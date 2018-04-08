Въехавший в толпу людей в Мюнстере хранил дома автомат Калашникова

Президента Дональда Трампа проинформировали об ужасном нападении с использованием автомобиля в немецком Мюнстере… Хотя власти Германии пока не объявили о мотиве этого трусливого нападения на невинных людей, мы все равно его осуждаем и обещаем любую поддержку американского правительства, которая может понадобиться Германии,

При обыске квартиры мужчины, совершившего в субботу наезд на людей в немецком Мюнстере, нашли автомат Калашникова и взрывоопасные вещества, передает РИА Новости сообщение издания Bild.Согласно информации, в настоящий момент эксперты выясняют, «находится ли автомат в рабочем состоянии», а также проводят исследование взрывоопасных предметов.Издание отмечает, что при осмотре автофургона, с помощью которого был совершен наезд, взрывчатку обнаружить не удалось.Сообщается также, что личность атаковавшего была известна полиции, он был замешан в инцидентах, связанных с порчей имущества, и угрожал знакомым расправой.В Госдепе уже заявили, что окажут любую необходимую помощь в расследовании преступления.сказала представитель ведомства Сара Сандерс.Напомним, в субботу вечером на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик. Погибли трое, включая покончившего жизнь самоубийством водителя, более 30 пострадали.За рулем находился гражданин ФРГ. По данным Bild, это был психически нездоровый 48-летний мужчина, ранее не имевший судимостей. После происшествия виновник наезда совершил самоубийство.