11:03 08 апреля
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Въехавший в толпу людей в Мюнстере хранил дома автомат Калашникова

При обыске квартиры мужчины, совершившего в субботу наезд на людей в немецком Мюнстере, нашли автомат Калашникова и взрывоопасные вещества, передает РИА Новости сообщение издания Bild.



Согласно информации, в настоящий момент эксперты выясняют, «находится ли автомат в рабочем состоянии», а также проводят исследование взрывоопасных предметов.


Издание отмечает, что при осмотре автофургона, с помощью которого был совершен наезд, взрывчатку обнаружить не удалось.

Сообщается также, что личность атаковавшего была известна полиции, он был замешан в инцидентах, связанных с порчей имущества, и угрожал знакомым расправой.

В Госдепе уже заявили, что окажут любую необходимую помощь в расследовании преступления.

Президента Дональда Трампа проинформировали об ужасном нападении с использованием автомобиля в немецком Мюнстере… Хотя власти Германии пока не объявили о мотиве этого трусливого нападения на невинных людей, мы все равно его осуждаем и обещаем любую поддержку американского правительства, которая может понадобиться Германии,
сказала представитель ведомства Сара Сандерс.

Напомним, в субботу вечером на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик. Погибли трое, включая покончившего жизнь самоубийством водителя, более 30 пострадали.

За рулем находился гражданин ФРГ. По данным Bild, это был психически нездоровый 48-летний мужчина, ранее не имевший судимостей. После происшествия виновник наезда совершил самоубийство.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:30
    Там случаем удостоверения агента ФСБ не нашли..?
    МИХАН
    1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 09:40
      что за пошлые намеки на автомат российского производства, со скрипалями не прокатило так тут решили попробовать.
      предки с Дона
      1. alexbg2 (Александр) Сегодня, 09:51
        Может и не прокатило, но новый повод для новых санкций против России есть.
        alexbg2
      2. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:00
        «Психически нездоровый» гражданин ФРГ, въехавший в толпу людей, хранил дома автомат Калашникова

        В Сирии таких "больных" десятки тысяч, а наша армия для того там и находится, чтоб эта мерзота к нам не дошла.
        фигвам
    2. 73petia (73petia) Сегодня, 09:59
      Автомат Калашникова с дарственной гравировкой Путина.
      73petia
    3. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 10:03
      Для надежности надо еще балалайку, водку, матрешку и флаг с портретом ВВП там найти)))) И фиг отмажешься!)
      Алексей 2016
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 10:05
        «Психически нездоровый» гражданин ФРГ, въехавший в толпу людей, хранил дома автомат Калашникова
        концерн "Калашников"-попал по полной...
        Дедкастарый
        1. Аскет (Станислав) Сегодня, 10:29
          Цитата: Дедкастарый
          концерн "Калашников"-попал по полной...

          Рособоронэкспорт виноват, срочно запретить продажу С-400 Турции. Удивительно, что гражданин Германии не турецкого происхождения
          Аскет
    4. Рон (Вит) Сегодня, 10:29
      А чего его искать?Калашников как и новичек придумали в России,значит виновата она.....ну по логике глупых западного мира
      Рон
  2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 09:33
    автомат Калашникова
    А также балалайку и будёновку.
    lis-ik
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 09:56
      Цитата: lis-ik
      автомат Калашникова

      с большой долей вероятности можно говорить о руке кремля и лично Путина, отдавший устный приказ по проводному телефону.... wassat
      Тикси-3
  3. Владимирец (Евгений) Сегодня, 09:35
    Рука Москвы повсюду. recourse Опять же на Россию указывает то, что "«Психически нездоровый» гражданин ФРГ". yes
    Владимирец
    1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 09:45
      его пытали в застенках лубянки и таким сделали laughing
      предки с Дона
      1. Аскет (Станислав) Сегодня, 10:31
        Цитата: предки с Дона
        его пытали в застенках лубянки и таким сделали

        Газом "Д урачок"
        Аскет
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:00
      Цитата: Владимирец
      Рука Москвы повсюду.

      Жень , это уже стало нормой для мелкобритов ... yes
      Есть ли смысл реагировать на эти непродуманные глупости ? Или в противоход : делать то , что их доводит до белого каления ???
      bouncyhunter
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:19
        Их непродуманные глупости, плюс наши продуманные глупости, вызовут в их мозгах хороший фейерверк. drinks hi
        Rusland
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:28
          good Верно и справедливо ! hi drinks
          bouncyhunter
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:36
    За рулем находился гражданин ФРГ. По данным Bild, это был психически нездоровый 48-летний мужчина
    Ну в каждом обществе при чп есть удачная для властей отмазка.В Европе самый удачный расклад это психическое здоровье злодея.Другой вопрос где и как этот дядя дома насобирал и автомат и взывчатых веществ.Ещё и псих.И в Германии где тотально все друг на друга стучат в полицию по любому поводу. Кто в курсе тот не удивится. Попробуйте на бордюр наехать машиной и так оставив уйти домой.Приедут полицаи.Причём вызовет их ваш сосед.С которым вы дальше будите улыбаясь здороваться.И он с вами.Это чисто для примера.
    Наблюдатель2014
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 10:39
      Психически нездоровый у цивилизованных , это значит белый мужчина, традиционной ориентации нетолерантный педерастофоб,
      Аскет
  5. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:37
    Причёсывают эту ситуацию, реальность видно не для общественности sad Ещё десяток таких "психов" с калашами и до немцев дойдет, что это на самом деле.
    ul_vitalii
  6. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 09:40
    Картошку в камине, по ночам не жарил? Гимн России про себя не пел?
    vladimirvn
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:06
      Очевидцы утверждают, что он что-то кричал насчет их матушки
      Дормидонт
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:41
    Президента Дональда Трампа проинформировали об ужасном нападении с использованием автомобиля в немецком Мюнстере…

    Интересно, Трамп то здесь с какого бока припёка? what
    Или ему в "жилетку поплакались", дескать на нас наехали?
    Человек был "умственно расстроенный", неадекватный, что теперь по всем таким случаям жалиться за океан будут? what
    К-50
  8. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:41
    И портрет Путина на стене в спальне? Нет! Неужели?
    Горный стрелок
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:50
      Цитата: Горный стрелок
      И портрет Путина на стене в спальне? Нет! Неужели?

      laughing wink Я не удивлюсь , если найдут..хе хе
      МИХАН
  9. prior (Влад) Сегодня, 09:50
    "это был психически нездоровый 48-летний мужчина"
    Интересно, в Германии всем психически нездоровым выдают водительские удостоверения или только не имевшим судимости?
    prior
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:04
      Жить в окружении содомитов и не подвинуться рассудком - задача непосильная
      Дормидонт
  10. Вояджер (Андрей) Сегодня, 09:56
    Дааа, российский след. Рука Москвы не дремлет, она всюдуууу
    Вояджер
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:04
      Цитата: Вояджер
      Дааа, российский след. Рука Москвы не дремлет, она всюдуууу

      Путин в Мюнхене давно предупреждал их всех .."Вы не представляете еще, что вы натворили.."

      МИХАН
  11. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 10:00
    Цитата: 73petia
    Автомат Калашникова с дарственной гравировкой Путина.

    С языка сняли
    Vol4ara
  12. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:02
    Может просто уснул за рулём
    Дормидонт
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:33
      Цитата: Дормидонт
      Может просто уснул за рулём

      Заснул конечно и ему сон приснился..хе хе
      МИХАН
  13. Machete Сегодня, 10:15
    Раз есть Калаш, значит - агент Кремля.
    Новые санкции будут?
    Machete
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:34
      Цитата: Machete
      Раз есть Калаш, значит - агент Кремля.
      Новые санкции будут?

      Да все , что можно уже применили , Россия так и не встала на колени и мало того еще сильнея становится!
      МИХАН
  14. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 10:23
    Может все заметили, что теперь для пущего "нагнетания" и для "выжимания эмоций" у аудитории в западных СМИ и "официозах" постоянно стали приметяться "прилагательные-усилители" типа "ужасный", "зверский", "подлый" и пр., а для подчеркивания невинности и несчастности "жертв", "потерпевших": "невинные", "несчастные", "неожидавшие". Кстати в российских "официозах" такого не наблюдается. И в этом, кстати коренное отличие подаваемой информации: на западе-"давят" на эмоции, а в России пытаются "обращаться" к разуму и логике.
    Monster_Fat
    1. Vard Сегодня, 10:27
      А ведь верно подметили... Обращение к эмоциям первый признак нейролингвистического программирования...
      Vard
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:38
        Цитата: Vard
        А ведь верно подметили... Обращение к эмоциям первый признак нейролингвистического программирования...

        Чаво , чаво.. laughing Вы с такими терминами сегодня лучше не оперируйте , у нас праздник ..хе хе drinks
        МИХАН
      2. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 10:40
        Да, это верно-эти "усилители" смещают смысловую часть на эмоциональную, делая главным не смысл происходящего, а отношение к нему, которое уже заранее "указано". Это и есть "нейролингвистическое программированиe"...
        Monster_Fat
    2. УАЗ 452 (УАЗ 452) Сегодня, 10:37
      Первый закон информационной войны: ещё никто не потерпел в ней поражения, переоценив степень глупости и доверчивости обывателя.
      УАЗ 452
  15. APASUS (Pavo) Сегодня, 10:32
    Такие выводы могут сделать пионеры.
    Наличие автомата ,говорит о его не адекватности,что за чушь? Я знаю у кого в Финляндии целый арсенал из автоматов и пока никого не задавил,стрелять то толком не умеет.
    И еще момент : человек после того как въехал в толпу застрелился ,поступок более чем реально говорит что к властям в руки попасть не хотел,значит вполне понимал что делает
    Версия с не адекватом очень удобная для властей и появилась до итогов расследования,говорит о многом.
    APASUS
  16. УАЗ 452 (УАЗ 452) Сегодня, 10:36
    Проклятые русские. Лишь бы убивать людей пачками. Бомбить их, однозначно бомбить!
    УАЗ 452
  17. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:56
    Неисправный "Калаш"-нонсенс!
    Издание отмечает, что при осмотре автофургона, с помощью которого был совершен наезд, взрывчатку обнаружить не удалось.
    А им так хотелось обнаружить? belay Мужики! Чё с миром происходит? Моя логика пошла в разнос! В таких случаях пишут: "Взрывчатку не обнаружили." Или "В автофургоне взрывчатки не было"! Они скоро будут бояться собственной тени.
    sabakina
  18. unignm (Василий) Сегодня, 10:56
    калаш? ах вот она рука России. можно ещё санкций.
    unignm
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