкова и Рыжова. Майор Раздайбеда требовал знание матчасти 120-мм полкового миномета образца 1943 г. так, что я до сих пор, по прошествии 26-ти лет, помню все его детали. Но я не могу понять, как Максима, офицера с военно-учетной специальностью артиллериста, назначили на должность командира мотострелкового взвода?!


Корпус тверского политеха, в котором находилась военная кафедра


Теперь о нашей «боевой подготовке». Несмотря на то, что в течение двух учебных лет один день в неделю у студентов тверского политеха был посвящен военному делу, во время обучения на кафедре мы так и не почувствовали себя бойцами, не то что будущими командирами. Один раз стреляли из АКМ, при этом ни разу не снарядив и не разрядив полный рожок. Повертели в руках ПМ, ни разу из него не выстрелив. БТР, БМП, РПК, РПГ, АГС и ручные гранаты, т.е. вооружение мсв, видели только на учебных плакатах и в учебных фильмах 70-х годов, над которыми дружно хохотали. О подствольных гранатометах вообще понятия не имели. И военные сборы проходили не в поле, а на учебном полигоне военной кафедры, куда мы каждое утро добирались городским транспортом. Стрельб из артиллерийских систем, которые изучались, тоже не было. Максим, призванный в армию, как и я, в октябре 1994 г., успел прослужить около трех месяцев и пошел в бой, как видно из моего рассказа, имея уровень вождения боевой техники и огневой подготовки едва ли лучше своих подчиненных. Может, поэтому и погиб...

В военкомате Максим получил предписание в Уральский военный округ. 22 декабря 1994 г. он был направлен в составе 2-й роты 1-го батальона 276-го мотострелкового полка (в/ч 69771), как приказал этому полку командующий УрВО генерал-полковник Греков, на Северный Кавказ «для действий в составе группировки прикрытия государственной границы России». Перед штурмом Грозного 276-й мсп был включен в состав группировки «Север» под командованием генерал-майора Пуликовского...

Входил 276-й полк в Грозный, минуя село Пролетарское, а район Твери, где находится упомянутый корпус политеха, называется Пролетарским. Наверное, это напоминание о родном городе и институте стало для Максима последним…

Когда я узнал о смерти Максима, то направился, чтобы выяснить обстоятельства его гибели, на военную кафедру политеха: моя в/ч 53956 (бригада «Смерчей») дислоцировалась в 29-м военном городке, т.е. буквально через улицу. Замначальника кафедры рассказал мне, что Максим исполнял обязанности замкомроты по воспитательной части, участвовал в новогоднем штурме Грозного и умер от полученных в бою ран.

Еще я не могу понять, почему некоторых тверичан, с которыми мы учились на военной кафедре, призвали, а некоторых — нет. Я встречал в городе тех, с кем вместе прошел мандатную комиссию: некоторые, видя меня в форме, виновато прятали взгляд, а некоторые усмехались...

Лейтенант Максим Игоревич Барбашинов был награжден орденом Мужества посмертно. Похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище в г. Твери.
Автор: Павел Густерин


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Комментарии 1

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  1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 07:43
    Сожалею о погибших.Ненавижу тех, кто подготавливал войну.
    Reptiloid
  2. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
  4. vladimirZ (VladimirZ) Сегодня, 08:07
    Интересно, какой кадровый "профессионал" отправил офицера-двухгодичника, ещё не прошедшего ввод в строй, отслужившего всего 3 месяца, без должного обучения "на войну"?
    Что не было другого более опытного, имевшего опыт службы после окончания ВУЗа, не важно какого военного или гражданского, более одного года?
    Читаю сейчас книгу Юрия Мухина и Александра Лебединцева "Отцы - командиры. Звезды на погонах - звезды на могилах". О горе командирах, не всех конечно, но имевших место быть в Великую Отечественную, из-за безграмотности и бестолковсти, которых гибли наши солдаты и офицеры. Похоже не есть им числа.
    Когда всё таки возьмут за жесткое правило любого офицера, не важно кадрового или призванного из запаса, в обязательном порядке проводить через обязательный ввод в строй, через обучение и сдачу "допуска" к непосредственному исполнению должностных обязанностей?
    Не представляю такого, к примеру, чтобы в авиации, в которой я служил офицером - двухгодичником, техником самолета, кого то либо не важно кадрового или двухгодичника, допустили к самостоятельному обслуживанию авиационной техники или к самостоятельным полетам, без обязательного ввода в строй, с сдачей обязательного допуска к самостоятельной работе или полетам .
    Почему в других родах войск это позволяется? А потом кричат, что "пиджаки" плохие офицеры. Посмотрите на себя отцы - командиры нет ли в том вашей вины, в том числе и за гибель неопытных молодых офицеров и солдат по призыву, после учебки, направляемых на войну или в горячие точки.
    vladimirZ
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